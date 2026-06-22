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Vamos às notícias. Jornal das 9 com a Laura Figueiredo. E Laura, recorde batido. Lionel Messi chega aos 18 gols em Mundiais e é agora o melhor marcador de sempre da prova.

Recorde alcançado no jogo entre Argentina e Áustria, que terminou 2x0 pra a seleção argentina e com dois gols de Lionel Messi. Até agora, o jogador de 38 anos tinha o mesmo número de gols do germânico Miroslav Klose. Com este triunfo, a Argentina garantiu o apremento para os 16 avos de final da prova. O jornalista Diogo Varela esteve a acompanhar este jogo entre Argentina e Áustria. Diogo, boa noite. Faltava apenas um gol para bater o recorde, mas Lionel Messi foi mais longe e fez dois.

Boa noite, Laura. Está em grande Leo Messi, como tu disseste, muito perto de completar 39 anos e continua a mostrar que tem um talento inegável. Ora, se na edição de 2022, no Qatar, há quatro anos, quando a Argentina foi campeã do mundo, Messi marcou sete nessa edição, agora em dois jogos já vai com cinco. Portanto, também ele está próximo de igualar o seu próprio recorde pessoal numa edição de Campeonato do Mundo, sendo que a nível global, como tu disseste, é o novo recordista da história do futebol. A Argentina venceu por 2x0, já está nos 16 avos de final, depois de bater a Áustria. Na primeira jornada, tinha também vencido a seleção da Argélia. Nesta lista de melhores marcadores, falaste do antigo recordista, o Miroslav Klose, tinha 16. O Messi que, a nível ativo, o Klose já se retirou, tem agora a perseguição de Kylian Mbappé. Mbappé é relativamente mais novo que Leo Messi. São 12 anos a separar o francês do argentino, ou seja, isto dá a cada quatro anos, três campeonatos do mundo, ainda para Kylian Mbappé tentar superar Leo Messi. E por falar nele, no Mbappé, dentro de uma hora joga-se esse embate entre a França e o Iraque, um jogo que acontece na cidade de Filadélfia. E há aqui já um alerta também, Laura, até porque em termos de meteorologia, a cidade de Filadélfia está com alguns alertas e sabemos que nos Estados Unidos há esta linha vermelha em que os jogos acabam logo por ser adiados. Portanto, fica aqui esta expectativa. Ainda não aconteceu nesta edição 2026, mas vimos isso acontecer com muita regularidade no Campeonato do Mundo de Clubes, agora em 2025. Portanto, a ver vamos o que é que vai acontecer para esse França e Iraque, com hora marcada pras 22h, em Portugal continental, mas alerta de meteorologia para a cidade de Filadélfia, que pode atrasar o arranque desse França e Iraque a partir das 22h.

Diogo Varela, que esteve a acompanhar o Argentina e Áustria e vai continuar conosco em estúdio ao longo da noite a analisar também França e Iraque.

Mudamos de tema. O presidente da República condecorou o antigo presidente do Tribunal Constitucional com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo.

Homenagem a José João Abrantes, que decorreu esta tarde no Palácio de Belém. António José Seguro elogiou o papel do ex-presidente do Tribunal Constitucional em alturas difíceis para o Palácio Ratton.

Eu próprio, ainda com curto mandato como presidente da República, fui testemunha direta dos contributos relevantes que prestou ao longo desse percurso, em especial, num momento particularmente singular e desafiante da vida da instituição, que exigiu ponderação, firmeza e elevado sentido de responsabilidade.

O elogio deixado pelo presidente da República, José João Abrantes, liderou o Tribunal Constitucional sem que todos os lugares de juiz estivessem preenchidos durante vários meses. Agora, na hora da saída, fala em sentimento do dever cumprido.

O cargo de presidente do Tribunal Constitucional trouxe-me uma honra enorme, a maior de toda a minha vida profissional, mas trouxe também pesadas responsabilidades. Espero ter conseguido estar à altura dessa honra e dessas responsabilidades. Aqui neste tribunal aprendi muito, inclusivamente sobre mim próprio nestes seis anos. Saio com a consciência do dever cumprido.

José João Abrantes, condecorado pelo Presidente da República. Na sala dos embaixadores, no Palácio de Belém, estiveram também presentes figuras como Manuel Alegre ou o Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra. O governo fez-se representar pelo Secretário de Estado-Adjunto e da Justiça.

Antes, António José Seguro recebeu o Bloco de Esquerda, que pede a saída da ministra do Trabalho depois do chumbo do pacote laboral.

Exigência de José Manuel Pureza depois de uma audiência com o presidente da República. O líder bloquista reage assim ao anúncio de Maria do Rosário Palma Ramalho, que este fim de semana, no Congresso do PSD, deixou claro que ainda não desistiu de aprovar a reforma do Código de Trabalho.

Uma ministra que apostou tudo, com o patrocínio do primeiro-ministro, em fazer do pacote laboral o seu legado ao país, diante da derrota, que já era uma derrota face aos sindicatos, que já era uma derrota face à opinião pública, acrescenta uma derrota face ao Parlamento, não tem outra alternativa senão procurar outro trabalho.

José Manuel Pureza, coordenador do Bloco de Esquerda, que acusa também o presidente da Assembleia da República de estar a atrasar o processo de revisão constitucional para favorecer um eventual entendimento entre Chega e PSD.

E na data em que se celebra o Dia Nacional da Liberdade Religiosa, o presidente da República recebeu em Belém os líderes de várias confissões radicadas em Portugal.

Para reafirmar o compromisso do povo português com a tolerância e o diálogo religioso. António José Seguro volta a usar o conceito "palavras do meio", que introduziu no discurso do Dia de Portugal, para assinalar a importância da convivência entre diferentes confissões

No discurso do dia 10 de junho, do Dia de Portugal, disse: "Faltam-nos cada vez mais as palavras do meio". Hoje estamos perante um excelente exemplo de quão importante são essas palavras do meio, que ligam diferentes comunidades de fé numa cultura de tolerância, respeito mútuo e convivência democrática.

António José Seguro, num discurso na Sala das Bicas, no Palácio de Belém, em que ouviu também o presidente da Comissão da Liberdade Religiosa, José Vera Jardim, alertar que o desgaste das democracias pode ter consequências para a prática religiosa em Portugal e em todo o mundo.

E o ministro da Presidência considera que a imigração está hoje controlada. É a reação aos dados divulgados hoje sobre os residentes em Portugal pelo Instituto Nacional de Estatística.

Os novos dados mostram que Portugal tem mais de 11 milhões de cidadãos, mais de 1,5 milhão são estrangeiros. António Leitão Amaro afirma que o controle migratório está a produzir efeitos e defende que sem as alterações introduzidas em 2024, o peso da população imigrante poderia ser superior.

O governo não governou na imigração com base em percepções. O governo mudou políticas porque eram necessárias, porque a imigração estava descontrolada e esta mudança de política resultou. Hoje, a imigração estabilizou, a economia continua a ter acesso à mão de obra. As portas não estão já nem escancaradas, nem todas fechadas.

António Leitão Amaro defende que, antes dessas medidas, a imigração, sim, estava descontrolada. Apesar do crescimento populacional impulsionado pela imigração, os dados do INE mostram que o envelhecimento continua a aumentar no país.

E um ex-secretário de Estado de José Sócrates vai ser julgado no caso das PPP.

Quatro anos e meio depois da acusação do Ministério Público, Paulo Campos foi notificado pelo Tribunal Central de Instrução Criminal para ir a julgamento. A decisão instrutória foi avançada pela CNN e confirmada pelo Observador. Em causa está o alegado benefício de várias concessionárias rodoviárias na negociação das subconcessões e na renegociação de vários contratos de autoestradas, sem custos para o utilizador a SCUT. No âmbito deste processo, o tribunal pronunciou igualmente Rui Mantegas, então diretor das Estradas de Portugal. Paulo Campos, que tinha a pasta das Obras Públicas, foi acusado de 10 crimes de participação económica em negócio. Já Carlos Costa Pina, outro ex-secretário de Estado de Sócrates, não foi pronunciado no segmento do processo que estava relacionado com as concessões rodoviárias da Ascendi.

Este é um artigo assinado pelo redator principal do Observador, Luís Rosa, e também pelo jornalista João Paulo Godinho, que pode ler com mais detalhe em observador.pt. Laura, falamos agora da vaga de calor que está a assolar a Europa Central. França é um dos países mais afetados. Quase metade do território está em alerta vermelho.

É o nível mais alto. O resto do país está sob alerta laranja. Pelo menos cinco pessoas já morreram. Entre as vítimas mortais estão três idosos e duas crianças que foram hoje encontradas sem vida, fechadas dentro de um carro. Só este fim de semana, 10 pessoas morreram afogadas. Mais de 1300 estabelecimentos de ensino não abriram as portas por causa das temperaturas altas. Outros, cerca de 4000, fizeram ajustes nos horários para evitar as horas de maior calor. Muita gente evita andar na rua nas horas de maior calor, mesmo com festividades que decorrem em todo o país, como explica o jornalista Carlos Pereira.

As ruas estão praticamente desertas à hora de maior calor. Ontem foi a Festa da Música em França, é uma festa nacional, em que todas as localidades a gente vai para a rua tocar música. É um dia por ano e foi ontem, no dia 21 de junho. E aqui em Clermont-Ferrand, onde eu estou, durante a tarde, não havia nenhum grupo de música a tocar na rua e depois, com o cair da noite, foram às centenas de grupos a tocar. Mas durante o dia estava desértico, ninguém andava na rua, muito raramente. E hoje passou-se exatamente a mesma coisa.

Testemunho do jornalista do Lusa Jornal, Carlos Pereira, que vive já há 40 anos em França, diz que nunca se viveu nada assim no país.

Laura, vamos agora atualizar as notícias de âmbito local.

Começamos em Aveiro. A Unidade Local de Saúde da região vai ser reforçada com mais 605 carros de emergência. O investimento é superior a €600 mil. O projeto inclui equipamento clínico, a formação dos profissionais e também manutenção contínua. A Câmara Municipal da Azambuja reforçou os apoios à Central Municipal de Operações de Socorro. Os Bombeiros Voluntários da Azambuja e de Alcoentre passam, assim, a receber cerca de €70 mil a cada ano. A delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha ganha perto de €50 mil anuais. O município destaca o papel da central na coordenação e gestão dos meios de socorro no concelho. Condemar tornou-se a segunda cidade portuguesa a integrar a rede europeia de cidades autênticas. A cidade junta-se assim a Lisboa, no âmbito da iniciativa AutentiCidades, do Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia. A distinção reconhece o compromisso do município com a valorização de produtos e das tradições locais. Nas Caldas da Rainha vai decorrer a primeira edição do Festival Internacional de Fotografia, já no próximo sábado, dia 27. O festival tem o tema Moldar as Margens. O evento propõe uma reflexão sobre o território, identidade, fronteiras físicas e simbólicas, sustentabilidade e transformação social. Em Lisboa, o rapper Plutónio vai organizar uma corrida solidária no dia 5 de julho, domingo. A partida é feita do Parque Eduardo VII, o destino final é secreto. Conta também com uma surpresa do artista. A iniciativa reverte a favor das aldeias de crianças SOS. As inscrições custam entre €5 e €15. No Seixal, a Biblioteca Municipal vai dinamizar, entre os dias 2 e 16 de julho, o curso Juventude Ativa, dirigido a jovens dos 12 aos 16 anos. A iniciativa inclui cinco sessões temáticas sobre direitos humanos, combate a preconceitos e relações interpessoais. O programa é gratuito, mas requer inscrição prévia.

É assim que fechamos o jornal das 9.