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No fim de semana da Páscoa.

Atualizamos as notícias ao meio-dia na Rádio Observador, a edição é do José Rafael Lopes. O Papa Francisco surpreendeu os fiéis hoje na Praça de São Pedro. O líder da Igreja Católica denuncia a dramática e desprezível situação humanitária em Gaza.

Foi durante as celebrações de domingo de Páscoa, no Vaticano, a partir da varanda da Basílica de São Pedro, o Papa assistiu à bênção Urbi et Orbi e desejou, de viva voz, uma boa Páscoa aos fiéis. A mensagem escrita por Francisco foi lida pelo mestre de cerimônias. O líder da Igreja Católica classifica a situação em Gaza como dramática para toda a humanidade. Insiste também o Papa Francisco que não é possível haver paz sem um verdadeiro desarmamento. Pela primeira vez, Francisco não presidiu à cerimônia, está ainda a recuperar de uma pneumonia pulmonar e tem estado ausente nas celebrações da Semana Santa. Esta semana esteve reunido brevemente com o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, para trocar saudações de Páscoa. Neste encontro, Francisco mostrou-se preocupado com os planos de deportação de migrantes em massa levados a cabo pela administração de Donald Trump, contrariando a visão de J.D. Vance sobre o assunto.

Desde o início da trégua de Páscoa, a Rússia atacou a Ucrânia 26 vezes. É o que diz Volodymyr Zelensky.

O presidente ucraniano atualizou os dados do ataque do exército russo nas redes sociais. Desde as 10h00, o exército ucraniano nota um aumento do número de bombardeamentos e de ataques com drones. De acordo com Kiev, em várias áreas da linha da frente, a Rússia continua a utilizar artilharia pesada. Zelensky assegura que estão a ser documentadas cada violação russa do autodeclarado cessar-fogo de 30 horas devido à Páscoa. Importa recordar que também esta manhã Moscovo acusou a Ucrânia de violar esta trégua. Numa outra nota divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, a Rússia queixou-se de bombardeamentos em Donetsk. O Ministério Russo da Defesa já assegurou que todas as tropas na zona da dita operação militar especial estão a cumprir o regime do cessar-fogo de forma rigorosa.

Por cá, estão encerradas 10 urgências hospitalares. É o dia com maiores dificuldades no fim de semana de Páscoa.

São mais duas urgências do que as que estavam encerradas ontem. No total, 10 serviços estão hoje fechados, sete urgências de obstetrícia e de ginecologia, três urgências de pediatria. Fecham as urgências de ginecologia dos hospitais Garcia de Horta, Amadora-Sintra, Setúbal, Vila Franca de Xira, Santarém, Abrantes e Leiria. E nas urgências de pediatria estão hoje de portas fechadas os serviços em Vila Franca de Xira, em Loures e em Torres Vedras. Ontem, de visita ao Hospital Amadora-Sintra, o diretor executivo do SNS garantiu que há menos problemas nas urgências este ano em relação ao ano passado. Foi o que disse Álvaro Almeida.

Álvaro Almeida, CEO do SNS, que vai ser convidado do Sob Escuta da Rádio Observador em direto para ouvir já a seguir a este jornal do meio-dia. Uma pessoa morreu e 11 ficaram feridas em mais de 200 acidentes nas estradas portuguesas nas últimas 24 horas. A GNR diz que o cenário é preocupante.

É o balanço provisório da Operação Páscoa 2025 por parte da GNR. Uma pessoa morreu depois de um despiste ontem à tarde em Famalicão. Onze pessoas ficaram feridas com gravidade, 77 com ferimentos ligeiros. Em entrevista na Rádio Observador, a major Lígia Santos afirma que qualquer tipo de sinistralidade preocupa a GNR e sublinha que os números das contraordenações registadas na última semana são graves.

Não conduzam se o seu foco não for a condução. Entre o dia 11 e dia 19, já fiscalizamos 62.943 condutores, dos quais 576 conduziam com excesso de álcool e destes 576, 350 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool igual ou superior a 1,2 g/l de sangue. Estas 350 pessoas detidas conduziam com taxa crime, que é preocupante. Procuramos sensibilizar as pessoas que se vão conduzir para que tenham redobrada atenção, para que não realizem manobras perigosas que possam causar acidentes de viação.

A major Lígia Santos, declarações na Rádio Observador, a avisar os condutores para não conduzirem se o foco não for, de facto, a condução. Sobre comparações com anos anteriores, diz a GNR que para já não são possíveis.

Por cá, a Páscoa também está a ser celebrada. Há várias tradições, ovos, amêndoas, mas vamos ficar a conhecer agora o que é um folar salgado.

Com a ajuda de quem ficou em segundo lugar na competição pelo melhor folar salgado em Portugal. Já conhecemos os Óscares do Queijo, o concurso de melhor pastel de nata e de melhor bolo rainha, e agora um júri nacional de 15 notáveis quis premiar um dos elementos indispensáveis da mesa da Páscoa portuguesa, o folar. A jornalista Beatriz Félix falou com o pasteleiro André Santos, que explica que o processo para fazer o melhor folar salgado não foi fácil e que foram precisas várias tentativas.

A primeira receita não me saiu tão bem. Na segunda já comecei a achar que já tinha forte. À terceira estava bom. E à quarta, de madrugada, foi quando decidi qual seria a receita final.

Afinal, à quarta é que foi de vez, com uma receita que marca pela diferença e que valeu a distinção a André Santos e à Pastelaria Nata Moranga.

O folar salgado tradicional é um pouco mais massudo, mais alto, e eu gosto dele um pouco mais fino, uma camada Uma camada mais suave.

E foi também de forma suave que passou a ser reconhecido como o segundo melhor folar salgado em Portugal. O top cinco era um sonho que acabou por se tornar realidade. Uma realidade sem lágrimas, mas ainda assim emocionante.

Não chorei, mas dei um saltinho ou outro.

O salto foi dado também no aumento da procura. Os dias da Nata Morango passaram a ser repletos de fornadas de folares salgados. Os clientes já não abdicam de ter esta iguaria premiada em cada mesa.

Isso é uma grande surpresa. Não sabia que teria esta proporção a nível de procura.

Mesmo assim, agora fazem-se mais contas às despesas e se antes havia mesas cheias, hoje há mesas apenas com o essencial.

Antes levavam um pouquinho de tudo, agora, se calhar, levam só mesmo aquilo que é para a época. Têm mais atenção, perguntam o preço.

O olhar mais atento dos portugueses ao preço final não deixa morrer a tradição e essa é a coisa mais importante.

O folar doce e o salgado acabam sempre por ser a tradição e acho que é excelente a ideia deste tipo de concursos que nos faz lembrar às novas gerações a tradição.

Enquanto assim for, uma coisa é certa: o folar de Páscoa não vai desaparecer da mesa nacional.

Uma reportagem da jornalista Beatriz Félix sobre o melhor folar e o melhor pão-de-ló em Portugal. Foi o nome do concurso com o qual a Associação do Comércio e da Indústria da Panificação deu a conhecer mais de 100 bolos de cerca de 40 empresas. André Santos foi o autor da segunda melhor receita de folar salgado em Portugal. Já a seguir temos sob escuta na Rádio Observador com Álvaro Almeida, diretor-executivo do SNS. É já a seguir a este jornal, mas antes olhamos ainda para outras notícias em destaque a esta hora. Um deslizamento de terras cortou o trânsito na IC2, no sentido norte-sul, junto à saída para Coimbra, em Souselas. A Proteção Civil acrescenta que o alerta foi dado ontem à noite, mas esta manhã o trânsito continuava cortado. Não há, para já, feridos como resultado desta ocorrência. O ministro israelita das Finanças defende a ocupação da Faixa de Gaza e o estabelecimento de um regime militar no enclave palestiniano. Para o governante, é a única forma de garantir a segurança e devolver rapidamente os reféns israelitas que continuam detidos pelo Hamas. As negociações para um cessar-fogo continuam, mas estão a frustrar a delegação do Qatar. É o que avança a agência France-Presse. Isto sobre o conflito na Palestina. Passou um mês desde a última ronda de negociações, que terminou sem acordo. Importa recordar que houve um cessar-fogo temporário na Faixa de Gaza. Estava planeado um cenário de três fases, acabou por ter apenas uma. É o ponto final no jornal do meio-dia.