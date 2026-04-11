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Jornal das 8 na Rádio Observador, uma edição da jornalista Nadine Soares. Nadine, a imprensa do Irão avança que haverá mais uma ronda de negociações ainda esta noite ou até mesmo amanhã.

A agência estatal iraniana Tasnim cita uma fonte da delegação iraniana, que está em Islamabad, no Paquistão: haverá mais uma ronda de negociações esta noite ou então amanhã. Já o New York Times cita uma fonte da Casa Branca que confirma que as negociações em Islamabad estão a decorrer a esta hora.

Uma atualização que chega depois de se saber que a primeira parte das conversações sobre este cessar-fogo já teria, Nadine, terminado.

Sim, a Al Jazeera dava conta de que tinha terminado a primeira fase de conversação em Islamabad, no Paquistão. A mesma fonte indica que as delegações trocaram textos para se inteirarem dos temas a serem debatidos.

E, entretanto, o Papa Leão XIV critica as demonstrações de força e pede também um abrandar das hostilidades.

"Basta de guerra", diz o líder da Igreja Católica num discurso na Basílica de São Pedro, em Roma, esta tarde. O Papa Leão XIV critica as demonstrações de força em oração pela paz. Diz que é tempo de acabar com a idolatria ao ego e do dinheiro. É uma das críticas do sumo pontífice mais duras e mais diretas até à data a estas guerras em curso no mundo.

Já do lado do presidente francês, fica o pedido ao Irão de que aproveite estas negociações para abrandar também as hostilidades e, Nadine, preparar um caminho para um acordo.

Emmanuel Macron terá falado ao telefone com o presidente do Irão. Diz ter incentivado o homólogo a preparar um caminho para uma redução das tensões no Médio Oriente. É o que escreve o presidente francês na rede social X. Reforçou ainda, escreve o chefe de Estado da França nesta rede social, a necessidade de abrir o mais rápido possível e na totalidade o Estreito de Ormuz.

Declarações de Emmanuel Macron que chegam numa altura em que se sabe que os Estados Unidos terão atravessado precisamente o Estreito de Ormuz. Há registo, Nadine, da passagem de dois navios militares norte-americanos.

A informação é avançada pela Axios, que cita uma fonte norte-americana. Mais tarde, na rede social X, o Comando Central dos Estados Unidos escreve que passaram efetivamente duas embarcações norte-americanas no Estreito. O objetivo, escreve o CENTCOM, era verificar se o Estreito estava limpo de minas. Este movimento não foi coordenado com o Irão. Surge numa altura em que as fontes iranianas já tinham ameaçado que os navios seriam atacados se tentassem uma passagem.

E ainda pelo cenário internacional, mas agora com atenções voltadas pra Hungria, que já faz, Nadine, uma festa antecipada, porque as mais recentes sondagens das eleições legislativas deste domingo dão a vitória à oposição.

Apontam para uma derrota de Viktor Orbán após 16 anos à frente do poder e uma vitória, por isso, da oposição liderada por Péter Magyar. Amanhã, cerca de oito milhões de húngaros vão a votos, mas na capital, Budapeste, já se faz a festa, como nos descreve a enviada especial do Observador à Hungria, Madalena Moreira.

Já se sente, pelo menos nas ruas de Budapeste, uma cidade mais progressista que o resto do país, a festa pela possibilidade de Péter Magyar ganhar as eleições. Muitas pessoas aproveitaram o bom tempo para saírem à rua. Não são só os turistas e ouve-se muito falar "tiszta Péter Magyar" e a possibilidade de amanhã ele vencer estas eleições. E muitas destas pessoas, depois da festa de hoje, amanhã haverá uma nova festa, tanto a oficial do partido como uma grande festa techno, depois de ontem ter havido um grande concerto. Portanto, é claramente um ambiente de festa aqui em Budapeste.

Apesar das sondagens favoráveis ao líder da oposição, existem as suspeitas de fraude eleitoral por parte de Viktor Orbán. Péter Magyar mostra-se preparado e criou, por isso, um mecanismo, uma plataforma para denunciar alegadas fraudes. Amanhã, cerca de oito milhões de húngaros vão a votos.

E mudamos de tema nesta edição das 8, porque a marcar a atualidade nacional está a morte da pedagoga Maria Emília Brederode dos Santos.

Tinha 84 anos, faleceu vítima de doença prolongada. A morte foi confirmada à Agência Lusa pelo presidente do Conselho Nacional de Educação. Maria Emília Brederode dos Santos era especialista em educação, presidiu este conselho entre 2017 e 2022. Dedicou a vida à educação. O presidente da República, que já reagiu a esta notícia. António José Seguro manifesta profunda tristeza pela morte da pedagoga, reforça a luta de Maria Emília Brederode dos Santos por uma educação mais justa.

E no desporto, Nadine, arranca daqui a meia hora o Sporting-Estrela da Amadora, neste caso, Estrela da Amadora-Sporting, jogo na Reboleira.

Os Leões mantêm-se na perseguição ao primeiro lugar ocupado pelo Futebol Clube do Porto. Jogo a contar pra jornada 29 da Liga Portugal. O relato é do Manuel Conceição Carvalho. Boa noite, Manuel. Em direto aqui na Rádio Observador. Já é possível conhecer os 11 desta partida?

Boa noite, Nadine. Para já, sim, com o 11 de cada lado já eleitos para iniciar esta partida na Reboleira. Ora, do lado da equipe de João Nunes, Estrela da Amadora vai alinhar com Rena Ribeiro a encontrar a sua antiga equipe, o Sporting, com uma defesa a quatro. Bruno Manha pelo lado direito, Max Scholz pelo lado esquerdo, com Stefan Leković e Bernardo Chato no eixo da defensiva. No meio-campo, Rubinho, Kevin Jansen e Géladan Doué. Lá na frente, Yanis Stoica do lado, Ebraim Marcos do outro e Rodrigo Pinho será o homem-gol desta equipe do Estrela. Ora, do lado da equipe do Sporting, Rui Borges a eleger Rui Silva pra este 11 inicial, pra baliza, pra direita no lado defensivo, Fresneda do lado direito, Max e Araújo do lado esquerdo, Debast e Eduardo Quaresma serão os centrais, portanto, uma remodelação total no eixo da defensiva leonina. Meio-campo formado por Daniel Bragança e Morten Hjulmand. Do lado direito, lá na frente estará Geny Catamo, à esquerda, Pedro Gonçalves, número 10, que neste caso é o número 17, Trincão no apoio a Luís Soares. O árbitro para esta partida será David Silva. Uma partida que iniciará às 20h30 na Reboleira. Lá está, com acompanhamento e relato na Rádio Observador.

Os ursos com Manuel Conceição Carvalho, a partida que arranca às 20h30 no Estádio da Reboleira.

Estádio da Reboleira que, diga-se de passagem, tem uma belíssima playlist depois de "Back in Black" do AC/DC, também "Thunderstruck", da mesma banda. Para já, nesta edição das 20h06, vamos atualizar a informação de âmbito local.

Em Vila Franca de Xira, os bombeiros ajudaram uma mulher a dar à luz no quartel. O Jornal Mirante escreve que alegadamente esta mulher ainda será deslocada ao Hospital de Vila Franca de Xira, tendo assim dito que as urgências obstétricas estavam encerradas e que deveria rumar a Loures. Esta mulher não chegou a tempo e o bebê acabou por nascer dentro de uma ambulância estacionada no edifício. Os bombeiros de Vila Franca de Xira mostram-se preocupados com o encerramento das urgências na cidade. Os prejuízos da tempestade Cristine no Conselho de Anadia ultrapassam os € 5 milhões. O município concluiu o processo de inventário e valorização dos danos provocados pelo mau tempo do início do ano, é o que escreve o Diário de Aveiro. As tempestades provocaram estragos significativos em infraestruturas municipais, como escolas, equipamentos desportivos, também nas margens dos rios, com deslizamentos de terra e destruição de taludes. O levantamento foi conduzido pelos serviços municipais. O município de Leiria regista mais de 70 mil atendimentos na área social, especificamente 72 mil, desde a transferência de competências neste setor, que foi feita em 2023. São atendimentos que dizem respeito a competências como visitas domiciliárias e entrevistas no serviço, são dados citados pelo Diário de Leiria. Termina amanhã a segunda edição da Festa da Primavera em Miracintra, uma iniciativa com apoio da autarquia. Para hoje, os visitantes podem contar com um concerto de Ana Duarte. Para amanhã, várias atividades, desde o desfile de motards e um concerto de tributo popular, um evento que acontece no Largo dos Desportos e Juventude. Matosinhos acolhe os primeiros espetáculos da 10ª edição do Festival Internacional Dias da Dança. Já arrancou a programação no Conselho com duas performances ao ar livre na Praça Guilherme Pinto. É um festival integrado no projeto Corpo Mais Idade. Até 19 de abril, os visitantes podem contar com 50 espetáculos de vários registros. Em Almada, termina amanhã o Festival Caparica Surf Fest. O evento conta com várias competições do calendário nacional, iniciativas dirigidas a diferentes escalões e atividades abertas ao público e ainda várias aulas de surf e demonstrações de skate na Praia do Paraíso. Termina amanhã este festival Surf.

Estas e outras notícias para ouvir no intervalo do jogo entre Estrela da Amadora e Sporting, para ouvir na Rádio Observador. O apito inicial está marcado para as 20h30. Já a seguir vamos abrir emissão especial de desporto. Contamos contigo, Nadine, no intervalo e também depois, ao longo desta noite informativa aqui na Rádio Observador. Um abraço. Até já.

Até já.

Rádio Observador, 98.7