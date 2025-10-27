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Que o grupo está disposto a entregar as armas se terminarem a ocupação e os ataques israelitas.

Rádio Observador, é meia-noite. As notícias com António José Soares.

Boa noite. O Sporting venceu o Tondela por três bolas a zero. O jogo da nona jornada do campeonato decorreu em casa do Tondela. Os gols dos leões foram marcados por Suárez, Pedro Gonçalves e Kenda. No final do jogo, o técnico do Sporting reagiu às defesas do guarda-redes da equipa da casa. Rui Borges não destacou as falhas dos jogadores, mas sim a energia da equipa.

Mas eu não friso nós falharmos, eu friso é que para falharmos nós somos a equipa que mais cria ocasiões de gol. Logo por aí já diz também aquilo que tem sido o nosso escalão ofensivo ao longo da época. Não vou criticar os jogadores por isso. Do outro lado, teve um guarda-redes também inspirado em alguns momentos, outros momentos poderíamos ter feito nós melhor, mas faz parte do crescimento da equipa, da confiança. O importante é frisar aquilo que era a energia da equipa, a dinâmica da equipa, com bola, sem bola, a equipa sempre ligada ao jogo de início ao fim, conseguir na segunda parte manter o mesmo rigor, a mesma concentração, a mesma energia.

Rui Borges, em declarações à Sport TV. Já o treinador do Tondela admite que o adversário foi bastante competente. Ivo Vieira destaca as várias defesas do guarda-redes da casa, Bernardo Fontes.

A equipa podia fazer mais, podia fazer melhor. Encontramos um adversário bastante competente em todos os momentos no jogo. Já frisei há pouco, é verdade que o Bernardo faz quatro ou cinco defesas de grande valia. Obviamente que o resultado até podia ser mais dilatado naquilo que foi o jogo e as oportunidades conseguidas por um lado e não conseguidas por outro. A equipa trabalhou, tentou, fez o seu máximo, mas sem argumentos, mais uma vez, para conseguir contrariar a qualidade, a mais-valia do Sporting.

O treinador do Tondela, em declarações à Sport TV, no final da derrota por 3 x 0 em casa frente ao Sporting. Com este resultado, os Leões igualam provisoriamente os Dragões na liderança do campeonato. E o Futebol Clube do Porto joga esta segunda-feira com o Moreirense, também para o campeonato. Francesco Farioli quer voltar aos bons resultados. O encontro em Moreira de Cónegos está marcado para às 20h15. Os Dragões voltam a competir após a derrota com o Nottingham Forest para a Liga Europa. Na conferência de imprensa de antevisão da partida com o Moreirense, Farioli elogiou a equipa adversária e assegurou que os Dragões vão estar preparados para tudo o que o Moreirense tenha preparado.

É sem dúvida um jogo que vai exigir muito da nossa equipa. O Moreirense tem bons jogadores, é uma equipa organizada, tem soluções de qualidade para colocar em campo e percebe-se que seguem as ideias do treinador. Por isso, temos de estar preparados e prontos para tudo. Queremos voltar ao nosso caminho vitorioso na liga.

Francesco Farioli, na conferência de imprensa de antevisão deste jogo com o Moreirense, que vai ter relato e análise em direto amanhã à noite aqui na Rádio Observador. Rui Costa venceu a primeira volta das eleições presidenciais do Benfica, mas o clube vai para uma segunda volta. O atual presidente alcançou cerca de 42% dos votos, seguido de João Noronha Lopes, com cerca de 30%. O atual presidente dos Encarnados afirma que o resultado o deixa orgulhoso, mas lamenta que o processo eleitoral tenha de se estender por mais duas semanas.

É uma pena, de facto todos nós queríamos que isto acabasse na primeira volta para não se ter mais 15 dias e para que o clube se possa concentrar naquilo que é o dia a dia do próprio, da equipa de futebol, das jornalidades e por aí fora. Mas era inevitável, portanto, acho que era uma situação muito fácil de prever.

Rui Costa revela também que está disponível para debater com João Noronha Lopes antes da segunda ida às urnas, que está marcada para dia 8 de novembro. E Noronha Lopes assegura que não vai desistir do Benfica e que pretende manter-se na corrida à presidência do clube. É a reação do candidato que ficou em segundo lugar. Assegura também que quer falar com todos os benfiquistas e que vai andar a viajar pelo país para o poder fazer. João Noronha Lopes deixa os parabéns a Rui Costa, mas sublinha que 60% dos benfiquistas não querem o atual projeto do clube.

Não, acho que a segunda volta com dois candidatos é uma eleição nova. E mais uma vez, havendo dois candidatos, acho que nós vamos poder concentrar-nos mais nas ideias e nos projetos, que é isso que os sócios do Benfica querem ver discutidos. Este não era o resultado que eu esperava, como eu já lhe disse, mas mais uma vez, há quase 60% dos sócios que desejam que se tome outro rumo e, portanto, o meu trabalho vai ser um trabalho incansável. É de ir de encontro a esses sócios, explicar ainda melhor as minhas ideias, explicar ainda melhor o meu projeto.

Martim Mayer também já reagiu e, para já, não avança quem é que vai apoiar na segunda volta das presidenciais do Benfica.

Primeiro, também tenho que fazer o meu próprio balanço com a minha equipa e com as pessoas que estiveram mais próximo de mim. Entendo, obviamente, que vamos para uma segunda volta. Enquanto candidato nesta primeira volta, isso será um tema importante, mas eu diria que não é para hoje.

Algumas das reações aos resultados da primeira volta das presidenciais do Benfica, que decorreram neste fim de semana. André Ventura voltou hoje a defender a necessidade de três Salazares para reerguer Portugal. Foi num comício no Funchal, onde o candidato presidencial e líder do Chega afastou-se dos valores de Abril, dizendo que são precisos três Salazares, porque o país vive uma bandalheira completa e mergulhado em corrupção. Ventura apontou ainda o dedo a três dos seus adversários na corrida a Belém: Gouveia e Melo, Marques Mendes e António José Seguro.

No dia 18 de janeiro não vão estar em causa quatro nomes. Vão estar em causa três projetos de venda do país, de cedência do país, de ajoelhar aos outros e um outro projeto que é de nunca nos ajoelharmos, de defender a nossa dignidade e de andarmos de cabeça erguida pelo mundo inteiro.

André Ventura garantiu ainda ser o candidato de Portugal, e não de Abril, prometendo unir o país e recuperar a dignidade nacional. Luís Marques Mendes diz que André Ventura não pode nem vai ser presidente da República. O candidato a Belém acusa o líder do Chega de dividir os portugueses e de minar a democracia. À margem de uma visita à Feira de Santa Iria, em Tomar, no distrito de Santarém, Marques Mendes classificou como lamentáveis as declarações de Ventura, quando disse que Portugal precisava de três Salazares. Afirmou ainda que o líder do Chega não respeita nada nem ninguém e só quer criar ruído, confusão e provocação. Marques Mendes concluiu que o seu adversário na corrida a Belém representa o contrário daquilo que os portugueses esperam de um presidente da República. Paulo Raimundo promete um combate firme ao Orçamento do Estado para 2026. O secretário-geral do PCP afirmou que o documento é feito ao serviço dos grupos económicos e das ordens de Bruxelas. Num comício em Cabeção, no Conselho de Mora, o líder comunista apontou o dedo aos partidos da direita e ao PS.

PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal e também o Partido Socialista, aquilo que revelam em torno da discussão deste Orçamento é estarem-se a barrimbar e nas tintas para o país, estarem-se nas tintas para a vida da maioria, estarem-se nas tintas para tudo, menos para aquilo que é garantir os interesses dos grandes grupos económicos. O país não tem recursos ilimitados, mas se a vida da maioria é cada vez mais limitada pelas dificuldades, é porque os recursos limitados que o país tem estão a ser completamente desviados para aqueles que acham que nunca há limites para a concentração do seu poder e dos seus lucros.

As acusações do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo. Já o Bloco de Esquerda diz que vai votar contra o Orçamento do Estado para 2026. Em conferência de imprensa, a ainda coordenadora do partido afirmou que se trata de um documento que castiga as pessoas e beneficia a banca. Mariana Mortágua acusou também o PS de permitir a aprovação de um orçamento muito pouco transparente e explica o sentido de voto do Bloco.

Porque é uma governação cada vez mais à direita, com cheque passado pelo Partido Socialista, com uma abstenção violenta. Porque é um orçamento que castiga as pessoas para dar benefícios fiscais à banca e porque é um orçamento muito pouco transparente, para não dizer opaco, o Bloco de Esquerda votará, e acho que não vos surpreende esta decisão, contra o Orçamento do Estado na generalidade. Iremos ao debate, apresentaremos propostas, mas esse é o balanço que fazemos.

Um balanço feito numa conferência de imprensa na sede nacional do partido em Lisboa. O Orçamento do Estado começa a ser discutido esta segunda-feira no Parlamento. A votação na generalidade está marcada para terça-feira. Lá por fora, o principal negociador do Hamas afirma que o grupo palestiniano está disposto a entregar as armas se terminarem a ocupação e os ataques israelitas. O dirigente explicou que o armamento do Hamas está ligado à presença da ocupação e da agressão. Citado pelo "Times of Israel", Khalil Al-Hayya disse que com o fim da ocupação, essas armas seriam entregues ao Estado, sem esclarecer se se refere a uma futura administração palestiniana ou a outro tipo de governo. O desarmamento do Hamas é uma das condições exigidas por Israel para encerrar a guerra em Gaza e integra o plano de 20 pontos apresentados pelos Estados Unidos para garantir um cessar-fogo duradouro. Fica por aqui esta edição da meia-noite das notícias. A informação está de regresso à Rádio Observador com uma síntese quando for 00h30, já com edição do jornalista Carlos Pedro. Tenha a continuação de uma excelente madrugada. Boa noite.

Rádio Observador, 98.7.