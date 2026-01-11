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As notícias com Diana Rosa. Começamos com a final da Taça da Liga. O Vitória Sport Clube fez história e venceu o Braga por 2 x 1. Até esteve a perder por 1 x 0, mas acabou por dar a volta ao resultado. O Braga podia ter igualado com o pênalti, mas falhou e a partida ficou resolvida antes mesmo de um prolongamento. Carlos Vinicius, técnico do Braga, diz que não tinha de ser e admite o que falhou.

Ter dois gols na mão e só marcar um. Feitas as contas, o futebol decide-se na área de gol e o Vitória foi mais assertivo. Na primeira parte, não só entramos bem, como dominamos o jogo. Tivemos duas ocasiões muito claras para empatar outra vez, mas com tantas contrariedades, se calhar hoje a taça não tinha de ser para nós.

Naturalmente, mais satisfeito, o treinador do Vitória Sport Clube, Luís Pinto, faz uma retrospectiva dos últimos anos para concluir que a resiliência compensa.

São sete anos de treinador principal, mais cinco, seis de treinador adjunto, em que andamos num processo, no futebol, de acreditar muito naquilo que pode vir a ser o futuro, mas nem sempre com as melhores condições financeiras, porque infelizmente em Portugal passa-se algumas dificuldades nos clubes de divisões mais baixas. E aqui significa olhar para trás e perceber que vale a pena nós persistirmos, sermos resilientes e que o trabalho acaba por devolver muita coisa.

2 x 1 para o Vitória Sport Clube num jogo que teve lugar no Estádio do Leiria. Viramos a página para as eleições presidenciais. Luís Marques Mendes eleva a fasquia e aponta a vitória na primeira volta. Numa noite de banho de multidão em Aveiro, nas festas de São Gonçalinho, o candidato apoiado pela AD aponta a uma vitória já nesta primeira ronda. A acompanhar esta visita esteve o Miguel Viterbo Dias. Miguel, muito boa noite. O que leva Marques Mendes a subir a fasquia?

Pelo menos, a convicção de que as ruas estão a dar um resultado diferente daquele que as sondagens têm apontado. Esta foi a primeira vez que o candidato da Aliança Democrática apontou a vitória na ronda inicial, uma convicção que tinha indiciado que teria números mais positivos do que aqueles que têm sido divulgados pela comunicação social. Disse também Marques Mendes, numa noite, como já referi, muito intensa, com muitos apertões nestas festas de São Gonçalinho em Aveiro, que por norma, quem vai muito tempo à frente nas sondagens acaba por ficar mais triunfalista e quem vai atrás consegue mobilizar mais a base eleitoral para ir às urnas votar e que isso pode também ser um ponto positivo. Mas fica esta nota nesta passagem por estas festas em Aveiro, uma autarquia também social-democrata, esta nota de que Luís Marques Mendes acredita numa vitória já no dia 18 de janeiro, antes da conquista final na segunda volta desta corrida presidencial.

Bom trabalho, Miguel Viterbo Dias, aqui nesta reportagem. Ele que está a acompanhar a caravana de Luís Marques Mendes nesta véspera de voto antecipado. E apesar dos apelos dos apoiantes, António José Seguro não sobe o tom das críticas ao primeiro-ministro. Insiste que não vai ser um presidente de fação. No comício em Paredes, distrito do Porto, perante uma sala cheia, Seguro falou do que o país espera do próximo presidente da República. E quando uma pessoa gritou para que substituísse Luís Montenegro, o candidato do PS respondeu assim:

O presidente da República não é um presidente, ou pelo menos eu não serei, um presidente de fação, nem um presidente partidário. Não serei sequer um primeiro-ministro de sombra. Eu venho para ajudar a resolver os problemas dos portugueses. Depois, nas eleições, cada português decide como quer. Agora, nestas eleições presidenciais, eu quero ser o presidente de todas e de todos os portugueses.

No entanto, a André Ventura, António José Seguro deixou uma promessa que pode também ser um aviso.

Em mim, ele terá sempre uma oposição aos extremismos e a querer acabar com a nossa democracia em Portugal. Estará aqui sempre. Enfrentarei. Chega de extremismos, que os extremismos não resolvem nenhum problema.

António José Seguro, no final do dia de campanha, num comício em Paredes, o candidato ao Belém insiste que vai ser um presidente de mudança, mas uma mudança tranquila, que dispensa atacar de forma mais direta os adversários. Passamos para Henrique Gouveia e Melo. Acusa Cotrim Figueiredo de ser um lobo disfarçado de cordeiro e recusa fazer pontes sobre pilares enterrados no lodo. É precisamente essa a expressão usada pelo almirante numa ação de campanha em Penafiel. Deixa críticas aos candidatos do sistema e prefere distanciar-se.

Falam em experiência. Mas que experiência? Experiência de andar a negociar favores? Experiência de trocar lugares da administração pública? Os tais lugares que depois dizem quando falham: "Afinal, não foi eu que o nomeei". Vamos trocar outra vez? É essa a experiência? Não, eu não vou construir nunca pontes sobre pilares que estão enterrados em lodo. Eu vou construir pontes sobre valores. E não me venham com o mantra da estabilidade, porque o mantra da estabilidade É ter alguém que tem a cauda presa a N portas giratórias ou N interesses partidários e não vai ter a liberdade para ajudar verdadeiramente o sistema partidário.

O almirante volta a defender que é o mais preparado para o cargo e deixa um recado ao candidato apoiado pela Iniciativa Liberal.

Se acham que o mercado resolve tudo, digam claramente, afirmem 30 vezes, 50 vezes, mas não andem se disfarçando de cordeiros quando são lobos. Nós precisamos de uma economia forte, mas uma economia com coesão social. Eu estou aqui para não deixar que a nossa sociedade se deslace mais, se torne mais desigual.

Gouveia Mel no jantar-comício em véspera de voto antecipado, o almirante reforça a importância de ir às urnas. André Ventura promete ser interventivo se chegar à presidência e reforça a vontade de ser diferente de Marcelo Rebelo de Sousa. O candidato apoiado pelo Chega diz que é o único que defende uma presidência realmente ativa. Na Guarda, durante uma arruada, Ventura diz mesmo que esta eleição gira apenas em torno de que tipo de presidência querem os portugueses.

Se as pessoas quiserem continuar o mesmo perfil de Presidente da República, eu não vou ganhar. Parece-me evidente. Se quiserem o mesmo perfil que tivemos até agora, eu não vou ganhar. Não é esse o meu perfil. Se quiserem um perfil mais interventivo, mais de intervenção na condução do Estado do país, então aí é que eu posso vencer e aí é que essa mudança pode acontecer. Portanto, não temo, até acho o contrário. Eu acho que as pessoas neste momento, sobretudo depois de 10 anos de Marcelo Rebelo de Sousa, querem um presidente ativo, diferente, com energia, com espírito de mudança. Não é um bloqueio, mas é um presidente com energia, capaz de chamar o primeiro-ministro, chamá-lo à atenção, capaz de intervir.

André Ventura admite também que apesar de estar confiante na vitória nestas eleições, ainda não está a preparar a sucessão à liderança do Chega. Falta de grandeza é a acusação de João Cotrim Figueiredo, a quem o acusou de tentar apropriar-se do nome de Sá Carneiro e Pedro Passos Coelho. O candidato do Blém recusou mencionar nomes, mas os principais críticos têm sido Cavaco Silva, Luís Montenegro e Luís Marques Mendes. João Cotrim Figueiredo diz que já tem defeitos suficientes, não é preciso inventar mais.

Eu nesta campanha já fui acusado de me querer apropriar de Sá Carneiro e Passos Coelho. Acusado por quem, perguntam vocês? Por aqueles que de fato se querem apropriar dessas figuras. Deviam ficar felizes de terem referências com que os outros se identificam e que reclamem e que admirem. Mas não. Falta-lhes a grandeza para isso.

O candidato apoiado pela IL respondeu ainda a quem o critica por falta de experiência e diz que em termos de resultados, tem mais experiência do que muitos candidatos juntos. António Filipe deixa críticas aos candidatos que apoiam a legalização do lobbying. Dá como exemplo as privatizações da TAP, da EDP, dos CTT e da REN. Considera António Filipe que os cinco candidatos à frente nas sondagens pactuam com o que diz ser a promiscuidade entre a política e o setor privado.

Foram os candidatos do consenso neoliberal, a que entretanto se juntaram os da extrema-direita, a liberal e a populista, que pactuaram com a corrupção que envolveu estas privatizações e que se alimenta da promiscuidade entre o poder económico e o exercício de poderes públicos, e que agora vêm a saudar a legalização do tráfico de influências, por via da legalização do lobbying, que apresentam hipocritamente como se fosse uma fantástica medida de combate à corrupção.

É o entendimento de António Filipe. Amanhã um novo comício, desta feita em Lisboa, mais uma vez com a presença de Paulo Raimundo. Jorge Pinto, candidato apoiado pelo Livre, quer tirar o país dos braços da direita e devolver o equilíbrio político. Chegou o momento de passar à ofensiva, sublinha Jorge Pinto.

Eu estou farto de estar apenas na defensiva. Este é o momento em que nós passamos pra ofensiva. Este é o momento, aqui desde Almada, vamos começar a dar a volta a isso. Vamos começar a recuperar o nosso país e lhe trazer de volta pra onde deve estar. O país da liberdade, o país da democracia, o país da dignidade, o país sim da esquerda progressista, o país ecologista que todos nós aqui representamos. Já chega, já basta de ter um país tão inclinado à direita. Vamos recuperá-lo agora.

Num discurso no jantar-comício na Academia Almadense, em Almada, Jorge Pinto diz que é tempo de colocar as pessoas reais na política, pessoas com mais sensibilidade. Três pessoas ficaram hoje desalojadas na sequência de um incêndio num apartamento em Almada, distrito de Setúbal. É o que adianta a Proteção Civil à Rádio Observador. O alerta foi dado pouco depois das 20h. Não há registro de feridos na sequência deste incêndio, que demorou uma hora a ser extinto. As três pessoas foram realojadas temporariamente no primeiro andar do mesmo edifício. Nas operações de socorro estiveram envolvidos bombeiros, também a PSP, a Rádio Observador. A Proteção Civil diz que ainda são desconhecidas as causas deste incidente. Na atualidade internacional, os Estados Unidos lançaram ataques de larga escala contra alvos do Estado Islâmico na Síria. É o que revela o comando central norte-americano. Em comunicado, adianta que os ataques foram feitos sob o comando de Donald Trump, numa operação ordenada como uma resposta direta ao ataque do Estado Islâmico contra forças norte-americanas e sírias no passado dia 13 de dezembro. Os ataques foram realizados por volta das 17h, hora de Lisboa. Falamos ainda do Instituto Nobel da Noruega, que avisa Maria Corina Machado que não pode doar o Nobel da Paz a Donald Trump, nem a ele, nem a ninguém. A intenção tinha sido manifestada pela opositora venezuelana, depois de os Estados Unidos terem capturado Nicolás Maduro em Caracas. Em comunicado, o Instituto Nobel lembra que uma vez anunciado, o galardão não pode ser revogado, transferido ou partilhado com terceiros. A decisão é final e irrevogável. Maria Corina Machado dedicou o prêmio a Donald Trump assim que foi anunciada como vencedora. Fica por aqui este jornal da meia-noite. As notícias regressam à antena do Observador daqui a pouco, à meia noite e meia. Deixe-se ficar. Até já.