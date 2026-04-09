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A hora são 10:03. As notícias com Carla Jorge Carvalho. Começa daqui a meia hora a reunião do Secretariado Nacional da UGT para decidir se aprova ou não a nova lei laboral. O PCP não acredita que as medidas avancem. O secretário-geral está confiante que a lei vai ser rejeitada pela UGT.

As confederações patronais já deram o sim. Falta a luz verde da Central Sindical para que a nova lei possa ser aprovada em sede de concertação social e depois ir ainda ao Parlamento. A reunião do Secretariado Nacional está marcada para daqui a meia hora. Em declarações aos jornalistas esta manhã, à margem de uma iniciativa com trabalhadores em Lisboa, Paulo Raimundo volta a criticar a reforma laboral.

Esse pacote laboral, independentemente da solução formal que se vier a concretizar, é tudo aquilo que não é preciso para os trabalhadores e, portanto, vão continuar a rejeitar, como rejeitaram até agora. Fizeram-no na greve geral, fizeram-no no conjunto de ações, na rua, fizeram-no nas empresas do local de trabalho, vão continuar a fazer nas empresas do local de trabalho, vão fazer no dia 17, certamente, respondendo ao apelo da CGTP, numa grande manifestação nacional contra o pacote laboral, mas também contra o aumento do custo de vida. E, portanto, diria que não será compreensível que estruturas, sejam elas quais forem, que defendem trabalhadores e os seus direitos, possam pôr a assinatura em algo que vai fragilizar ainda mais os direitos dos trabalhadores. Mas cada um assumirá as suas responsabilidades.

Paulo Raimundo, o secretário-geral do Partido Comunista. A UGT reúne-se daqui a meia hora para tomar uma decisão.

Isto numa altura em que o primeiro-ministro aumenta a pressão e avisa que um chumbo da reforma seria indesculpável.

Um aviso deixado por Luís Montenegro à UGT ontem à noite, na véspera desta reunião do Secretariado Nacional. Luís Montenegro defende a importância desta reforma e coloca pressão sobre a Central Sindical.

Será, de facto, indesculpável que o país não aproveite esta oportunidade para criar as condições para podermos pagar melhores salários, para podermos ter empresas mais competitivas, para podermos reter a nossa juventude, a nossa capacidade de trabalho em Portugal e podermos, portanto, seguir em frente, virar esta página e nos abalançarmos a outros fatores de competitividade para também por essa via, darmos condições às empresas e ao trabalho poder sair mais valorizado.

Luís Montenegro a falar no arranque do Conselho Nacional do PSD de ontem à noite. O primeiro-ministro elogia também a Farma como a ministra do Trabalho, liderou as negociações com patrões e sindicatos.

Falamos agora do caso das mães despedidas do Bloco de Esquerda. O inquérito criminal ainda está na fase de investigação. É o que confirma o Ministério Público à Rádio Observador.

E ainda nenhuma das pessoas envolvidas foi ouvida pelas autoridades. O caso tem início em janeiro de 2025, quando Mariana Mortágua era coordenadora do Bloco de Esquerda. Em causa, o despedimento de cinco trabalhadores que tinham sido mães há pouco tempo, algumas delas em período de amamentação. Passado todo este tempo, a Rádio Observador apurou que a investigação continua, mas não há grandes avanços. Nadine Soares.

O Ministério Público avança à Rádio Observador que o inquérito ainda está em fase de investigação e sob segredo de Justiça. Quer isto dizer que ainda estão a ser recolhidas provas e que não há uma acusação formal. É uma fase em que as pessoas envolvidas já podem ser ouvidas. No entanto, fonte do Bloco de Esquerda revela que o partido não recebeu qualquer comunicação até agora do Ministério Público e reitera que a lei foi sempre cumprida. Esta fonte responde em nome da atual direção, liderada por José Manuel Pureza e também da antiga coordenadora Mariana Mortágua. A Rádio Observador contactou também Érica Postiço, uma das mães despedidas pelo Bloco de Esquerda, que na altura foi a única a falar publicamente do caso. A antiga funcionária criticou o Bloco de Esquerda por não ter protegido as recém-mães e acusou o partido de ter proposto um falso contrato para compensar o despedimento. Agora, em resposta à Rádio Observador, diz que não tem conhecimento do processo e tanto quanto sabe, este nem avançou.

Nadine Soares, com o caso das mães despedidas pelo Bloco de Esquerda. É o tema do "Onde Pára o Caso" da Rádio Observador.

Um programa para ouvir na íntegra na tarde política de hoje, passa depois do jornal das 17h. O fundador do Doutor Finanças foi denunciado internamente por assédio sexual e moral. Rui Pedro Bairrada está impedido de entrar na empresa. Há um processo disciplinar interno em curso.

As denúncias remontam à altura em que Rui Pedro Bairrada era CEO, atualmente é chairman desta empresa intermediária de crédito. A editora adjunta de sociedade, o Observador, Leonor Riso, explica na história do dia que alegados comportamentos impróprios estarão em causa.

As denúncias remontam a um período anterior a janeiro de 2025. Neste momento, houve dois conjuntos de denúncias, pelo que o Observador apurou, que levaram à elaboração de duas notas de culpa com as quais Rui Pedro Bairrada foi confrontado e que realmente notam-se aqui alegações de assédio sexual e moral que visavam trabalhadoras, pessoas do sexo feminino, e que, segundo os relatos que nos chegaram, podem estar aqui em causa comentários impróprios em contexto profissional e gritos com as pessoas. É de frisar que no Doutor Finanças a maioria dos funcionários são mulheres.

Ao Observador, fonte oficial do Doutor Finanças confirma que está a decorrer um processo disciplinar interno na sequência das denúncias. Confrontado pelo Observador, o fundador do Doutor Finanças garante estar de consciência tranquila. Rui Pedro Bairrada rejeita totalmente as acusações de assédio sexual e moral e garante que toda a verdade será reposta.

Esta é a notícia que faz manchete. É a história no site do Observador, é também o tema da história do dia, já disponível em podcast. Falamos agora de segurança rodoviária. O diretor-geral da Prevenção Rodoviária Portuguesa considera que o país está a falhar no combate à sinistralidade nas estradas.

Numa altura em que os dados mais recentes apontam para um aumento superior a 35% do número de mortes nas estradas, isto entre 1 de janeiro deste ano e a última segunda-feira. O Ministério da Administração Interna anunciou que está a preparar um pacote de medidas para inverter o cenário. Alan Rial saúda a decisão do governo, que espera ter mais impacto do que estratégias anteriores.

As outras estratégias anteriores ficaram com

Execução aquém do que era desejado e temos falhado também na alocação de recursos, quer técnicos, quer financeiros. Isto é, podemos ter documentos e estratégias muito bem elaboradas, com medidas muito eficazes, mas se não alocamos os recursos financeiros e técnicos, a implementação fica comprometida.

As declarações de Alain Arial. Mais crítico, o presidente da Associação Nacional de Escolas de Condução alerta para um plano formativo cada vez mais desatualizado.

As escolas de condução cumprem o papel que lhes está destinado num curto espaço de tempo, de transmitir, de ensinar a conduzir e ensinar o Código da Estrada. Mas nós estamos a ensinar o Código da Estrada com mais de 20 anos. Os exames, o conteúdo da aprendizagem tem que ser alterado. Perguntamos constantemente por que é que estamos a ensinar candidatos à categoria de ligeiro, estamos a lhe ensinar as dimensões e as velocidades de pesados. Isto não é compreensível.

Não é compreensível e é por isso que António Reis pede castigos mais pesados.

O regime sancionatório em Portugal é de facilitismo, não existe. O Estado ainda não se preocupou em criar um regime sancionatório que faça, efetivamente, o castigo sobre o impacto do acidente.

António Reis e Alain Arial, os convidados do Explicador desta manhã. Só nesta Páscoa, PSP e GNR registaram 20 mortos e 53 feridos graves em quase 3 mil acidentes rodoviários.

A socialista Ana Gomes acredita que Donald Trump está a colocar a NATO sob ameaça e confessa que gostaria de ver o maior distanciamento de Portugal para com a política externa norte-americana.

A antiga eurodeputada e embaixadora foi a convidada da comissão de inquérito desta manhã. Ana Gomes acredita que a eventual saída dos Estados Unidos da Aliança Atlântica pode colocar toda a NATO em risco e responsabiliza Donald Trump.

Bem, a NATO já não vai ser mais o que era. Eu há muito tempo defendo que a Europa devia ter apostado nas suas capacidades de segurança e defesa. Não foi por acaso que tive exatamente 15 anos na Subcomissão de Segurança e Defesa do Parlamento Europeu a defender que, ainda no quadro da NATO anterior, nós tínhamos todo o interesse em reforçar o pilar europeu da NATO e isso só se podia fazer investindo europeu. E hoje estamos a ver as consequências de não o ter feito. Agora a NATO está sob ameaça. Ainda ontem Trump voltou a atacá-la no encontro com o Mark Rutte.

Ana Gomes, que critica ainda a posição do governo português, acusa Paulo Rangel de cumplicidade com a política do Trump e diz que isso se reflete na utilização da Base das Lajes.

Isto muda o mundo e fingir que não é gravíssimo. Não só nos põe numa situação absolutamente pouco solidária com os nossos parceiros europeus, que têm razão na demarcação que apesar de tudo, foram fazendo, como nos põe em risco.

Mas está a falar da utilização da Base das Lajes, é isso?

Não só da Base das Lajes, da atitude geral do país. É evidente que passa pela Base das Lajes, mas está para além da Base das Lajes. Eu acho que tem a ver com a atitude de cumplicidade, com uma guerra que não tem legitimidade, que não tem moralidade nenhuma.

Críticas de Ana Gomes, que comentou ainda uma eventual revisão constitucional. Alerta que há uma parte da direita parlamentar que não é democrática e, por isso, não vê com bons olhos uma revisão da lei fundamental que coloque de fora o Partido Socialista.

Israel afirma que matou o sobrinho do líder do Hezbollah nos mais recentes ataques ao Líbano.

Foi o anúncio feito esta manhã pelas Forças de Defesa de Israel, através de um comunicado partilhado na rede social X. O Hezbollah ainda não reagiu oficialmente a esta informação. Israel levou a cabo vários ataques contra o Líbano, que nas últimas horas mataram pelo menos 254 pessoas. O Irão já afirmou que estes ataques representam uma grave violação do acordo de cessar-fogo, ao mesmo tempo que Donald Trump deixa também um aviso ao Irão. Se não cumprir integralmente o acordo, vai usar uma força sem precedentes sobre Teerão.

Donald Trump recebeu também ontem na Casa Branca Mark Rutte para discutir a permanência na NATO. O especialista em Direito Internacional, Francisco Pereira Coutinho, avisa que sem os Estados Unidos a Aliança Atlântica vai deixar de existir.

E vai ficar reduzida à União Europeia. Ainda assim, o convidado do Gabinete de Guerra acredita que os Estados membros da Aliança Atlântica fizeram bem em não se juntar aos esforços de guerra dos Estados Unidos. Diz Francisco Pereira Coutinho que as ameaças do Trump têm um propósito exclusivamente mediático.

Não existirá NATO como nós a conhecemos. Existirá o pilar europeu da NATO, que é essencialmente a União Europeia, e é isso que vai acontecer nos próximos dois anos e meio. Vamos ter uma crise constitucional, possivelmente, se isso acontecer. E, portanto, é muito possível que ele decida fazer algo muito drástico, essencialmente por uma razão mediática, para desviar atenções do Irão. E esta discussão propositada, que é absurda, porque os Estados Unidos envolveram-se neste conflito porque decidiram envolver-se neste conflito, não consultaram ninguém e a NATO não serve para ações ofensivas violadoras do direito internacional no Médio Oriente. Nunca foi esse o seu objetivo.

A análise de Francisco Pereira Coutinho acredita ainda que os países europeus como Espanha e França não vão sentir falta dos soldados norte-americanos.

Olhemos também para as eleições na Hungria, umas eleições que podem ditar o fim da governação de Viktor Orbán 16 anos depois.

A ida às urnas está marcada para domingo. As sondagens têm mostrado que o atual primeiro-ministro nacionalista ultraconservador Viktor Orbán pode ser derrotado pelo líder da oposição. O Observador está na Hungria a acompanhar a campanha. A enviada especial Madalena Moreira explica que hoje começa a Páscoa ortodoxa e por isso a guerra na Ucrânia está a ser tema na campanha.

Começam hoje as celebrações da Páscoa ortodoxa, mas para muitos ucranianos aqui na Hungria, na grande comunidade de ucranianos na Hungria, a principal preocupação para este fim de semana pode não ser as celebrações religiosas, mas as eleições húngaras, já que Viktor Orbán escolheu Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, e a guerra na Ucrânia como o grande inimigo para a sua campanha eleitoral. Do outro lado, tem-se sentido o oposto durante um comício do líder da oposição, Péter Magyar, durante o dia de ontem, quarta-feira. Correspondentes russos foram apupados pelos apoiantes de Péter Magyar com as palavras: "Russos vão-se embora". Portanto, há muito este sentimento anti-Ucrânia de um lado, anti-Rússia do outro.

É o relato da enviada especial do Observador à Hungria, Madalena Moreira. As eleições são já no domingo.

São agora 10h16. Já a seguir o Contracorrente. Primeiro, Carla, que outras notícias estão em destaque?

A TAP teve 4,1 milhões de euros de lucro em 2025. É uma queda de mais de 92% face ao ano anterior. A companhia aérea justifica esta descida acentuada com a atualização das taxas de IRC. Os dados foram divulgados esta manhã em comunicado pela transportadora. O Metro de Lisboa está fechado por causa de uma greve de 24 horas. Não há serviços mínimos. A empresa dá conta no site oficial que todas as linhas estão encerradas. A greve deve repetir-se na próxima terça-feira.