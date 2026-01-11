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Jornal das quatro, com José Rafael Lopes e José Luís Marques Mendes acena o fantasma de uma nova crise política para puxar pelo voto da AD.

O candidato presidencial reafirma o slogan da firmeza e estabilidade, por isso, acena com uma possível crise política daqui a um ano na discussão do orçamento do Estado para 2027. No almoço-comício em São João da Madeira, Luís Marques Mendes contou com o apoio de Castro Almeida e de Rui Moreira para insistir nos votos dos que querem dar tempo ao governo para governar. Miguel Viterbo Dias.

Mantendo a estratégia da firmeza e estabilidade, Marques Mendes agita o fantasma de uma nova crise política no final do ano.

Eleições de ano a ano não são solução. Eleições de dois ou dois anos não são modo de vida. E já estão todos aí a pensar em como chumbar o próximo orçamento de Estado sensivelmente daqui a um ano e criar uma nova crise política em Portugal.

Luís Marques Mendes a puxar pela carta de ser o único candidato que garante estabilidade política em Portugal, apesar de deixar a certeza de que não vai ser amigo do governo em todos os momentos. Depois de ter poupado a ministra da Saúde às críticas, agora que Ana Paula Martins já tem agenda pública no arranque da semana, vem pedir que apareça.

O primeiro conselho presidencial que daria à senhora ministra da Saúde. Daria o conselho de que ela apareça a explicar por que algumas coisas más estão a acontecer na saúde e que ao mesmo tempo diga aquilo que está a ser feito ou a ser preparado para corrigir essas situações.

Marques Mendes, que critica ainda a excessiva carga burocrática sobre médicos e também sobre professores, num almoço-comício em São João da Madeira, em que o antigo presidente da Câmara e ministro da Economia, Castro Almeida, quis puxar pela independência do amigo.

Ele irá fazer críticas quando for presidente da República. Irá ser incômodo algumas vezes. Vai nos entristecer algumas vezes, a nós social-democratas, mas há uma coisa que nós sabemos: é que ele vai criticar para bem do governo.

Castro Almeida, que Marques Mendes disse ser um dos melhores amigos que tem. Já Rui Moreira, mandatário nacional, tratou do apelo ao voto útil.

Nós temos que votar Luís Marques Mendes agora. Não é ficar à espera lá para os idos de fevereiro. Não. Eu acho perfeitamente natural que Luís Marques Mendes tenha o apoio do seu partido, mas precisa mesmo de ter, e precisa ter o apoio da AD, e precisa mesmo de ter, e precisa ter o apoio do centro-direita, e precisa mesmo de o ter.

Rui Moreira e Manuel Castro Almeida a apoiar Luís Marques Mendes, que vai insistindo no slogan eternizado pelo socialista François Mitterrand.

Um trabalho do jornalista Miguel Viterbo Dias, que está a acompanhar a campanha de Luís Marques Mendes. Aqui os destaques desta ação de campanha em Aveiro. A caravana segue agora para Lamego, para um comício que encerra este dia de voto antecipado.

Hugo Veiga e Melo mostra-se ambicioso em Boticas, admite que era bom ganhar a eleição presidencial à primeira volta.

O almirante defende que o voto útil não deve ser no sentido partidário e leva a fasquia na corrida a Belém.

Eu quero passar à segunda volta. Na preferência, era bom que se resolvesse à primeira volta, mas tenho muita confiança. O que eu quero dizer à população e ao povo português é que hoje pode votar e depois, no próximo fim de semana, também pode exercer o seu direito de voto. É que venham votar, porque a cidadania é isto. Participar na vida política, como cidadão, é votar. Então não fique em casa, por favor, venham votar. O voto não deve ser um voto útil no sentido partidário do termo.

O almirante, que volta a dizer que está cansado de sondagens e que a verdadeira perceção vai acontecer no dia 18. Sobre o manifesto de apoio de 100 personalidades, o almirante diz que não anda à procura de apoios, mas que tem vários de diferentes alas. Diz Gouveia e Melo que está cansado dessas sondagens.

António José Seguro responde às críticas de Paulo Rangel. O candidato a Belém pede ao ministro dos Negócios Estrangeiros que se preocupe com a situação dos portugueses na Venezuela.

Paulo Rangel juntou-se ontem à campanha de Luís Marques Mendes para dizer que um voto em Seguro é um voto em branco. A resposta chegou esta manhã na voz do candidato a Belém, que João Gama, em Matosinhos, aproveitou também para insistir no apelo ao voto. O slogan que persegue António José Seguro, candidato a presidente da República, numa manhã apertada no mercado de Angeiras, em Matosinhos, onde todas as conversas acabam com um apelo.

Ainda não ganhámos, temos que ir votar. Temos que ir votar. Temos que ir votar.

O socialista saiu com uma flor na mão, não uma rosa do PS, mas sim uma túlipa de várias cores. Tem insistido que, com ou sem o apoio socialista, tem uma candidatura ultrapartidária.

Eu gosto muito de rosa, gosto de túlipa e gosto muito de flores. E sobretudo, estou com a alma cheia e o coração-

E foi entre bancas com peixe e legumes que Seguro se permitiu a fazer uma exceção e lata com o adversário, neste caso, o ministro dos Negócios Estrangeiros, um dia depois de entrar na campanha ao lado de Luís Marques Mendes.

Sobre a situação dos portugueses na Venezuela, o ministro disse alguma coisa? Isso é que me preocupa. Devia preocupar o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Preocupado com os portugueses em Portugal e no estrangeiro, António José Seguro diz-se um candidato firme que veio para unir.

É verdade, e seja muito feliz, porque eu quero ser o presidente de todos os portugueses. Isso corresponde àquilo que eu quero. Eu vim para unir e pra mim não há portugueses dispensáveis.

Mas do PS ainda há algum apoio em falta?

Socialista, candidato a Belém com uma túlipa nas mãos, em campanha, no norte do país.

O trabalho do jornalista João Gama com a ação de campanha de António José Seguro. A caravana do socialista está agora em Aveiro.

André Ventura acusa o Partido Socialista de estar a fazer uma campanha à base do medo.

Resposta do candidato apoiado pelo Chega, depois de José Luís Carneiro ter dito que Ventura é um candidato que quer romper com a Constituição. Em Viseu, Ventura responde, acusa o PS de ter receio do combate à corrupção e de estar a promover uma campanha centrada no medo.

Vou evitar andar em diálogo direto com qualquer dos candidatos, mas era particularmente relevante que o líder de um partido, como o Partido Socialista, diga às pessoas que se eu ganhar, como a maioria das sondagens indicam, que o fascismo vai voltar, que o racismo vai se implantar na sociedade. E isso é só meter medo. Mas não é de agora. António Costa fez o mesmo, Pedro Nuno Santos fez o mesmo. Os líderes do PS têm se especializado nisso, que é: se ganhar o André Ventura ou se o Chega ganhar, vem aí o racismo, vem aí o fascismo, vem aí o regresso ao passado. O que vem é o fim da corrupção, o que vem é o corte com a corrupção. E é isso que o Partido Socialista tem medo.

André Ventura, que em Viseu recusou comentar a desfiliação da vereadora de Coimbra, eleita pelo Chega.

E João Cotrim Figueiredo considera que as ameaças de Donald Trump à Gronelândia podem ser a sentença de morte da NATO.

O candidato presidencial almoçou com o embaixador da Dinamarca para discutir as consequências das ameaças norte-americanas à Gronelândia. Para João Cotrim Figueiredo, este tema pode ser decisivo para o futuro da Aliança Atlântica.

As ameaças que hoje impendem sobre a Gronelândia são um enorme desafio à coesão da NATO, podem inclusivamente ser a sua sentença de morte, e são um enorme desafio à capacidade de atuação da União Europeia, que não está, depois de décadas de desinvestimento, preparada para ombrear militarmente com os Estados Unidos. E é neste quadro de enorme dificuldade que vale a pena nós prepararmos e prepararmos desde já. Portugal enquanto país soberano, mas Portugal também enquanto membro de organizações como a NATO e a União Europeia. Tive ocasião também-

João Cotrim Figueiredo diz ainda que não vê outros candidatos preocupados com o tema da Gronelândia. Quanto ao embaixador dinamarquês, revelou estar disponível para almoçar com outros candidatos. Diz até que a embaixada já tem estado em contacto com alguns dos outros nomes da corrida a Belém.

E o Hospital de Coimbra nega que tenha tido uma doente oncológica à espera no chão das urgências por falta de macas.

A reação surge depois de circular pelas redes sociais uma fotografia de uma mulher, supostamente doente oncológica em fase terminal, deitada no chão do serviço de urgências, e isto no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Segundo a instituição, foi o familiar da doente que a colocou no chão de modo a encenar o acontecimento. É o que se pode ler no documento partilhado pelo hospital que, durante um curto período, diz que este familiar decidiu regressar ao veículo, trazer uma manta e estender a doente no chão. Enquanto o fazia, anunciou a intenção de fotografar e divulgar as imagens. A ULS de Coimbra garante que nunca permitiria que a utente permanecesse no chão por falta de meios. Já o filho da utente, que denunciou o caso, explica que devido às dores, só naquela posição é que a mulher conseguia sentir-se melhor, segundo este relato de um homem de 59 anos. A Saúde 24 foi contactada, mas ninguém atendeu.

Na atualidade internacional, o presidente dos Estados Unidos pediu a Cuba para aceitar um acordo com os Estados Unidos antes que o país fique sem petróleo e dinheiro.

Donald Trump diz que é uma questão de tempo até que esse cenário se verifique em Cuba e que o país não vai ter acesso ao petróleo da Venezuela. Na rede social Truth Social, Donald Trump deixa esse pedido para que Cuba aceite um acordo com os Estados Unidos. A publicação do presidente norte-americano surge depois da operação em Caracas levada a cabo pelos Estados Unidos para capturar o presidente da Venezuela. Nicolás Maduro foi levado para Brooklyn, onde está a aguardar nova sessão de um julgamento com acusações de narcotráfico. Após a detenção, os Estados Unidos decretaram o embargo ao petróleo da Venezuela e estão a gerir a indústria por tempo indeterminado.

Notícia de fecho do Jornal das Quatro.