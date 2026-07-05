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É meia-noite. As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. O incêndio em Vouzela tem, neste momento, duas frentes ativas. Em declarações à RTP, o comandante da Proteção Civil, Simão Velez, afirma que uma das frentes tem apenas um ponto mais crítico, mas que a outra frente ativa vislumbra-se mais complicada para as autoridades.

Um incêndio que está organizado em duas frentes, que neste momento, uma das frentes tem apenas um ponto crítico, mas a correr francamente bem mais a norte, e uma outra frente mais a sul, que tem ainda muito trabalho para fazer durante as próximas horas, para ver se no período da manhã conseguimos entrar numa outra fase, com outro planeamento e manter o incêndio com esta área.

As autoridades adiantam que esperam ter o fogo dominado entre domingo e segunda-feira, mas alertam para possíveis reacendimentos.

É difícil darmos aqui algum garante. Temos uma expectativa, naturalmente, e uma expectativa positiva seria entre as próximas 24 e 48 horas, nós conseguirmos dar o incêndio como dominado. Mas como referi, e como se percebe, qualquer português entende que as condições climáticas são muito adversas e poderemos ter a qualquer momento uma reativação que nos traga aqui limitações e que possa trazer uma nova realidade.

Comandante da Proteção Civil, Simão Velez, que avisa ainda as populações para implementarem comportamentos mais preventivos durante os próximos dias. E acerca do calor, o governo admite alargar o estado de alerta, pelo menos até ao final da próxima semana, uma garantia deixada pelo ministro da Administração Interna, em mais uma conferência de imprensa do ponto de situação da Proteção Civil. Luís Neves adianta que os meios estão a ser distribuídos quer para o combate às ocorrências, mas também para situações de prevenção.

Que está em cima da mesa a manutenção do estado de alerta, porque se as condições se mantiverem tal qual aquilo que é perspetivado, pode ser isso que venha a suceder. E por isso os meios estão a ser distribuídos por todo o país, por forma a que se consiga, no primeiro momento do ataque inicial, sob uma grande estrutura de coordenação. Quero vos dizer que fiquei muito agradado com aquilo que ontem pude testemunhar do companheirismo do coletivo.

O governo português aguarda a resposta de Marrocos para o envio de meios de combate a incêndio. O ministro avisa que o reino de Marrocos está a passar uma situação semelhante, mas espera uma resposta ainda neste sábado.

Resposta que eu disse há pouco, falei com o meu colega ministro do Interior de Marrocos, há coisa de uma hora, hora e meia. Marrocos também atravessa uma situação um pouco similar com a nossa. Estão a fazer uma avaliação e ainda hoje serei informado dessa disponibilidade.

Antes do ministro da Administração Interna deixar estes conselhos à população, o primeiro-ministro também falou ao país. Luís Montenegro pede à população que respeite e colabore com as autoridades.

Dar ainda mais destaque ao aviso que o senhor comandante operacional deixou à população para que todos possam seguir as recomendações das autoridades, para que todos possam respeitar as opções que, no terreno, aqueles que têm a competência e o conhecimento de dirigir as operações vão emitindo.

O primeiro-ministro elogia também a coordenação entre todas as partes nestas últimas ocorrências deste início de fim de semana, concretamente este incêndio em Vouzela, que continua a reunir mais de 1200 operacionais apoiados por 400 viaturas. Donald Trump e Vladimir Putin falaram este sábado ao telefone sobre a guerra na Ucrânia, informação avançada pelo conselheiro do Kremlin à imprensa estatal. O presidente russo deu os parabéns ao chefe norte-americano pelos 250 anos da independência dos Estados Unidos. Segundo Moscovo, terá sido a Casa Branca a agendar este telefonema entre os dois líderes para este dia 4 de julho. Os dois líderes combinaram discutir a situação da guerra na Ucrânia ainda antes da Cimeira da NATO, que arranca já na próxima terça-feira. No telefonema, Vladimir Putin sublinhou que Moscovo prefere um fim político e diplomático do conflito. Ainda durante este sábado, Donald Trump também falou com Volodymyr Zelensky, uma informação veiculada pela agência Reuters. O presidente ucraniano diz ter tido uma conversa muito boa com o líder norte-americano, no qual defendeu que a determinação dos Estados Unidos vai ser decisiva para pôr o fim à guerra com a Rússia. Ainda nos Estados Unidos, as celebrações dos 250 anos da independência estão a ser condicionados pelas altas temperaturas. Em Washington, DC, a Great American State Fair abriu com cerca de duas horas de atraso e um desfile já foi cancelado. Ainda assim, durante a noite, espera-se um discurso do presidente dos Estados Unidos e também um espetáculo de pirotecnia. Estas cerimônias estão marcadas para as 21h, hora de Washington, DC. Na educação, o PS defende que o primeiro-ministro deve vir a público pedir desculpas aos portugueses pela situação dos exames nacionais. É o que, de resto, é uma situação descrita por José Luís Carneiro como absolutamente grave. O governo anunciou esta sexta-feira o adiamento da classificação dos exames e o novo calendário para a segunda fase. José Luís Carneiro, em declarações em Vila do Conde, pede que Luís Montenegro e o governo se retratem.

O ministro da Educação e o governo permitiu que se instalasse o caos nas escolas e, mais grave do que isso O ministro faltou à sua responsabilidade na Assembleia da República, porque procurou esconder a gravidade do que se estava a passar. Mais grave ainda do que isso, procurou culpar os diretores das escolas e culpar os professores, mostrando uma total insensibilidade com o que se está a passar com os jovens e com as famílias. Eu, se fosse primeiro-ministro nesta altura, já tinha vindo pedir desculpa às famílias portuguesas e explicar ao país como é que o governo explica que neste momento sejam professores que vão classificar as avaliações ainda sem receber as provas e como é que nesta altura ainda haja professores de matemática que tenham recebido provas de português e professores de português que tenham recebido provas de matemática.

O secretário-geral do PS em Vila do Conde. Ainda os professores dizem que continuam sem receber exames para corrigir. Filinto Lima, presidente da Associação Nacional dos Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, refere que o processo de digitalização dos exames nacionais, quer de 11º, quer de 12º ano, começou muito mal. O representante indica que a correção digital destas provas foi um passo muito grande, mas também muito arriscado.

O ministro teve coragem política para dar este passo, um passo muito grande, mas era um passo muito arriscado. Foi um passo muito arriscado. Está a ser, a prova está aí, um passo demasiado arriscado. Portanto, dissemos isso. Agora, temos que perceber se, de facto, o processo, tendo começado muito mal, vai acabar relativamente bem e acabará se no dia 17, na verdade, as escolas, os diretores poderem afixar as pautas e essa é a promessa do ministro da Educação. Teremos que aguardar estes dias. Vão ser dias de muita ansiedade, vão ser dias de muita pressão, até porque a plataforma, ao que nos parece, não está ainda a funcionar 100%.

As considerações de Filinto Lima, em declarações à Rádio Observador, numa entrevista que pode já ouvir na íntegra no site do Observador, em observador.pt. Espera ainda que as escolas consigam afixar as pautas já no dia 17 de julho. Também nas reações políticas, o Bloco de Esquerda desafia o governo sobre estes exames nacionais. O deputado único do Bloco, Fabián Figueiredo, diz que o processo de classificação digital foi marcado por falhas graves e documentadas. E no Campeonato do Mundo, resultado final, a França elimina o Paraguai, a segunda equipa a qualificar-se para os quartos-final da prova com este resultado. Essa partida dos quartos-final é uma reedição da meia-final da última edição deste Campeonato do Mundo. Já está marcado esse França contra Marrocos. Já a seguir, depois deste noticiário, vamos escutar a crônica desta partida à boleia do jornalista Diogo Varela. Já a atualidade regressa dentro de 20 minutos, pela voz do jornalista Hugo Oliveira. Forte abraço. Tenha um bom sábado com a Rádio Observador.