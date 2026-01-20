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Obrigada pela informação . Jornal da meia-noite com a edição da Diana Rosa. Diana, multiplicam-se os apoios da direita a António José Seguro. Rui Moreira revela que, na segunda volta, vai votar no candidato apoiado pelo PS.

O mandatário da candidatura de Marques Mendes diz que a escolha é clara.

Estarei com António José Seguro nesta segunda volta. Sem nenhum desprimor para André Ventura, é óbvio que André Ventura disse, em tempo, que não queria ser presidente de todos os portugueses, queria ser presidente apenas de alguns portugueses, o que é perfeitamente legítimo. Eu quero um presidente que seja presidente de todos os portugueses, daqueles que pensam como eu e daqueles que pensam de forma diferente. Esta é a minha forma de ver a vida e considero que António José Seguro é, neste momento, uma pessoa que me dá essas garantias e, por isso, irei apoiar firmemente a candidatura de António José Seguro à segunda volta.

O antigo autarca do Porto, em declarações à SIC, afirma também que compreende a neutralidade manifestada por Luís Montenegro, que optou por não escolher nenhum dos lados.

Isaltino Morais não diz objetivamente em quem vai votar, mas levanta o véu: em Ventura não vota.

O resto subentende-se. O apoiante de Henrique Gouveia e Melo diz que ainda está a digerir os resultados deste domingo, mas uma coisa garante: Ventura jamais.

Obviamente, pelo meu percurso, eu nunca votaria em André Ventura. Para mim, isso está perfeitamente claro.

Portanto, votará António José Seguro.

Não disse que votava em quem votava ainda. O que estou a dizer é que em André Ventura não votarei.

Sabe em quem não vota.

Não, porque as eleições foram esta noite. Eu ainda estou a digerir a tristeza que me deu a votação que o almirante Gouveia e Melo teve. Eu diria que tenho que ir por dias, eu direi claramente em quem vou votar.

Isaltino Morais, em declarações na CNN Portugal.

Antes foi Carlos Guimarães Pinto e Cecília Meireles a clarificar que escolhem António José Seguro.

O anúncio foi feito no espaço de comentário da SIC. Carlos Guimarães Pinto enaltece o perfil do candidato, fala num voto claro, sem hesitações.

Não vou votar em António José Seguro como um mal menor. Estas são umas eleições presidenciais em que a personalidade, o caráter, o respeito pelas instituições, pela separação de poderes, são tão ou mais importantes do que o partido de origem e, por isso, parece-me claro que é esta a escolha. Eu nem sequer preciso justificar este voto falando no quão má a alternativa é. Basta uma consciência de que considero que ele pode vir a ser um bom presidente da República.

Mais cautelosa, Cecília Meireles sublinha que António José Seguro reúne mais condições para a Presidência da República.

Eu acho que o Presidente da República deve ser um árbitro, mais do que um jogador. Não tenho dúvida nenhuma de que todos terão tentações partidárias, quer André Ventura, quer António José Seguro, mas acho que tendencialmente António José Seguro será mais árbitro do que jogador. É uma escolha em que não me sinto bem representada. Acho que, apesar de tudo, me sentirei menos não representada.

Cecília Meireles, do CDS, e Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, a clarificar o sentido de voto na segunda volta. Antes, Pedro Duarte, Miguel Poiares Maduro, Mário Amorim Lopes também já tinham manifestado o apoio a António José Seguro.

António José Seguro considera que está a ser bem-sucedido o apelo que fez aos democratas para que o apoiem na segunda volta das eleições.

Diz que nada está ganho, mas adianta que há mais apoios no horizonte.

Representa que o apelo que eu ontem fiz está a ser bem-sucedido. Eu ontem apelei a todos os democratas, aos progressistas e aos humanistas para se juntarem a esta candidatura, que é uma candidatura pela liberdade e pela democracia, num momento muito exigente da vida do nosso país e da vida da Europa e até do mundo.

E vê isto também como uma resposta à atitude do Luís Montenegro?

Vejo estes apoios como manifestação de confiança e que correspondem a esse apelo que eu fiz. Fico feliz, muito feliz, e sei que há outros que estão em vias de ser também tornados públicos, isso é muito bom.

António Seguro regressa à estrada esta terça-feira. Vai visitar um centro de saúde na área metropolitana de Lisboa.

Diana, estão bem os dois portugueses envolvidos no acidente de dois comboios ontem no sul de Espanha.

Informação do Ministério dos Negócios Estrangeiros à Agência Lusa. O segundo português que se encontrava entre os feridos foi assistido num hospital em Córdoba. Já teve alta. O acidente ferroviário aconteceu ontem à noite, envolveu dois comboios de alta velocidade. De acordo com as autoridades espanholas, morreram 40 pessoas e cerca de 150 ficaram feridas. Hoje mesmo vemos Pedro Sánchez e os reis de Espanha no local, também a prestar homenagem às vítimas e a tentar perceber como é que decorriam as restantes operações. O governo espanhol decretou três dias de luto nacional entre amanhã e quinta-feira.

E Volodymyr Zelensky anuncia a criação de um novo sistema de defesa aérea.

O país vai adotar uma nova abordagem usando grupos de fogo móveis, drones intercetores e outros meios de defesa aérea de curto alcance. O presidente ucraniano promete um sistema transformado e já nomeou um novo vice-comandante da Força Aérea, Pavlo Yelizarov.

E Zelensky deixa ainda um aviso: a Rússia está a preparar um ataque maciço e espera apenas pelo momento certo para o executar.

Diz que a população ucraniana deve manter-se muito cautelosa.

Nos próximos dias devemos permanecer extremamente vigilantes. A Rússia preparou um ataque, um ataque massivo, e está à espera do momento certo para o realizar. Por favor, prestem muita atenção a todos os avisos de ataque. Todas as regiões devem estar prontas para responder o mais rápido possível e apoiar as pessoas.

O aviso deixado hoje pelo presidente ucraniano, que apela a cada região para estar pronta para responder rapidamente a este futuro ataque da Rússia. Vamos ao desporto. Amanhã é dia de Liga dos Campeões. Penúltima jornada. Entra em campo o Sporting contra o PSG, em Alvalade. Rui Borges considera que vai defrontar a melhor equipa da Europa, mas garante que isso dá mais motivação aos jogadores.

Para amanhã, acima de tudo, muita coragem defrontar os melhores. É a melhor equipa, como eu digo, em termos coletivos, em termos individuais, e por isso será um desafio enorme para todos. Independentemente de quem jogue, acho que qualquer jogador que eu meta ou metesse, mesmo dos que estão de fora, estaria motivadíssimo para dar uma resposta, para ajudar a equipa.

Já o treinador do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, recordou as recentes conquistas do Sporting e admitiu que a equipa tem muita qualidade.

É uma equipa muito bem trabalhada, uma equipa que ganhou a dobradinha na época passada. Este ano têm 10 pontos na Champions League, vão em segundo na liga. Gosto do que fazem com bola, da personalidade que têm para jogar desde trás, a personalidade que tiveram para jogar mano a mano no campo do Bayern de Munique e estar a ganhar o jogo durante muito tempo. Amanhã vamos encontrar uma equipa muito completa, que sabe jogar muito bem com bola e sem bola. A verdade é que não esperava ver tanto nível na equipa. Vai ser um jogo muito complicado.

Sporting, Paris Saint-Germain, é um jogo que pode acompanhar aqui na Rádio Observador, amanhã, às 20h. Ainda hoje, o Estoril Praia venceu o Estrela da Amadora por cinco bolas a zero, um jogo que marcou o encerramento da jornada 18 da Primeira Liga Portuguesa. O marcador chegou às cinco bolas graças aos gols de João Carvalho, Alejandro Márquez e Begraoui, que marcou três vezes. Depois do jogo em casa, o Estrela mantém o 12º lugar, o Estoril Praia mantém o nono.

Diana, vamos ainda conhecer outras notícias em destaque.

A presidenta da Comissão Europeia reitera a necessidade de respeitar a soberania da Gronelândia e da Dinamarca. Declarações na sequência das ameaças de anexação por parte de Donald Trump. Ursula von der Leyen reforçou esta posição no encontro com a delegação do Congresso dos Estados Unidos, que esteve presente no Fórum de Davos. Vão chegar à Gronelândia aviões militares dos Estados Unidos e do Canadá, pertencem ao Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte. Vão aterrar em breve na ilha dinamarquesa para participar em atividades planeadas no território autónomo. Foi pelo menos o que anunciou hoje esta força conjunta dos Estados Unidos e Canadá. Trata-se do comando que desempenha papel estratégico na detecção de intrusões aéreas. É o que se pode ler numa mensagem no X.