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Começa agora o Jornal das 9, na Rádio Observador, com edição do António José Soares. António, o líder do Chega acusa o secretário-geral do Partido Socialista de hipocrisia.

Em causa, nas declarações de Pedro Nuno Santos, numa entrevista ao Expresso, em que admite que a modalidade atraia imigrantes sem garantia de emprego. Em entrevista à SIC, que está a decorrer a esta hora, André Ventura junta-se às críticas ao número um do PS, diz ser contraditória a mudança de postura do líder dos socialistas sobre a imigração e diz que a culpa sobre a situação atual do país relativamente a este assunto é do Partido Socialista. Ventura refere que Pedro Nuno Santos está a assumir uma posição diferente sobre o tema, apenas para recuperar terreno no campo político e afirma mesmo: o PS está a dar razão ao Chega.

Pedro Nuno Santos está numa posição de absoluta incoerência, como aliás o PSD também tem estado, que é: perceberam que o Chega tinha razão, ou pelo menos que uma grande parte do país dá razão ao Chega em matéria de imigração, que tem que haver uma imigração controlada, que há um certo tipo de crimes relacionados com a imigração que estão a aumentar muito, e perceberam que o Chega tinha razão e agora estão a vir atrás do prejuízo. Mas no caso do PS, é particularmente hipócrita. O PS tem mudado o discurso na imigração e na segurança por uma razão, Rodrigo, porque percebeu que o Chega tinha razão. Portanto, o que é que isso revela do Pedro Nuno Santos? Hipocrisia, falta de apoio político, porque nem internamente está a conseguir segurar o próprio Partido Socialista, como se viu hoje.

O presidente do Chega, André Ventura, em entrevista ao Jornal da Noite, a reagir às declarações de Pedro Nuno Santos, que admitiu que o fim da manifestação de interesses atraía imigrantes sem garantia de emprego.

Já a vice-presidente da bancada parlamentar do PS sai em defesa do secretário-geral dos socialistas.

Isabel Ferreira afirma que as declarações de Pedro Nuno Santos sobre imigração foram mal interpretadas.

É de facto inaceitável que se considere que a entrevista do secretário-geral Pedro Nuno Santos validou o que quer que seja deste governo. Eu entendo que o governo atual queira validação para os erros da sua governação, mas não tiveram essa validação, e que fique bem claro que o que o secretário-geral disse foi que este governo está a empurrar para a imigração ilegal.

A deputada do Partido Socialista, Isabel Ferreira, no tira-teimas da Rádio Observador, onde esteve em debate com Carlos Reis. O deputado do PSD acusa o líder do PS de mudar de posição sobre o tema da imigração por uma questão de conveniência.

É a necessidade que têm de rever posições, porque estão apanhados em contrapé com os sentimentos da maioria da população portuguesa. Portanto, o Partido Socialista que se enfia na Rua do Bem Formoso, é o Partido Socialista que depois fica em contrapé com os sentimentos da população portuguesa. E portanto, aqui não há uma questão de convicções do Partido Socialista, é uma questão de conveniências. É um partido que, infelizmente para o nosso debate democrático neste processo, está a gerir as questões de conveniência.

O vice-presidente da bancada do PSD, Carlos Reis, no tira-teimas da Rádio Observador, em debate sobre as declarações de Pedro Nuno Santos relativas à imigração.

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gêmeas pede a Marcelo Rebelo de Sousa que diga se pretende responder ou não aos deputados.

O pedido do deputado do Chega foi feito hoje, dia em que voltou a ser ouvido Lacerda Sales. Rui Paulo Sousa sublinhou que esta foi a última audição presencial no calendário da Comissão ao Inquérito do Caso das Gémeas. Por isso, pede ao chefe de Estado que esclareça se vai pronunciar-se ou não.

A Autoridade Marítima Nacional alerta para um agravamento considerável da agitação marítima esta madrugada.

As ondas podem atingir os oito metros entre a meia-noite de sábado e às 18h de terça-feira. A tempestade Eowyn, que chegou hoje à Irlanda, vai também afetar Portugal continental entre sexta-feira e sábado. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, está também prevista chuva e vento forte.

Saiu hoje dos Estados Unidos para o Brasil o primeiro voo de deportados pelo governo Trump. A bordo seguem 88 imigrantes ilegais.

Este é o segundo voo com brasileiros expulsos dos Estados Unidos este ano. O primeiro aconteceu a 10 de janeiro, ainda sob a gestão do ex-presidente norte-americano Joe Biden. Na altura, seguiam a bordo 100 pessoas deportadas.

O Coliseu de Lisboa serve de palco esta noite para o reencontro artístico de Carolina Deslandes e Diogo Clemente.

São dois concertos, um esta sexta-feira, já daqui a pouco, quando forem 21h30, o outro vai ser amanhã. O concerto "Eu e Ele" vai trazer ao palco 20 músicas, êxitos conhecidos por todos. Vai ter também a língua gestual portuguesa. O Observador acompanhou o ensaio geral em Alcochete e Carlos Pedro, há uma mensagem que tanto Carolina Deslandes como Diogo Clemente querem passar em palco.

O Coliseu de Lisboa é o palco que marca o reencontro artístico de Carolina Deslandes e Diogo Clemente. Nesta sexta-feira, dia 24, e no dia seguinte, sábado, a dupla volta a encher o Coliseu dos Recreios para a reedição do espetáculo "Eu e Ele", um reencontro em palco que não acontecia desde 2017.

As montanhas das relações têm sempre este vai e vem, que é natural da vida, são movimentos naturais da vida, mas quando temos todos os valores bem assentes e que nos queremos Guiar por eles. Voltamos sempre ao porto seguro.

Juntos na vida e no trabalho, porque vale a pena, mesmo que nem sempre seja fácil, ainda assim, asseguram: ganham os dois e ganha a música.

Temos os dois personalidades fortes, porque temos demasiada confiança. Às vezes, quando tu trabalhas com pessoas com quem tens demasiada confiança, é difícil gerir e ser tão profissional como és com as outras pessoas, mas é sempre o melhor resultado.

Mas isso também permite coisas.

É verdade, é sempre o melhor resultado.

As canções vão continuar a surgir, garantem, mas as atuações, essas, serão cada vez mais raras.

É um lugar que nós temos e voltamos quando quisermos, sempre, mas acho que é um lugar que também não queremos cansar. Acho que é isso. Fizemos em 2017, fazemos em 2024, depois provavelmente vamos fazer quando formos os dois velhinhos.

Até lá e sem cansar, Carolina Deslandes e Diogo Clemente atuam sexta e sábado no Coliseu de Lisboa. Serão cerca de 20 músicas, êxitos conhecidos de todos, que significam um regresso ao passado e que são, ao mesmo tempo, uma amostra do presente.

A reportagem do jornalista Carlos Pedro, que acompanhou o ensaio do concerto "Eu e Ele", o regresso de Carolina Deslandes e Diogo Clemente aos palcos.

António, tempo agora para outras notícias de âmbito local aqui neste jornal, na Rádio Observador.

Começamos na Amadora. A mãe de uma criança de três anos apresentou queixa contra uma escola que deixou o menor diagnosticado com autismo sair das instalações sem supervisão. A mãe alega que o estabelecimento de ensino não tem condições mínimas de segurança para alunos com necessidades específicas. Até à data, a direção da escola ainda não se pronunciou sobre o assunto. Já começou a demolição de várias construções inacabadas do bairro de Pena Joia, em Almada. O principal objetivo é conter o alargamento das construções ilegais na zona. Em comunicado, o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana assegura que a operação de demolição em curso não coloca em causa o alojamento de qualquer família. Seguimos para as Caldas da Rainha, onde foi detectado um novo caso de gripe das aves. A Direção Geral da Alimentação e Veterinária confirma mais dois focos numa capoeira doméstica e em animais do Parque Urbano Dom Carlos I. Face à situação, volta a ser reforçado o apelo a todos os detentores de aves para que sejam cumpridas as medidas de segurança. Os comboios de passageiros vão regressar à linha de Leixões. O serviço vai funcionar com 60 comboios nos dias úteis e 17 aos sábados e domingos. O regresso está marcado para dia 9 de fevereiro. Para já, a reabertura da linha faz-se apenas até Leça do Balio. Fica a faltar o percurso na sua totalidade até Leixões. A Federação Portuguesa de Atletismo e o município de Pombal vão unir esforços para criar uma arena dedicada ao atletismo. O protocolo inclui também a Associação Distrital de Atletismo de Leiria. O presidente da Câmara de Pombal reconhece a importância de ter uma arena desportiva permanente no Conselho e assume o compromisso de começar a trabalhar no projeto. Fechamos em Matosinhos, que vai receber a segunda edição do Eco Cidade. O evento tem como foco a gestão de resíduos, reúne especialistas e decisores para debater soluções e boas práticas na área da sustentabilidade. O Eco Cidade acontece no próximo dia 21 de fevereiro, às 10h, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, em Matosinhos. A entrada é gratuita, mas requer inscrição.

Ponto final neste jornal das 09:00, aqui na Rádio Observador.