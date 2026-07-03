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Jornal das 6, com Luís Soares. Por causa do risco muito elevado de incêndio, o primeiro-ministro decidiu ativar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e os acordos bilaterais com Espanha e Marrocos.

Anúncio feito por Luís Montenegro no final da reunião do Conselho de Ministros, em Guimarães. O primeiro-ministro justifica a decisão com o elevado risco de incêndio, mas garante que a capacidade nacional não está esgotada.

Decidimos, nesta altura, ativar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e também os acordos bilaterais com Espanha e com Marrocos. Não porque a nossa capacidade esteja já esgotada, mas porque nesta circunstância temos todo o nosso território sob risco muito elevado e para não termos de deslocalizar meios de umas regiões para as outras dentro do nosso território. Por quê? Porque queremos que todos os meios que estão dispersos por todo o território estejam em prontidão imediata.

A justificação do primeiro-ministro para ativar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, anúncio feito no final da reunião do Conselho de Ministros, que hoje decorreu na cidade de Guimarães.

O incêndio que começou em Vouzela já atingiu quatro conselhos. O presidente da autarquia avançou aqui na Rádio Observador que há uma estimativa que aponta para uma área já consumida na casa dos 11 mil hectares.

É um incêndio que começou na madrugada de quarta para quinta-feira, mobiliza mais de mil operacionais que combatem chamas em quatro conselhos: Vouzela, Oliveira de Frades, Águeda e Tondela. Em Tondela, já duas aldeias tiveram de ser evacuadas. O presidente da Câmara de Vouzela, Carlos Oliveira, explica que como o perímetro das chamas é grande, todos os meios são cruciais nesta altura.

Temos aqui muitos meios, mas nunca são demais para um incêndio desta natureza, desta dimensão.

Que é impossível apagar.

Exatamente. Há pouco estávamos a fazer aqui algumas estimativas, já vão mais de 11 mil hectares de área consumida pelo incêndio.

11 mil.

Mais de 11 mil, diria. Estimativas nos vários concelhos. Estamos a falar de uma área muito grande, um perímetro muito grande para consolidar, para fazer rescaldo, para fazer combate.

Onze mil hectares, a estimativa do presidente da Câmara de Vouzela, entrevistado esta tarde aqui na Rádio Observador.

E em Águeda, não muito longe, o presidente da Câmara Municipal prevê uma noite complicada se as condições climatéricas não mudarem.

Jorge Almeida, também entrevistado esta tarde aqui na Rádio Observador, explica que há duas frentes ativas no incêndio que alastrou para este concelho. São zonas de difícil acesso para o combate, dificultado também pelo vento forte que se fez sentir na noite passada. E se as condições esta noite forem as mesmas, Jorge Almeida diz desde já que vai ser uma noite difícil.

Se pudermos o máximo que pudermos, reduzimos o máximo o incêndio, no sentido de entrarmos em melhores condições nesta tal noite. Se a noite tiver as mesmas condições climatéricas que tivemos na noite passada, vai ser outra situação extraordinariamente complicada, disso não tenho dúvidas nenhuma.

A expectativa de Jorge Almeida, o presidente da Câmara de Águeda, sublinha que há muitos meios mobilizados neste concelho, por onde tem andado também o repórter do Observador, Miguel Pinheiro Correia, que continua na localidade de Massadas, onde tem acompanhado a evolução do trabalho dos bombeiros no combate às chamas.

Estamos em Castanheira do Vouga, em Massadas, na localidade de Massadas, onde os bombeiros têm desdobrado aqui no combate às chamas, sendo que assistimos aqui, há pouquíssimo tempo, um pequeno reacendimento, que também descreve um bocado do que tem sido este trabalho complicado do combate às chamas. De um momento para o outro, numa zona onde não estava a acontecer nada e numa vegetação mais seca, começou também a arder e aqui valeu a ajuda de uns populares. Tenho um deles aqui comigo. Tem ajudado neste combate às chamas, tem uma carrinha com água. O que é que tem feito de possível para ajudar?

Sim, o possível. Tenho ajudado o que posso. E agora vim para aqui para tomar conta do meu estaleiro de lenha, que eu tenho. E agora mesmo encontro-me aqui.

E o incêndio já deflagrou na quinta-feira e este incêndio alastrou a muitos concelhos, mas aqui na vossa zona.

Aqui nesta zona foi ontem à noite, de madrugada, e hoje durante o dia. E agora no momento começou a andar de volta e agora está a vir outra vez para cá, para a parte de baixo.

Como assisti há pouco e estava a relatar precisamente isso. Há aqui um reacendimento, uma projeção do incêndio. Não tem sido fácil, pois o incêndio...

Vem as projeções e cai, onde tem a erva seca, acende e acende a escama toda. Mas tem que estar sempre de olho, assim mesmo.

E agora, se calhar, o vento abrandou um bocado, mas também tem sido outro fator de problema.

O vento é o contra. Na quinta-feira e esta noite foi mesmo, o vento é muito complicado.

E não sei se entretanto, no meio de todo este combate às chamas, já teve algum tempo para descansar. Imagino que as próximas horas continuem a ser de luta.

Dormi duas horas esta noite, foi o máximo.

E é um cenário que aqui se vem repetindo todos os anos. Este ano é mais dramático.

Este ano foi pior, que há dois anos esteve ali perto da Castanheira, para o fundo, há dois anos. No ano passado não teve nada. E teve há 10, perdeu isto também, há 10 anos

Como é que foi? Agora voltou outra vez.

Aqui o relato de um dos moradores que, como eu dizia, tal como os bombeiros, estão aqui a desdobrar seus esforços para combater as chamas. Este morador que está conosco tem uma carrinho com água e há pouco estava a distribuir baldes para apagar essa projeção de um incêndio que continua a ser combatido aqui em Castanheira do Volga, nas localidades aqui perto, para tentar acabar com este incêndio que já dura há dois dias.

O relato do Miguel Pinheiro Correia, que tem estado a percorrer algumas das localidades afetadas pelas chamas neste incêndio que começou em Vouzela e que já atinge quatro concelhos. Nota ainda para um outro incêndio, neste caso em Setúbal, um incêndio que começou por volta das 14h e que, de acordo com a Agência Lusa, está a progredir em direção a habitações na Estrada do Vale da Rosa e também em direção a um parque automóvel com centenas de viaturas estacionadas. É o que adianta à Lusa a Proteção Civil. Cerca das 17h30 estavam envolvidos no combate às chamas 160 operacionais, também 47 viaturas e três meios aéreos. E o incêndio terá tido origem numa viatura que ardeu, tendo as chamas alastrado a uma zona de mato.

E a Direção Geral da Saúde ativou o nível dois, o nível laranja do Plano Nacional de Preparação e Resposta Sazonal em Saúde.

Nível que corresponde a uma situação de risco elevado para a saúde da população. A DGS justifica a subida do alerta com as elevadas temperaturas, determina o reforço da coordenação entre entidades e também a monitorização da situação e da capacidade de resposta dos serviços e estruturas competentes. O Plano Nacional de Preparação e Resposta Sazonal em Saúde prevê quatro níveis progressivos de risco que vão do zero até ao quatro.

Na reunião do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro anunciou igualmente uma comissão de celebração dos 900 anos de Portugal. Foi hoje, a reunião teve lugar em Guimarães e esta comissão vai ser presidida por Paulo Portas.

Anúncio feito também na conferência de imprensa esta tarde. Luís Montenegro explica que a comissão tem como objetivo tratar o período de fundação do país.

Esta comissão tem por objeto um tratamento sistêmico, coerente do período fundacional da nossa nação, a começar pela Batalha de São Mamede, em 1128, mas depois integrando também a Batalha de Ourique de 1139 e o Tratado de Zamora de 1143.

A coordenar esta comissão vai estar o antigo vice-primeiro-ministro, Paulo Portas, entre outros nomes, como explicou também Luís Montenegro.

Esta comissão será integrada por um comissário-geral, que será o doutor Paulo Portas, e que coordenará uma comissão executiva, que acompanhará de forma permanente a apresentação do programa e a sua implementação. No âmbito ainda desta iniciativa, haverá uma comissão de honra presidida por Sua Excelência o senhor Presidente da República e que irá integrar também os três anteriores presidentes da República.

E os primeiros três anos desta comissão vão incidir sobre a Batalha de São Mamede, de 1128, considerada como o dia 1 de Portugal e que faz 900 anos, precisamente, em 2028.

Perfeitamente, 24 de junho de 2028 fará 900 anos. Há outras notícias a marcar esta tarde.

Fica suspensa de funções a médica de Benavente suspeita de facilitar reformas. Decisão foi conhecida esta tarde, decisão do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa. A médica acusada terá recebido verbas indevidas para viabilizar reformas por invalidez. Sai em liberdade, não pode sair do país e fica também impedida de exercer funções e também de contactar qualquer interveniente no processo. Os outros dois médicos ficam apenas com termo de identidade e residência, já que o tribunal considera que não existem indícios de que praticaram qualquer crime. Na Venezuela, subiu para 84 o número de portugueses ou lusodescendentes mortos nos sismos da semana passada. Há ainda 63 desaparecidos. Portugal vai enviar para a Venezuela, em princípio, no início da próxima semana, dois aviões carregados de medicamentos e outros meios de assistência humanitária e também duas ambulâncias. E no jogo de ontem de Portugal contra a Croácia, em Toronto, Ricardo, além de adeptos, houve também personalidades bem conhecidas a dar apoio à nossa seleção. Viste alguma?

Eu vi uma, vi a Nelly Furtado.

Confere, mas havia mais.

E depois fui dormir.

Pronto, havia mais. O cantor canadiano Drake também esteve presente nesse jogo a apoiar a seleção. Além disso, o rapper foi visto a celebrar o gol marcado por Cristiano Ronaldo, precisamente ao lado da cantora Nelly Furtado.

E como é que se descobriu este amor de Drake à seleção nacional?

Através das redes sociais, naturalmente, da noiva do jogador Gonçalo Ramos, Margarida Amaral Dias.

Da noiva?

É da noiva.

Do Gonçalo Ramos, sim.

Exatamente. A companheira partilhou o encontro no Instagram com uma foto do artista a assinar uma camisola do recente jogador do AC Milan, bem como uma imagem dos dois com o filho do casal.

Também. Drake a apoiar Portugal em Toronto. Luís Soares vai regressar às 18h30.