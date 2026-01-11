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Vamos às notícias Jornal das três, com edição do José Rafael Lopes e começamos com João Cotrim Figueiredo, que diz que não vê mais ninguém preocupado com o tema da Gronelândia.

O candidato almoçou hoje com o embaixador da Dinamarca. A Laura Figueiredo esteve a acompanhar esse almoço, agora junta-se em direto neste jornal. Laura, o que é que disse João Cotrim Figueiredo?

Boa tarde, Zé. Cotrim Figueiredo começou por dizer que as ameaças à Gronelândia são um enorme desafio à coesão da NATO. Diz mesmo que pode ser uma sentença de morte para a Aliança Atlântica. O candidato afirma também que as ameaças de Donald Trump são um enorme desafio à própria capacidade de afirmação da União Europeia, que, de acordo com o eurodeputado, não está preparada para ombrear militarmente com os Estados Unidos. Cotrim Figueiredo revelou também que já teve contactos com o embaixador dos Estados Unidos em Portugal para perceber o que está, de facto, em causa. Não quis, no entanto, revelar o teor dessa conversa. Cotrim Figueiredo deixou aqui um alerta, diz que não vê outros candidatos a Belém preocupados com este tema.

O que eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma é que por toda a minha vida profissional e vida política, há uma sujeição a temas internacionais e um hábito de lidar com temas internacionais superiores a outros. Isso há. Esta preocupação que eu tenho com Gronelândia, sabendo que vai ser um assunto que vai causar necessidade de decisões muito difíceis, não vejo mais ninguém preocupado com isso. Isto é absolutamente crucial para o futuro de Portugal, da União Europeia e da NATO.

João Cotrim Figueiredo, aqui então depois do almoço com o embaixador da Dinamarca, que revelou também que contacta frequentemente com o atual presidente da República, com Marcelo Rebelo de Sousa, e depois do almoço de hoje com o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, diz que está também disponível para almoçar com outros candidatos. Inclusivamente, disse também que já tem contactado com outros candidatos nesta corrida a Belém.

Laura Figueiredo, em direto no Jornal das Treze, a acompanhar uma ação de campanha de João Cotrim Figueiredo com o embaixador da Dinamarca, com a Gronelândia em destaque.

Ainda na campanha, António José Seguro responde às críticas de Paulo Rangel. O candidato a Belém pede ao ministro dos Negócios Estrangeiros que se preocupe com a situação dos portugueses na Venezuela.

Paulo Rangel juntou-se ontem à campanha de Luís Marques Mendes para dizer que um voto em Seguro é um voto em branco. A resposta chegou hoje na voz do candidato a Belém, apoiado pelo PS, que João Gama, em Matosinhos, aproveitou também para insistir no apelo ao voto. O slogan que persegue António José Seguro, candidato a presidente da República, numa manhã apertada no mercado de Angeiras, em Matosinhos, onde todas as conversas acabam com um apelo.

Ainda não ganhámos, temos que ir votar. Temos que ir votar. Temos que ir votar.

O socialista saiu com uma flor na mão, não uma rosa do PS, mas sim uma túlipa de várias cores. Tem insistido que, com ou sem o apoio socialista, tem uma candidatura ultrapartidária.

Eu gosto muito de rosa, gosto muito de túlipas e gosto muito de flores. E sobretudo, estou com a alma cheia e o coração muito-

E foi entre bancas com peixe e legumes que Seguro se permitiu a fazer uma exceção e lata com o adversário, neste caso o ministro dos Negócios Estrangeiros, um dia depois de entrar na campanha ao lado de Luís Marques Mendes.

Sobre a situação dos portugueses na Venezuela, o ministro disse alguma coisa? Isso é que me preocupa. Devia preocupar o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Preocupado com os portugueses em Portugal e no estrangeiro, António José Seguro diz-se um candidato firme que veio para unir.

É verdade, e seja muito feliz, porque eu quero ser o presidente de todos os portugueses. Isso corresponde àquilo que eu quero. Eu vim para unir e pra mim não há portugueses dispensáveis.

Mas do PS ainda há algum apoiante em falta?

Socialista, candidato a Belém com uma túlipa nas mãos, em campanha no norte do país. Um trabalho do jornalista João Gama com a ação de campanha de António José Seguro. A caravana socialista está em Aveiro para um comício e uma arruada.

E Luís Marques Mendes garante ser adversário do governo quando o trabalho estiver mal feito.

Numa visita à Praia do Furadouro, em Alvar, Luís Marques Mendes compara a ligação ao PSD à que António José Seguro tem com o PS e admite que a situação problemática na saúde existe para garantir que só será amigo do governo quando o trabalho estiver a ser bem feito.

Eu nem sou amigo do governo, nem sou adversário do governo. Eu sou amigo de boas decisões do governo e sou adversário de falhas do governo. E quanto à saúde, eu já disse várias vezes: é uma situação muito delicada. Eu não tenho menos coração que qualquer uma das pessoas que está preocupada com o estado da saúde. É mau. Há coisas que não deviam estar a acontecer. Há explicações que deviam ser dadas. E, portanto, eu lamento profundamente, mas eu, neste momento, sou apenas candidato.

Luís Marques Mendes numa ação de campanha com o ex-presidente da Câmara e hoje secretário de Estado, Salvador Malheiro.

E André Ventura desvaloriza as flutuações nas sondagens e assume que nesta fase há vários candidatos em primeiro lugar.

O candidato apoiado pelo CHEGA foi questionado sobre o crescimento de João Cotrim Figueiredo nas sondagens, mas André Ventura recusa comentar os adversários e fala num cenário de empate técnico.

Vai haver variações todos os dias entre candidatos. Estamos a falar de diferenças de cinco décimas entre os candidatos. Claro que vai haver variações, sei que vamos ter mais sondagens, mas mesmo na tracking poll, estamos todos em primeiro lugar, na verdade, porque estamos a falar de cinco décimas de diferença.

Mas Cotrim não está a passar a ser perigoso para esta candidatura?

Eu não tenho adversário, eu já disse isto. Eu quero lutar para ganhar e para vencer no dia 18, com o maior margem possível

André Ventura, em Viseu, candidato presidencial e líder do Chega, recusou comentar a desfiliação da vereadora de Coimbra eleita pelo partido.

E em dia de voto antecipado, Gouveia e Melo sobe a fasquia e diz que era bom ganhar à primeira volta.

De visita a uma feira gastronómica em Boticas, o almirante defende que o voto útil não deve ser no sentido partidário e leva a fasquia da corrida a Belém.

Eu quero passar à segunda volta. De preferência, era bom que se resolvesse à primeira volta. Mas tenho muita confiança. O que eu quero dizer à população e ao povo português é que hoje pode votar e depois, no próximo fim de semana, também pode exercer o seu direito de voto. Que venham votar, porque a cidadania é isto. Participar na vida política como cidadão é votar. Então não fique em casa, por favor, venham votar. O voto não deve ser um voto útil no sentido partidário do termo.

Declarações de Henrique Gouveia e Melo aos jornalistas, à margem desta visita a uma feira gastronómica em Boticas. O almirante que volta a dizer que está cansado das sondagens e que a verdadeira perceção só se vai conhecer no dia 18.

Na atualidade internacional, no Irão, um novo balanço aponta para mais de 200 mortos nos protestos.

Dados avançados pela AP, é um aumento significativo, uma vez que o número anterior dava conta de 116 mortes. Isto números de ontem. Deste novo registo, 162 mortes são de manifestantes, 41 de agentes das forças de segurança do Irão. No entanto, os números podem ser superiores, tendo em conta o apagão de comunicações no país, que dificulta a verificação destes dados.

Oito minutos para dar as 15h, vamos às notícias de âmbito local.

Começamos em Santarém. A Câmara Municipal está a preparar a abertura de uma nova creche na freguesia da Moçaria e também de um centro de dia no Arneiro das Milheirças. O centro de dia será liderado pela Santa Casa da Misericórdia. Já o município está a ultimar os projetos em conjunto com a Segurança Social. Anúncio feito pelo presidente da autarquia, João Teixeira Leite. Em Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, uma senhora idosa sofreu ferimentos graves na sequência de uma colisão entre a viatura em que seguia e uma ambulância. Além da mulher, com cerca de 80 anos, um homem da mesma idade também sofreu ferimentos ligeiros. Ambos foram transportados pelos bombeiros para o Hospital de Aveiro. No Porto, os autocarros da UNIR, que servem a área metropolitana, continuam sem um sistema de fiscalização de passageiros. O único controle dos títulos de transporte é feito pelos motoristas. A origem do problema remonta à criação da empresa, uma vez que nunca esteve previsto um sistema de fiscalização nos autocarros. Entretanto, esta medida consta no plano de atividades da empresa para este ano. Em Leiria, a Associação Académica do Instituto Politécnico de Leiria já foi formalizada. Esta associação académica substitui as associações de estudantes das diferentes escolas do Instituto Politécnico. Esta associação representa cerca de 15 mil estudantes, pretende ser uma voz única da comunidade estudantil. Em Sintra, amanhã, a circulação do elétrico de Sintra estará suspensa durante a manhã devido ao corte da vegetação na área junto à linha. Informação partilhada pela Câmara Municipal, que agradece a compreensão de todos. O elétrico de Sintra, que liga a serra ao mar, uma viagem de 45 minutos, vai desde a vila de Sintra até à Praia das Maçãs. E no Seixal, já na próxima sexta-feira, realiza-se a edição 39 do Corta-Mato Escolar do concelho, na Amora. Participam alunos de todos os agrupamentos de escolas do concelho, com idades compreendidas entre os seis e os 19 anos de idade. Este corta-mato vai decorrer na Quinta Maria Pires a partir das 10h.

Notícia de fecho do Jornal das 3.