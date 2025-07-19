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A Rádio Observador. Começa agora o Jornal das Três da Rádio Observador, edição da jornalista Laura Figueiredo. E Laura, já retomaram os trabalhos na reunião magna da Iniciativa Liberal. Mariana Leitão, a futura presidente do partido, quer travar a direita do caos, mas reconhece que os liberais não têm condições para contribuir para uma solução de governo.

Vai hoje ser eleita a presidente do partido. Mariana Leitão apresentou a moção estratégica que vai a votos na convenção dos liberais em Alcobaça. É a única lista a ir a votos. A votação para a comissão executiva começa às 15h30. A esta hora, em Alcobaça, os trabalhos já foram retomados depois da paragem para almoço. Continuam agora as intervenções políticas dos membros do partido. Antes, foi a vez da futura presidente da Iniciativa Liberal, que pediu a João Costa Campos, um partido mais radical.

Aquilo que vos proponho é uma Iniciativa Liberal revigorada. Este é mais uma vez o momento de afirmar as nossas ideias sem concessões.

Mariana Leitão quer ser uma líder de mudança na Iniciativa Liberal. Reconhece que o partido não está como queria.

A Iniciativa Liberal não tem as condições para contribuir para uma solução de governo. Assumimo-lo sem quaisquer complexos. A nossa função hoje é outra.

Enquanto a Iniciativa Liberal não é governo, Mariana Leitão quer levar um ímpeto reformista ao governo.

O atual governo da AD pensa que falar em reformas e inventar um ministério chega para agradar aos liberais. Não aceitamos o papel de figurantes num sistema que queremos transformar.

E deixou um aviso a Luís Montenegro: se o governo quer o apoio da IL, tem que deixar os liberais mostrarem como se muda o país.

Explicar claramente a este governo e a esta maioria qual o significado da palavra coragem e apontar claramente para qual o caminho da mudança. Esperemos, então, para ver se este governo terá a coragem para dar os passos necessários e não cometerá erro algum sem o nosso aviso.

Mariana Leitão é hoje eleita a quinta presidente da Iniciativa Liberal, a primeira mulher à frente do partido. Tem dois meses para preparar a corrida às autárquicas. Diz que é a oportunidade para mostrar ao país que a Iniciativa Liberal também sabe governar.

Queremos mostrar que é possível governar com rigor, transparência e responsabilidade, que é possível colocar os cidadãos à frente dos caciques e que o poder local pode e deve ser um espaço de liberdade, de autonomia e de mérito. Os autarcas liberais que se perfilam neste novo ciclo não serão meros gestores de freguesias ou conselhos, serão agentes de mudança.

O jornalista João Costa Campos, que esteve a acompanhar o discurso de Mariana Leitão. Antes falou Mário Amorim Lopes, que vai subir a vice-presidente da nova comissão, que voltou a elogiar as políticas de Javier Milei na Argentina. Insiste o deputado que a Iniciativa Liberal é a cara das ideias de Milei em Portugal.

Mas o discurso mais aplaudido foi o de Rui Rocha, o antigo líder da Iniciativa Liberal, defende o seu legado e deixa recados internos.

Num discurso no qual Rui Rocha assegurou não ter disponibilidade para voltar a integrar os órgãos do partido, e no qual João Gama, o antigo líder liberal, rejeitou o rótulo de moderado.

A minha sugestão: olhos no futuro. O passado está lá atrás e o passado, já agora, é um passado relevante.

Em tom de ajuste de contas, Rui Rocha deixou recados para fora, mas principalmente recados para dentro.

Os três últimos presidentes, por motivos diferentes, não acabaram os mandatos para que foram eleitos. Ora, isso tem motivos diferentes, seguramente, mas tem um significado. Os três últimos presidentes não querem ser presidentes do partido, compreendam isso.

O presidente missionário da Iniciativa Liberal assegura que a decisão de deixar a liderança do partido foi sua e de mais ninguém. E enquanto Mariana Leitão quer regressar às bases do partido e recuperar a irreverência e a radicalidade do ADN liberal, Rui Rocha responde a quem o chama de moderado.

Fomos fortemente pressionados para fazer uma coligação pré-eleitoral em que nos davam aquilo que quiséssemos. E nós dissemos que não, porque nunca fui moderado na defesa dos interesses superiores do partido.

Não está disponível para assumir novos cargos na Iniciativa Liberal e defende o seu legado, pede ao partido que fale mais para fora e menos para dentro.

Nós somos muito chatos, às vezes, no partido. O que eu quero dizer com isso? É que dedicamos muito tempo a publicar em chats. Mas por cada 15 mensagens que publicarem nos chats do partido, publiquem um artigo de opinião no órgão de comunicação social. Ajudem o partido!

Rui Rocha assegura que agora, enquanto ex-líder, vai respeitar, acima de tudo, os interesses do partido, promete um certo silêncio e diz estar focado na corrida eleitoral que está a liderar em Braga.

O jornalista João Gama a resumir o discurso de Rui Rocha, que diz que não vai voltar a integrar os quadros do partido, vai antes estar focado na corrida autárquica pela cidade de Braga.

O Conselho de Ministros vai aprovar, até o final do mês, a criação da nova Unidade de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde.

É o que adianta o Ministério da Saúde à Rádio Observador. O gabinete vai funcionar em colaboração com a Polícia Judiciária e com a Procuradoria-Geral da República. A estrutura de âmbito nacional já constava no programa de governo, mas vai ser posta em prática depois de vários casos de irregularidades no pagamento a médicos nos hospitais públicos. Um exemplo é o caso do dermatologista do Santa Maria, que ganhou mais de €700 mil em 22 dias de trabalho extra. Também na passada quinta-feira, a TVI avançou que o Hospital de Braga fez vários contratos de valor superior a €27 milhões com a empresa do diretor de serviços de oftalmologia, que acumulava funções de coordenação no privado. A nova Unidade de Combate à Fraude deve entrar em funcionamento até o final do ano.

E na atualidade internacional, há pelo menos 20 feridos na sequência de um atropelamento em Los Angeles.

O incidente aconteceu pelas 2h, hora local, 10h em Lisboa, e perto de um recinto de espetáculos musicais. Há cinco pessoas em estado crítico, é o que avança a CNN, que revela ainda que entre oito a 10 feridos estão em estado grave. Para já, as autoridades falam apenas de um veículo desconhecido que avançou sobre uma multidão na rua. Não há ainda mais detalhes sobre o caso E agora são 15h06. Vamos ao habitual espaço de informação local. Em Matosinhos, devem começar nos próximos dias as obras da nova linha do Metrobus entre Matosinhos e o aeroporto. A empreitada foi adjudicada no início deste mês com um valor de quase 23 milhões de euros. O projeto será executado ao longo de 14 meses. A nova linha passa a contar com 11 estações. É financiada pelo Fundo para a Transição Justa. A zona ribeirinha do Seixal e Arrentela vai estar condicionada ao trânsito este sábado, entre as 18h e as 22h, para a terceira edição da Corrida e Caminhada pelo Hospital do Seixal. É uma iniciativa conjunta entre a Câmara do Seixal e o núcleo do Sporting do Conselho para mobilizar a população em defesa da construção do Hospital do Seixal, suspensa desde o final dos anos 90. A partida da corrida arranca às 19h. Em Oeiras está a decorrer desde ontem a Festa do Livro, no Templo da Poesia, no Parque dos Poetas. Para hoje estão programadas várias conversas com autores e às 21h30 acontece a entrega dos Prémios Poesia de Oeiras. É uma iniciativa que junta várias livrarias, decorre até 27 de julho. A entrada é livre. Ovar recebe este fim de semana mais uma edição do Cruzeiro da Ria, uma das provas de vela mais antigas da Península Ibérica. A competição vai decorrer durante dois dias, sábado e domingo. Em paralelo, o município de Ovar preparou um programa com diversas iniciativas que prometem dar a conhecer a Estação Náutica de Ovar. Em Santarém está a decorrer a Festa da Marioneta, com apresentações em várias freguesias. Hoje o espetáculo acontece na freguesia de Alcanede, às 18h, com a apresentação do espetáculo "Um Botão na Minha Cabeça". Alcainhoes, Vale de Santarém e Pernes são também locais de passagem da Festa da Marioneta, que decorre até 26 de julho. Núria Fernandes, bailarina de Leiria, foi contratada pela Companhia Júnior da Ópera de Paris. Com 18 anos, foi uma das nove bailarinas selecionadas após as audições que decorreram em França neste mês de julho e que envolveram centenas de candidatos. A bailarina fica agora na companhia por um período de dois anos.

E é o ponto final no Jornal das Três, edição da jornalista Laura Figueiredo. Até logo.

Até logo.