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De perceção.

Jornal das duas, com Miguel Videira. Já foi identificada a pessoa que deixou esta madrugada um bebê recém-nascido à porta do Regimento de Sapadores dos Bombeiros de Leiria.

Informação avançada pelo Correio da Manhã. A pessoa em questão já foi localizada e constituída argúida. Não são avançados mais promenores. De resto, há uma hora, Vítor Cuco, da PSP de Leiria, dava conta de que tinham sido recolhidos alguns indícios e que não deveria ser difícil identificar a pessoa que deixou o bebê junto aos bombeiros.

A cidade de Leiria encontra-se coberta por um sistema de videovigilância e, portanto, ambos os sistemas de videovigilância estão a ser analisados no sentido de apurarmos a identidade da pessoa que deixou a criança naquele local. Pode-se acreditar que não será muito difícil, embora não possa revelar no momento o estado das diligências, mas pode-se dizer que já há alguns indícios que nos possam indicar quem é a pessoa que deixou lá a criança.

Era o que dizia Vítor Cuco, há cerca de uma hora. Vítor Cuco, da PSP de Leiria. Entretanto, já foi identificada, localizada e constituída argúida a pessoa que deixou este bebê recém-nascido junto ao Regimento de Sapadores Bombeiros de Leiria. O agente da PSP pede prudência nos juízos que possam ser feitos sobre este caso.

Não vamos aqui condenar publicamente. Portanto, a pessoa terá tido as suas razões. É claro que é um ato reprovável, mas houve, de facto, um cuidado e houve algum humanismo no ato que foi perpetrado. E no sentido de não deixar a criança em perigo de vida.

A pessoa em questão, como já aqui dissemos, foi identificada, localizada e constituída argúida. O bebê está bem. Disso mesmo dava conta, nas primeiras horas do dia, o diretor do serviço de Pediatria do Hospital de Leiria.

A ministra da Administração Interna considera que sim, há mais casos de criminalidade violenta, mas não tantos como aqueles que são retratados pela comunicação social.

É a reação de Maria Lúcia Amaral a mais um caso hoje noticiado. Foi deixado à porta do Hospital Amadora-Sintra, um homem de 27 anos, alvejado no joelho. No mesmo hospital, deu entrada ontem de manhã, um jovem de 19 anos, baleado no abdômen. No total, foram contabilizados cinco casos nos últimos dias no Conselho da Amadora, sendo que não se sabe se há alguma relação entre os diferentes episódios. A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, pede cautela na interpretação destes casos.

Há, de facto, algum aumento da criminalidade violenta, mas não é tanto quanto por vezes se ecoa na comunicação social. Como os senhores muito bem sabem, têm uma agenda diária muitas vezes sobrecarregada com essas notícias, o que gera nas pessoas uma consciência ou um sentimento de insegurança quanto à realidade, que nem sempre coincide com o que efetivamente acontece.

A ministra da Administração Interna admite que sim, que há aumento de casos de criminalidade violenta. No entanto, pede cautela na interpretação que é feita destes casos a partir das notícias que têm sido veiculadas nos últimos dias.

Sobre as autárquicas, a CDU anuncia que vai recorrer ao Tribunal Constitucional por causa do apuramento dos resultados na freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa.

Uma assembleia de voto onde, no momento da primeira contagem, não foram contabilizados 62 boletins. Não é de somenos importância, tendo em conta que o CHEGA ficou à frente do PCP com uma vantagem de 11 votos. Depois de nova contagem e apreciados os 62 votos, o PCP encurtou para três votos a distância para o CHEGA. Só que o Partido Comunista tem dúvidas sobre os critérios seguidos na apreciação dos 62 votos e, por isso, anuncia que vai pedir ao Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre a legalidade do apuramento dos resultados. Disso mesmo dá conta ao Observador Sofia Lisboa, a candidata da CDU à presidência da Assembleia Municipal.

Votos que foram considerados nulos, mas que nós entendemos que têm uma intenção expressa de voto na CDU. Também uma desigualdade de critérios relativamente a outros, que passaram de nulos a válidos também nesse processo e que nós consideramos que existe uma desigualdade de critérios tendo em conta aqueles que não foram considerados válidos. E depois, finalmente, também uma ata de uma mesa de votos que não corresponde aos valores que estão no edital.

Casos e exemplos que motivam este pedido de apreciação por parte dos juízes do Palácio Ratton, da contabilização dos resultados na assembleia de voto de São Domingos de Benfica.

Presidenciais. Duarte Marques, diretor de campanha de Marques Mendes, considera que Gouveia e Melo está desesperado com as sondagens.

E que é esse desespero que fez com que o almirante tenha posto em causa a independência de Marques Mendes. Disse Gouveia e Melo este fim de semana que o opositor tem uma dívida para com o PSD e que por isso não é independente. Duarte Marques, apoiante de Marques Mendes, não gostou.

Está desesperado com as sondagens e ele é que pode ter dívidas com alguns empresários ou figuras que o apoiam. Não é ninguém para pôr em causa a independência de Luís Marques Mendes, que ao longo destes anos provou a sua independência no comentário. Numa eleição que à partida parecia decidida, também diria que é normal Gouveia e Melo comece a ter aqueles tiques que tanto critica nos políticos do costume e começar a ir pela trica e não pelo conteúdo.

Duarte Marques, apoiante da candidatura de Luís Marques Mendes à Presidência da República, convidado do Explicador das manhãs 360, onde esteve também Carlos Carreiras, apoia o almirante Henrique Gouveia e Melo, que durante este fim de semana disse que Mário Soares é uma referência enquanto presidente da República. Ora, Carlos Carreiras recusa que este seja um piscar de olhos à esquerda.

O almirante Gouveia e Melo já o referiu, é uma candidatura do centro e é nesse centro, quer no centro

Social-democrata, que é no centro socialista, dos moderados socialistas, que é o seu potencial eleitoral e é nisso que certamente irá ter maior votação. Portanto, não necessita de andar aos zigzagues para a esquerda ou para a direita.

E a piscar olhos à esquerda, diz Carlos Carreiras. Álvaro Beleza também participou neste explicador, apoia a candidatura de António José Seguro, que agora conta com o apoio oficial do Partido Socialista. Álvaro Beleza fala num apoio natural e considera que sim, António José Seguro tem possibilidades de vencer esta corrida a Belém.

O António José Seguro, eu acho que tem condições para ser um bom candidato e ser eleito presidente da República, porque precisamente tem apoios no Partido Socialista, como é natural e vai-se perceber, e de socialistas de todo o país, das ilhas e de várias correntes, mesmo dentro do PS. Mas é óbvio que para ganhar tem que ter apoios, nomeadamente ao centro e no centro-direita. E, portanto, essa também é a vantagem do António José Seguro, que esteve afastado da política nos últimos anos.

Álvaro Beleza, apoiante da candidatura do antigo secretário-geral do Partido Socialista, António José Seguro, que passa a contar agora e de forma oficial com o apoio do PS nesta corrida a Belém.

No Médio Oriente, as Forças de Defesa de Israel anunciam que abateram terroristas na Faixa de Gaza.

Terroristas, é essa a expressão usada no comunicado do exército de Israel. A intervenção é justificada com o facto dos cidadãos palestinianos, alvo das forças israelitas, terem ultrapassado a linha amarela, a linha para lá da qual recuaram os militares de Israel ao abrigo do acordo de cessar-fogo. Entretanto, e segundo a Hamas, 97 palestinianos foram mortos pelas Forças de Israel desde a entrada em vigor da trégua, há 10 dias. Têm surgido acusações mútuas de violação do cessar-fogo. Para hoje está marcada uma reunião de Steve Witkoff e de Jared Kushner, genro de Donald Trump, com Benjamin Netanyahu. Amanhã é esperado em Israel o vice-presidente norte-americano, J.D. Vance.

14h08, Miguel Videira, outras notícias em destaque a esta hora.

O número de desempregados caiu 2,6% em setembro face ao ano passado, mas subiu em cadeia face a agosto. De resto, é o segundo mês consecutivo que a taxa de desemprego sobe 0,3 pontos percentuais desta vez. Em relação a agosto, setembro registou mais cerca de mil pessoas em situação de desemprego. Os dados do IEFP, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, em comparação com o ano passado, revelam que os grupos profissionais que registaram o menor número de desempregados foram agricultura, pesca e floresta, administração, profissões técnicas e na indústria e construção. Por contraponto, foi registado um aumento do número de desempregados nos trabalhos não qualificados, prestação de serviços pessoais, proteção e segurança e especialistas das atividades intelectuais e científicas. Em 2024, as mortes na estrada caíram 3% na União Europeia. Face a 2023, recuaram para 19.800 mortes. Registraram-se menos 600 mortes em acidentes rodoviários. A Suécia apresenta o menor número de mortes na estrada, a Roménia o maior, Portugal está no 22º lugar. Em comunicado, o Executivo comunitário sublinha que a maioria dos Estados-membros não está a ir no bom caminho para cumprir o objetivo da União de reduzir para metade as mortes na estrada até 2030.

Edição das duas com Miguel Videira.