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Ontem não se falou de outra coisa senão da estreia da seleção e não sei se deram por eles, mas afinal, à última da hora, houve mais dois reforços.

Também Mateus Nunes já saiu da seleção portuguesa. Nuno Mendes, Rafael Guerreiro. Gonçalo Ramos também aqui a sair da seleção. Vitinha, outro campeão europeu muito solicitado a acenar aos adeptos. Gonçalo Inácio, Tomás Araújo, João Cancelo também a sair do autocarro da seleção. Grande expectativa. João Neves, também Bruno Fernandes, Tiago Trincão.

Não sei se deram pelos novos jogadores, deram um bocado onde está o Oli. Rafael Guerreiro.

Ah!

Em vez de Rafael Leão. Mais, Paulo.

Eu?

Tiago Trincão.

Tiago Trincão!

Tiago Trincão, em vez de Francisco Trincão.

Claro, Francisco.

Era herdeiro. Claro, eu estava a contar contigo, Paulo. Mas o certo é que, apesar do arranque frouxo de Portugal, não faltaram mensagens de boa sorte e também incentivos para um grande resultado.

Se ganharmos por seis a zero.

Oferece alguma coisa?

Não, ofereço o álcool todo que as pessoas consumirem. Seis a zero.

Fica aqui o convite para os adeptos e as pessoas que vieram.

Mas tem que ser seis zero.

Se ficar seis zero, Miguel?

Portanto, a oferta foi do Pedro Cardoso, o dono do restaurante Solar dos Presuntos. Upa upa. Portanto, vamos ficar todos muito atentos para ver o que será no próximo jogo.

Temos lá quase.

Era só para o jogo de ontem?

Era só para o jogo de ontem. Na política, José Luís Carneiro, de camisola de Portugal vestido, eu não sei se viram, e de bola na mão, também não quis deixar de dar a sua força à seleção.

Sempre que entrarem em campo, lembrem-se que há milhões de portugueses que estão convosco, que estão nos cafés, nas ruas, nos lugares e vilas de todo o país, mas também em todo o mundo, em todos os quatro cantos do mundo.

Disse bem, em todos os cantos do mundo, no café, nos bares.

Mas a Terra não é redonda.

No dentista.

Vai ver a estreia de Portugal hoje no Mundial?

Sim, e estou preocupada agora, porque tenho consulta no dentista para as 16h, mas vou fazer tudo para chegar às 18h.

É aqui que vai ver o jogo?

Para ser mais festa.

E última pergunta, assim rapidamente: quanto é que fica hoje Portugal com?

Hã?

Qual é o resultado para si hoje?

Portugal?

E quanto fica?

Quanto fica? Dois um.

Muito bem. A ver vamos se será esse o resultado.

Praticamente.

Foi quase.

O jogo pareceu quase uma consulta no dentista.

Esperamos que a senhora não tenha vindo com a broca atrás e sem anestesia. Voltando à política, Pedro Frazão também deu uma palavra de força à equipa das Quinas, ainda que sem bola nem camisola da seleção.

Independentemente das diferenças políticas que existem no nosso povo, há momentos como este em que nós somos todos apenas portugueses. Este é um desses momentos.

É isso. Ontem fomos todos portugueses, independentemente da cor política. Aliás, como se viu ontem no Parlamento.

Para quem prometia jogar a Ronaldo, senhor primeiro-ministro, eu espero que Ronaldo jogue melhor no Mundial, porque senão será mesmo uma desgraça.

Independentemente da cor política.

Confirmou-se.

A equipa continua a rodar e os gols na própria baliza também.

Bem, todos portugueses, mas onde é que eles andavam ontem em Houston?

Olá, Portugal.

Olá.

Portugal?

Portugal, yeah.

Where are you from?

From Nicaragua.

From Nicaragua. You came just for the game?

Hã?

You came just for the game?

I speak Spanish, bro.

Has venido solo para o juego?

Nicaragua.

Gracias. Portanto, um adepto com a camisola Portugal, de Nicarágua. Vou tentar falar com mais um. Olá, é português?

English.

English. So you came for this game?

Yes, we are here to see Ronaldo, hopefully.

Only for see Ronaldo?

I love both teams. I'm from Africa too, from Egypt, so I do like both teams, but I love Ronaldo, man. Real Madrid, come on.

Obrigado. Portanto, um adepto inglês com a camisola Portugal, que veio para ver Cristiano Ronaldo. Eu vou continuar esta saga, vou tentar mais um adepto, vou tentar encontrar um adepto português. Não está fácil. Vamos tentar aqui. Hello, português? Portugal?

No, from Mexico.

From Mexico. You came for this game?

Yeah, exactly.

So, what are your expectations?

I'm from team Messi, so I don't know. So I expect like a 4-1.

But you have a Portuguese team.

Yeah, I know.

A Portuguese shirt, sorry.

Yeah, I support the Argentinian team, but I came to this match because I got the ticket.

How much did you pay for the ticket?

Like $200.

Thank you. Thank you very much. Sortudo, $200 por um bilhete. É o bilhete mais barato que encontrámos.

Mas isto foi antes do jogo começar. Portanto, o Miguel estava fora do estádio. Quando o jogo começou ou quando entrou para dentro do estádio, continuou a tentar a sua sorte.

Olá, é português?

Brasileiro.

Brasileiro? Tá, já é uma.

Feliz.

Onde é que morou?

Morei em Benfica e morei em Setúbal.

Muito bem. E veio apoiar Portugal? Vive aqui nos Estados Unidos?

Vivo nos Estados Unidos, vivo aqui em Houston. Vim apoiar Portugal.

E é o primeiro jogo que vem ver deste mundial?

Sim.

Portugal ou Brasil?

Bom, aí você me complica. Brasil primeiro, mas depois Portugal.

Foi o melhor que conseguimos, ao menos falar português.

O Miguel disse que não vai jogar o Euro Milhões. Continua ali a acompanhar o mundial e não jogue o Euro Milhões, não vale a pena.