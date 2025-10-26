Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Duas da tarde, vamos às notícias. Jornal das Duas, na Rádio Observador, com o José Rafael Lopes e começamos com as eleições do Benfica. Vai haver uma segunda volta para eleger o próximo presidente do clube.

Todos os votos da eleição presidencial do Benfica foram contados. Estará para breve o anúncio final sobre os resultados. Nenhum dos candidatos conseguiu chegar aos 51% dos votos. Como tal, de acordo com os estatutos, o clube vai avançar para uma segunda volta. Mais de 12 horas depois, fecha o ciclo da votação e da contagem, que vai abrir um novo. O próximo presidente do Benfica vai ser conhecido após uma segunda volta marcada para dia 8 de novembro. Segunda volta que vai colocar frente a frente João Noronha Lopes e também Rui Costa. Há instantes falou o presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, declaração acompanhada pelo jornalista João Lourenço, que se junta agora em direto neste Jornal das Duas. João, para quando fumo branco sobre toda esta situação à volta do novo presidente do Benfica?

Fumo branco à parte, com esta primeira volta deve surgir ainda durante esta tarde. Foi isso que explicou José Pereira da Costa aos jornalistas numa conferência de imprensa improvisada aqui na sala do Estádio do Sport Lisboa e Benfica. No entanto, e já no final destas declarações, José Pereira da Costa foi praticamente taxativo. Provavelmente, vai haver essa segunda volta.

É provável que haja segunda volta entre a lista G e a lista F.

Segunda volta marcada para dia 8 de novembro, como ouvimos entre a lista G de Rui Costa e também a lista F de João Noronha Lopes. Este resultado que surge de um processo de muitas horas, de quase já dois dias deste ato eleitoral do Benfica, o ato eleitoral mais concorrido da história do Clube da Luz e também de outros clubes ao nível mundial. Um processo que José Pereira da Costa refere que foram contados cerca de 350 mil votos.

Foram contados cerca de 350 mil votos. Por quatro órgãos distintos, com vários valores de voto por voto, no enquadramento daquilo que são os estatutos do Benfica. Em 106 secções fora de Lisboa e em duas secções em Lisboa, em que foram contadas cerca de 50 urnas. Cada urna, aliás, acabou por ser tratada como uma secção.

As palavras de José Pereira da Costa nesta curta declaração aos jornalistas nesta sala de imprensa do Estádio da Luz. Fica então adiada esta derradeira decisão sobre o futuro encarnado, Rui Costa ou João Noronha Lopes. Um deles vai liderar o Benfica nos próximos quatro anos.

A reportagem do João Lourenço, que tem estado a acompanhar as eleições presidenciais do Benfica, que vão precisar de uma segunda volta para ficar decididas.

Ainda no desporto, o Futebol Clube do Porto joga amanhã com o Moreirense para o campeonato. Francesco Farioli quer voltar aos bons resultados.

O encontro em Moreirense está marcado para às 20h15. O Futebol Clube do Porto volta a competir após a derrota com o Nottingham Forest para a Liga Europa. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Moreirense, Francesco Farioli elogiou a equipa adversária e assegura que os Dragões vão estar preparados para tudo o que o Moreirense tenha preparado.

É sem dúvida um jogo que vai exigir muito da nossa equipa. O Moreirense tem bons jogadores, é uma equipa organizada, tem soluções de qualidade para colocar em campo e percebe-se que seguem as ideias do treinador. Por isso, temos de estar preparados e prontos para tudo. Queremos voltar ao nosso caminho vitorioso na liga.

Francesco Farioli, em conferência de imprensa, o treinador portista insiste que o Futebol Clube do Porto fez um bom jogo com o Nottingham Forest, apesar de ter sido derrotado.

O Moreirense-Futebol Clube do Porto está marcado para às 20h15 de amanhã. Há emissão especial de desporto com relato e análise aqui na Rádio Observador. Mudamos de tema. A Agência para a Integração, Migrações e Asilo atribuiu mais de 380 mil autorizações de residência até 22 de outubro deste ano. É mais 60% do que no mesmo período no ano passado.

São dados avançados pelo presidente do Conselho Diretivo da AIMA, em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1. Pedro Portugal Gaspar diz ainda que a agência estima que a redução de 50% do número de imigrantes a entrar no país se mantenha. Segundo o responsável, a maior parte destes processos ainda corresponde a situações de pessoas que entraram em Portugal no âmbito do mecanismo de manifestação de interesses. Esse mecanismo permitia que os estrangeiros em território nacional pudessem solicitar uma autorização de residência, especialmente se já tivessem contrato de trabalho ou descontos para a Segurança Social. Pedro Portugal Gaspar sublinha que a tendência de redução de entradas em Portugal deve manter-se no futuro, sobretudo com a nova Lei dos Estrangeiros.

E começa amanhã o debate em plenário da proposta do governo de Orçamento do Estado para 2026.

O plenário vai decorrer entre amanhã e terça-feira, culmina com a aprovação do documento na generalidade, já garantida pela abstenção do Partido Socialista. O debate deverá durar mais de 10 horas. Arranca amanhã à tarde com uma intervenção do primeiro-ministro Luís Montenegro. A primeira ronda de pedidos de esclarecimento com resposta individual começa pelo segundo maior partido, ou seja, pelo maior partido da oposição, se é que está correto. Seguem-se as restantes forças políticas, por ordem decrescente de representação, com o máximo de cinco minutos. A proposta de Orçamento do Estado do governo deixou de fora matérias mais polémicas, como a lei laboral ou a Segurança Social, que vão ser discutidas à parte no Parlamento. É uma exigência do PS para viabilizar o Orçamento nesta fase. Depois de votado na generalidade, arranca na quarta-feira a apreciação na especialidade.

Oito mulheres vítimas de exploração sexual por uma rede internacional que operava a partir do Algarve foram libertadas em Espanha.

É o resultado de uma operação conjunta das autoridades portuguesas e espanholas. As vítimas foram resgatadas, estão a receber apoio especializado, conforme os protocolos do combate ao tráfico de seres humanos. Estas oito mulheres são de várias nacionalidades, de países da América do Sul. Três pessoas foram detidas, incluindo um casal que liderava a organização a partir do Algarve, apesar da maioria das infrações ter acontecido em Espanha. A rede, agora desmantelada, aliciava mulheres em situações de vulnerabilidade na América do Sul, recorrendo a estruturas paramilitares para garantir as deslocações. A investigação começou em 2024 e terminou agora com buscas simultâneas em Portugal e em Espanha.

Na atualidade internacional, foram detidos em Paris dois suspeitos do assalto ao Museu do Louvre. Estão a ser interrogados pelas autoridades francesas.

São dois homens na casa dos 30 anos, foram detidos ontem à noite. E a informação está a ser avançada pela imprensa francesa. Um dos alegados ladrões foi detido quando tentava embarcar num voo no Aeroporto Charles de Gaulle em Paris. O suspeito estaria a embarcar rumo à Argélia. O segundo suspeito terá sido detido pouco depois, também em Paris. Os dois estão neste momento a ser interrogados pelas autoridades francesas. São suspeitos de fazerem parte do grupo de quatro assaltantes que há uma semana entraram no Museu do Louvre e roubaram joias e peças de valor incalculável.

Notícia de fecho do Jornal das Duas, teve edição do José Rafael Lopes.