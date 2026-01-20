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Jornal das seis na Rádio Observador, com o jornalista Luís Soares. Luís, a caminho da segunda volta das presidenciais, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vem dizer que não quer comentar os resultados da primeira volta, mas sempre vai dizendo que a campanha foi relevante para este desfecho.

Marcelo Rebelo de Sousa, que vai assinalar os 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia, mas à chegada a Estrasburgo, foi questionado sobre a primeira volta das eleições presidenciais. A acompanhar estas declarações esteve o jornalista Miguel Viterbo Dias, agora em direto. Miguel, o presidente vai dizendo que não pode comentar os resultados.

Sim, diz que tem direitos mais limitados do que o cidadão comum, porque não pode participar na campanha eleitoral. Fala já em fim de ciclo, mas ainda assim deixa essa nota de que a pré-campanha, os debates televisivos e depois a campanha eleitoral, foram momentos importantes para que os portugueses pudessem ser esclarecidos e decidir o sentido de voto do dia 18 de janeiro.

O presidente em funções não se pronuncia, nomeadamente sobre os resultados da primeira volta.

Vai acompanhar.

E, portanto, não se dirige a ninguém sobre essa matéria e acompanha como qualquer cidadão português, até mais limitado, porque o cidadão português normal pode perfeitamente optar por fazer campanha, por ser mais ou menos militante.

É uma escolha importante que os cidadãos portugueses têm para fazer agora daqui a duas semanas.

Mas sabe que os portugueses já mostraram, primeiro, que a pré-campanha foi importante, que os debates foram importantes, que a campanha foi importante, a participação eleitoral subiu e subiu muito.

"E isso é bom", diz Marcelo Rebelo de Sousa. O presidente da República, que chegou à unidade hoteleira aqui no centro de Estrasburgo, poucos minutos depois do presidente do Conselho Europeu, António Costa. Os dois vieram para aqui, viajaram de Falcon, estiveram à conversa durante essa viagem, mas Marcelo Rebelo de Sousa garante que não tem nem saudades do passado, nem que falou de política com António Costa. Diz apenas que está a encerrar um ciclo e quando assim é, o passado é passado.

Eu quando parto para um novo capítulo da minha vida, e agora o capítulo é um capítulo completamente diferente. Acho que se encerrou capítulo. Eu tinha uma missão. Esta missão faltam 40 e tal dias para a cumprir até o fim. Vou cumprir até o fim. Até o fim, terei que exercer poderes ainda de nomeação de chefias militares, terei de promulgar diplomas, terei de tomar decisões políticas, que normalmente não acontece nos últimos dias ou últimas semanas de mandato. Mas depois, encerrado isso, é uma nova vida.

"Uma nova vida", o que diz Marcelo Rebelo de Sousa, já nesta reta final, dizer que não tem preferência entre António Costa e Luís Montenegro. Recordou até que esteve ao lado de Luís Montenegro quando foi candidato autárquico em Espinho, há muitas décadas, para dizer que mantém uma boa relação com o primeiro-ministro. Marcelo Rebelo de Sousa, que amanhã vai ter a oportunidade de se dirigir aos eurodeputados, tal como o rei Filipe VI, para assinalar essas quatro décadas da adesão de Portugal e de Espanha à União Europeia.

Uma cerimônia que vai ser acompanhada pelo Miguel Viterbo Dias, que está em Estrasburgo com Marcelo Rebelo de Sousa, a não querer fazer grandes comentários sobre a primeira volta das presidenciais.

E entretanto, na corrida para a segunda volta das presidenciais, André Ventura diz estar estupefacto com os apoios à candidatura de António José Seguro. Considera que são a prova de como o sistema está corrompido há 50 anos.

André Ventura, que esteve de visita esta tarde ao comércio local de Sacavém, diz estar estupefacto com esses apoios. O candidato ridiculariza-os, diz que está nas tintas para essas figuras que têm surgido de vários quadrantes políticos. Para André Ventura, apenas importa o apoio dos portugueses.

Eu já disse isso na primeira volta. Eu quero o apoio do povo português. A minha comissão de honra é o povo português. É o povo que não quer mais PS, que não quer mais socialismo. À medida que esses senhores se enrolam uns atrás dos outros, que se atrapalham uns atrás dos outros, do PSD, da Iniciativa Liberal, para ir atrás do António José Seguro, mostra bem como este sistema está tão corrompido há 50 anos, como este sistema está tão fechado há 50 anos e como é a primeira vez em 50 anos que podemos quebrá-lo.

André Ventura lança ainda um desafio ao adversário, quer três debates nestas três semanas, até a segunda volta. Hoje de manhã, António José Seguro visitou um centro de saúde em Odivelas, diz que está muito feliz por receber o apoio dos mandatários de Marques Mendes e Cotrim de Figueiredo para a segunda volta das presidenciais.

Eu fico muito feliz de ter o apoio do doutor Rui Moreira, que foi mandatário da candidatura do doutor Marques Mendes, e também do doutor José Miguel Judice, que foi mandatário da candidatura do doutor Cotrim de Figueiredo. Naturalmente, fico muito feliz, e fico muito feliz com todos os apoios que têm chegado, quer da esquerda, quer da direita.

António José Seguro agradece o apoio de todos, em especial e em particular esta manhã, o de Rui Moreira e de José Miguel Judice.

E numa outra matéria, terminou sem acordo a reunião entre o Governo e a CGTP sobre o pacote laboral. No fundo, Luís, ficou tudo como estava.

O Governo não retira a legislação e a CGTP não descarta nenhuma forma de luta. Em direto do Palácio de São Bento, onde decorreu a reunião, está a Beatriz Félix. Beatriz, reunião que termina da mesma forma como começou.

Precisamente, foi uma reunião de uma hora e meia entre a CGTP e o Governo, que chega ao fim sem qualquer novidade. Não há acordo. Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP, foi o único a prestar declarações à saída e diz que este encontro serviu para confrontar o Governo sobre o impacto das medidas que constam do anteprojeto para o mercado de trabalho, medidas com impactos reais. Mesmo assim, o Governo não quebra.

Viemos colocar ao primeiro-ministro qual é a posição do Governo. Recua ou não recua no pacote laboral que apresentou ao país? Recua ou não recua nesta ambição que este Governo tem de acentuar ainda mais as gradações das condições de vida e trabalho? E a resposta que tivemos do primeiro-ministro é que não é objetivo do governo retirar o pacote laboral de cima da mesa.

O governo não recua e perante a resposta de Luís Montenegro, que acusa de estar alheado da realidade do mundo laboral, Tiago Oliveira diz que a luta não é para parar e já define os próximos passos.

A CGTP vai reunir o seu Conselho Nacional na próxima quinta-feira e já vamos, perante este contexto, perante esta posição do governo, começar a discutir aquilo que é o próximo passo na resposta a este ataque que está em curso ao mundo do trabalho e que tivemos hoje a oportunidade de colocar mais uma vez ao primeiro-ministro. Isto é a normalização da precariedade, isto é o acentuamento das dificuldades existentes nos locais de trabalho, isto é a desregulação completa dos horários de trabalho, isto é um verdadeiro assalto ao mundo do trabalho, um verdadeiro assalto aos direitos.

Um assalto aos direitos dos trabalhadores, é assim que Tiago Oliveira descreve este anteprojeto do governo, diz que continua a contar com os trabalhadores e volta também a dizer que a CGTP está disposta a discutir melhorias no projeto apresentado pelo governo, mas nunca o retrocesso dos direitos dos trabalhadores e reitera: vai continuar a exigir a retirada do pacote laboral de cima da mesa.

E para isso vai reunir o Conselho Nacional para decidir quais são os próximos passos. Jabir Félix, que acompanhou esta reunião entre o governo e a CGTP.

E o ministro da Educação garante que o registo dos sumários é fundamental para saber o número de alunos sem aulas. É a justificação do ministro para as orientações que deu às escolas.

Foi na audição desta tarde, na Comissão de Educação, o ministro Fernando Alexandre esclareceu essa nota enviada às escolas, em que pede o registo e exportação dos sumários até o final do mês em que as aulas são lecionadas para o repositório central de dados. As novas orientações motivaram críticas dos sindicatos. Por exemplo, consideram que se trata de mais um foco de perturbação ao funcionamento das escolas. Ouvido no Parlamento, Fernando Alexandre explica que os sumários são importantes para perceber se a aula foi ou não dada pelos docentes.

Os professores preenchem os sumários e essa informação para nós é muito importante para sabermos, de facto, o que é que aconteceu na sala de aula, ou seja, se houve aula ou se não houve. Porque quando nós falamos de alunos sem aulas, quando um diretor coloca um horário a concurso, isso não quer dizer que os alunos não têm aulas. Eu visito muitas escolas e não é por eu lá ir que os alunos têm todos aulas, porque hoje existe esse instrumento. Eu já fui a uma escola onde havia 14 horários por preencher, uma escola muito grande, com duzentos e tal professores, em que teve vários professores a meter baixa, professores que se reformaram, conjugaram-se vários fatores e não havia nenhum aluno sem aulas.

Declarações de Fernando Alexandre, ministro da Educação, na comissão parlamentar, a dizer que os dados relativos aos sumários vão permitir perceber quais as necessidades das escolas e contabilizar o número de alunos sem aulas.

E há outras notícias a marcar a tarde desta terça-feira, 20 de janeiro.

Um elemento da PSP e um militar estão entre os 37 detidos na operação da Polícia Judiciária, com o objetivo de desmantelar um grupo de ideologia nazi. Em comunicado, a PSP adianta que o polícia em causa pertence ao efetivo do Comando Distrital de Setúbal. Aguarda que a indicação dos crimes de que o suspeito está indiciado para desenvolver os procedimentos disciplinares adequados e preventivos. Ao todo, a PJ deteve 37 suspeitos com ligações a este tipo de grupos, através da Unidade Nacional Contra Terrorismo, deu início a essa operação de norte a sul do país. Tinha como principal alvo o grupo neonazi 1143. O diretor nacional da PJ, Luís Neves, sublinha que a operação de hoje teve como objetivo impedir que venha a ocorrer homicídios e avisou que todos os crimes de natureza politicamente motivados vão ter resposta.

Procura-se sempre que se investigue e se ponha termo ou se interrompa a atividade criminosa no momento em que não há ainda crimes de resultado.

O diretor da PJ lembra também o caso de Alcindo Monteiro, o cabo-verdiano assassinado no Bairro Alto, em 95, por membros da mesma estrutura criminosa, indica que nos últimos anos os crimes de ódio aumentaram sete vezes, do que diz ser fundamental uma atuação preventiva. A Inspiração-Geral para a Área do Ambiente aplicou a coima mínima de €12 mil à ANA Aeroportos, por incumprimento do plano contra o ruído do Aeroporto de Lisboa, que foi no final do ano passado. A informação foi avançada pelo Inspetor-Geral no Parlamento, acrescentando que se aguarda pelo pagamento da coima ou pela impugnação judicial. Na altura, o Inspetor-Geral não indicou o valor exato da coima, mas em esclarecimentos posteriores ao Observador, explicou que foi aplicada a coima mínima à ANA de €12 mil, em resultado dos critérios para a fixação dos valores definidos na lei. E Ricardo, circulam por aí muitas fotografias das auroras boreais, tudo por causa de uma tempestade magnética de intensidade elevada que atingiu a região que envolve a Terra e que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera confirma. Em comunicado, o IPMA explica que esta tempestade, iniciada ontem, termina hoje, e o índice que mede a intensidade dessas tempestades atingiu o nove, numa escala que vai até 10.

Não vi, não apanhei nenhuma.

Não apanhaste? Pronto, mas anda por aí a circular. Este nível de perturbações pode causar instabilidade na rede elétrica, nos sistemas de transmissão de energia, também no GPS, nas transmissões de rádio de alta frequência, também essas tais auroras boreais que são visíveis em latitudes mais baixas do que é o habitual, como de resto tem sido o caso em Portugal.

Não vi nenhuma aurora boreal.

Esquice, é que andam por aí. No nosso site também temos.

Queria ver ao vivo.

Ao vivo.

Já aviões fora de horas, isso farto-me de ver todos os dias em Lisboa. Isso não é difícil.