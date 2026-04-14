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21 em faixa. Jornal da Meia-Noite com a edição da Diana Rosa e começamos com um acidente na autoestrada A1 entre um caminhão e um veículo ligeiro. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. A estrada esteve condicionada durante a noite. Precisamente, Filipa, um acidente que decorreu na zona do Cartaxo, sentido norte-sul, confirma à Rádio Observador a Proteção Civil da Lezíria do Tejo. Uma das vias esteve condicionada. De acordo com as autoridades, não se registam alterações no trânsito a esta hora. O acidente aconteceu por volta das 20h. No local, têm estado bombeiros, INEM, GNR e Brisa, com perto de 20 operacionais. E no debate sobre o passado histórico de Portugal, André Ventura diz que Sócrates foi mais corrupto que Salazar. Num debate que durou perto de 1h20, o presidente do Chega mantém que existiram mais presos políticos depois do 25 de abril do que antes, mas Pacheco Pereira contrapôs que não é possível comparar dois anos com um sistema que durou mais de 40. Num debate sobre história, a atualidade também entrou no discurso com André Ventura a dizer que Sócrates foi mais corrupto do que Salazar.

O José Sócrates roubou muito mais que o Salazar. Isso não tenham dúvida, desculpem dizer isto assim, mas roubou muito mais. E vem aqui a entrevistas aqui e a outros canais e anda aí à solta. Espera aí, deixa lá essas histórias agora. O que eu defendo é que todos deviam estar presos. Quem cometeu crimes de corrupção deve estar preso. Agora, o que eu não posso aceitar é que haja a corrupção boa e a corrupção má. Claro que o Estado Novo tinha corrupção, como o regime a seguir ao 25 de abril teve corrupção, como a nossa democracia hoje está cheia de corrupção.

O presidente do Chega perante José Pacheco Pereira, que indignado, acusou Ventura de estar a colar a democracia à corrupção.

Se o André Ventura tivesse posto um cartaz a dizer 100 anos de corrupção, nós não tínhamos essa discussão. Mas não, pôs 50.

Até podia ser mil.

Não, até podia ser mil. Pôs 50. E ao pôr 50, o que está a dizer é que a democracia é um regime naturalmente corrupto. E o Estado Novo não era. E você não quer ver isto por uma razão muito simples.

Mas isso está lá no cartaz.

Não, está 50 Anos de Democracia.

Então, mas está no cartaz que os anteriores não são?

Não.

Agora, podia-se falar de mil anos antes.

Você pensa que está a falar com um atrasado mental.

Podia-se falar há mil anos antes.

Não, mas pensa que está a falar com um atrasado mental.

O historiador que acusou André Ventura de estar a criticar o regime democrático para valorizar os tempos do Estado Novo.

Está a justificar a ditadura. E sabe como é que está a justificar a ditadura? Ao fazer uma comparação, que é ela toda falsa, o que está a dizer é que o que aconteceu depois era semelhante ao que acontecia antes.

Mas a tortura é tortura.

Posso continuar?

Tortura é tortura.

Exatamente.

Morte é morte.

Morte é morte.

Seja pelos nazis ou pelos soviéticos, é a mesma coisa.

Exatamente.

É errado.

É. Só que você não pode comparar 10 ou 20 mil casos de tortura que ocorreram durante 48 anos com meia dúzia de casos de tortura que ocorreram-

Foi em dois anos?

Posso continuar? E essa comparação coloca-o do lado de antes do 25 de abril.

Pacheco Pereira, que de André Ventura ouviu apenas que Portugal não tem motivos para pedir desculpa.

Não venha cá dizer que nós devemos pedir desculpa pelos nossos 500 ou 600 anos em Angola, em Moçambique, na Guiné. Então quer dizer, e as igrejas que construímos, e as barragens, e as estradas, e os hospitais, e as escolas, e tudo aquilo que construímos lá? Tudo isso é para ser atirado fora? Devemos agora penitenciar-nos por isso ter acontecido? O problema da esquerda intelectual é que é tão pouco patriota que não consegue perceber que aquilo que Portugal fez em centenas de anos, teve coisas erradas, com certeza que teve. Teve erros e cometeu erros, mas teve uma coisa que era o mundo a girar naquele tempo. Levamos a fé cristã a muitos povos do mundo.

André Ventura, no debate com Pacheco Pereira, foi transmitido pela CNN Portugal. E a concertação social tem encontro marcado para quinta-feira para discutir a lei laboral, depois de uma reunião sem avanços hoje no Ministério do Trabalho. Reunião que durou uma hora, terminou a pedido da UGT, que alegou falta de condições para continuar. O secretário-geral Mário Mourão dá a entender que a decisão é motivada pela ausência dos presidentes das quatro confederações patronais.

A UGT esteve sempre e continuará a estar disponível para o diálogo e para a concertação. Eu disse uma vez: quando não nos quiserem na concertação, nem no aprofundamento do diálogo, digam-me. Agora a UGT, por sua iniciativa, não o fará. Se alguém quer empurrar, se alguém quer criar fatos para que a negociação e o diálogo acabe, que assumam, que não o façam por interpostas pessoas, nem por comunicados. Que assumam, venham aqui e digam como eu fiz hoje. Vim aqui transmitir à senhora ministra que hoje não teria condições para continuar na reunião.

E a Ministra do Trabalho desvaloriza a duração da reunião, garante que decorreu com normalidade, mas diz que o processo não vai durar para sempre.

Para já, nós temos que ver a concertação social, a CPCS. O que vos quero dizer é que as negociações não se vão eternizar, coisa que sempre disse e volto a repetir, e portanto passar-se-á, de uma forma ou de outra, à fase seguinte.

A Ministra do Trabalho, sendo que no horizonte, ainda sem data marcada, ainda está uma reunião no Palácio de Belém com António José Seguro e também os parceiros sociais.

E seguimos com o alerta das organizações financeiras mundiais. Vai haver grandes consequências econômicas, principalmente para os países com baixos rendimentos, devido ao conflito no Médio Oriente.

Em causa, o choque petrolífero, uma ruptura no fornecimento dos combustíveis e um aumento acentuado de preços que ainda está por vir. O aviso é deixado pelos diretores do Fundo Monetário Internacional, também do Banco Mundial e da Agência Internacional de Energia, num comunicado conjunto. Os países mais pobres ou importadores de energia vão ser os mais afetados. Citado pela Associated Press, Fatih Birol afirmou que as perturbações no abastecimento de petróleo decorrentes do conflito constituem o maior desafio à segurança energética da história, temendo que a situação seja ainda pior em abril do que foi em março.

E Diana, o Irão ameaça os Estados Unidos e Israel com capacidades bélicas inimagináveis se a guerra continuar.

Especialmente se o país voltar a ser atacado depois de um cessar-fogo, a Guarda Revolucionária Iraniana diz ter recursos de guerra que os inimigos não fazem a menor ideia. O porta-voz adianta que o Irão vai revelar métodos de guerra inovadores para os quais os adversários vão ter uma capacidade limitada de resposta, sem desvendar mais detalhes. É o que adianta um artigo do New York Times.

E o presidente do Irão falou ao telefone com Emmanuel Macron. Nesta conversa, o líder iraniano afirmou que as exigências excessivas dos Estados Unidos impediram o acordo nas negociações realizadas no fim de semana.

Que decorreram, Filipa, no Paquistão. Masoud Pezeshkian afirma que Teerão está empenhada em cumprir as condições para um cessar-fogo. Neste momento, vai continuar as negociações apenas e só no âmbito do direito internacional. Pezeshkian disse ainda que qualquer ameaça ao Estreito de Ormuz pode ter consequências globais, referindo-se às declarações de Donald Trump sobre o bloqueio à passagem de qualquer navio.

Ainda hoje, Trump deu um novo prazo para que seja alcançado um acordo. São duas semanas, Diana.

Foi um novo ultimato depois das negociações falhadas deste fim de semana. Um objetivo que, para o presidente dos Estados Unidos, vai ser fácil de alcançar.

As pessoas certas e apropriadas ligaram-nos esta manhã. Eles querem negociar um acordo.

Trump diz que já tem planos para depois do conflito com o Irão. Está a pensar levar a cabo uma operação em Cuba.

E Benjamin Netanyahu pede à Europa que se junte à guerra pelo bem e por obrigação moral.

Enquanto discursava na abertura das cerimónias em memória das vítimas do Holocausto, no museu em Jerusalém, o primeiro-ministro israelita disse que a Europa jurou defender o bem depois da Segunda Guerra Mundial. Hoje reivindica Netanyahu, em conjunto com os Estados Unidos, o golpe mais duro da história do regime iraniano.

A fechar, Diana, que outros temas estão em destaque?

Entre hoje e quinta-feira estão previstos constrangimentos na CREL, no Norte que é Luz em Sintra. Em comunicado, a Brisa explica que vão ser feitos trabalhos para melhorar o pavimento, que vão ter impacto pontual na circulação rodoviária. As obras decorrem entre as 21h e as 6h. Tondela e Gil Vicente empataram a duas bolas. Em Tondela, a equipa da casa foi a primeira a estrear o marcador aos 15 minutos, gol de Roni Lopes. Perto da meia-hora, Murillo empatou o jogo. Aos 90 minutos, Carlos Eduardo fez o segundo dos bracarenses. O empate final viria a acontecer já nos descontos, na recarga de um penalti desperdiçado. Foi assim que fechou as contas Joe Hodge na 29ª jornada da Liga. Com este resultado, o Tondela fica mais perto da despromoção, ocupou o 17º lugar com 21 pontos.

Notícia de fecho do Jornal da Meia-Noite, com edição da Diana Rosa. Diana, até amanhã.

Até amanhã, Filipa.