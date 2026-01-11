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Vamos às notícias. A edição é do Miguel Videira. Cerca de 218 mil eleitores são hoje chamados às urnas para votarem antecipadamente nas eleições presidenciais.

Sim, presidenciais agendadas para o próximo domingo. Hoje já há milhares de eleitores que podem exercer o direito de voto. As urnas abrem às 8h e fecham às 19h. A repórter do Observador, Laura Figueiredo, tem estado na Cidade Universitária de Lisboa, onde estão instaladas as assembleias de voto. Laura, há pouco davas conta, há uma hora, de uma grande afluência às urnas. O que aconteceu daí para cá?

Bom dia, Miguel. De facto, o movimento continua a ser bastante, mas depois de falar com algumas mesas de voto, percebemos que a afluência começa a melhorar à medida que se aproxima a hora de almoço, apesar de ser bastante movimento visível, mas pelos vistos, agora é que vai começar mesmo uma maior afluência, pelo menos o que me relatam aqui os presidentes de algumas mesas de voto na Reitoria, mas vamos tentar perceber melhor aqui com a secretária de uma das mesas de voto, Ana de Noronha. Bom dia, pergunto-lhe como é que está a afluência desde as 8h.

Está a melhorar agora. Para já, bom dia a todos os quem nos está a ouvir. A afluência melhora sempre a partir das 10h, 10h30. Hoje é domingo, está mau tempo, está a chover, as pessoas aproveitam e vêm votar quando vão para almoços de família ou se têm alguma coisa a fazer à hora do almoço. Portanto, a partir de agora começamos a ter mais movimento.

E comparativamente a outras eleições, nota mais, menos ou a mesma afluência?

É cedo para falarmos nisso, mas é a primeira vez que estou a fazer eleições antecipadas. Normalmente, faço no dia oficial, mas o que eu noto é que cada vez há mais pessoas, ou pelo menos aquilo que me parece, é que há mais pessoas a votarem antecipadamente. Isso é um dos dados que eu verifico.

O processo hoje é igual ao dia oficial de eleições. Há alguma diferença relevante?

Não é igual, porque nós hoje não fazemos contagens de votos. O que nós fazemos é envelopar e catalogar os votos para, a seguir, serem entregues nas juntas de freguesia respetivas. E depois, no próprio dia, é que se abrem à equipe que estiver nas mesas, é que vai fazer contagem de votos. Nós hoje aqui não contamos nada. Portanto, vamos mais cedo para casa.

Muito obrigada, Ana de Noronha, secretária de uma das mesas de voto aqui na Reitoria. Hoje estão inscritos mais de 218 mil eleitores para votar antecipadamente, inscritos para votar aqui na Cidade Universitária, em Lisboa, provenientes de todos os conselhos do país, estão 27 mil eleitores. Aqui na Cidade Universitária há sete locais de voto, com 118 secções e há, claro, também vários funcionários da Câmara Municipal a ajudar quem vem votar. São cerca de 250. Por aqui já passou, por exemplo, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento. Sabemos também agora que Marcelo Rebelo de Sousa vem aqui votar já na próxima hora, na Faculdade de Letras. Vou ficar então por aqui a acompanhar esta, que será a última votação de Marcelo Rebelo de Sousa, ainda enquanto presidente da República.

Laura Figueiredo vai acompanhar esse momento e trazê-lo aqui à antena do Observador. Laura Figueiredo, com este dia de voto em mobilidade, com uma grande afluência, é isso que relata a jornalista Laura Figueiredo.

Marisa Matias já votou. Acredita que Catarina Martins é a única candidata que dá garantias aos portugueses e considera que estas são as eleições mais fragmentadas de sempre.

A ex-candidata à Presidência da República e também antiga eurodeputada afirma que não há outro candidato que dê garantias à esquerda, de resto, uma ideia que já havia sido expressa ontem à noite por Catarina Martins. E defende também, Marisa Matias, que estas são as eleições mais fragmentadas de sempre, mais à direita do que à esquerda e que por isso é necessário alguém que defenda a voz de todos.

São muito fragmentadas, mas estão ainda mais fragmentadas à direita do que à esquerda. Na esquerda, eu creio que o voto está mais estabilizado e é um espaço mais reduzido. Desse ponto de vista, parece-me a mim que neste contexto e dos perigos que vivemos para a nossa vida em conjunto, em que está a grassar tanto o ódio, tanta raiva, tantos ataques às pessoas, aos trabalhadores, a imigrantes, neste contexto, é importante que se mantenham todas as vozes e sobretudo as vozes de quem defende um país em que somos todos, mas realmente todos iguais.

Marisa Matias, uma declaração captada pela SIC, depois de ter votado de forma antecipada esta manhã em Coimbra, a ex-eurodeputada e candidata à Presidência da República lamentou ainda que a campanha esteja a ser marcada por ataques individuais entre os diferentes candidatos e pouco sobre aquilo que são os problemas reais da população.

100 figuras do PSD e do CDS assinam manifesto de apoio a Henrique Coveiro e Melo.

O contexto internacional, a degradação da democracia e o fraco crescimento económico são argumentos no apoio a Coveiro e Melo. É isso que se lê numa nota enviada às redações. Entre os nomes de social-democratas que assinam este manifesto estão Alberto João Jardim, Paulo Mota Pinto, Miguel Cadilhe, também o antigo presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, integram a lista divulgada esta manhã. De acordo com esta centena de subscritores, Portugal precisa de um presidente que seja profundo conhecedor da geopolítica mundial, europeísta convicto e que impulsione as reformas de que o regime precisa. Na perspectiva destes apoiantes, que não apoiam o candidato da AD, Luís Marques Mendes, Governo e Melo reúne as condições para ser chefe de Estado, também por ter a retidão de um homem de Estado capaz de rasgar novos horizontes, lê-se neste manifesto conhecido hoje.

E voltamos à campanha. João Cotrim de Figueiredo está esta manhã em Setúbal, onde visitou o Mercado Municipal da cidade.

E foi confrontado por vários eleitores do PSD que assumiram que vão votar no candidato apoiado pela IL. A acompanhar esta iniciativa está o jornalista Pedro Jorge Castro. Pedro, imagino que esta declaração de apoiantes do PSD, estas declarações sejam música para os ouvidos de João Cotrim de Figueiredo.

Sim, era difícil ter corrido melhor esta ação de campanha aqui no mercado de Setúbal, um distrito que era tendencialmente de centro-direita, do ponto de vista ideológico, que foi dominado muito tempo pelo PCP. Teve várias pessoas, aliás, ele até no final enumerou, referiu que tinham sido cinco ao todo, cinco militantes que foram ter com ele dizer-lhe isso mesmo, que eram militantes do PSD, mas que não se reviam no candidato apoiado pelo partido e que lhe iam dar o apoio. Um desses apoiantes trouxe uma frase interessante, que é de que sente que há represálias, ostracização dentro do PSD, dos militantes que não apoiam Marques Mendes e que estão a apoiar outro candidato. Diz que há outros companheiros de partido que pensam o mesmo e que têm medo de o assumir, precisamente por não sofrer essas represálias. E no final desta visita, em declarações aos jornalistas, João Cotrim Figueiredo disse esperar que não haja uma orquestração de uma campanha para pressionar os militantes a não assumirem a votação noutro candidato. O que pode ser interessante para ver também se há alguma reação da parte do PSD ou de Marques Mendes a esta frase e a este pedido de João Cotrim de Figueiredo. O candidato diz que está no momentum e que não o vai perder até o fim da campanha. Esta é a resposta também à declaração de ontem de Marques Mendes de que vai vencer esta primeira volta. João Cotrim de Figueiredo sente o oposto, sente que ele é que está por cima, na sequência das sondagens. A última dá-o em segundo lugar, com 20%. Com esta tendência crescente, ele diz que vai perder este momentum. Estamos agora a ouvir aqui os apoiantes a aplaudi-lo na despedida, momento em que ele se prepara para sair de Setúbal, mesmo em frente ao mercado, que está aqui num ponto mais elevado. Tem aqui dezenas de pessoas a aplaudi-lo, antes de partir para mais uma ação de campanha, que vai ter daqui a pouco um almoço com o embaixador da Dinamarca. Vamos acompanhar.

Onde vai estar o jornalista do Observador, Pedro Jorge Castro, acompanha a caravana do candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo, que como o Pedro Jorge Castro aqui referia, surge em segundo na sondagem diária da Pitagórica para a CNN, JN e TSF.

Actualidade internacional, o Irão ameaça retaliar em caso de ataque dos Estados Unidos ou Israel.

Assim é. Declarações do presidente do Parlamento do país do Médio Oriente, feitas depois do New York Times noticiar que Donald Trump foi informado sobre os detalhes de uma eventual intervenção militar em território iraniano. O presidente dos Estados Unidos, de resto, já tinha admitido esta possibilidade. Entretanto, uma organização não governamental com sede nos Estados Unidos, formada por exilados iranianos, dá conta de 116 mortos como resultado da repressão das manifestações que já duram há duas semanas. Continua cortado, entretanto, o acesso à internet, a televisão pública só revela as baixas entre as forças de segurança.

Nove minutos para lá das 11, Miguel, que outras notícias estão em destaque?

Bateu com a porta a vereadora do Chega na autarquia de Coimbra, Maria Lencastre Portugal anunciou a desfiliação do partido e com efeitos imediatos. A vereadora alega incompatibilidade entre as orientações internas aprovadas pelo Chega e a forma como entende que o mandato deve ser exercido. O presidente deposto da Venezuela diz que está bem e pede para ninguém ficar triste. Foi numa declaração feita na prisão e transmitida aos advogados. "Estamos bem, somos lutadores", disse Nicolás Maduro, num vídeo publicado pelo partido No Poder, na Venezuela. Futebol: o Vitória Sport Clube é o novo campeão de inverno. A equipa da cidade de Guimarães venceu pela primeira vez a Taça da Liga, depois de ter batido ontem o Sporting Clube de Braga por 2x1, na final da competição que se jogou em Leiria. Houve festa rija na cidade berço.