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Meia-noite. As notícias com António José Soares.

Boa noite. Foi detido o alegado autor do falso alarme de bomba no avião da SATA e que obrigou este sábado a uma aterragem de emergência no aeroporto de Lisboa. Fonte da Polícia Judiciária disse que se encontra detida uma pessoa por alegadamente ter causado esta situação e que a mesma será presente a tribunal para primeiro interrogatório de arguido detido e aplicação de medidas de coação. Recordamos que este alerta de ameaça de bomba obrigou a uma forte mobilização das autoridades no aeroporto de Lisboa e à aterragem de emergência deste voo da SATA, que fazia uma ligação entre Ponta Delgada, nos Açores, e Bilbao. Mais de 40 voos foram cancelados este sábado no aeroporto de Lisboa, devido a uma greve dos trabalhadores da Menzies, a antiga Groundforce. Um número avançado por Carlos Araújo, o dirigente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins, explica que até às 20h30, 25 voos foram cancelados à partida e 19 à chegada. A paralisação começou às 0h de sexta-feira, prolonga-se até à 00h de segunda. A ANA Aeroportos de Portugal aconselha os passageiros com voos operados pela Menzies a contactarem previamente a respectiva companhia aérea para confirmarem o estado do voo antes de se dirigirem ao aeroporto. José Luís Carneiro assume linhas vermelhas na lei da greve e na legislação laboral. O secretário-geral do PS diz estar ao lado dos trabalhadores. José Luís Carneiro afirma que abandonar a chamada Agenda do Trabalho Digno e desvalorizar a contratação coletiva são linhas vermelhas para o Partido Socialista. O líder do PS falava em Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, à margem da apresentação das listas autárquicas locais. Carneiro foi também questionado pelos jornalistas sobre se não considera que o Chega, no plano negocial, não estará à frente do PS, uma vez que já convergiu com o governo noutras questões, como no IRS e na imigração. Carneiro respondeu dizendo que neste caso é estar atrás. E acrescenta que o PS estará à frente na defesa dos trabalhadores, na valorização dos rendimentos e dos salários e também numa economia que cresça, que crie riqueza e que promova a justiça social. A líder da Iniciativa Liberal considera difícil antecipar consensos à direita sobre a lei da greve, porque não se percebe bem a posição do Chega. Foi antes de um jantar com candidatos autárquicos na Charneca de Caparica, em Almada. Mariana Leitão reagiu ao desafio lançado esta sexta-feira por André Ventura para que haja um consenso alargado à direita para alterar a lei da greve. Mas a líder dos liberais admitiu ter dúvidas. Em causa está o facto de o partido liderado por André Ventura defender o direito à greve das forças de segurança, um tema com que a Iniciativa Liberal não concorda.

A minha dúvida em relação a essa questão é que não se percebe bem a posição do Chega quanto à matéria, porque, por exemplo, o Chega, quando se fala em greve das forças de segurança, acha lindamente que as forças de segurança façam greve. Nós aí temos uma visão completamente diferente, considerando que é a segurança das pessoas também que está em causa e que uma eventual lei da greve nessas forças de segurança podia trazer problemas graves para a segurança e bem-estar das pessoas no país. E, portanto, como nunca se sabe muito bem o que esperar do Chega, é difícil antecipar esses consensos.

Mariana Leitão defendeu ainda que devem ser feitas melhorias à greve para que sejam garantidos serviços mínimos e as pessoas não sejam dependentes dos interesses que estão estabelecidos em algumas estruturas sindicais. A líder da Iniciativa Liberal acusa ainda o governo de ter perdido tempo ao fazer a lei dos estrangeiros a uma velocidade estonteante. Mariana Leitão considera que a decisão do Presidente da República de enviar as alterações deste diploma para o Tribunal Constitucional foi sensata e diz que esta decisão teria sido evitada se o governo tivesse tido respeito pelo processo legislativo.

Considerando que o processo, de facto, foi muitíssimo mal conduzido pela parte do governo. Parece-nos, inclusivamente, que era evitável esta situação, que vai provavelmente demorar mais tempo do que se tivéssemos originalmente feito um processo bastante mais desenvolvido e trabalhado na Assembleia da República. O governo entendeu fazer isto tudo a uma velocidade estonteante, não se permitiu ouvir uma série de entidades, nem corrigir eventualmente algumas situações na lei que levantavam dúvidas exatamente sobre a sua constitucionalidade.

A líder da Iniciativa Liberal disse também que espera que, caso a lei de estrangeiros seja considerada inconstitucional, que haja um processo legislativo com respeito entre as instituições, que é suposto haver. Já Luís Montenegro acredita que o Tribunal Constitucional vai validar as alterações à lei dos estrangeiros. Isto depois de o diploma ter sido enviado para fiscalização preventiva pelo Presidente da República. Durante o discurso na celebração dos 51 anos da Juventude Social-Democrata em Ovar, o Primeiro-Ministro disse que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa é um procedimento perfeitamente normal, mas o chefe do Governo está confiante de que o decreto vai ter luz verde do Palácio Ratton. Já sobre as acusações de que o Governo está a atuar com base em agendas de outros partidos, Luís Montenegro reitera que o PSD tem um programa próprio. Durante este discurso, nas celebrações dos 51 anos da JSD, o primeiro-ministro rejeitou também as críticas feitas pelo PS de que o governo só se preocupa com alguns jovens. Luís Montenegro utilizou o IRS Jovem e o passe gratuito até aos 23 anos como exemplos de que o partido está empenhado em apoiar todos os jovens. Nos Estados Unidos, várias pessoas foram esfaqueadas numa loja no estado do Michigan. De acordo com a Associated Press, o principal suspeito foi detido pelas autoridades locais. A polícia estatal garante que o gabinete do xerife está a investigar o episódio e as motivações do atacante, mas revela que ainda não tem informações sobre o estado de saúde das vítimas. O ataque ocorreu numa loja Walmart, na cidade de Traverse. No desporto, a novela Gyökeres chegou ao fim. O Sporting anunciou este sábado a venda do jogador ao Arsenal, numa operação de €76 milhões. Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o Clube de Alvalade informa que tem a receber do Arsenal, no imediato, um valor de perto de €65.800.000. A que acrescem cerca de €10.200.000, em função da verificação de determinados objetivos relacionados com o desempenho desportivo de Gyökeres, que veste agora a camisola 14 do Arsenal. Já o Benfica conquistou esta noite a Eusébio Cup. As águias venceram o Fenerbahçe por 3x2. Foi o jogo de apresentação aos adeptos e que marcou também o fim da pré-época dos encarnados. A informação está de regresso à Rádio Observador, com uma síntese de notícias quando for 00h30, já com edição do jornalista João Lourenço Dias. Eu estou de regresso amanhã, para mais uma noite informativa. Até lá, continue na companhia da Rádio Observador e tenha uma excelente madrugada. Boa noite.