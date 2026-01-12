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Boa noite. As notícias com Beatriz Félix.

Boa noite. Vamos às notícias na Rádio Observador e começamos pela campanha para as presidenciais. Gouveia e Melo sobe o tom do discurso e atira a quase todos os adversários. Num comício em Ponte de Lima, o almirante contou com o apoio do autarca de Oeiras, Isaltino Morais, para carregar baterias. Do falso socialista ao tio de Cascais, quase todos receberam novas alcunhas esta noite. Nadine Soares.

No Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima, Isaltino Morais discursa pela primeira vez na campanha e chega com alcunhas para todos. O autarca de Oeiras recupera a referência de mentalidade Ronaldo de Luís Montenegro para dizer que Gouveia e Melo é o CR7 das presidenciais.

O primeiro-ministro dizia que devíamos ter todos a atitude de Ronaldo. Entendi aquelas palavras como procurarmos ser a melhor versão de nós próprios. Ora, é por isso que estamos aqui, que estamos com o nosso Ronaldo.

Os adversários do almirante não ficam de fora da crítica e dos apelidos de Isaltino Morais.

Votar na pacotilha liberal é votar nos queques, que apenas durante a campanha descem ao povo e veem os pobres. E dar o voto à direita reacionária. O que tem ele para oferecer além de incutir o ódio aos outros? Votar num proto ditadorzeco que trai a nossa história?

Gouveia e Melo aproveitou o ritmo deixado no palco pelo autarca apoiante e na mesma onda subiu o tom do discurso.

Podem ter certeza, eu não sou um tio de Cascais, nem sou um falso socialista, nem sou um social-democrata que prefere a parte de cima dos negócios e ignora verdadeiramente a população e com isso não respeita o legado e o exemplo de Sá Carneiro.

No arranque da segunda semana de campanha, o almirante afina a mira para tentar ganhar terreno na corrida de Belém.

A jornalista Nadine Soares, que tem estado a acompanhar a caravana de Henrique Gouveia e Melo, foram os destaques do jantar comício desta noite em Ponte de Lima. A campanha do almirante começa esta segunda-feira em Espinho, terra de Luís Montenegro. E seguimos com António José Seguro, que estende o apelo ao voto a todos os moderados, deixa farpas aos restantes candidatos e diz que é ele o moderado que está em melhor posição de chegar à segunda volta. O dia terminou mais cedo na caravana do socialista, com um comício no início da noite em Viana do Castelo, no qual Seguro deixou vários alertas sobre o risco que a democracia vive em Portugal. No final de dia da campanha, que passou João Gama por Aveiro, em plenas festas de São Gonçalinho.

Nem a chuva impediu António José Seguro de distribuir cavacas nas ruas de Aveiro com cautela, mas não em demasia.

Eu serei um presidente da República corajoso. Agora, não sou irresponsável.

E os cavacos assustam ou não?

Não, as cavacas, os cavacos, eu sou pela igualdade de género. Olá, viva! Protejam-se dali.

António José Seguro a fitar uma referência a Aníbal Cavaco Silva. Estava de guarda-chuva erguido bem alto para o proteger da água e das cavacas que caíam em plena festa de São Gonçalinho e como manda a tradição, as cavacas foram acompanhadas por alguns copos de licor de Aveiro.

Só um bocadinho. Não, tem que ser mesmo um bocadinho. Um quarto, só para provar. Basta. Não.

Bebe só o que quiser.

Não, eu tenho que beber.

Depois a caravana voltou a subir em direção a Viana do Castelo para Seguro partilhar receios sobre a democracia.

Antigamente, como é que as democracias iam abaixo? Com golpes militares. Hoje já não é assim. Hoje as democracias derrubam-se por dentro. É uma espécie de vírus.

De dedo apontado aos extremismos, insiste no apelo ao voto e não apenas aos eleitores de esquerda.

Quero dirigir-me a todos os moderados neste país, dizendo aquilo que todos sabemos: o extremismo e o radicalismo não são solução, são parte do problema. E eu sou o candidato moderado que está em melhores condições de passar à segunda volta.

Sala cheia em Viana do Castelo, onde António José Seguro admitiu encontrar um país que o revolta, mas assumiu ser, acima de tudo, uma força tranquila.

A reportagem do jornalista João Gama com os apelos ao voto de António José Seguro. O socialista vai continuar esta segunda-feira no norte do país, bem cedo, a começar em Barcelos. Durante a tarde, segue para Vila Real. E Luís Marques Mendes elogia Pedro Passos Coelho e procura ficar à margem das trocas de palavras com os oponentes. Em Lamego, o candidato apoiado pela AD quis vincar a forma como é conhecido pelos portugueses, devido aos vários anos de comentário televisivo, e atirar que não se candidata por vaidade. Mas numa tarde em que procurou ficar à margem dos ataques com adversários, Luís Marques Mendes trouxe novamente Pedro Passos Coelho para cima da mesa. Miguel Viterbo Dias.

Tem estado nas bocas de todos os candidatos à direita, mas continua em silêncio. Hoje foi Marques Mendes a elogiar Passos Coelho.

Lembram-se do que aconteceu entre 2011 e 2005? Que a coragem e o patriotismo de Passos Coelho foram absolutamente decisivos para ajudar a recuperar Portugal.

Em Lamego, Marques Mendes frisou o trabalho do antigo primeiro-ministro, mas também avisou que os bons resultados económicos têm que chegar às famílias.

É que estes resultados são macroeconómicos, mas ainda não chegaram ao bolso das pessoas. E nós temos que dar tempo para que estes resultados possam de fato transformar-se também em melhorias da situação da vida das pessoas.

Num final de tarde em que os ataques ficaram para os convidados, o candidato apoiado pela AD procurou colocar-se à margem das trocas de palavras com os adversários.

Olhando aí para as notícias, quase de campanha eleitoral, parece que está tudo em guerra

Eu queria dizer-vos o seguinte: se os meus adversários estão em guerra uns com os outros ou por casos e casinhos, eu quero dizer-vos que a minha única guerra é apenas esta, é Portugal.

Mas o presidente do CDS e Ministro da Defesa, Nuno Melo, não deixou de referir André Ventura e João Cotrim Figueiredo.

Fazem as mesmas juras de amor que faziam há seis meses atrás noutras eleições, achando que pelo caminho nós não temos memória, premeditaram aquilo que em política não é bom, porque tem que ver com a tal confiabilidade. Sabiam que pediam votos não tencionando cumprir os seus mandatos.

Sem falar em Gouveia e Melo, foi o presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes, a classificar o almirante.

Rapidamente se converteu de marinheiro em pirata, de oficial em Capitão Gancho. Lembram-se daquela história do Peter Pan? Tal é a agressividade, a arrogância e a vaidade que se arvora.

A campanha de Luís Marques Mendes em Lamego, com o apoio público do CDS e de Nuno Melo.

O Miguel Viterbo Dias com os destaques do comício de Luís Marques Mendes em Lamego. A caravana do candidato apoiado pela AD arranca esta segunda-feira em Paredes. E Catarina Martins diz que a intenção da Alemanha e do Reino Unido criar uma missão conjunta da NATO na Gronelândia é absurda. É uma reação à notícia da Bloomberg, que diz que este movimento tem como objetivo mostrar a Donald Trump que a Europa leva bastante a sério a segurança do Ártico e que começou a ser planeado depois de o presidente norte-americano ter insistido na vontade de controlar a Gronelândia. Hoje, Catarina Martins aproveitou uma sessão pública dedicada à habitação para fazer alguns comentários sobre o atual contexto internacional. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda garante que está na hora da Europa começar a pensar em estratégias para defesa sem os Estados Unidos.

Este é o momento, sim, de a Europa estar a pensar formas de cooperação para a sua segurança, de cooperação na Europa, não com os Estados Unidos, mas apesar dos Estados Unidos. E é também o momento de a Europa ter capacidade de cooperação com o resto do mundo. Donald Trump não está numa deriva perigosa. Ele é um perigo.

Declarações da candidata presidencial apoiada pelo Bloco de Esquerda, Catarina Martins. E terminamos a ronda pelos candidatos presidenciais com André Ventura, que diz que vai ser capaz de criticar Trump se for presidente da República. No início de uma arruada em Aveiro, o candidato apoiado pelo Chega foi confrontado com as posições de Donald Trump em relação à Gronelândia. Ventura foi questionado sobre se iria ser capaz de criticar o presidente norte-americano. O candidato disse que não teria qualquer problema.

Já critiquei várias vezes, voltaria a criticar. Eu, ao contrário da esquerda, não tenho ditadores nem tenho presidentes de preferência.

Ficou desiludido com Donald Trump?

A política não nos permite desilusões. Eu fico desiludido é quando o país não tem saúde para dar às pessoas. É isso que me desilude. De resto, acho que seja Donald Trump, seja o presidente da China, seja o presidente da Venezuela, seja o presidente da Coreia do Norte, do Sul, eu não quero mais ditaduras no mundo. Quero liberdade.

Declarações de André Ventura numa ação de campanha no distrito de Aveiro. Feita a passagem em revista do dia de campanha dos candidatos presidenciais, olhamos para a nova sondagem destas eleições, em que António José Seguro mantém a liderança, mas agora mais próximo dos adversários. Estamos a falar da sondagem diária da Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, JN e TSF. Ao sétimo dia, o estudo mostra, pela primeira vez, um empate a quatro e não a cinco, já com Luís Marques Mendes mais distante. Mas vamos aos números. António José Seguro está a liderar esta tabela com 21,4% nas intenções de voto, com Cotrim Figueiredo logo atrás, com 21,1%. A fechar o pódio está André Ventura, que hoje soma 19,7% das intenções de voto. A seguir, Gouveia e Melo, que surge em quarto lugar com 17%. Marques Mendes consolida a quinta posição, mas com uma descida na percentagem para os 14,5%. Mais abaixo na tabela e para completar, temos ainda Catarina Martins com 2,6%, António Filipe com 2% e Jorge Pinto em último lugar com 0,9% das intenções de voto. Seguimos neste jornal com um alerta. Viana do Castelo e Braga vão estar sob aviso amarelo entre esta segunda e terça-feira, devido à chuva e vento forte. O IPMA alerta para a precipitação persistente, por vezes forte e com rajadas de vento que podem chegar até aos 70 km/h. O aviso amarelo entra então em vigor nestes dois distritos do norte de Portugal, Viana do Castelo e Braga, às 18h de segunda-feira e mantém-se até às 9h de terça. Falamos ainda de atualidade internacional. António Guterres faz o apelo ao Irão para evitar força desproporcionada. É um pedido feito pelo secretário-geral da ONU depois de se terem ultrapassado as 500 mortes em protestos neste país, que começaram há duas semanas contra a gestão económica. António Guterres disse estar impactado pelos relatos de violência e também o uso excessivo da força das autoridades iranianas contra os manifestantes. Sublinha, por isso, que todos deveriam poder expressar queixas de forma pacífica e sem medo, de acordo com os valores da liberdade de expressão. Por isso, pede a máxima moderação às autoridades do Irão, onde também não há internet nem cobertura telemóvel há mais de 72 horas, devido a um apagão. E fechamos no desporto. Francesco Calaiò vai renovar com o Futebol Clube do Porto por mais uma época, uma informação que foi comunicada pelo próprio clube à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. O italiano de 36 anos tinha contrato até a época 2026/2027, veio substituir o argentino Martin Anselmi e desde então não perdeu no campeonato, que está a liderar com sete pontos de avanço em relação ao Sporting, o bicampeão nacional, que ocupa agora o segundo lugar. Francesco Calaiò está para ficar para mais uma época desportiva. Chega ao fim o jornal, edição da meia-noite. A informação está de regresso à meia-noite e meia, já com edição do jornalista João Lourenço, que fica responsável pela madrugada. Da minha parte, é tudo. Continuam na companhia da Rádio Observador.