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Jornal das 10 com edição do Miguel Videira e começamos com as eleições no Benfica. Ainda não há resultados finais, 12 horas depois do fecho das urnas. Neste momento, Miguel, os votos continuam a ser contados e Rui Costa segue na frente com uma larga vantagem sobre João Noronha Lopes.

Foi uma longa noite de contagem de votos, ainda se perspetivam muitas horas até termos os resultados finais e saber se há presidente eleito ou se vai ser necessário ir para uma segunda volta. Também ainda não sabemos quando ou onde vão reagir os candidatos. A esta hora estão apuradas 69 das 108 mesas de voto. Isto significa que estão contados os votos de 34 mil sócios, num total de mais de 85 mil, portanto, cerca de um terço. O Rui Casanova tem estado a acompanhar a evolução da contagem de votos. Os dados estão a ser atualizados ao minuto no site oficial do Benfica. E Rui, o presidente e recandidato segue em primeiro.

Rui Costa está na frente desde o início da madrugada. A esta hora soma 44,78% dos votos apurados até ao momento. João Noronha Lopes segue atrás, em segundo, com 27,54%. É uma grande diferença entre os dois. Ao início da noite, Noronha Lopes até ganhou tração, mas foi ultrapassado por Rui Costa, vantagem que se mantém até ao momento. Luís Filipe Vieira está em terceiro, com 14,28%, número que parece ter estagnado. João Diogo Mantegas está em quarto, com 11%, um número que tem vindo a subir ligeiramente ao longo das últimas horas. No fundo, surge Martin Meyer, com pouco mais de 2%. Cristovão Carvalho está em último entre os seis candidatos, soma apenas 0,20% dos votos apurados até o momento. A porcentagem de nulos, a esta hora, é de 0,70.

E Rui, perspetivam-se longas horas de contagem de votos. Não sabemos se será preciso ou não recorrer a uma segunda volta, mas importa olhar para as secções de voto. Também aqui Rui Costa leva larga vantagem.

Sim, o presidente e recandidato soma mais de 40 secções de voto até o momento, é o que indica a última atualização. Vence em secções importantes como Porto, Aveiro, Barcelos, Bragança, Setúbal e lá por fora, soma conquistas importantes nas secções de Luanda, Toronto, Luxemburgo e Paris, estas últimas já apuradas esta manhã. João Noronha Lopes tem 11 secções de voto, de acordo com a última atualização. Soma vitórias também, sobretudo no estrangeiro, em secções como Londres, Berlim, Hamburgo, Barcelona e Rio de Janeiro. Aqui importa perceber e esperar pelos dados finais das urnas dos Pavilhões da Luz, onde houve maior afluência, ou seja, são as urnas com mais votos, podem fazer avançar esta votação e desbloquear os resultados, sendo que, e aqui importa destacar este pormenor, para o início desta tarde estão marcados dois jogos das modalidades do Benfica, mas a contagem dos votos nos Pavilhões da Luz continuam. Por isso, não sabemos ainda se estes jogos vão ou não decorrer ou se terão de ser desmarcados, porque o processo eleitoral ainda se perspetiva longo.

Rui Casanova, com o ponto de situação. Nesta altura, os votos continuam a ser contados. Estão apuradas 66 das 108 mesas de voto.

E Miguel, como dizíamos, não sabemos quando vão reagir os candidatos. Ontem à noite avisaram que é preciso esperar pelos resultados finais para tirar conclusões.

A equipa de João Noronha Lopes esteve reunida num hotel em Lisboa a acompanhar a noite eleitoral. Desmobilizaram apenas às cinco da manhã. O candidato falou aos jornalistas ao final da noite. Dizia na altura que estava confiante. Dizia também que vai ser preciso esperar até que estejam contados todos os votos.

Estou muito otimista. Vamos aguardar serenamente pelos resultados. Vamos deixar que as coisas processem naturalmente e eu depois, na altura certa, terei todo o prazer em falar com os meus amigos.

Ficou ainda mais confiante, porque ontem mostrou-se muito confiante que venceria a primeira volta.

Estou confiante, mas agora vamos aguardar pelos resultados e falamos mais logo, tá bem?

Era o que dizia João Noronha Lopes ao final da noite. Também Luís Filipe Vieira prestou declarações aos jornalistas numa altura em que dizia que o melhor mesmo era ir dormir até que sejam conhecidos os dados finais.

Isto não é amanhã às 10h da manhã estar livre. Ninguém vai saber o resultado antes das 10h da manhã. Como está, não vai.

Mas continua tranquilo com a perspetiva de que poderá vir a angariar mais votos, a vencer estas eleições ou passar à segunda volta?

Não sei quem é que vai ganhar, honestamente, eu não sei. Aliás, eu parti para isto com uma grande disponibilidade para se as pessoas quisessem que eu continuasse, muitíssimo mesmo. No entanto, estou na mesma.

Dez da manhã ouvimos aqui dizer Luís Filipe Vieira que nem essa hora estariam contados todos os votos. Assim é, de facto, são 10:05 da manhã, hora de Portugal continental e a contagem continua. Estão apurados pouco mais de um terço dos votos. Outro candidato, João Diogo Mantegas, aproveitou para fazer um balanço positivo da campanha, esta corrida à presidência do Benfica. Dizia que estava satisfeito, mas também dizia, de resto, à semelhança dos outros candidatos, e que aqui ouvimos, que será preciso esperar pelos resultados finais.

Se nós tivermos uma grande votação, que pode ser muita coisa ou pode ser muito pouca coisa também, nós somos realmente os underdogs. Nós somos aquilo que toda a gente está à espera de ver o que nós valemos. E até nós estamos à espera. Não consigo dizer mesmo o que é. E estou feliz, porque estou supercontente, quer saber. Estou ansioso para saber o resultado.

Para já, se é com 11% dos votos contados, João Diogo Mantegas, o candidato à presidência do Benfica. São as eleições mais concorridas de sempre. Com seis candidatos, votaram mais de 85 mil sócios. Um recorde mundial

E Miguel, em dia de eleições, o Benfica jogou e goleou o Arouca no Estádio da Luz por 5x0.

Um jogo marcado por três pênaltis a favor do Benfica. Pavlídis fez um hat-trick, também marcaram Otamendi e Ivanović. José Mourinho considera que o Benfica fez um bom jogo e afirma que os jogadores mostraram-se ambiciosos.

Apostámos muito com eles, recuperámos bola, tivemos bola, jogámos sempre no campo adversário e como eu disse aos jogadores ao intervalo, eu olhava para o jogo e via jogadores felizes de estar em campo. Estavam a sentir-se bem, a jogar daquela maneira. Hoje, eu acho que qualquer jogador que estivesse em campo ia jogar bem.

José Mourinho, técnico do Benfica, depois da vitória do Clube da Luz, 5x0 frente ao Arouca. Por parte da equipa arouquense, Vasco Seabra, o técnico, considera que o resultado não representa, não espelha o que se passou dentro das quatro linhas.

O Benfica não nos dá um amasso tão grande assim, pela expressão futebolística, para vencer por 5x0. Mas a verdade é que eu sinto que três pênaltis e um gol de canto são muito penalizadores para uma equipa que vem à Luz.

Vasco Seabra, técnico do Arouca, insatisfeito com o resultado, pois claro, diz que não espelha aquilo que se passou no relvado do Estádio da Luz, derrota do Arouca por 5x0. Hoje é a vez do Sporting entrar em campo. Os Leões jogam no terreno do Tondela e, se ganharem, podem igualar provisoriamente o líder Futebol Clube do Porto. Os Dragões só jogam amanhã em Moreira de Cónegos, frente ao Murirense.

Dois jogos com relato e comentários em direto aqui na Rádio Observador. Em última hora, Miguel, foram detidos dois suspeitos do assalto ao Museu do Louvre.

Dois homens, na casa dos 30 anos, foram detidos ontem à noite e a informação está a ser avançada agora pela imprensa francesa. Um dos alegados ladrões foi detido enquanto tentava embarcar num voo no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. O suspeito estaria a embarcar num voo com destino a Argélia. O segundo suspeito terá sido detido pouco depois, na região de Paris. Os dois estão a esta hora a ser interrogados pelas autoridades francesas. São suspeitos de fazerem parte do grupo de quatro assaltantes que há uma semana entraram no Museu do Louvre e roubaram joias e peças de valor incalculável. É uma notícia com poucos minutos que contamos desenvolver nos próximos jornais.

Sendo que a notícia também já está em destaque no site do Observador. Na política, a Mesa Nacional do Bloco de Esquerda reúne-se hoje no rescaldo do anúncio de Mariana Mortágua de que não se vai recandidatar à liderança do partido.

A saída de Mariana Mortágua foi anunciada ontem. A ainda coordenadora do Bloco de Esquerda enviou uma carta aos militantes a dar conta da decisão de não se recandidatar. Ao final da tarde, chamou os jornalistas para uma conferência de imprensa e Miguel Vieira Dias justificou o porquê da saída.

Esses objetivos não foram cumpridos e assumo as responsabilidades.

Depois da carta aos membros do partido, as declarações curtas à comunicação social, em que a ainda líder do Bloco entende que o partido ganha mais em ter outras caras e outras vozes na liderança.

Beneficiar de ter, neste momento, outras pessoas, outras caras, outras vozes a darem a cara pelo Bloco, tanto na coordenação como na Assembleia da República. Esta é uma decisão pessoal.

Mariana Mortágua aponta o período difícil para o Bloco e para a esquerda portuguesa, depois de uma maioria absoluta do PS e o crescimento da extrema-direita no país. E no dia em que anuncia o adeus, garante que andará por aí, no Bloco e na política nacional, mas agora fora de palcos como o Parlamento.

O afastamento da vida política é uma impossibilidade. Quero fazer política, quero mudar a vida do país, quero lutar pelo meu país, pelo meu povo, não neste momento como coordenadora e também não no futuro como deputada.

Quanto ao futuro, deixa a decisão nas mãos dos militantes e do debate que será feito para a Convenção Nacional, sem adiantar se se revê num perfil mais jovem ou mais experiente ou se ter lugar na Assembleia da República é condição essencial.

A decisão sobre o futuro do Bloco, essa sim, é uma decisão coletiva e que acontecerá na próxima convenção do Bloco de Esquerda e sairá do debate, em primeiro lugar, entre as várias moções.

A sucessora de Catarina Martins deixa o Bloco de Esquerda apenas com um deputado na Assembleia da República, o pior resultado desde que o partido entrou no Parlamento, e garante que a decisão de deixar a liderança não teve influência externa.

A decisão estava tomada e nunca seria condicionada ou influenciada por artigos de nenhum comentador. Seria irresponsável tomar uma decisão irrefletida e deixar o Bloco numa situação de vazio até uma convenção.

Mariana Mortágua a despedir-se da liderança do Bloco, deixará a Assembleia da República depois da discussão do Orçamento do Estado e o partido a 30 de novembro.

A saída de Mariana Mortágua também deverá ser tema incontornável da reunião da mesa do Bloco de Esquerda, que tem por objetivo fazer um balanço das autárquicas e perspetivar as eleições presidenciais do próximo ano.

E Miguel, o nome de José Manuel Pureza é o primeiro a surgir como possível sucessor para Mariana Mortágua. O antigo deputado não afasta essa possibilidade.

José Manuel Pureza é uma das figuras mais respeitadas dentro do partido. Foi deputado, líder parlamentar e candidato à Câmara de Coimbra. Chegou também a ser vice-presidente do Parlamento. Numa nota enviada à Agência Luz, José Manuel Pureza disse que está confiante de que será possível encontrar uma solução que dê força ao partido, mas rejeita, para já, qualquer tipo de precipitação. O Bloco de Esquerda vai eleger o sucessor de Mariana Mortágua na Convenção Nacional do Partido. Está marcada para os dias 29 e 30 de novembro.

São agora 10h11. Miguel Vieira, há outras notícias em destaque a esta hora.

José Manuel Anes revela que ainda está no hospital a recuperar e agradece as mensagens de apoio, isto depois de ter sido esfaqueado, alegadamente, pela filha. É a primeira reação do antigo presidente do OSCOTE depois de ter sido atacado numa publicação na rede social Facebook, diz que está a recuperar, agradece o apoio. A filha é a principal suspeita do esfaqueamento do pai. Está a confessar o ataque nas redes sociais. A mulher foi detida pela Polícia Judiciária, que está a investigar o caso. Vladimir Putin anuncia que a Rússia testou com sucesso o lançamento de um míssil de cruzeiro com propulsão nuclear. O presidente russo fala numa arma única com alcance de até 14 mil quilômetros. Num vídeo divulgado pelo Kremlin, Putin revela que deu ordem para colocar esta arma ao serviço das Forças Armadas russas. Miguel Oliveira ficou em 19º no Grande Prêmio da Malásia de MotoGP. O piloto português caiu e ficou na parte de trás do pelotão. Em primeiro ficou Alex Marques, Pedro Acosta ficou em segundo e Joan Mir fechou o pódio. A fechar, uma nova atualização das eleições do Benfica. Estão agora apuradas 70 das 108 mesas de voto. Rui Costa continua na frente com quase 45% dos votos. João Noronha Lopes é segundo com 27%.

Um assunto que vai continuar em destaque ao longo desta manhã aqui na Rádio Observador. É o ponto final no Jornal das 10.