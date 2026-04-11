Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

São 19h em ponto. Jornal das 19h, na Rádio Observador, edição da jornalista Nadine Soares. E começamos, Nadine, com atualidade internacional. A primeira fase das conversações presidenciais entre os Estados Unidos e o Irão terminou. As delegações estarão agora a trocar os textos de negociação.

É o que escreve a Al Jazeera. Termina a primeira fase de conversação que está a decorrer em Islamabad, no Paquistão. As mesmas fontes acrescentam que as duas delegações, norte-americana e iraniana, estarão a trocar neste momento os textos. O objetivo é estarem na mesma página em relação aos temas debatidos durante o dia.

E, entretanto, o presidente francês pede ao Irão para aproveitar as negociações para, Nadine, abrandar as hostilidades e preparar um caminho para um acordo.

Emmanuel Macron terá falado ao telefone com o presidente do Irão. Diz ter incentivado o homólogo a preparar um caminho para uma redução das tensões no Médio Oriente. É o que escreve o presidente francês na rede social X. Reforçou ainda, escreve o chefe de Estado da França, a necessidade de abrir o mais rápido possível e na totalidade o Estreito de Ormuz.

Declarações que surgem numa altura em que se sabe que os Estados Unidos terão atravessado precisamente o Estreito de Ormuz, Nadine. Há registro da passagem de dois navios militares norte-americanos.

A informação é avançada pela Axios, que cita uma fonte norte-americana. Também o Wall Street Journal dá conta da mesma notícia. As fontes indicam que o movimento não foi coordenado com o Irão, que terá sido realizado com o objetivo de aumentar a confiança dos navios comerciais a atravessarem o estreito. É uma notícia que surge numa altura em que fontes do Irão já tinham ameaçado de que os navios seriam atacados se tentassem uma passagem.

E ainda com os ouvidos dedicados à atualidade internacional, minhas atenções agora voltadas para a Hungria, Nadine, que já faz festa antecipada. As mais recentes sondagens das eleições legislativas deste domingo dão a vitória à oposição.

As sondagens apontam para uma derrota de Viktor Orbán, após 16 anos à frente do poder, e uma vitória da oposição liderada por Péter Magyar. Amanhã, cerca de oito milhões de húngaros vão a votos, mas na capital, Budapeste, já se faz a festa, como nos descreve a enviada especial do Observador à Hungria, Madalena Moreira.

Já se sente, pelo menos nas ruas de Budapeste, uma cidade mais progressista que o resto do país, a festa pela possibilidade de Péter Magyar ganhar as eleições. Muitas pessoas aproveitaram o bom tempo para saírem à rua. Não são só os turistas e ouve-se muito falar "Tiszá Péter Magyar" e a possibilidade de amanhã ele vencer estas eleições. E muitas destas pessoas, depois da festa de hoje, amanhã haverá uma nova festa, tanto a oficial do partido como uma grande festa techno, depois de ontem ter havido um grande concerto. Portanto, é claramente um ambiente de festa aqui em Budapeste.

Apesar de as sondagens favoráveis ao líder da oposição, existem suspeitas de fraude eleitoral por parte de Viktor Orbán. A enviada especial Madalena Moreira adianta que o líder da oposição mostra-se preparado para evitar esse cenário.

O líder da oposição tem falado muito sobre esta possibilidade de Viktor Orbán pressionar ou comprar votos e, nesse sentido, anunciou hoje a criação de uma plataforma para os eleitores poderem reportar casos de alegada fraude. Portanto, amanhã, ao longo de todo o dia, enquanto os eleitores se deslocarem às urnas, se virem algo que o partido classifica como suspeito, poderão então reportar esses problemas nesta nova plataforma que a oposição criou.

O relato da enviada especial do Observador à Hungria, Madalena Moreira, na reta final das eleições legislativas. Amanhã, cerca de oito milhões de húngaros vão a votos.

E mudamos o foco nesta edição das 19h para marcar a atualidade nacional. Morreu a pedagoga Maria Emília Brederode dos Santos.

Tinha 84 anos, faleceu vítima de doença prolongada. A morte foi confirmada à Agência Lusa pelo presidente do Conselho Nacional de Educação, Domingos Fernandes. Maria Emília Brederode dos Santos era especialista em educação, presidiu ao CNE entre 2017 e 2022. Nasceu a 21 de março de 1942, em Campo de Ourique, dedicou a vida à educação. O presidente da República, que entretanto também já reagiu a esta notícia.

É, António José Seguro manifesta profunda tristeza pela morte da pedagoga e reforça, Nadine, a luta de Maria Emília Brederode dos Santos por uma educação mais justa.

É o que se pode ler numa nota publicada na página oficial da Presidência da República. O chefe de Estado evoca a missão da pedagoga por uma educação mais próxima, humana e justa. Também numa nota nas redes sociais, José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, lembra Maria Emília Brederode dos Santos marcou muitas gerações de crianças e jovens.

E, Nadine, é um fim de semana marcado pelo desporto, mais concretamente pelo futebol. O Sporting visita mais logo à noite, a partir das 20h30, o Estrela da Amadora.

Os Leões mantêm a perseguição ao primeiro lugar, ocupado pelo Futebol Clube do Porto. O encontro está marcado para as 20h30. Vai contar, como sempre, com relato e comentário numa emissão especial de desporto aqui na Rádio Observador.

Que arranca logo depois da edição das 20h e para ouvir com relato em direto do Manuel Conceição Carvalho. Para amanhã, o Benfica recebe o Nacional no Estádio da Luz.

O técnico encarnado fez esta tarde a conferência de antevisão do jogo. José Mourinho antecipa um adversário com uma boa equipa nesta conferência de antevisão.

Para mim é uma boa equipa e se nos centrarmos nos resultados que eles fizeram com as equipas da parte de cima da tabela, mesmo não tendo feito muitos pontos, penso que ganharam em Braga, mas tudo contra as equipas de topo foram todos jogos muito nivelados.

O treinador encarnado, que reforçou ainda a vontade de continuar no clube das Águias, é um encontro que está marcado para amanhã, às 18h, no Estádio da Luz.

E também este domingo, o Futebol Clube do Porto vai até ao Estoril.

Na conferência de antevisão, Francesco Farioli antecipa uma partida complicada. O técnico azul e branco não poupa nos elogios aos Canarinhos.

Vamos jogar contra uma equipa que, se fizermos uma avaliação global da época, tem sido muito positiva. Jogam um futebol muito ofensivo, são uma equipa que marca muitos golos, têm um dos melhores ataques da liga. Vai ser definitivamente um jogo complicado. Da nossa parte, temos de entrar em campo com o espírito certo e na nossa melhor forma.

Estoril Futebol Clube do Porto, a partir das 20h30 de amanhã, partida que acompanhamos também com relato em direto aqui na antena do Observador.

É o ponto final nesta edição das 19h, com a jornalista Nadine Soares, que está de regresso às 19h30 aqui à antena da Rádio Observador, com a informação resumida e atualizada. Contamos contigo, Nadine. Um abraço. Até já.

Até já.