Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Bruno, do que é que não se para de falar?

Do que é que não se para de falar? Eu não sabia desta, mas pelo visto está a ser muito comentado. Não sei se sabiam que o Kennedy Center, que é um centro de artes e uma sala de espetáculos na capital dos Estados Unidos, mudou recentemente de nome.

Isso.

Teve um acrescento.

Renaming.

É, um renaming, que no fundo não deixa de ser o John F. Kennedy Memorial Center, mas tem um "The Donald Trump" antes do nome do presidente assassinado em 1963. Ora, isto motivou reações dos músicos que tinham espetáculos agendados para o Donald Trump e Kennedy Center, agora. O baterista de jazz, Chuck Redd, cancelou o seu habitual concerto de Natal, previsto para a véspera de Natal, um concerto que ele já fazia desde 2006, precisamente com este argumento, não compactuar com esta alteração do nome do centro de espetáculos, da sala de espetáculos. O presidente do centro, que foi nomeado por Donald Trump, o Richard Grenell, criticou o músico, disse que é um caso de intolerância, e disse também que a decisão de cancelar o espetáculo à última hora, em resposta à renomeação do centro, iria custar muito caro ao músico. O presidente do centro acrescentou que iria levar Chuck Redd a tribunal por quebra de contrato e exigindo ao músico o pagamento de 1 milhão de dólares. Mas Chuck Redd não foi o primeiro a abandonar o centro em protesto contra o novo nome, e também não foi o último, porque entretanto já houve mais músicos a cancelarem espetáculos nesta sala. Uma banda de jazz tinha um concerto previsto para hoje, véspera de Ano Novo, cancelou, com argumentos semelhantes, dizendo que o jazz é uma expressão musical que nasceu da luta e de uma insistência implacável na liberdade. Liberdade de pensamento, de expressão e de uma voz humana plena. E por essa razão, cancelaram também o concerto que tinham previsto para hoje. Ainda não há reação do presidente do centro Donald Trump, John F. Kennedy, mas presume-se, olhando para a reação ao cancelamento do concerto de Chuck Redd, que terá de levar também estes músicos a tribunal por terem cancelado. O argumento aqui é que estão a quebrar o contrato com pouco tempo de antecedência, ou seja, não respeitando as cláusulas do contrato. Mas percebe-se que há aqui, de facto, um combate político. Richard Grenell foi nomeado por Donald Trump, portanto está a defender o seu cavaleiro, na verdade, quem o nomeou para este cargo. E vamos ver, porque pode ser que nos próximos tempos haja outros músicos também a seguir o mesmo caminho e a cancelar concertos para esta sala de espetáculos.

Que agora se chama The Donald Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performers.

Performing Arts.

Nome grande.

Se a moda pega, isto vai acabar com 30 nomes, daqueles grandes.

Já vimos que Donald Trump gosta muito de dar novos nomes às coisas.

Claro, o seu nome. Os antigos nomes não, novos nomes.

Isso.

Eu não sei se aquilo continua a ser respeitado por outros países, mas do Golfo do México, que tinha sido renomeado por...

Sim, Golfo da América.

Golfo da América. Mas não é previsível ou não é muito provável que Donald Trump, conhecendo o que tem feito, ou sabendo nós aquilo que tem feito, que ele recue nesta decisão de dar um novo nome ao Kennedy Center.

Conhecendo-o até é bastante expectável que piore, continue esta prática.

Nós temos um ou outro exemplo por cá de algum classicismo de autarcas, sobretudo em cidades ou vilas mais pequenas, que gostam de dar o seu nome a muitos equipamentos.

Aqui havia a da Maia e também aqui há uns anos, Vieira de Carvalho, acho eu, que é na Maia.

Mas de resto isto é uma coisa-

Mas a novos equipamentos ou a equipamentos que já existiam?

Sim, a novos equipamentos, tens razão, há aí uma diferença. De resto, isto é uma coisa que vem muito de algumas telenovelas brasileiras.

Sim, Odorico.

Odorico Paraguaçu. Mas agora está a acontecer no país mais poderoso do mundo.

É verdade.

E não se percebe muito bem. Quer dizer, percebe-se. É Donald Trump a ser Donald Trump. Mas este desejo de pôr o seu nome e de se enaltecer em tudo e mais alguma coisa.

Estar em todo lado. Ainda acaba com o "In Trump we trust", em vez de "In God we trust".

Não dês ideia.

A vantagem destas coisas é que facilmente são reversíveis depois com outro presidente, é só mudar novamente o nome.

E andamos nisto. Vanessa.

Andamos nisto. Eu não fui muito longe, porque é uma história que divulgamos-

Não foste à América.

Não fui à América, fiquei por cá, embora seja uma história que divulgamos no site do Observador, mas está também aí por essa imprensa fora, nacional e internacional. E mete o quê? Inteligência artificial. Eu não sei se vocês fazem parte do leque de pessoas que já aceitaram a IA.

Que remédio?

Se ainda estão em dúvida.

Aceitar e usar. Grande instrumento. Sim. Fantástico.

Com algumas reservas. Já teve alguns dissabores.

O João Miguel está em negação. É dos que estão-

Não, eu acho que devemos abraçar a tecnologia, mas devemos desconfiar um pouco dela.

Skynet.

Nada disso. Sobretudo porque há respostas idiotas no ChatGPT. Não sei se já tiveram essa experiência.

É o sentido crítico. Espírito crítico temos que ter sempre.

Com o uso de qualquer tecnologia.

Venha a resposta de onde venha.

Exatamente.

E tendo em conta a evolução extraordinária durante este ano que agora termina da inteligência artificial, o CEO da OpenAI, que é a tecnológica precisamente responsável pelo ChatGPT, quer contratar alguém para um cargo que classifica como estressante, mas paga bem.

Estressante, mas paga bem. Um cargo.

O cargo tem esta designação: Head of Preparedness.

Preparedness? What is preparedness?

Prontidão?

Sim, é basicamente alguém preparado para lidar com todos os perigos que o desenvolvimento da inteligência artificial possa implicar, quer para a própria empresa, para a OpenAI, quer para as pessoas.

Isso tem que ser muito bem pago.

Avaliação de riscos, de alguma maneira.

Sim, alguém que seja diretamente responsável por modelos de ameaças e medidas de mitigação, o protocolo de segurança, que consiga garantir que os potenciais atacantes, os hackers, não possam usar os recursos de ponta para causar danos. Portanto, tem que ser uma pessoa que no fundo responda por tudo e mais alguma coisa.

Pois.

E imagino que estejam a perguntar, eu disse aqui, paga bem.

Além de coletar a prova de bolas, o que é que eles vão oferecer?

Olha, $555 mil anuais, qualquer coisa como €472 mil. Fazendo aqui as contas, são mais de €39 mil por mês, e ainda há o bônus de esta pessoa que vier a ser contratada, se vier a ser contratada, tem ainda direito a ações da empresa. O problema é que mesmo um salário deste gabarito pode não ser suficiente para atrair pessoas para este cargo.

Então...

Em primeiro lugar, há toda a complexidade associada à área da inteligência artificial e depois, quem estiver neste lugar, neste Head of Preparedness, tem de obrigar o próprio CEO, o próprio diretor executivo da OpenAI, a impor limites à forma intensa como têm lançado novos produtos para tentar garantir a segurança. Portanto, ter de obrigar o chefe a fazer aquilo que o chefe não quer, pode eventualmente não correr bem. E de resto, a OpenAI tem casos na Justiça já por causa da forma como o ChatGPT pode estar a ter implicações em suicídios, homicídios, enfim, há coisas que estão a ser estudadas. Já há casos em tribunal, e as questões de regulação, de resto, têm sido um tema muito quente na empresa, que já dissolveu a equipa de segurança há poucos meses, criou um comitê de supervisão. Portanto, há aqui uma aposta também deste lado da segurança, mas não vai ser fácil, provavelmente, contratar alguém, apesar de pagarem bastante bem.

Não sei, será um salário muito bom para a prática habitual deste tipo de empresa?

Não é assim tão espetacular a este nível de empresas.

À escala portuguesa pode parecer.

À escala portuguesa, sim. Um Head of não é um CEO. Está abaixo dos CEOs, mas de qualquer maneira, não são para aquilo que se pretende.

€39 mil por mês.

Sim, não é nada de outro mundo. Não chega, como eles dizem, aos sete dígitos aqui. Fica aqui na classe dos seis dígitos. Agora, é importante é que a empresa tenha esta cultura de alguma maneira, que é de uma certa autorregulação interna prévia. A ideia disto é que previamente ao lançamento de novos produtos ou novas funcionalidades, que a própria empresa tenha a consciência do impacto.

Dos riscos.

Dos riscos, do impacto perverso, isto é, o problema não é a tecnologia, é a utilização que certas pessoas dão à tecnologia. Se a tecnologia permitir, de facto, que se faça o mal, se quisermos, vão fazer isso com ela. E, portanto, há esse cuidado.

Tendo em conta também a cultura de litigância nos Estados Unidos, em que qualquer coisa pode servir de pretexto para levar uma empresa desta dimensão a tribunal.

E a OpenAI já está a sofrer com isso.

Eu acho que eles estão a tentar prevenir mais estes casos do que propriamente, se calhar, preocupados com a saúde das pessoas.

Bom, o anúncio está aí, foi publicado.

Bem, podemos concorrer.

Há candidatos aqui ou não?

Não, não estou. Mas ganhava bem.

Temos de fazer as manhas. Exato.