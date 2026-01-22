Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

A seguir. Diana Rosa, começamos este jornal das 9 com António José Seguro. Tem o apoio de mais um ex-candidato a Belém, desta vez à direita, é Luís Marques Mendes.

É o único candidato que se aproxima dos valores que defende Luís Marques Mendes. É o próprio que o diz em declarações ao jornal Expresso. Já esta tarde, o Observador tinha noticiado que Marques Mendes iria declarar apoio ao candidato apoiado pelo Partido Socialista, apesar de na noite eleitoral Marques Mendes não ter declarado qualquer apoio, disse até que não ia endossar os votos e tinha sugerido, depois, que o Chega seria uma ameaça à democracia. Ao Expresso, Marques Mendes diz que vota em Seguro por uma razão de coerência. É porque o candidato que defende a democracia, garante a moderação e respeita o propósito de representar todos os portugueses é Seguro.

André Ventura já reagiu a esse assumido apoio de Marques Mendes a Seguro, diz que não fica surpreendido.

Acusa ainda Marques Mendes de ser incoerente.

Eu acho que isso não é nenhuma notícia que espante ninguém. A única coisa que é a estranhar aqui é que na noite eleitoral eu ouvi o doutor Marques Mendes, e fui eu que ouvi, acho que o país todo ouviu, dizer assim: "Não endossarei os meus votos a ninguém, não sou dono dos votos das pessoas". Não houve nenhuma mudança de opinião. Isto foi há três dias. Há três dias o doutor Marques Mendes disse assim: "Eu não endossarei os meus votos a ninguém porque quero dar liberdade a quem votou em mim". Agora, como o sistema se está todo a unir e o sistema de interesses está todo à volta da mesma coisa, o doutor Marques Mendes entendeu que não devia ficar fora deste tacho de interesses.

Nestas declarações na Suíça, o candidato apoiado pelo Chega atira ainda António José Seguro, reitera que o socialista tem medo de debates.

Fugindo ao escrutínio e ao debate, António José Seguro recusa-se a debater. Eu também gostava que as pessoas soubessem que a verdade é esta, que houve uma recusa de um candidato em ter um debate comigo e que houve, sobretudo, uma recusa de esclarecer as pessoas. Nós vamos ter três semanas, agora mais duas, de campanha eleitoral. O candidato que andou a dizer que a campanha nem sequer foi muito esclarecedora, agora tem medo de vir esclarecer e tem medo de vir debater.

André Ventura na Suíça, onde se reuniu com apoiantes em Zurique.

E só vai haver um frente a frente a caminho desta segunda volta das presidenciais.

É essa a queixa de André Ventura. O debate está marcado para a próxima terça-feira, dia 27 de janeiro, às 20h30. O frente a frente entre António José Seguro e Ventura vai ser transmitido pela RTP, pela SIC e pela TVI. Vai ter a duração de 1h15.

Luís Montenegro voltou a recusar falar sobre a campanha presidencial.

Numa altura em que são cada vez mais os apoios que têm surgido a António José Seguro, mas apesar da insistência, o primeiro-ministro continua sem marcar uma posição e tenta desviar o assunto para a relação que tem com o atual chefe do Estado.

Nós temos o presidente da República que está no exercício pleno da sua função e naturalmente que toda a cooperação institucional continua a ser feita entre o governo e o senhor presidente da República, entre o primeiro-ministro e o senhor presidente da República. Quanto ao decorrer da campanha presidencial, não tenho mais nada a acrescentar àquilo que já tenho dito e que já afirmei.

Portanto, não mudará de opinião, não endossará.

Não tenho mais nada a acrescentar.

Luís Montenegro em declarações aos jornalistas em Bruxelas.

António José Seguro reafirma a manutenção das alianças com a NATO e com a União Europeia. O candidato presidencial esteve hoje reunido com especialistas em política internacional.

Tem dedicado os últimos dias a estudar o que se passa no mundo e por isso sublinha que a segurança e a defesa dos portugueses deve ser garantida juntamente com os parceiros.

Quero também reafirmar a nossa manutenção nas alianças, quer da NATO, quer da União Europeia. Nós precisamos de parceiros para garantir a nossa defesa e a nossa segurança e, simultaneamente, também de parceiros para garantir a nossa prosperidade. E isso é essencial. Dito isto, há muito trabalho de casa a fazer, quer no seio da União Europeia, quer no seio do nosso país.

O candidato a Belém quer o aprofundamento da autonomia estratégica da Europa, quer também reforçar as capacidades de comando e operacionais das Forças Armadas portuguesas.

A Proteção Civil colocou quase todo o continente em estado de prontidão de nível três, em causa as possíveis consequências da depressão Ingrid.

Que traz o agravamento da chuva, vento forte, agitação marítima, mas sobretudo traz muita neve. A escala de prontidão vai de um a quatro, está no nível três. Só o Alentejo Central e o Baixo Alentejo escapam a estes avisos. A Proteção Civil faz vários apelos à população, por exemplo, evitar deslocações desnecessárias e afastar-se da zona costeira. Devido ao mau tempo, há escolas que vão fechar amanhã. No distrito de Vila Real e da Guarda, vários estabelecimentos escolares vão estar encerrados.

Até às 17h30, Portugal já tinha registado cerca de 130 ocorrências.

Estão relacionadas, sobretudo, com limpezas de via, queda de árvores e inundações, é o que revela a Proteção Civil. Nestas ocorrências, só há danos materiais a registar. Não há, até o momento, registro de vítimas.

A CGTP convocou uma manifestação nacional contra o pacote laboral apresentado pelo governo, está marcada para 28 de fevereiro.

Calha num sábado. O líder da central sindical explica que o protesto surge com o objetivo de dar continuidade às formas de luta contra a proposta do executivo, depois de as duas partes terem estado reunidas esta semana e Luís Montenegro ter feito saber que não vai deixar cair o pacote laboral. A manifestação está marcada para as duas maiores cidades do país, Lisboa e Porto. A decisão foi anunciada por Tiago Oliveira esta tarde, em conferência de imprensa, depois da CGTP ter reunido o Conselho Nacional. Há ainda outra ação de mobilização geral, que começa no dia 9 de fevereiro, tem o objetivo de mobilizar os trabalhadores para essa manifestação nacional.

Na Liga Europa, o Futebol Clube do Porto empatou na Chéquia com o Viktoria Plzeň. O resultado ficou 1x1.

Os anfitriões foram os primeiros a marcar logo aos primeiros seis minutos de jogo e só perto do final, aos 90, é que Danny's Gol conseguiu garantir o empate aos Dragões. No final da partida, o treinador dos azuis e brancos, Francesco Farioli, admite que o resultado ficou aquém do que esperava. Mesmo assim, elogia o desempenho dos jogadores.

Acho que tentamos com muita vontade, tentamos tudo. Terminamos com dois avançados, colocamos o Bednarek na frente. Então, sim, no final, a reação, acho eu, foi muito positiva e isso também é, no final, um ponto importante que nos faz avançar na tabela. Não são os resultados que merecemos, mas às vezes temos de aceitar também essa parte. Estou muito feliz, como já disse, talvez não com o desempenho técnico, mas com o espírito.

Francesco Farioli na flash interview, aqui num som captado pela Sport TV. O Futebol Clube do Porto prepara-se agora para jogar com o Gil Vicente. Está marcada essa partida para a próxima segunda-feira, dia 26, às 20h15.

Vamos às notícias de âmbito local.

Começamos na área metropolitana de Lisboa, porque a Nelson da Parque de Sintra anunciou, em comunicado, que o Castelo dos Mouros, o Convento dos Capuchos e o Chalé da Condessa d'Edla vão estar amanhã encerrados devido à previsão de mau tempo. Entretanto, a Câmara de Sintra também anunciou que a Praia Grande e a Praia das Azenhas do Mar vão estar interditas a partir do final da tarde de amanhã até domingo. Já a Câmara de Cascais informa que a Estrada Nacional nove encontra-se temporariamente interrompida junto à Quinta do Pisão e à Lagoa Azul, por indicação da Guarda Nacional Republicana. No distrito de Setúbal, a Câmara Municipal de Alcochete aprovou a atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade a 90 trabalhadores do município. Em comunicado, a autarquia refere que a medida representa um encargo financeiro de € 100 mil. A Câmara explica ainda que esta decisão tem como objetivo reconhecer as condições particularmente exigentes em que os profissionais das divisões de obras de infraestruturas e de ambiente estão a trabalhar. No distrito de Santarém, arranca amanhã de manhã o Scalabis, o primeiro Congresso de Urgência e Emergência. A organização é da Associação Scalabitana de Emergência, da Unidade Local de Saúde da Lezíria, da Vitura Médica de Emergência e Reanimação de Santarém, e também da Escola Superior de Saúde de Santarém. O encontro decorre amanhã e sábado no auditório da Escola Superior de Saúde de Santarém. Em Vila Nova de Famalicão, é amanhã inaugurada a exposição As Imagens Que Nos Olham, Fernando Lemos, na Fundação Cupertino de Miranda. A curadoria é de Marlena Oliveira e de Perfecto Cuadrado, que apresentam obras no âmbito do centenário do nascimento do artista luso-brasileiro Fernando Lemos. A exposição fica patente até o dia 13 de setembro. No distrito de Leiria, comemora-se amanhã o décimo aniversário dos edifícios centrais do Parque Tecnológico de Óbidos. A iniciativa da Câmara Municipal começa pelas 17h e termina às 18h30. A celebração vai contar com a visualização de um vídeo, uma mesa-redonda, apresentações e um discurso do presidente da autarquia, Filipe Daniel, e também do diretor-executivo do Parque Tecnológico de Óbidos, Nuno Gaio. Estamos em Aveiro. A autarquia anunciou hoje o Carnaval da Ria, que vai decorrer no dia 14 de fevereiro e vai transformar o espaço público, em especial o canal central da Ria de Aveiro, num verdadeiro palco de espetáculo ao ar livre. Começa às 18h, até às 2h. De acordo com a autarquia, o evento vai contar com um desfile náutico, um concurso de máscaras e muita música no mercado do Peixe, ali bem perto da Ria.