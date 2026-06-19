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Jornal das Nove com a Laura Figueiredo. Laura, a Ministra do Trabalho considera que o chumbo da reforma laboral no Parlamento é uma oportunidade perdida para o país.

É a reação de Maria do Rosário Palma Ramalho no Parlamento, antes de uma audição parlamentar sobre a prestação social única. A ministra faz-se a demissão e explica que o país fica a perder com este chumbo.

Eu julgo que é, sobretudo, uma derrota para o país, porque, de facto, perdeu-se uma oportunidade histórica de permitir que Portugal avançasse numa matéria em que está muito mal na cauda da Europa, em termos de salários, em termos de produtividade. E esta reforma contribuía de uma forma equilibrada, ou seja, sem desvanecer de modo algum os direitos dos trabalhadores, no sentido de pôr Portugal mais próximo da Europa. E ao não conseguirmos isso, naturalmente, é uma oportunidade perdida para o país.

À semelhança do que tinha feito o primeiro-ministro, também Maria do Rosário Palma Ramalho responsabilizou o Chega por este desfecho.

O Governo de Portugal tem elevadíssimo sentido institucional e, portanto, em caso algum poderia trocar qualquer reforma que fosse pelo hipotecar das pensões dos portugueses, porque isso significaria quebrar o contrato de confiança que os portugueses têm com o Estado relativamente às suas pensões futuras. E como foi essa a razão pela qual não se fez acordo com o partido do Chega, evidentemente que o governo está tranquilo e claro que os portugueses vão também tirar as suas ilações da razão pela qual não se fez este acordo.

Ministra do Trabalho a reagir no Parlamento ao chumbo da reforma laboral.

E André Ventura diz que o governo optou por seguir sozinho, unilateralmente e de forma arrogante.

Declarações na última hora para justificar o chumbo do Chega à reforma do pacote laboral do governo. André Ventura considera que o governo foi afastando as centrais sindicais até ficar sozinho à própria mesa.

O governo optou por seguir sozinho, unilateralmente e de forma arrogante, este caminho. Foi uma escolha que o governo fez. Arrastar este processo longamente, passando a mensagem clara de que estava a dizer ao país que para termos uma economia melhor, temos que pôr as pessoas descartáveis, com possibilidade de serem despedidas a qualquer momento.

Numa conferência de imprensa na sede do partido em Lisboa, André Ventura explicou ainda que o Chega não partilha a visão do PSD e da Iniciativa Liberal sobre a precariedade das condições de trabalho.

E o Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo defende que Luís Montenegro devia ter sido informado da tentativa de ataque do grupo Armilar Lusitano antes de ser feita a divulgação na comunicação social.

Foi uma queixa feita esta tarde pelo primeiro-ministro, que lamentou não ter sido informado pelas autoridades, mas sim através da comunicação social, num momento delicado para ele e para a família. À Rádio Observador, o presidente do OSCOT, coronel Francisco Rodrigues, sai em defesa da posição de Luís Montenegro.

Sem pôr em dúvida exatamente a questão levantada, a dúvida ou a negação de ter conhecimento desta situação, a não ser pela comunicação social, acho que lhe devia ter sido comunicada anteriormente a situação, tanto mais que faria com que ele próprio também estivesse, de certa forma, atento a qualquer situação que poderia estar relacionada com a questão em si.

Ainda assim, Francisco Rodrigues defende que esta é uma prova de que as autoridades são capazes de conter este tipo de ataques. Foi provado que a morada do primeiro-ministro foi conseguida por um chefe da PSP em documentos da Polícia Municipal. O presidente do OSCOT diz que é uma situação grave.

E vai ficar em prisão preventiva a mulher suspeita de matar a enteada de oito anos em Vale de Passos. A madrasta da criança foi ouvida no Tribunal de Vila Pouca de Aguiar.

A mulher foi detida ontem depois de, durante a madrugada, ter confessado o crime e ter indicado aos polícias o local onde deixou o corpo da menina de oito anos. A arguida está fortemente indiciada pelo crime de homicídio qualificado. A advogada de defesa, Mónica Teixeira, explica que já esperava esta medida de adequação, mas adianta que vai ainda pedir uma perícia psiquiátrica.

Vamos tentar uma perícia psiquiátrica. Ela colaborou. Ela tentou, desde que caiu nela, ainda com os inspetores da PJ, colaborar, ajudar ao máximo na investigação e na recolha de toda a prova material para o processo. Hoje, sim, também falou. Esse é o primeiro interrogatório. Confessou muitos dos factos que estavam neste processo e, portanto, mostrou muito arrependimento.

Mónica Teixeira, advogada de defesa da mulher que fica em prisão preventiva, em declarações aos jornalistas no final da audiência no Tribunal de Vila Pouca de Aguiar. A saída da arguida ficou também marcada por momentos de tensão, com alguns populares a tentarem agredir a mulher suspeita de matar a criança de oito anos.

No Reino Unido, dois comboios colidiram junto à estação de Bedford.

O acidente levou ao corte na linha East Midlands. Cinco helicópteros e mais de 30 meios de emergência foram ativados. O acidente terá ocorrido quando um comboio que seguia de Corby para Londres embateu na traseira de outro proveniente de Nottingham. Até o momento, não foram confirmadas vítimas. A polícia britânica também ainda não divulgou o número de feridos.

Vamos agora ao mundial. Em tempo de intervalo, o anfitrião Estados Unidos está a vencer por 2x0 a seleção da Austrália.

Com este resultado, a equipe norte-americana qualifica-se para a próxima fase da competição. Ontem, o México, também anfitrião, foi a primeira equipe a apurar-se e é, até o momento, a única nessa condição. Aqui conosco, em estúdio, está o Diogo Varela. Diogo, estiveste a acompanhar os primeiros 45 minutos do jogo. A seleção norte-americana está a aproveitar o fator casa?

Efetivamente. E se olharmos ao estádio, o Lumen Field, que é palco tanto da MLS, a Liga Norte-Americana de Futebol, com o Seattle Sounders, mas também na NFL, a Liga Norte-Americana de Futebol Norte-Americano, Futebol Americano, do Seattle Seahawks. São 70 mil nas bancadas e desses 70 mil, Laura, olhando também para as imagens da transmissão televisiva, grande parte é da turma norte-americana a aproveitar verdadeiramente esse fator casa, já com este 2x0 favorável à formação de Mauricio Pochettino. O primeiro gol surgiu ao minuto 11, autogolo do defesa australiano Cameron Burgess, após uma boa jogada de Folarin Balogun. Depois, mesmo a acabar a primeira parte, o gol do lateral Alex Freeman. Um resultado justo, tendo em conta o domínio norte-americano na primeira parte. E como tu disseste, caso assim termine, a seleção da casa, uma das seleções da casa, avança para as dezesseis avas da final.

O Diogo Varela com as informações dos primeiros 45 minutos do jogo entre Estados Unidos e Austrália. Ainda esta noite há mais jogos. Escócia e Marrocos medem forças às 11 da noite. O Brasil joga à 01h30 frente ao Haiti.

E é assim que fechamos o Jornal das Nove.