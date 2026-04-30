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Jornal da meia-noite, com edição da Diana Rosa. Começamos com o Campeonato Português de Futebol. O Sporting sofreu dois gols nos descontos e acabou o jogo desta noite a empatar com o Tondela.

Desperdiçou dois gols de vantagem em tempo de compensação no jogo em atraso da jornada 26. Os gols do Tondela foram marcados em apenas dois minutos, com autogol de Salvador Blopa e um gol de Cícero. O Sporting afasta, assim, a hipótese de ganhar a primeira liga. Porto ou Benfica vão lutar pela vitória do campeonato. Na reação ao empate, Rui Borges, técnico leonino, faz o resumo da prestação da equipe.

Sofremos dois gols de bola parada. Um com alguma sorte para o adversário, que foi o gol na própria baliza, mas tínhamos que ser mais competentes nesse momento de jogo. Uma segunda parte onde fomos muito bem, entramos muito bem, tivemos muito bem no jogo, com mais tranquilidade, com muita qualidade, com boas reações à perda. E depois, realmente, nesses últimos 10 minutos, eu julgo que uns cinco, acabamos por ser infelizes, mas não há justificação, é continuar a trabalhar e seguir o nosso trabalho, o nosso caminho.

Já o técnico do Tondela, apesar da reviravolta, quer que a equipe entre com outra atitude em campo.

Na nossa situação, qualquer ponto é decisivo, mas a tabela e os pontos não podem entrar para dentro do campo conosco. Nós temos que entrar com o plano de cada jogo, porque estamos numa situação em que temos que ganhar, temos que pontuar, especialmente nos jogos que agora nos restam, porque hoje jogamos em casa do atual campeão nacional, uma equipe que esteve esta época entre as oito melhores da Europa. Mas o ponto tem que ser o resultado do que é uma preparação, do que é a performance, do que são a abordagem às diferentes fases do jogo.

Os treinadores das duas equipes aos microfones da Sport TV.

O ministro dos Negócios Estrangeiros volta a justificar a utilização norte-americana da base das Lages para os ataques ao Irã. Defende a posição do governo português.

Entrevistado na RTP Notícias, explica que o acordado é que seja em contexto de retaliação, mas quanto a quem começou a guerra, não é relevante.

Nós pusemos esta condição de ser sempre em resposta a ataques e que fosse proporcional e necessária e que fosse, como eu digo, não contra alvos civis, mas contra alvos militares.

Mas, na verdade, quem dá origem a esta guerra é um ataque dos Estados Unidos que não corresponde a um ataque do Irã. Portanto, por isso é que eu questiono.

Victor Gonçalves, desculpe, mas isso aí é uma petição de princípio. Uma vez que nos foi pedido, já depois de iniciado este conflito, aquilo que nós temos é, no contexto de conflito, tem de ser uma retaliação, uma resposta. Portanto, nós não estamos a falar do antes, estamos a falar já depois, que é quando nos é pedido. E portanto, sob esse ponto de vista, é assim.

O ministro dos Negócios Estrangeiros reitera que Portugal não apoia nem subscreve o conflito no Irão. No entanto, garante que o governo português tudo vai fazer para manter os Estados Unidos como membro da NATO.

Já voltamos a Paulo Rangel, porque Donald Trump também falou esta noite sobre a guerra com o Irão. O presidente norte-americano não sabe qual dos dois conflitos vai durar mais tempo, se esse no Médio Oriente ou se a guerra na Ucrânia.

Foi o que admitiu o próprio chefe de Estado norte-americano em declarações na Casa Branca. Questionado sobre o prazo que estabelece para que terminem os conflitos, Trump diz que simplesmente não sabe qual deles vai durar mais.

"Que guerra é que terminaria primeiro? Bem, eu não sei. Talvez tenham pratos parecidos. Agora o Irão tem que se render. Só têm de dizer: nós desistimos, nós desistimos. A economia deles está mesmo em apuros. É uma economia morta".

O presidente norte-americano volta a insistir que o Irão está militarmente derrotado e que a economia iraniana está em queda. Nestas declarações, Trump enaltece ainda o bloqueio do estreito de Ormuz.

"Bem, o bloqueio é de génio. O bloqueio tem sido 100% infalível, mostra como a nossa Marinha é boa. Garanto-vos, ninguém vai andar aqui com brincadeiras".

Sobre uma nova ronda de negociações com o Irão, Trump considera que é uma perda de tempo e ropaquistão de forma propositada para ver um pedaço de papel de que não gosta.

E voltamos a Paulo Rangel. O ministro de Estado e de Negócios Estrangeiros considera que a eventual greve geral, que a CGTP pode confirmar no 1º de maio, não vai ter qualquer consequência sobre as pretensões do governo relativamente à lei laboral.

Paulo Rangel afasta qualquer influência da paralisação.

Eu acho que nenhuma.

Nenhuma?

Nenhuma, porque sinceramente, a última greve geral não teve, ao contrário do que foi dito, a expressão que se disse. Portanto, não teve. Sinceramente, sabe que eu acho que, às vezes, realmente fazer reformas em Portugal é um grande desafio, porque a proteção dos trabalhadores passa por um quadro mais flexível. Não há dúvidas sobre isso.

Para o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, a greve geral está até a ser banalizada. Fala mesmo de um abuso.

Como eu digo, com toda a legitimidade e com todo o respeito, mas abusar da greve geral só prejudica os trabalhadores, as forças sindicais e o próprio conceito de greve. Isso não tem qualquer dúvida. E eu julgo que, infelizmente, é isso que está a acontecer.

As declarações de Paulo Rangel na grande entrevista da RTP Notícias.

O CHEGA compromete-se a aprovar a reforma laboral promovida pelo governo, basta a AD baixar a idade da reforma.

Condição apontada por André Ventura no debate quinzenal.

O senhor ministro pode reconhecer ao dia de hoje que fez tudo mal na reforma laboral. Tudo mal

E sim, senhor Primeiro-Ministro, ouça-me bem, se quer fazer isto, vai ter que baixar a idade da reforma em Portugal.

Ouvimos aqui André Ventura com esta condição imposta para que o Chega dê luz verde à nova lei laboral. Isto no dia em que a UGT admitiu convocar uma greve geral. A CGTP deve anunciar o mesmo depois de amanhã, Dia do Trabalhador.

E pela primeira vez em Portugal, a Casa Civil da Presidência da República vai ser liderada por uma mulher.

António José Seguro nomeou hoje oficialmente Cláudia Ribeiro, que já assumia funções de forma interina. O chefe de Estado regista com particular satisfação que pela primeira vez na história da Presidência, uma mulher fica à frente da Casa Civil. Sublinha que este passo reflete o compromisso com uma representação mais equilibrada nas mais altas responsabilidades públicas. Cláudia Ribeiro já tinha sido consultora para os assuntos políticos de Marcelo Rebelo de Sousa em 2021. Deixa ainda outra função que tinha, a de secretária do Conselho de Estado. Para esse lugar, foi nomeada Cristina Correia.

O governador do Banco de Portugal explica o facto de ter comprado ações da Galp, Jerónimo Martins e de outras empresas que estão a lucrar com o aumento do custo de vida por causa da guerra no Irão.

Álvaro Santos Pereira admite que foi informado das regras, mas decidiu investir na mesma poucos meses depois de ter assumido as funções de governador. Explica agora que pensava que só não podia comprar ações diretamente da banca, mas estava errado. Agora, as mais-valias que recebeu dos investimentos na Galp e nas outras empresas cotadas vão ser doadas a uma instituição de solidariedade social. De todas as empresas em que investiu, contas aproximadas feitas pelo Observador apontam para que a carteira de ações do governador do Banco de Portugal teria hoje um valor global de cerca de €34.000.

É um artigo que está em destaque a esta hora no site do Observador. Meia-noite e oito, Diana, é a esta hora que outras notícias estão em destaque.

O funicular da Graça vai voltar a circular já a partir desta quinta-feira. Inicialmente, vai operar entre as 09h e as 17h, mas o horário de funcionamento vai ser alargado de forma gradual. O equipamento lisboeta foi encerrado há cerca de sete meses, na sequência do acidente no elevador da Glória. De acordo com a Carris, depois de feitas as verificações técnicas, o funicular da Graça recebeu a revalidação da licença de exploração do IMT, reconhecendo que cumpre todos os requisitos necessários para poder operar em segurança. As ligações fluviais entre Lisboa e a Margem Sul podem ter perturbações amanhã à tarde. Em causa, um plenário de trabalhadores da Transtejo. Vão estar reunidos entre as 14h30 e as 17h30. A qualidade da água na praia de Matosinhos tem apresentado resultados positivos nas análises realizadas nos últimos dias. É a garantia da presidente da Câmara Municipal. Luísa Salgueiro assegura que a autarquia vai continuar atenta para manter seguras as praias, a prática balnear e de surf. O anúncio surge depois do presidente da Agência Portuguesa do Ambiente ter alertado em janeiro que o local corria risco de perder o estatuto de zona balnear devido aos elevados níveis de poluição. António Costa pretende trabalhar em estreita colaboração com o vencedor das eleições legislativas húngaras. O presidente do Conselho Europeu utilizou as redes sociais para dar as boas-vindas a Péter Magyar no final da reunião que decorreu em Bruxelas. António Costa refere que há um trabalho importante para realizar este ano no Conselho Europeu, designadamente no que se refere ao orçamento dos 27 para o período entre 2028 e 2034, também à Ucrânia e à competitividade.

Diana Rosa, com as notícias que marcam esta noite de quarta-feira, edição da meia-noite. Bom descanso, até amanhã.

Até amanhã. Bom descanso.