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41 Graus. Está a começar o Jornal da Uma, na Rádio Observador, com edição do Vasco Maldonado Correia. Vasco, começamos com um incêndio em Vila Nova de Famalicão. O fogo está próximo de habitações, mas não há, para já, casas em perigo.

Informação confirmada há instantes à Rádio Observador por fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Ave. É um incêndio que entrou em fase de resolução durante a madrugada, ganhou esta manhã intensidade com o vento forte a dificultar o combate às chamas. No teatro de operações estão cerca de 70 operacionais, apoiados por quase 20 viaturas e ainda três meios aéreos. Este incêndio tem ainda duas frentes ativas.

É uma situação para acompanhar ao longo desta tarde. E por todo o país, 770 bombeiros combatem a esta hora cerca de duas dezenas de incêndios de norte a sul do país.

A apoiar o combate às chamas estão 14 meios aéreos. O incêndio de Vosela, em Viseu, é o que concentra, a esta hora, mais meios da Proteção Civil. São mais de 250 operacionais, apoiados agora por cerca de 70 viaturas e sete aeronaves. Destaque também para o fogo em Alfândega da Fé, em Bragança, que já está em fase de resolução, tem 160 bombeiros no terreno.

E o ministro da Administração Interna declara situação de alerta até ao dia 6 de julho.

Ou seja, segunda-feira. Numa das zonas de maior risco do país nesta altura, Leiria, o ministro Luís Neves esteve numa conferência de imprensa em que explicou que a medida é excepcional precisamente para situações extraordinárias e de extrema dificuldade. O ministro Luís Neves, que admite ainda que possa chegar ao terreno ajuda europeia, se assim se justificar.

Portugal está sempre na primeira fila para poder ajudar e, naturalmente, somos humildes, se necessário for, para grandes catástrofes de exceção, extraordinárias de exceção, irmos ao mecanismo europeu e solicitar esse apoio.

Avisos do ministro da Administração Interna, Luís Neves, que, devido à vaga de calor que assola o país, nesta conferência de imprensa, voltou a fazer um apelo aos portugueses para maior prevenção nestes dias de maior calor. Diz que pode estar em causa um verdadeiro barril de pólvora.

E os municípios, Vasco, vão-se preparando para os efeitos desta onda de calor que vai afetar o país nos próximos dias. A principal preocupação é a proteção das florestas.

E em Leiria, por exemplo, o Conselho ainda lida com as consequências da passagem da depressão Cristina. O autarca Gonçalo Lopes lembra que, dada a dimensão dos estragos, há muito terreno que não está limpo, o que deve deixar todos em alerta.

O positivo, neste momento, tem um reforço de vigilância. Todas as operações de desimpendimento dos caminhos florestais está realizado, os principais caminhos. As equipas de limpeza acabam por estar em prontidão e, portanto, fazem também um trabalho de vigilância e um reforço extraordinário, tendo em conta a missão que temos. E há um trabalho muito preocupante ou de maior alerta nas zonas críticas, sobretudo nas áreas florestais que foram afetadas pela tempestade Cristina.

Gonçalo Lopes, o presidente da Câmara Municipal de Leiria, no Explicador da Rádio Observador esta manhã. Uma preocupação aqui deixada e também partilhada pelo autarca de Braga. João Rodrigues diz que o plano de combate aos incêndios foi reforçado, mas, de qualquer forma, os próximos dias vão ser muito desafiantes.

Eu acho até que está melhor preparado, e eu falo no caso de Braga, está melhor preparado, há um investimento muito maior, há uma coordenação muito maior. Agora, também me parece que o verão vai ser muito diferente daquilo que foi no ano passado. Isso é que me preocupa. Preocupa-me não por eu achar que está alguma coisa a falhar, mas porque temos que estar alerta, temos que estar claramente atentos àquilo que aí vem. Na certeza, também, parece-me que este tipo de casos vão avolumar ao longo dos próximos anos.

João Rodrigues, que fala num trabalho que está a ser bem feito, mas alerta para um contexto de imprevisibilidade. Já o presidente da Câmara do Entroncamento, Nelson Cunha, está também preocupado, mas especialmente com as noites quentes que se avizinham.

Há uma média de 43 °C durante estes próximos quatro dias. Temos noites muito quentes também, com mínimas que deverão rondar os 28 °C. Ou seja, são dias muito exigentes, não só pelas temperaturas, mas também porque as noites serão muito quentes. E o que acontece é que as estruturas têm pouco tempo para dissipar o calor e recuperar entre o dia e o outro, e que aumenta assim o risco de desidratação, exaustão, golpes de calor, sobretudo entre as pessoas que são consideradas mais vulneráveis, mas também potencia o risco de incêndio no nosso território.

Os autarcas Nelson Cunha, Gonçalo Lopes e João Rodrigues, esta manhã, no Explicador da Rádio Observador, assento que quase todo o território nacional está a partir de hoje em risco máximo ou muito elevado de incêndio rural, por causa da onda de calor que atravessa Portugal continental. Durante os próximos dias, as temperaturas vão rondar os 40 °C em várias regiões do país. Há seis distritos de Portugal continental sob aviso vermelho do IPMA. São Lisboa, Setúbal, Santarém, Beja, Évora e Portalegre.

Uma hora e cinco minutos. Sebastião Bugalho, porta-voz do PSD, diz que o líder do PS enganou ou foi enganado e pergunta se as questões dos socialistas sobre a habitação ainda estão de pé.

Em causa estão as acusações de José Luís Carneiro ao PSD, depois de uma visita a algumas das 10 casas construídas em 2024 com verbas do PRR que continuam encerradas. Nessa altura, José Luís Carneiro tinha acusado o governo de ter casas prontas a habitar, mas não as entregar, sugerindo que estaria à espera de um novo ciclo eleitoral. Sebastião Bugalho, porta-voz do PSD, explica em resposta à Agência Lusa que os alojamentos que o secretário-geral do PS visitou em Grândola nada têm que ver com construção para resposta habitacional. Diz que se trata de um conjunto de habitações para proteção temporária. Deixa, por isso, em nome do PSD, uma questão ao líder do PS: se mantém esta acusação de eleitoralismo ou se vai retirar uma acusação que, no entender de Sebastião Bugalho, é infundada.

E na guerra na Ucrânia, a Rússia diz que o ataque a Kiev, que está a ser descrito como o maior desde o início do conflito, visou apenas alvos militares.

Moscovo lançou esta madrugada o maior ataque desde o início da guerra em vários pontos da Ucrânia. Foram registados 18 mortos, também cerca de 90 feridos. Citado pela Reuters, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, dá a garantia de que apenas foram visados alvos militares. Revela também que a Rússia está em reuniões para defender o país do que diz serem ameaças constantes da Europa que visam aumentar as tensões do conflito. Este ataque surge horas depois de Volodymyr Zelensky ter avisado que o Kremlin estava a preparar um grande ataque no país. Há relatos de danos graves em dezenas de edifícios na capital ucraniana, incluindo instalações médicas.

Uma hora e sete minutos. Vasco, que outras notícias estão a marcar esta quinta-feira?

O Irão promete uma resposta imediata e com energia aos navios que naveguem fora das rotas estabelecidas no Estreito de Ormuz. Teerão deixa ainda um aviso aos Estados Unidos, pede que os norte-americanos evitem interferências nesta região. Os iranianos alertam que qualquer ação dos Estados Unidos nesta passagem de Ormuz será considerada uma ameaça à soberania nacional e vai ter uma resposta rápida e resoluta. A Google diz que a multa da União Europeia não reconhece o investimento da empresa para manter a Android aberta, interativa e gratuita. Falamos de uma multa de mais de 4 mil milhões de euros que foi imposta pela Comissão Europeia por abuso de posição dominante no mercado através da aplicação. O Tribunal de Justiça da União Europeia confirmou hoje essa coima. No futebol, é oficial, Matheus Fernandes é jogador do Tottenham, de Inglaterra. O médio de 21 anos é a contratação mais cara da história do clube londrino. Custa 98 milhões de euros. É também o terceiro português mais caro de sempre. À frente de Matheus Fernandes, só Cristiano Ronaldo e João Félix. O recorde deve ainda assim ser batido nos próximos dias com a compra de Sandro Tonali ao Newcastle. Isto de acordo com a imprensa desportiva. Matheus Fernandes assina contrato até 2032. O Sporting Clube Formador vai encaixar quase 3,5 milhões de euros.

É o ponto final do Jornal da Uma, que teve edição do Vasco Maldonado Correia.