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Notícias. Edição das 11 com Luís Soares. A dois dias do Eurogrupo votar o nome do próximo vice-presidente do Banco Central Europeu, Mário Centeno garante que tem a experiência necessária para assumir o cargo e destaca a importância do mesmo para Portugal. Mas Luís, Espanha pode ser uma pedra no sapato de Centeno.

São ao todo seis os candidatos na corrida, sendo que Mário Centeno, ex-governador do Banco de Portugal e antigo ministro das Finanças do PS, e Mārtiņš Kazāks, governador do Banco Central da Letônia, são considerados pelo Parlamento Europeu os candidatos preferenciais. A votação dos ministros das Finanças da zona euro para escolher o sucessor de Luís de Guindos na vice-presidência do BCE acontece na próxima segunda-feira e, Rui Casa Nova, Mário Centeno pode não ter um caminho fácil pela frente.

E tudo tem a ver com a nacionalidade, o fato de Luís de Guindos ser espanhol e ter sucedido outro português, Vítor Constâncio, não joga a favor de Mário Centeno. Espanha tem ambições de escolher o próximo presidente para o BCE e não deverá querer prejudicar as próprias chances de o conseguir, votando agora por um candidato que também é do sul da Europa. Uma fonte ouvida pelo Observador, que conhece bem os corredores de Frankfurt e de Bruxelas, avisa, por isso, que Mário Centeno é uma escolha pouco provável para ser o próximo vice-presidente do BCE.

Já António Costa, presidente do Conselho Europeu, pode ser, Rui, um importante aliado para Mário Centeno chegar à vice-presidência do BCE.

Sim, por um lado, o fato de o presidente do Conselho Europeu, António Costa, ser português, pode não abonar muito a favor de Centeno, mas, por outro, uma das fontes ouvidas pelo Observador destaca a influência de António Costa na Europa e explica que Mário Centeno está a contar com ele para arregimentar apoios para a candidatura. Ora, em entrevista ao Observador, Mário Centeno afirma mesmo que já recolheu o apoio de vários países, de diferentes zonas geográficas da área do euro, mas prefere não os nomear e acrescenta que os grandes países ainda estão em processo de decisão. Centeno sublinha que isso é normal nesta fase.

E Rui, nesta entrevista ao Observador, Mário Centeno explica também que avançou com a candidatura por dois motivos.

O primeiro é porque Portugal não tem atualmente ninguém em conselhos executivos de reguladores ou supervisores na área financeira, algo que Mário Centeno considera importante para o posicionamento de Portugal na Europa e no mundo. E em segundo, o outro motivo, por uma questão pessoal. Mário Centeno considera que reúne a experiência necessária depois das passagens por instituições como Banco de Portugal, Conselho do BCE e Eurogrupo, onde foi, de resto, presidente. Ora, o escolhido do Eurogrupo tem de garantir o apoio de 72% dos Estados-membros, caso não exista um consenso. Na segunda-feira, os ministros podem deixar a discussão para fevereiro. Nesta entrevista ao Observador, Mário Centeno admite que isso pode acontecer, a discussão pode mesmo prolongar-se.

A votação que vai para já acontecer na reunião do Eurogrupo em Bruxelas, é marcada para segunda-feira. Rui Casa Nova, e esse caminho de Mário Centeno para tentar chegar a vice-presidente do Banco Central Europeu.

É o artigo que faz manchete a esta hora no site do Observador, assinado pelo jornalista de economia Edgar Caetano. A Confederação Empresarial de Portugal congratula-se pelo acordo entre a União Europeia e o Mercosul após 25 anos de negociações e, Luís, vai ser assinado hoje.

E a CIP afirma que esse acordo abre grandes perspectivas de crescimento econômico nos dois lados do Atlântico, diz que é uma boa notícia para as empresas da União Europeia. Lembra também que a política tarifária dos Estados Unidos agravou as relações nos mercados em 2025 e considera que este acordo vem reverter isso mesmo. A assinatura do acordo está marcada para esta tarde no Paraguai. Vai abrir as portas para a maior zona de livre comércio do mundo, com mais de 700 milhões de consumidores. Vai permitir aos países europeus exportar mais veículos, maquinaria, vinhos e bebidas espirituosas para a América do Sul, enquanto que, no sentido oposto, vai facilitar a entrada na Europa de produtos como carne, açúcar, arroz e mel.

O economista António Nogueira Leite também saúda a aprovação deste acordo.

E explica que as duas partes vão sair a ganhar depois de um ano marcado pelas tarifas de Donald Trump.

Portanto, a ideia é que há um ganho de comércio que vem beneficiar as duas áreas e que, por outro lado, a Europa permite uma maior diversificação dos mercados que as suas empresas e os seus agentes podem atingir, exatamente porque a exportação para alguns destes países, e o Brasil é um exemplo paradigmático, eram e ainda são, até o acordo estar em pleno funcionamento, muito difíceis, pois têm imensas barreiras alfandegárias e taxas às importações bastante elevadas.

Análise de António Nogueira Leite, economista, também antigo secretário de Estado do Tesouro e Finanças, ouvido pela Rádio Observador. Na cerimónia da assinatura vão estar presentes a presidente da Comissão Europeia, também o presidente do Conselho Europeu e os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países que integram o Mercosul. Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, destaca a importância do Brasil nas negociações que acabaram por chegar a bom porto 25 anos depois de terem começado.

"O acordo União Europeia-Mercosul envia uma mensagem poderosa, diz: 'Bem-vindos ao maior mercado do mundo e à maior zona de comércio livre do planeta'. Este é o poder da parceria e da abertura. Este é o poder da amizade e da compreensão entre povos e regiões através dos oceanos. E é assim que criamos prosperidade real, uma prosperidade que é partilhada."

Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, numa conferência de imprensa ao lado do presidente do Brasil, ontem no Rio de Janeiro. O Conselho da União Europeia anunciou a aprovação do acordo com o Mercosul no dia 9 de janeiro.

E Luís, continuamos na atualidade internacional. O presidente do Conselho Europeu afirma que as preocupações dos Estados Unidos em relação à Gronelândia vão ser resolvidas no local próprio, a NATO.

Um aviso de António Costa numa altura em que os Estados Unidos continuam a ameaçar tomar a Gronelândia, a bem ou a mal, como diz Donald Trump. O presidente do Conselho Europeu afirma que todos os problemas de segurança e defesa da Gronelândia vão ser assegurados pela NATO, visto que a ilha faz parte da Aliança Atlântica. Em declarações aos jornalistas no Rio de Janeiro, António Costa defende também que os aliados da NATO devem responder em conjunto perante a crescente tensão com os Estados Unidos.

Temas que vão estar em análise já a seguir no Gabinete de Guerra, hoje com o especialista em Direito Internacional, Francisco Pereira Coutinho. Antes, Luís.

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O Patriarca de Lisboa considera que o aumento de estrangeiros em Portugal não coloca em causa a matriz cristã da sociedade portuguesa. Rui Valério critica também os católicos que são contra os imigrantes. Em entrevista à Agência Lusa, destaca que o catolicismo e a cultura cristã são um forte promotor da mentalidade universalista. Defende que a presença de muitos imigrantes de outras religiões em Portugal não diminui o carisma cristão e católico dos valores morais da sociedade portuguesa. Os acessos ao Xá Torre, na Serra da Estrela, continuam cortados devido à queda de neve. A Proteção Civil explica que a neve continuou a cair durante a noite no maciço central da serra. Não há previsões relativamente à reabertura das vias. Hoje há oito distritos do norte do continente sob aviso amarelo, precisamente para a queda de neve. Amanhã mantém-se o frio, mas o dia vai ser de sol, sem previsões de chuva. João, preferes café ou chá?

Café, sem dúvida. Não gosto de chá.

Uma destas duas bebidas é a segunda mais popular do mundo.

Café?

Vamos por partes.

Ok, então vamos a isso. Começamos pela primeira?

Pela primeira. A primeira é água, é básico. É a bebida mais popular do mundo.

Básica e essencial.

Essencial também.

Para todos nós.

Pronto. A segunda é o chá.

A sério? Ganha o café?

O chá ganhou o café.

Sempre achei que o café fosse mais consensual do que o chá.

Mas isto tem uma explicação. Não tem a ver com consenso, tem a ver com o número de pessoas. São dados do consumo mundial divulgados pela Condé Nast Traveler. O chá é a segunda bebida mais consumida no planeta, porque é também muito consumida em países com mais população, por exemplo, a China, a Índia.

Se formos aos números.

Exatamente. São países muito populosos, é muito consumido nesses países, pra além, claro, também da Turquia ou do tradicional Reino Unido, o chá das cinco.

É verdade.

Estima-se que todos os dias sejam preparadas milhares de milhões de chávenas de chá. O café fica em terceiro lugar porque é a bebida preferida, por exemplo, na Europa, na América do Norte, mas apesar de ser menos consumida do que o chá, movimenta mais dinheiro do que o chá. O café movimenta valores financeiros superiores ao do chá, mas é a terceira mais consumida no mundo.

As coisas que tu sabes, Luís Soares. Não sendo que andas a pesquisar, mas as coisas que tu sabes e nos ensinas. Fica por aqui o jornal das 11h00.