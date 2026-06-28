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Minuto 90 com Martim Madeira. E Martim, conta-nos tudo como está a ser este jogo. Zero a zero até agora, não é?

Sim, está zero a zero. Um jogo que agora só nos minutos finais é que começou a ser um bocadinho mais emocionante. Durante grande parte da partida, o jogo foi um bocadinho defensivo demais por parte da África do Sul e com o Canadá a tentar penetrar essa defesa da África do Sul, mas a não ter muito sucesso e a fazer alguns remates que acabaram por sempre esbarrar contra a muralha da África do Sul, ou mesmo defendidos pelo guarda-redes da África do Sul, que é o Ron Williams, um guarda-redes que joga na África do Sul, mas curiosamente é um dos nove melhores guarda-redes do mundo. Foi considerado o nono melhor guarda-redes do mundo o ano passado, através do prêmio Lev Yashin, que premeia sempre o melhor guarda-redes do mundo. E ele, de facto, conseguiu essa posição como um jogador que joga na África do Sul, o que é bastante raro. E é também um jogador que agora tem estado a receber algumas propostas da Europa.

E é jovem?

É jovem para um guarda-redes. Sim, são todos jovens, mas é jovem para um guarda-redes, entre aspas, ainda tem alguma idade, tem 34 anos. Portanto, há guarda-redes que chegam até aos 40. Normalmente, diz-se que um guarda-redes é jovem pelo menos até aos 40 e que está bem até aos 40.

É a melhor posição.

Ele está bem até aos 40.

Pode render-se mais tarde.

Exato, ele também não requer tanto esforço físico, tanta caixa. No momento, agora, em que vamos para os 90 mais cinco, foi o que assinalou aqui o árbitro da partida, os descontos deste África do Sul-Canadá, que vão nos 90 mais cinco, numa altura em que o Canadá tem agora a oportunidade de ir para o contra-ataque, acabou por não conseguir. E o jogo tem sido muito isto, tem sido o Canadá tentar ir pro contra-ataque, a bola depois recupera a África do Sul, depois a África do Sul tenta sair pro contra-ataque, faz um mau passe e a bola volta outra vez pro Canadá.

O Canadá está com mais posse de bola?

Muito mais posse de bola. Garantidamente, tem um bocadinho mais de posse de bola o Canadá, e tem estado um bocadinho melhor no jogo. Pelo menos nesta segunda parte, o Canadá tem estado um bocadinho melhor, mais ofensivo. A África do Sul tem estado também a tentar a sua sorte, mas teve zero grandes oportunidades, por exemplo, nesta segunda parte não tem conseguido chegar lá. E agora no momento em que remata Stephen Eustáquio e é gol. Gol do Canadá e é um conhecido, é um luso-canadiano, Stephen Eustáquio, aqui a fazer o gol do Canadá e a emoção, Rita.

Eustáquio é um nome bem português.

É um nome bem português, sim. A emoção aqui dos jogadores do Canadá, que abraçam Stephen Eustáquio num gol que veio um bocadinho, como se diz no futebol, do meio da rua. Não se percebeu bem como é que esta bola acabou por entrar. De facto, houve um cruzamento por parte do lado direito, pelo lateral direito do Canadá, Johnston, e que depois tentava encontrar Jonathan David dentro da área. A defensiva da África do Sul acabou por conseguir tirar essa bola, depois desse cruzamento de Johnston, tiraram a bola para a zona da meia-lua. Stephen Eustáquio apenas com dois toques acaba por meter a bola no fundo das redes, um toque com o peito e depois um remate a meia altura, um voleio, como se diz também, e o Ron Williams, coitado, podia se esticar o máximo que podia que não chegava aquela bola.

E este jogo é decisivo para as duas equipas, para cada uma delas.

Exatamente. A África do Sul se agora ficar assim, vai pra casa, vai ter que voltar.

Se perdesse o Canadá, seguia a África do Sul.

Exatamente. E vão jogar, em princípio, contra o vencedor do Países Baixos-Marrocos, portanto, duas equipas muito fortes. E honestamente, qualquer equipa das duas que passasse, fosse depois defrontar ou Países Baixos ou Marrocos, qualquer uma destas duas equipas da África do Sul ou do Canadá perderia contra Marrocos ou contra os Países Baixos. É muito difícil, são duas equipas mesmo muito fortes. O Marrocos é efetivamente o campeão africano, é a melhor equipa de África.

E toda a gente está a meter as fichas nos Países Baixos.

Sim, normalmente os europeus têm sempre essa vantagem sobre qualquer equipa de outro continente, mas o que é facto é que o Marrocos é mesmo uma equipa muito forte, é campeã africana. Mas é campeã africana, atenção, porque houve ali um problema na secretaria, eles fizeram uma reclamação e acabaram por dar a vitória ao Marrocos, porque Senegal foi quem ganhou realmente a final.

Que escândalo.

É verdade. Mas de facto o Marrocos é uma equipa muito forte. E de resto, este jogo tem sido muito o Canadá a tentar fazer gols. Acabou por conseguir este gol aos 90 mais dois, por parte de Eustáquio. Teve que ser um remate fora da área, porque entrar dentro daquela grande área sul-africana estava mesmo muito complicado. E um guarda-redes que tem estado a ter um desempenho exímio, quase, Ron Williams, aqui neste remate de Eustáquio, não conseguiu. O remate foi mesmo muito puxado à malha lateral esquerda e, portanto, Ron Williams não conseguiu chegar a esse remate de Stephen Eustáquio, que é algo um bocadinho ingrato pra esta África do Sul. Esta África do Sul que se qualificou contra todas as probabilidades, conseguiu se qualificar ainda em segundo lugar do grupo, teve um desempenho no grupo um bocadinho estranho. A África do Sul que começou a perder com o México, depois empatou com a Chéquia e depois contra a Coreia do Sul ganhou um zero com um gol Totalmente contra a corrente, inesperado, e acabaram por conseguir eliminar a Coreia do Sul e passar em segundo lugar do grupo, a fazer aqui um desempenho histórico no mundial. Um grupo que estava mesmo ao rubro, porque a Coreia do Sul estava em segundo, mal perdeu com a África do Sul, ficou para terceira e acabou por ser eliminada. E esta África do Sul teve um desempenho histórico. A África do Sul, que em 2010 sediou o mundial, muitos consideram como um dos melhores mundiais de todos os tempos. Mundial que ganhe pela Espanha, mas a África do Sul, de facto, teve esse cunho de ser um dos melhores mundiais organizados. E também a África do Sul, que nesse mundial jogou o jogo de abertura contra o México e marcou o primeiro gol da África do Sul, foi Tchabalala, até aos dias de hoje, toda a gente se recorda do grito Bafana Bafana, que é o nome da seleção sul-africana. E o que é facto é que neste mundial, por acaso, aconteceu uma coisa engraçada, que foi o México quem sediou o primeiro jogo e foi contra a África do Sul e quem marcou o primeiro gol foi o México. Portanto, foi uma vingança mexicana.

Estas coisas-

Às vezes o destino tem estas coisas. Sim. Nos minutos finais, agora a África do Sul, obviamente, está a correr atrás do prejuízo. Esteve a defender o tempo todo e agora está a tentar atacar.

Mostravam já algum desespero logo após o gol. Houve choro ali por parte de um dos jogadores.

Pois, estava visualmente distrado.

Visivelmente emocionado, sim.

Sim, é normal.

É muito triste.

É triste.

É o jogo, é o futebol.

É o que é.

É o mundial.

Mas, de facto, agora a África do Sul a fazer um cruzamento para dentro da área, acabou por cortar a equipa do Canadá, que tem este treinador, Jesse Marsch, que por acaso é norte-americano, não é sequer é do Canadá. Portanto, está aqui a treinar esta equipa do Canadá, apesar de ser norte-americano e tem estado a fazer um bom trabalho com esta equipa do Canadá, porque já os colocou na melhor posição de sempre no mundial e agora ainda vão mais longe. Portanto, apita João Pinheiro para o final desta partida. O Canadá vai passar estas-

A festa no relvado.

É verdade, a festa do relvado de um lado, o choro do outro. Vemos alguns jogadores do lado sul-africano cabisbaixos, alguns no chão a chorar, mas do lado do Canadá, muita alegria. E claro, é normal, passaram para a melhor fase possível na história do país e portanto, conseguem aqui uma nova qualificação histórica. Já era histórico terem chegado até aos 16 avos final.

Vamos já à pérola, se calhar aproveitamos e vamos à pérola, porque acredito que seja claro do Canadá. Ou não, é o guarda-redes.

É o guarda-redes sul-africano. De facto, fez um jogo extraordinário, Rowan Williams aqui a fazer uma brilhante partida. Se não fosse o Rowan Williams, talvez na primeira parte já estariam a perder e de facto este guarda-redes não é à toa que é um dos melhores do mundo.

Vamos então ao joker, o improvável.

Eu diria Stefan Austákio, por além de ter marcado o primeiro gol, ou seja, já era esperado que Stefan Austákio fizesse um bom jogo, é uma das referências desta equipa do Canadá, mas por além de ter feito o gol, o Austákio, que normalmente não é um homem de fazer gols, fez o primeiro neste mundial e de facto com este gol, obviamente, claro que não podemos passar à frente desta exibição de Austákio. Também em termos do passe, esteve muito bem, acertou 90% dos passes, acertou 43 em 30, acertou 25 no meio-campo adversário. Mesmo passes no seu próprio meio-campo fez 100% de passes. Portanto, teve uma boa exibição em termos do meio-campo de passes e depois faz aquele gol final e acaba por carimbar esta passagem do Canadá para a próxima fase deste mundial, onde vão defrontar ou os Países Baixos ou Marrocos.

E agora vamos à sentença, muito rapidamente, estamos mesmo a terminar.

Sentença é que os Bafana Bafana vão para casa. Infelizmente, um bocadinho ingrato, se calhar mereciam um prolongamento. A África do Sul aqui é eliminada deste mundial, apesar de ter feito um bom desempenho, orgulharam o país, certamente. E agora o Canadá vai jogar contra os Países Baixos ou contra Marrocos. Temos que esperar por esse jogo.

E a finalizar, o vilão, a mentira.

A mentira era que o Canadá ia vencer tranquilamente. De facto, a mentira foi exatamente essa. Parecia que o Canadá, toda a gente perspectivava o Canadá vencesse tranquilamente, com jogadores muito bons. Jonathan David, Buchanan, exatamente. E também, por exemplo, Alfonso Davis, do Bayern Munique, tem grandes jogadores, mas a África do Sul aqui a fazer uma exibição extraordinária, já nos habitou um bocadinho este mundial. E de facto fizeram uma exibição extraordinária em termos defensivos, portanto é mentira, é que o Canadá não venceu este jogo tão facilmente.

E foi o Minuto 90 com Martim Madeira, disponível em podcast.