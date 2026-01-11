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Jornal das 10, com edição do Miguel Videira e começamos com as presidenciais. Hoje é dia de voto antecipado.

Sim, perto de 218 mil eleitores que fizeram a inscrição para votar de forma antecipada, são os chamados às urnas em todo o país. As urnas que abriram às 08h e fecham mais logo, às 19h. Sem demoras, seguimos ao encontro da repórter do Observador, Laura Figueiredo, que está na Reitoria da Cidade Universitária, em Lisboa. É aí que está instalada uma das assembleias de voto, dispersas um pouco por todo o país. Laura, muita gente a votar a esta hora?

Bom dia, Miguel. Sim, bastante movimento aqui, duas horas depois das urnas terem aberto. Parece que nem a chuva está a devolver os eleitores de virem votar e ainda é cedo. Normalmente, é quando se começa a aproximar a hora do almoço, começam a chegar mais eleitores, mas a esta hora já há mesmo muitos cidadãos a virem votar e, pelo que consegui perceber, através das pessoas com quem já falei, o processo de voto está a decorrer rapidamente, não há filas, mas vamos tentar confirmar isso mesmo aqui com Cristina Marques, que já votou. Bom dia, pergunto-lhe como é que correu então o processo de voto. Houve filas, foi rápido?

Foi bastante rápido, bastante bem organizado. Fui a outro sítio, encaminharam-me logo para aqui em função da minha localização e quando cheguei foi votar e ir embora.

Posso lhe perguntar por que está a votar hoje, antecipadamente?

Tinha compromissos profissionais fora do país no próximo fim de semana e realmente queria manifestar o meu voto. Então daí a primeira vez que faço o voto antecipado.

E está a votar no seu concelho ou aproveitou a mobilidade para votar noutro sítio?

Estou no meu distrito, mas não no meu concelho.

Está satisfeita com a afluência que está aqui a ver, muita gente?

Sim, bastantes pessoas, bastante afluência. Realmente, quem vota antecipado quer mesmo votar. Então acredito que vai continuar durante o dia e realmente são umas eleições renhidas. Todos nós temos que vir dizer aquilo que é a nossa posição e a nossa preferência.

Muito obrigada, Cristina Marques. Então uma das cidadãs que decidiu hoje vir votar antecipadamente. São, como já disseste, Miguel, mais de 218 mil eleitores inscritos para votar hoje e os eleitores podem votar no município da sua escolha. A primeira vez que houve mesas de voto antecipado em todos os conselhos do país foi apenas nas presidenciais de janeiro de 2021, na altura da pandemia Covid-19, e nessa altura inscreveram-se para votar antecipadamente mais de 246 mil eleitores. Importa também só lembrar que caso um eleitor se tenha inscrito para votar hoje, mas não consiga vir fazê-lo, pode, na mesma, exercer o direito de voto no próximo domingo, na assembleia ou na secção de voto em que se encontra recenseado. Por aqui, como dizia, então, bastante movimento. Vamos continuar a acompanhar a afluência às urnas nas próximas horas.

A Laura Figueiredo, repórter do Observador, que está a esta hora na Reitoria da Cidade Universitária, em Lisboa. É uma das várias assembleias de voto espalhadas pelo país ao dispor dos eleitores que se inscreveram para votar de forma antecipada.

E continuamos nas presidenciais. Cem personalidades da AD assinam o manifesto de apoio a Henrique Gouveia e Melo.

Na nota enviada às redações, pode ler-se que o contexto internacional, a somar à ameaça dos extremismos à democracia, são preocupações dos subscritores deste manifesto, que conta com nomes como Alberto João Jardim, Ângelo Correia, António Capucho ou Fernando Negrão. Também o antigo presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, integra a lista divulgada esta manhã. De acordo com esta centena de subscritores, Portugal precisa de um presidente que seja profundo conhecedor da geopolítica mundial, europeísta convicto e que impulsione as reformas de que o regime precisa. Na perspectiva destes apoiantes, que não estão ao lado do candidato que merece o apoio da AD, Luís Marques Mendes, Gouveia e Melo reúne condições para ser chefe de Estado, também por ter a retidão de um homem de Estado capaz de rasgar novos horizontes. É o que se pode ler no manifesto hoje conhecido.

E Miguel, vamos aos destaques de ontem da campanha presidencial, um dia marcado por ataques entre os candidatos.

Tem sido uma constante ao longo desta campanha. Henrique Gouveia e Melo voltou a deixar farpas a Luís Marques Mendes. Descreve Marques Mendes como uma pessoa com outros interesses para além de Portugal. O almirante antecipa que vêm aí tempos difíceis e que é preciso um presidente da República à altura.

Estamos na política da cigarra e tínhamos que estar neste momento, em que temos capacidade para isso, a começar a fazer a política da formiga, porque o inverno vem aí e os senhores que estão em casa, acreditem no que vos digo, quando esse inverno vier, a pessoa que está convosco ao lado desse inverno não pode ser titubeante, não pode ter interesses para além do grande interesse geral e do interesse comum que são os portugueses, não pode imaginar coisas, mas ser inconsequente, tem que ser uma pessoa com capacidade de resolver o problema.

Já Luís Marques Mendes, o candidato apoiado por PSD e CDS, acredita, foi essa a convicção que expressou ontem à noite, que vai vencer a primeira volta das eleições presidenciais. É certo que as sondagens não apontam nesse sentido. Marques Mendes desvaloriza.

A minha convicção segura é de que eu vou passar à segunda volta em primeiro lugar. No dia 18 veremos quem tem razão. É a minha convicção. Posso errar, posso acertar. As sondagens em que uma pessoa está em alta influenciam negativamente Aquelas em que uma pessoa está um pouco mais em baixa, essas mobilizam. Estar sempre em alta não é uma grande ideia, porque fomenta o triunfalismo.

Marques Mendes e a convicção de que vai vencer a primeira volta destas eleições presidenciais. Seguimos com a candidatura de António José Seguro. Afirma que o maior adversário nesta campanha presidencial é André Ventura e acusa o presidente do Chega de ser um perigo para a democracia.

Em mim, ele terá sempre uma oposição aos extremismos e a querer acabar com a nossa democracia em Portugal . Terá aqui sempre. Enfrentarei. Chega de extremismos, que os extremismos não resolvem nenhum problema.

António José Seguro e as críticas a André Ventura, resposta ao presidente do Chega, que ontem disse que quer evitar a todo o custo que um socialista chegue ao Palácio de Belém. E deixou, André Ventura, ainda um desafio ao primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro.

Tudo farei, e acho que assim devia ser, e gostava de ouvir os outros candidatos dizer isso, que se passar um candidato socialista, tudo farão para o derrotar. Eu tudo farei para o derrotar. E isso significa que, podendo não gostar tanto de outros, preferirei do que um candidato do Partido Socialista. Gostava de saber se o PSD, se o primeiro-ministro, dizem o mesmo. E se não disserem, o eleitorado também avaliará a decisão e a capacidade de cada um. Nós não temos dúvidas. Nós não queremos mais socialismo em Portugal.

Não quer André Ventura, que criticou António José Seguro na iniciativa de campanha de ontem à noite. Vamos então ouvir João Cotrim Figueiredo, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, afirma que existe falta de grandeza a quem o acuse de se apropriar de nomes do PSD, como Sá Carneiro ou Pedro Passos Coelho.

Eu nesta campanha já fui acusado de me querer apropriar de Sá Carneiro e Passos Coelho. Acusado por quem, perguntam vocês? Por aqueles que, de facto, se querem apropriar dessas figuras. Deviam ficar felizes de terem referências com que os outros se identificam e que reclamem e que admirem. Mas não, falta-lhes a grandeza para isso .

João Cotrim Figueiredo. Também ontem, António Filipe deixou críticas aos candidatos que apoiam a legalização do lobby, que voltou a acusar os cinco nomes com mais intenções de voto, que lideram as sondagens, de terem relações promíscuas com o setor privado. No Instituto Superior Técnico e numa alusão ao candidato apoiado pelo PS, Catarina Martins declarou que o voto mais seguro é na candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda. Em Almada, ontem, Jorge Pinto disse que quer tirar o país dos braços da direita e devolver algum equilíbrio à política em Portugal.

E vamos perceber por onde vão andar hoje os candidatos presidenciais, já a seguir, no Direto à Campanha, com os repórteres do Observador na estrada. Na atualidade internacional, o presidente do Parlamento do Irão ameaça retaliar em caso de ataque dos Estados Unidos ou Israel.

Ameaça feita depois do New York Times noticiar que Donald Trump foi informado sobre os detalhes de uma eventual intervenção militar em território iraniano. O presidente dos Estados Unidos, de resto, já tinha admitido esta possibilidade para responder à onda de repressão das manifestações que continuam a marcar o dia a dia no Irão. Entretanto, uma organização não governamental com sede nos Estados Unidos, formada por exilados iranianos, dá conta de 116 mortes como resultado da repressão das manifestações que já duram há duas semanas. Continua cortado o acesso à internet. A televisão pública só revela as baixas entre as forças de segurança.

O Vitória Sport Clube de Guimarães fez história ontem à noite. Numa final inédita, venceu pela primeira vez a Taça da Liga.

Sim, derrotou o Sporting Clube de Braga por 2 x 1. Uma final de loucos. O Vitória até começou a perder. De resto, foi para o intervalo a perder por 1 x 0, mas conseguiu dar a volta. O Braga podia ter igualado o marcador já depois do minuto 90, mas Charles, o guardião do clube de Guimarães, foi herói e defendeu uma grande penalidade cobrada por Rodrigo Salazar. Este jogo teve outro herói, Nedoid. Já tinha marcado dois gols diferente ao Sporting, na meia-final, voltou a marcar ontem em Leiria. A taça foi para a cidade berço .

E são 10h11. Já a seguir Direto à Campanha. Vamos perceber por onde andam as caravanas dos candidatos presidenciais. Mas antes, Miguel, que outras notícias estão em destaque?

A vereadora eleita pelo Chega para a Autarquia de Coimbra, Maria Lencastre Portugal, anunciou a desfiliação do partido e com efeitos imediatos. A vereadora alega incompatibilidades entre as orientações internas aprovadas pelo Chega e a forma como entende que o mandato deve ser exercido. O presidente deposto da Venezuela diz que está bem e pede para ninguém ficar triste, numa declaração feita na prisão e transmitida aos advogados. "Estamos bem, somos lutadores", declarou Nicolás Maduro, na prisão dos Estados Unidos, segundo fim num vídeo publicado pelo partido No Poder, na Venezuela .