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As notícias, Jasbir.

Edição da Uma, com José Rafael Lopes. A Confederação Empresarial de Portugal lamenta que a CGTP tenha decidido partir para uma greve geral, numa altura em que a Lei Laboral ainda está a ser negociada entre os parceiros sociais.

É a reação do presidente da CIP ao anúncio feito ontem pela Intersindical. Armindo Monteiro considera que é uma decisão desproporcionada e defende que neste momento não há pontos tão distantes que separem as partes envolvidas no processo.

Lamentamos. Lamentamos apenas porque a greve é utilizada, se me permite a analogia, é um pouquinho como na guerra. É quando a diplomacia falha. A greve é tempo de bombardeamentos, não é tempo de diplomacia. E a diplomacia é essa que ainda estamos, desde junho, infelizmente, por um período demasiado longo. Ainda estamos nessa fase de diplomacia, isto é, de negociação, de procurar consensos, de procurar equilíbrios e, neste momento, não há pontos tão distantes que separam as posições.

Armindo Monteiro considera que a discussão da nova Lei do Trabalho não está no ponto de rutura que aparenta estar. Ouvido também no Explicador, o secretário-geral da CGTP afirma que a abertura negocial com os parceiros, prometida pelo governo, não se traduziu em nada. Tiago Oliveira sublinha que as linhas vermelhas que levaram a central sindical a convocar a primeira greve mantêm-se inalteradas no documento.

É que as razões que assistiram à greve geral do ano de dezembro mantêm-se e nós temos tido da parte do governo a tentativa de construir uma retórica, uma perceção que depois não corresponde à realidade que tem sido todo este processo de discussão. E permita-me só terminar com isto: é que ao fim de nove meses a CGTP ainda não teve a oportunidade de discutir uma única proposta que tenha apresentado.

O líder da CGTP admite desconvocar a greve geral marcada para 3 de junho, apenas se o governo retirar a atual proposta laboral e ceder às exigências dos sindicatos.

Tiago Oliveira e Armindo Monteiro com opiniões opostas ouvidos no Explicador das manhãs 360, que já está disponível em podcast. A NATO está a trabalhar com os Estados Unidos para entender a decisão do Pentágono de retirar 5 mil soldados das bases militares na Alemanha.

Além disso, o porta-voz da NATO recorreu às redes sociais para escrever que esta decisão por parte dos Estados Unidos reforça a necessidade da Europa continuar a investir em defesa e assumir mais responsabilidades na segurança da Aliança Atlântica. Recorda ainda, a porta-voz da NATO, que os aliados europeus acordaram em atingir a meta dos 5% do PIB em defesa. Já a Alemanha diz que esta decisão era previsível e, tal como a NATO, o ministro da Defesa alemã, Boris Pistorius, pediu aos aliados europeus que assumam mais responsabilidades pela própria segurança. É a reação de Berlim ao anúncio do Pentágono que vai deslocar 5 mil soldados da Alemanha.

Na análise, a investigadora Mafalda Pratas diz que esta decisão da Casa Branca confirma a tendência de que os Estados Unidos estão cada vez mais a afastar-se da Europa.

E deixa um aviso. Mafalda Pratas diz que os danos causados pela administração Trump com os aliados europeus podem mesmo ser irreparáveis.

É muito mais fácil destruir do que reconstruir. Isto é, mesmo que a seguir a Donald Trump viesse uma administração democrata ou uma administração republicana com outra abordagem em relação à política externa, a questão é que a confiança mútua demora muitos anos a construir. E, portanto, o que acaba por acontecer é que o passado sinaliza. Ora, esta informação de que os Estados Unidos estão cada vez mais a afastar-se da Europa e estamos numa espiral em que cada um responde ao que o outro faz com mais um passo nessa espiral em torno à destruição final, digamos assim, da Aliança Atlântica, parece-me que vai ser muito difícil de reconstruir.

Mafalda Pratas na edição de hoje de "E o Vencedor É" sobre este afastamento entre os Estados Unidos e os aliados europeus.

E continuamos a falar de Donald Trump. Ontem, o presidente dos Estados Unidos admitiu abertamente a possibilidade de atacar Cuba.

Num discurso na Flórida, o presidente norte-americano avisa que os Estados Unidos podem vir a ter de assumir o controle do país num futuro próximo, assim que terminar a guerra no Médio Oriente. O historiador Bruno Cardoso Reis destaca o contexto em que o presidente norte-americano falou na Flórida.

Donald Trump estava a falar, tanto quanto eu percebi, das alterações arquitetônicas na Casa Branca e, portanto, a respeito disso, fala do seu arquiteto preferido, com quem ele tem trabalhado muito, que é um cubano-americano, Ricky González. E depois, a pretexto, vamos pôr isto aqui entre aspas, "já que eu estou a falar de Cuba, se calhar podemos ir a seguir invadir Cuba". E, portanto, é neste contexto que surge esta ameaça de invadir um país.

Mesmo assim, Bruno Cardoso Reis sublinha que Donald Trump aparenta ter a noção de que não faz sentido atacar Cuba enquanto não terminar o conflito no Médio Oriente.

Donald Trump diz: "Bem, mas primeiro vamos acabar esta, vamos acabar o Irão e depois é que..." Mas, portanto, ele parece dar por adquirido que isso no Irão se irá resolver rapidamente com uma vitória decisiva norte-americana. Não parece tudo claro. Se isso não acontecer, não sei se Donald Trump não se sentirá tentado, no fundo, a mudar a conversa, mudar o tema, fazendo algum tipo de ação contra Cuba, enquanto as coisas não estão ainda resolvidas no Irão. E isso realmente é, na estratégia, um grande erro.

A análise do historiador Bruno Cardoso Reis no Cinco Continentes, na Rádio Observador.

Que daqui a pouco fica já disponível em podcast para já 01h06min. José, há ainda outras notícias em destaque a esta hora.

O PCP vai propor o aumento intercalar de €50 para todas as pensões a partir do dia 1 de julho. Em comunicado, o PCP indica que a proposta vai dar entrada no Parlamento. O grupo parlamentar comunista quer que esta proposta abranja todos os pensionistas e quer que seja um aumento estrutural, ao contrário dos aumentos previstos pelo governo na forma de suplemento extraordinário. O Sindicato dos Técnicos de Migração pede que sejam apuradas as circunstâncias que levaram a PJ a realizar buscas numa das delegações da AIMA. A AIMA anunciou, entretanto, a instauração de um inquérito interno, prometendo total colaboração com as autoridades. O sindicato alertou para a pressão sobre os trabalhadores, que resulta numa exposição negativa da instituição. O Irão executou dois homens acusados de espionagem para Israel. Isto inclui um acusado de recolher informações perto da central nuclear de Natanz, na província central de Isfahan. É o que está a avançar a Agência Reuters a dar conta dessa execução de dois homens alegadamente ligados aos serviços secretos israelitas.

José Rafael Lopes com edição da Uma.