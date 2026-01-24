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Vamos às notícias. Jornal das três, com José Rafael Lopes. E José, a Comissão Nacional do PS aprovou o agendamento das eleições diretas para o cargo de secretário-geral para 13 e 14 de março.

Foi também aprovada a data para o 25º Congresso Nacional do Partido Socialista. Vai acontecer entre 27 e 29 de março, em Viseu. As datas foram aprovadas por unanimidade na reunião desta manhã, em Lisboa, da Comissão Nacional do PS. A declaração foi feita pelo presidente do partido, Carlos César, que sublinha que o Congresso Nacional marca um período de reorganização interna do partido. Sobre a apresentação de candidaturas a secretário-geral do partido, o prazo termina a 26 de fevereiro. Para já, é certo que José Luís Carneiro vai recandidatar-se à liderança do partido.

E ao lado de António José Seguro, Pedro Duarte afirma que Portugal vai ficar em boas mãos se o candidato apoiado pelo PS for eleito presidente da República.

O presidente da Câmara Municipal do Porto e ex-ministro do governo da AD foi dos primeiros a manifestar apoio a António José Seguro na segunda volta das presidenciais, depois de conhecidos os resultados da primeira volta. Hoje, esteve lado a lado com o candidato apoiado pelo PS numa ação de pré-campanha no Porto. Estiveram a visitar o regimento dos Bombeiros Sapadores do Porto, onde Pedro Duarte justificou este apoio público a António José Seguro.

Continuo a ter as mesmas convicções, a minha posição é conhecida e é muito convicta, se me permitem. Não tenho qualquer hesitação a esse respeito. Acho que nós temos de ter, e se calhar a vida pública, a vida política portuguesa precisa disso, todos termos a tranquilidade, a serenidade de olhar para o interesse nacional, independentemente de posicionamentos mais ideológicos, por vezes, mais partidários, mais segmentados. Para mim, não há qualquer dúvida. Não tenho qualquer momento de hesitação e acho que Portugal ficará certamente em muito boas mãos se tiver o doutor António José Seguro como presidente da República.

Perante estes elogios, António José Seguro agradece.

Tem um peso muito especial. Conheço o doutor Pedro Duarte há muitos anos, tenho uma estima e um apreço muito grande por ele, em termos pessoais e em termos políticos, e portanto, a sua opção é uma opção que decorreu sempre de convicções. Primeiro apoiando, naturalmente, o candidato que ele considerava que estava em melhores condições, mas também prova que as pessoas inteligentes não se deixam dividir por questões secundárias e estão convergentes no essencial.

Confrontado com a sondagem conhecida ontem, que atribui 70% das intenções de voto a António José Seguro, o candidato apoiado pelo PS avisa que nada está ganho. Amanhã, António José Seguro vai estar pela região de Leiria. Já André Ventura vai estar esta tarde em Santarém.

Mudamos de tema. O Benfica emitiu um comunicado a explicar que deu autorização para a entrada de mais de uma centena de adeptos no clube para uma reunião espontânea com jogadores e membros da direção.

Este grupo de adeptos foi convidado a entrar no Seixal pelo diretor-geral Mário Branco, que promoveu o encontro com Simón Sabrosa, o treinador José Mourinho e os capitães da equipe do Benfica, com estes mais de 100 adeptos. Em comunicado, o Benfica fala numa conversa cordial com representantes escolhidos dentro desse grupo de adeptos. Os esclarecimentos surgem depois da entrada, durante a manhã, de mais de 100 adeptos no centro de treinos do Benfica. Este grupo esteve mais de meia hora dentro das instalações do Clube da Luz. Acabou, depois, por sair de forma ordeira.

O Benfica, que joga amanhã com o Estrela da Amadora. José Mourinho admite que estão a faltar resultados ao Clube da Luz.

O jogo está marcado para às 18h00, amanhã, para o campeonato. José Mourinho voltou a não fazer conferência de imprensa antes do encontro. Falou apenas à BTV para salientar que a equipa está bem, mas que faltam esses resultados.

Efetivamente, estamos a jogar muito bem, mas está nos a faltar resultado e o resultado é importante. Este jogo com o Estrela, não é fácil de tentar perceber o que é que o Estrela pode ser, porque o Estrela foi, se calhar, a equipa que mais mexeu relativamente ao mercado.

José Mourinho, antes do jogo com o Estrela da Amadora, marcado para amanhã, às 18h00.

E há relato e análise aqui na Rádio Observador. José, cinco dos 37 arguidos ligados ao grupo 1143 detidos esta semana vão ficar em prisão preventiva.

Os restantes 32 detidos foram libertados, sendo que 29 ficaram obrigados a apresentar-se semanalmente à polícia e três ficam com termo de identidade e residência. As medidas de coação foram conhecidas num comunicado feito pelo Tribunal Central de Instrução Criminal. Os 37 arguidos estão indiciados da prática dos crimes de discriminação, incitamento ao ódio e à violência. Enfrentam também acusações de ameaça e coação agravados, ofensas à integridade física qualificada e detenção de arma proibida. Foram detidos esta semana pela Polícia Judiciária numa operação para desmantelar o grupo 1143, liderado pelo neonazi Mário Machado, alegadamente a partir da prisão.

E o mau tempo devido à depressão Ingrid obrigou 14 pessoas em Peniche a serem retiradas de casa devido a uma inundação.

Essas pessoas foram levadas pelas autoridades para um pavilhão municipal. Antes, já havia registro de pessoas deslocadas em Alcobaça, no Cartaxo e em Cascais, pelas mesmas razões. São os efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal continental, com registro de chuva, neve e agitação marítima. Só na madrugada, a Proteção Civil registou 79 ocorrências relacionadas com o mau tempo. Ontem, a Proteção Civil registou quase 900 ao longo de todo o dia. Em Lisboa, os dados mais recentes da Proteção Civil dão conta de quase 50 ocorrências. O diretor e coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, André Fernandes, falou com a Rádio Observador para fazer esse ponto de situação.

Desde o início do estado de alerta, ou seja, do estado de proteção especial, que foi acionado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil Na cidade de Lisboa tivemos 49 ocorrências relacionadas com intempérie adversa. Treze em inundação em via pública, 11 relacionadas com queda de estruturas, 22 quedas de árvore e três quedas de revestimento em algumas fachadas dos edifícios.

André Fernandes, coordenador da Proteção Civil de Lisboa, a sublinhar que as situações mais frequentes são inundações e queda de árvores. Informa também que a freguesia da Ajuda foi a que registou mais ocorrências.

Estávamos também atualizados às notícias de âmbito local.

A começar no Seixal, decorre esta noite a festa final de semestre, que vai contar com a atuação de bandas escolares e um espetáculo de stand-up comedy. O evento terá a participação de Tiago Matos, acompanhado por Henrique Sousa e Miro Venba. Há ainda a atuação das bandas das escolas secundárias do Conselho. A festa final de semestre realiza-se na Sociedade Filarmónica União Seixalense, a partir das 21h30. Em Ovar, começa esta noite a celebração do Carnaval. Está marcado para as 22h um baile na Praça da República. A festa prossegue com o habitual espetáculo de pirotecnia e com o grupo Os Melhores Sambas de Cá, que junta quatro escolas de samba do Conselho. A entrada é gratuita. A PSP de Loures apreendeu 21 quilos de dry, uma droga muito associada às classes sociais mais altas. Foram detidos três homens com idades compreendidas entre os 32 e os 41 anos. A droga foi apreendida após buscas feitas em Lisboa e no Baixo Alentejo, após uma investigação que durou quatro meses. Um dos detidos ficou em prisão preventiva, os outros dois devem apresentar-se às autoridades duas vezes por semana. Em Santarém, a Proteção Civil Municipal informou que a Estrada Nacional 365 está interdita ao trânsito devido à submersão da via, consequência do mau tempo. Trata-se da estrada que liga a freguesia de Vale da Figueira a Pombalinho, na freguesia da Golegã. Na Trofa, um acidente entre um caminhão e quatro carros resultou em cinco feridos. A colisão aconteceu na A3, no sentido Porto-Braga, na zona do Bolgado. No local estiveram os bombeiros de Santo Tirso, de Ermesinde e ainda uma viatura de emergência médica de São João do Porto. As cinco vítimas foram transportadas para o Hospital de São João, no Porto. E em Leiria, o Cineplace encerrou as salas de cinema, também nesta região. A suspensão acontece na sequência de uma decisão alheia à gestão da administração do centro comercial Leiria Shopping. O encerramento das salas acontece duas semanas após a empresa fechar os cinemas que explorava na Guarda e nas Caldas da Rainha.

Notícia de fecho do Jornal das 3.