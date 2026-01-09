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Por que vocês fazem ginástica quando ouvem este indicativo?

Porque nos apetece, Maria João.

Então eu ouço isto no ginásio. Só o indicativo em loop.

Sempre. Deve ser maravilhoso.

40 minutos só de isto.

São os momentos de glória das manhãs da TSF.

Queimam-se bué da calorias.

Bué.

Bué.

Bué. Parece que não é só Donald Trump que é dado ao rapto. Alerta Albufeira.

Albufeirenses, na reunião de câmara de hoje, o executivo foi informado de um alegado furto ou desaparecimento de um computador fixo e respetivos dados informáticos do ex-vice-presidente da Câmara de Albufeira, que agora é atual vereador. É uma situação gravíssima que coloca em causa os interesses dos munícipes que confiam nos serviços os seus dados pessoais. E este facto ocorreu no dia 3 de novembro de 2025. Imediatamente agi e tentei perceber o que se passava. E ao ver as imagens de videovigilância, constatamos um facto: a presença do senhor ex-vice-presidente da Câmara nesse dia, a essa hora, nas instalações da Câmara Municipal de Albufeira, munido de uma mala de viagem de grande largura e de imediato comunicamos o visualizado ao Ministério Público, fornecendo as imagens para que possa servir como prova para apurar as devidas responsabilidades.

Onde é que já vimos este filme? O roubo do PC ou então a mala de viagem. Remake.

Do PC, do computador pessoal do partido.

E não foste tu que meteste a música, não é?

Não. A música já faz parte. É um vídeo do Rui Cristina, o presidente da Câmara de Albufeira. Não, a música faz parte. Mas já que se falou em responsabilidades nesta matéria, podemos confiar nos candidatos a Belém, porque esses sim, sabem bem o que andam a fazer.

Queria saudar aqui todos os concorrentes nestas Olimpíadas. Eu pensava que isto era um jantar, mas enganei-me.

De quem é esta voz?

Quem nunca se enganou e ia para um jantar e acaba num debate para as presidenciais?

Manuel João Vieira, isto é no debate à onze na RTP, mas o que vale é que há quem saiba onde está e para o que está.

E o Prince dá voltas.

Podia ser qualquer um de nós. Ou de vocês, Paulo e Bruno, não é? Mas não é o André Ventura.

Não, é que parecia mesmo o Prince.

Era tão igual.

Era um bocadinho só mais alto, porque senão passava perfeitamente. Uns cantam, outros arranjam formas de arrancar cabelos aos serviços secretos. Que objeto é que levaria para Belém?

Não cabe na mala a minha mota. Eu sei que os serviços secretos não me deixariam usar, toda a gente a arrancar-lhe os cabelos, e até por isso dá um certo gozo. Mas ter aquela sensação que no meio de uma deliberação difícil, posso pegar na mota e ir apanhar ar na cara, é uma sensação muito boa e eu muitas vezes faço isso para espairecer. Gosto muito de andar de mota.

Estão a ver, Marcelo Rebelo de Sousa no meio de uma decisão difícil, ia ao Multijog para ali para o lado.

Ou comer um gelado.

Ou comer uns gelados. Bem, já temos padres motards, porque não um presidente da República motard?

Agora, decisões difíceis, vou andar de mota. João Cotrim Figueiredo, portanto, anda de mota e depois há quem tenha outras formas de espairecer.

Antes tinha estado no Boom Festival, mas não vos vi lá.

Foi ao Boom em Idanha-a-Nova?

Exatamente.

E que tal?

Uma maravilha.

E teve a experiência completa do Boom?

Não. Estive lá poucas horas e depois tive que ir à Festa da Melancia ao Outeiro, que é ali perto. Também não aconselho.

Festial intensíssima.

Quer dizer que não andou nu pelo Boom?

Não, andei pelo Boom.

Mas pronto, manteve a roupa íntima.

Eu sei o que é que o Fernando está a pensar. Eu acho que vale a pena ir, pelo menos no tempo que eu lá estive, liberdade e felicidade.

Isto é António José Seguro na prova oral. Mas outra decisão difícil, continuar no Boom ou ir ao Festival da Melancia. Já vão as suas andanças. Mas diga-me se seguro não está muito mais solto aqui com 63 anos do que aos 26.

Costumo dizer, e digo repetidas vezes, que não é fácil ser-se jovem em Portugal. E como disse, não é fácil ser-se jovem em qualquer parte do mundo.

Foder, em 88 ainda não havia o Boom Festival.

Olá, boa tarde, sou o Carlos Miguel.