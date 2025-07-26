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O Maldonado Correia. Boa tarde, Vasco.

Boa tarde. Edição das 17:00, na Rádio Observador. Aterrou de emergência no Aeroporto de Lisboa um avião proveniente dos Açores, tinha como destino Bilbao e, ao que parece, devido a uma ameaça de bomba.

De acordo com a Rádio Renascença, a ameaça de bomba foi já confirmada pela Proteção Civil de Lisboa. Entretanto, o SIC Notícias descarta a presença de engenhos explosivos no interior da aeronave. Os bombeiros sapadores de Lisboa confirmam que estão no local devido a esta aterragem de emergência. Não souberam dar mais detalhes em relação à ocorrência. Certo é que o avião partiu de Ponta Delgada, aterrou de emergência na capital. Estão no local 16 operacionais apoiados por sete veículos. O alerta foi dado às autoridades por volta do 12h30. É uma notícia que vamos continuar a desenvolver ao longo dos próximos espaços informativos.

José Luís Carneiro abre a porta do Partido Socialista a Mário Centeno.

Ontem, o próprio Mário Centeno não excluiu o regresso à política ativa, agora terminado o mandato enquanto governador do Banco de Portugal, uma opção que o secretário-geral do PS vê com bons olhos.

Apenas podemos dizer que o acolheremos de braços abertos quando e como ele quiser participar na vida do Partido Socialista.

José Luís Carneiro, já em entrada para a Convenção Autárquica da Juventude Socialista, que decorre em Coimbra.

E seguimos neste jornal das 15:00 com a presidente da Iniciativa Liberal. Considera que a escolha de Álvaro Santos Pereira para governador do Banco de Portugal não pode ser comparada à de Mário Centeno.

Principalmente em relação à independência de cada um em relação ao governo. É o que defende Mariana Leitão durante a apresentação da candidatura da Iniciativa Liberal à autarquia de Bragança. A nova líder dos liberais relembra o contexto em que foram feitas as duas escolhas e fala, por isso, em casos incomparáveis.

São duas situações completamente distintas que não se podem comparar. Mário Centeno sai diretamente de ministro das Finanças para governador do Banco de Portugal. Álvaro Santos Pereira está distante da política há já vários anos e, portanto, é completamente diferente.

As declarações da presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, aqui no registro captado pela RTP. Reitera que a decisão sobre quem é o novo governador do Banco Central não pode ser política e volta, por isso, a defender a ideia de que a escolha para este cargo deve ser efetuada através de um cargo público.

Marcelo Rebelo de Sousa pede à União Europeia que se vire para fora e mostre mais empenho no continente africano.

Durante uma sessão no Euro-African Forum, em Carcavelos, numa conversa com o presidente angolano João Lourenço, o chefe de Estado português lamenta ver a União Europeia demasiado focada em problemas internos e destaca, por isso, a necessidade de cooperação entre países, que considera que é algo que tem falhado nos últimos anos.

Porque a moda agora parece ser não o multilateralismo, não o aprofundamento de uma visão universal, não a valorização das organizações internacionais, não uma abertura em termos de economia e de finanças no futuro, mas o fechamento e a cimeira deste fim de ano. A compreensão na Europa daquilo que é fundamental não é diálogo, é na parceria com África. A disponibilidade africana quanto a essa parceria. A importância que tem na balança de poderes mundial.

Já o presidente angolano João Lourenço pede mais cooperação com a Europa para ajudar a desenvolver Angola e assim diminuir os fluxos migratórios.

O problema da imigração, particularmente da imigração ilegal, que vem aumentando na Europa a partir do norte da África. Portanto, se a Europa ajudar-nos a desenvolver o continente, com certeza que este assunto da imigração vai sair da pauta, quer dos políticos, quer dos europeus.

A Europa pode fazer mais e melhor em África, é o que defende João Lourenço, o presidente angolano, que está de visita oficial a Portugal até o dia de hoje.

É um fim de semana de muito calor. A Liga dos Bombeiros de Portugal alerta para a necessidade de renovar os meios de combate aos incêndios.

O vice-presidente da Liga dos Bombeiros, comandante Emanuel Santos, garante que está tudo preparado para a fase mais difícil do combate aos fogos, mas alerta para uma das maiores carências no combate aos incêndios.

As carências que temos têm a ver com a idade dos veículos. Os veículos da maioria dos corpos de bombeiros são veículos já com mais de 25 anos. São veículos que, apesar de permitirem o combate, são veículos que também baixam muitas vezes às oficinas. Isso aí para nós poderá ser um constrangimento. Se nós tivermos pequenos incêndios, eles vão andando, vão circulando, conseguem chegar no incêndio e fazer logo uma revisão ao carro, uma revisão muito rápida pela oficina, de forma a estar sempre operacional e a 100%. Se tivermos grandes incêndios em que os veículos tenham que andar três, quatro dias, aí eles vão começar também a sofrer as avarias próprias da idade do veículo.

Emanuel Santos, no Explicador da Rádio Observador, lamenta que os bombeiros não tenham sido mais envolvidos na preparação da fase mais complexa de combate aos fogos. Até terça-feira, 14 distritos em Portugal continental vão ter o aviso amarelo prolongado até terça-feira. O alerta mantém-se nos próximos dias em quase todos os distritos, exceto Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa. Devido às previsões, mais de 60 conselhos de nove distritos do país estão em perigo máximo de incêndio.

Na Fórmula 1, Max Verstappen venceu a prova de sprint do Grande Prêmio da Bélgica.

O piloto da Red Bull levou a melhor sobre os pilotos da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, que completaram o pódio. Max Verstappen assumiu a liderança logo na primeira volta ao ultrapassar Piastri. Vitória que surge no primeiro fim de semana de corrida da Red Bull sem Christian Horner no comando da equipa.

Amanhã, o Grande Prêmio da Bélgica acontece às 14h. Nesta altura, está a decorrer a qualificação para essa corrida de amanhã em Spa-Francorchamps. Vasco, olhamos agora para as notícias de âmbito local?

Os Bombeiros Voluntários de Rio Maior realizaram um parto em plena Autoestrada A1, no quilômetro 110, em causa estava a indisponibilidade dos hospitais de Santarém, Vila Franca de Xira e Caldas da Rainha em receberem uma grávida. Os bombeiros deslocavam-se até ao Hospital de Santo André, em Leiria, mas tiveram de realizar o parto pelo caminho. Um homem foi esfaqueado junto a uma praça de táxis na Amadora. A vítima de 40 anos levou um golpe na barriga, na madrugada deste sábado. A PSP já encontrou o agressor, que foi conduzido à esquadra, onde será agora presente a um juiz. O Serviço de Dermatologia da Unidade Local de Saúde da Região de Leiria está a realizar até às 17h um rastreio gratuito ao câncer cutâneo. O rastreio é aberto a toda a comunidade e tem como objetivo promover a prevenção e detecção precoce do câncer da pele. Iniciativa que acontece na consulta externa do Hospital de Pombal. Para realizar o rastreio não é necessário qualquer tipo de marcação prévia. A Câmara Municipal do Seixal concedeu €2,6 milhões para a construção da nova Unidade de Saúde de Aldeia de Paio Pires. A nova unidade vai ser construída numa área de 6 mil metros quadrados, na Rua Machado dos Santos. Vai servir cerca de 15 mil habitantes, procurando assim dar resposta às carências de saúde primária naquela localidade. Neni e o DJ Augusto vão animar hoje à noite o último dia do Festival Be Live Trofa. Neni sobe ao palco às 23h, Augusto, DJ oficial da cantora brasileira Anitta, toca à 00h30. Além dos concertos, o evento conta com atividades para os mais novos e gastronomia. A entrada é livre. Fechamos com Aveiro. Já saíram as datas do Festival Dunas de São Jacinto. O evento conta com concertos de Gisela João, Ana Bacalhau e também David Fonseca. A edição deste ano decorre entre 22 e 24 de agosto. A entrada é gratuita. Vasco Maldonado Correia com o Jornal das 15h. Há mais notícias às 15h30.