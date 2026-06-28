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Notícias. Jornal das três, com o Vasco Maldonado Correia. E Vasco, subiu para 51 o número de vítimas mortais entre os portugueses e lusodescendentes na Venezuela.

São dados atualizados pelo Ministério Português dos Negócios Estrangeiros ao início desta tarde, mais três em relação ao balanço anterior. Ao todo, são 44 lusodescendentes, seis portugueses nacionais e ainda um português por casamento. Entre estas 51 vítimas mortais, há também a lamentar a morte de sete crianças. Nesta altura continuam 84 portugueses ou lusodescendentes desaparecidos.

No Vaticano, o Papa Leão XIV agradece pela assistência ao povo venezuelano depois dos sismos de quarta-feira.

Na habitual oração do Ânsio Luz na Praça de São Pedro, o Papa falou em espanhol para deixar também uma palavra de alento a todos os que estão no terreno.

Desejo expressar o meu apoio aos irmãos e irmãs venezuelanos afetados pelos recentes terremotos que causaram inúmeras vítimas e feridos, bem como extensos danos materiais. Ofereço a minha gratidão e o meu alento a todos aqueles que trabalham generosamente nos esforços de busca e socorro.

Mensagem do Papa Leão XIV no Ânsio Luz desta manhã na Praça de São Pedro.

E Vasco, o chefe da diplomacia europeia confirma que os 27 já mobilizaram cinco milhões de euros para as zonas mais afetadas pelos sismos na Venezuela.

Kaya Calles esteve ao telefone com a presidente intrína da Venezuela, a quem prestou solidariedade para com o povo do país, confirma a chefe da diplomacia europeia, que foi acionado o mecanismo europeu de proteção civil, com vários Estados-membros a enviar equipes de busca e de salvamento e também pessoal médico. O sistema europeu Copernicus vai apoiar as equipes no terreno a identificar as zonas com maiores danos e onde a ajuda pode ser mais necessária.

Na política, o antigo deputado do PSD, Miguel Morgado, critica a escolha de Sebastião Bugalho para porta-voz do partido.

Foi entrevista ao programa Em 40 Minutos da Rádio Observador. O antigo deputado, que é também colunista do Observador, diz que Luís Montenegro tente fazer o deputado optar entre a Europa e Lisboa.

Se ele está em Estrasburgo e é porta-voz, isso eu não compreendo. Tinha que sair lá do Parlamento Europeu e ser porta-voz. Agora, ser porta-voz e ser do Parlamento Europeu, acho que revela o pior que há na política. Então se quer ser porta-voz, quer estar presente aqui, tem que sair de Estrasburgo. Não percebo como é que Luís Montenegro não impõe isso. Isso eu não percebo.

E muito se fala que Sebastião Bugalho tem essa ambição de um dia ser primeiro-ministro.

Claro que tem essa ambição, ele não esconde a ninguém, mas lá está, é ele e muitos outros que têm. Isso não faz mal nenhum ele ter essa ambição. Outra coisa é quando as pessoas têm uma ambição maior do que os passos que deram pra lá chegar. Isso é um problema do Sebastião Bugalho e de muitos outros, não é o único.

Isso é um problema, neste caso?

Dele é, claro que é.

A eleição de Miguel Morgado à escolha de Sebastião Bugalho para porta-voz do PSD. Foi entrevista ao João Costa e Silva e ao João Miguel Santos no programa Em 40 Minutos.

Que já pode ouvir em podcast e também no nosso site. Vasco, Irão avisa os Estados Unidos que mantêm controle absoluto sobre o estreito de Ormuz nos próximos 30 dias de negociações.

É o que diz a publicação Europa Press, citada pela agência Lusa. O aviso chega por parte do ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araqchi, alerta ainda que qualquer intervenção ou ação unilateral por parte das forças norte-americanas só vai piorar a situação e atrasar a reabertura do estreito de Ormuz. O governante iraniano exige também que Washington pressione Israel a retirar-se do Líbano, até porque essa é uma das cláusulas do memorando assinado entre Estados Unidos e Irão, prevê essa cláusula que não só a suspensão dos bombardeamentos israelitas, mas também obriga ambas as partes a encontrar uma solução para a retirada de Israel do país.

E 11 pessoas morreram no nordeste de França em consequência da queda de um pequeno avião em Nancy.

De acordo com a imprensa francesa, não há sobreviventes deste acidente. O avião tinha descolado do aeródromo de Nancy Essey, transportava o grupo de pessoas que ia experimentar paraquedismo, caiu o avião numa zona residencial, não atingiu, no entanto, qualquer pessoa no solo.

Olhamos ainda para o Campeonato do Mundo de futebol. Depois do empate com a Colômbia, segue-se a Croácia no caminho de Portugal.

O adversário para os dezesseis avos de final, o segundo lugar no grupo K, obriga a seleção nacional a deslocar-se até ao Canadá, para Toronto, onde vai decorrer essa partida na meia-noite de quinta para sexta-feira. Nesta altura, a seleção portuguesa já conhece o trajeto que tem pela frente, se quiser seguir até à final do Mundial, que Miguel Cordeiro, em caso de vitória frente à Croácia, passará sempre por um regresso aos jogos nos Estados Unidos.

Toronto, Dallas, Los Angeles, Dallas novamente e Nova Jersey. É este o percurso que Portugal tem pela frente até à final do Campeonato do Mundo. Por agora, a seleção vai ficar em Palm Beach até ao próximo dia 1 de julho. Vai fazer treino de recuperação e preparar o duelo frente à Croácia. Só na véspera dos dezesseis avos de final é que Portugal viaja para Toronto. Voo às 10h35 do dia 1 de julho, a partir de Miami. Em Toronto, a equipe portuguesa vai ficar hospedada no Hotel Delta, a cerca de quatro quilômetros do estádio. No dia antes do duelo com a Croácia, a seleção portuguesa vai também fazer um treino no Centennial Park, já em Toronto. Neste mesmo dia, Roberto Martinez vai falar aos jornalistas no estádio de Toronto. O plano da seleção nacional passa por fazer a despedida de Palm Beach na quarta-feira de manhã e depois, se tudo correr bem, ficar em Toronto até aos oitavos de final. Ou seja Se Portugal conseguir ultrapassar a Croácia, o objetivo é continuar no Canadá até o dia 5 de julho, à véspera do jogo em Dallas, a contar para os oitavos de final do Campeonato do Mundo. Nesse caso, será frente ao vencedor do duelo entre Espanha e Áustria.

Miguel Cordeiro, enviado especial do Observador ao Mundial de Futebol, aqui com o possível percurso de Portugal a uma eventual final. Percurso que começa frente à Croácia, meia-noite de quinta para sexta-feira. É um adversário que vai trazer dificuldades à equipa comandada por Roberto Martínez, é no mínimo o entender do comentador Luís Pinto Coelho.

É um jogo difícil, porque é uma equipa experiente, madura, com qualidade individual e parece-me uma equipa coletivamente mais bem posicionada em campo. Portugal, se não fizer esses ajustes, acho que vai ter dificuldades, obviamente, mas acho que ainda assim temos condições para seguir em frente.

Análise de Luís Pinto Coelho, comentador de desporto da Rádio Observador. Diz também que a questão física não deve ser problemática nestes 16 avos entre Portugal e Croácia, uma vez que ambas as equipas vão ter o mesmo tempo de descanso, jogaram nesta última noite. A fase do mata-mata arranca já hoje com um África do Sul-Canadá, às 20h.

Para já, Vasco, vamos atualizar as notícias de âmbito local.

Começamos por Santa Maria da Feira. Uma jovem de 17 anos foi baleada durante a manhã de hoje na zona industrial de Roligo, perto de uma discoteca. A vítima foi atingida no rosto, mas o projétil terá passado de raspão. Não provocou, por isso, ferimentos graves. A jovem foi assistida no local pelos bombeiros, transportada para o Hospital de São Sebastião. A Polícia Judiciária está a investigar o caso. A Câmara Municipal do Seixal vai entregar duas novas ambulâncias de socorro às corporações de bombeiros do Conselho, num investimento a rondar os € 200 mil. A entrega decorre amanhã, no Dia Municipal do Bombeiro. As comemorações incluem um desfile motorizado e uma cerimônia oficial na Torre da Marinha. A Autarquia de Sintra reforçou o apoio a pessoas com demência e aos cuidadores, através da renovação da parceria com a Alzheimer Portugal. O investimento ultrapassa os € 100 mil. O gabinete de apoio na demência de Sintra disponibiliza acompanhamento psicossocial, sessões de estimulação cognitiva, apoio técnico e ações de formação dirigidas à comunidade. Em Matosinhos, o Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências abre amanhã um programa de tratamento pra dependência de videogames. A resposta é dirigida sobretudo aos jovens, com encaminhamento através de médicos de família ou dos serviços do ICAD. O programa pode vir a ser alargado a Lisboa. Câmara Municipal da Azambuja ameaça avançar com a remoção de seis contentores marítimos instalados ilegalmente num terreno em Vale do Paraíso. O prazo para os retirar não foi cumprido. De acordo com a autarquia, a estrutura foi colocada sem enquadramento legal e o prazo de 60 dias úteis já terminou. O caso continua a gerar preocupação entre os moradores, que relatam a presença ocasional de pessoas e veículos no local, levantando dúvidas sobre a utilização do espaço e questões de salubridade e segurança. Fechamos com Leiria. Há moradores a denunciar alegadas descargas de efluentes animais em Bidueira de Cima. A Câmara Municipal já embargou a obra, que pode estar por trás dessas ocorrências. Está neste momento a avaliar a situação. De acordo com a população local, os trabalhos de escavação numa exploração pecuária terão exposto as infraestruturas de drenagem que estariam a libertar efluentes a céu aberto. Os moradores estão preocupados com os impactos para a saúde pública.

Notícia de fecho do Jornal das três.