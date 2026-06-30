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nove em ponto. Jornal das 9, na Rádio Observador, é uma edição da jornalista Laura Figueiredo. E Laura, começamos com a onda de calor que se aproxima. A Ministra da Saúde assegura que todos os hospitais do país ativaram os planos de contingência.

Para já, os planos foram ativados no nível mais baixo. Ana Paula Martins diz que os hospitais estão preparados para enfrentar a vaga de calor, embora admita dificuldades devido à falta de profissionais.

Neste momento estamos no nível um. Os planos de contingência são aumentados e passam para o nível seguinte, de acordo com uma série de indicadores. Neste momento, estamos em nível um. Nós estamos preparados, ou seja, nós temos os planos todos desenhados, como temos nas ondas de frio também, mas é verdade que temos dificuldades. É verdade que temos dificuldades, porque, como sabem, o período do verão é um período em que nós temos muita falta de recursos humanos devido às merecidas férias dos profissionais.

Declarações da Ministra da Saúde, hoje, à margem da reunião de trabalho da Plataforma Regional da Especialização Inteligente em Ciências da Vida e da Saúde, que decorreu na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.

E entretanto, Laura, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera avisa que o tempo quente e seco deve durar uma semana.

Pelo menos uma semana é o que explica em comunicado o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. As temperaturas máximas podem chegar aos 44 graus, as mínimas devem rondar entre os 24 e os 28 graus. Os distritos de Évora, Beja, Portalegre e Castelo Branco vão estar já a partir de amanhã sob aviso laranja devido ao calor.

E com as temperaturas a subir, o governo manifesta confiança no dispositivo de combate a incêndios.

Uma garantia deixada pelo secretário de Estado da Proteção Civil. Rui Rocha adianta que a partir de amanhã vai haver um reforço deste dispositivo de combate aos incêndios devido à onda de calor.

Nós amanhã vamos entrar, como disse, na fase Delta, que é o que tem o dispositivo mais musculado e vai coincidir também com uma série de dias com muito calor, com noites tropicais, com umidades baixas e são sempre motivos de preocupação e por isso, como disse, fizemos algumas melhorias naquilo que é o dispositivo 2026 comparativamente a 2025, e julgamos que vão no sentido de colmatar aqui um conjunto de questões que sinalizamos. E o nosso sentimento é de confiança e de estar preparado.

Secretário de Estado da Proteção Civil, que acrescenta que a obrigação do governo é apresentar todos os anos um dispositivo o mais bem preparado possível. Entretanto, o incêndio em Murça continua a preocupar as autoridades. A esta hora já não há meios aéreos no terreno. Continuam por lá cerca de 220 bombeiros.

E Laura, também a marcar a atualidade nacional, o saldo orçamental passou para negativo. Até maio, o Estado regista um déficit de quase 1800 milhões de euros.

Uma redução de mais de 2400 milhões de euros face ao período homólogo, é o que se pode ler na síntese hoje divulgada pela entidade orçamental. No que diz respeito à receita fiscal, aumentou 2,2%. Também até maio, o Estado arrecadou mais de 22200 milhões de euros em impostos. Já a Segurança Social regista um excedente de mais de quase 3700 milhões de euros, uma subida de mais de 700 milhões em relação ao período homólogo.

E nesta edição das nove escutamos também as palavras de André Ventura. O líder do Chega considera que o Estado português não deve pagar a indenização a José Sócrates.

Em causa está a condenação do Estado por violação do segredo de justiça, que vai obrigar o Ministério Público a pagar cerca de €15000 ao antigo primeiro-ministro. Uma sentença que, entretanto, foi já contestada pelo próprio Ministério Público, que diz que vai recorrer desta decisão. Ora, esta tarde, na sede do partido, em conferência de imprensa, André Ventura disse que os contribuintes não devem ser obrigados a pagar.

O Estado português não deve pagar esta indenização a José Sócrates. O Estado português e os contribuintes portugueses não querem, não devem e não devem ser obrigados a pagar uma indenização a quem tanto lhes tirou, a quem tanto lhes roubou e depois de tanto gozar conosco e com todos aqueles que em Portugal, no fundo, trabalham para pagar o Estado em que vivemos. Isto é dinheiro dos contribuintes.

Declarações de André Ventura, que revelou ainda que o partido vai criar um pacote anticorrupção como resposta a esta indenização.

E também a marcar esta terça-feira, Laura, o deputado socialista André Pinotes Batista acusa o porta-voz do PSD de demagogia por querer chamar antigos ministros do PS para responder sobre o aumento da população estrangeira em Portugal.

O anúncio foi feito ontem por Sebastião Bugalho. Os social-democratas querem saber se os governos do PS estavam a par dos números divulgados na semana passada pelo INE. Ora, no sofá do Parlamento, Pinotes Batista desvaloriza o pedido, diz que o PSD está a colocar em causa dados oficiais.

O Partido Socialista trabalha com os dados que são oficiais e respeita as instituições neste aspecto. O INE e o Eurostat são, para todos os governos, as entidades com as quais nos norteamos, para as instâncias europeias também. Por vezes, nós identificamos, e por uma questão de clareza, é importante dizer isto, por vezes identificamos nas metodologias algumas matérias que podem ser calibradas, mas aquilo que se pede a uma autarquia, a um governo, a uma CCDR ou a uma instância europeia, é que confie nas entidades estatísticas que nutrem todas as políticas públicas globalmente. E, portanto, é mesmo uma demagogia, não há mais nada a dizer sobre isso.

Pinotes Batista acusa ainda o primeiro-ministro Luís Montenegro de estar já a pensar em eleições.

Luís Montenegro é o único líder partidário que deseja eleições, mas não sabe como é que as há de provocar. Luís Montenegro, neste momento, está a se preparar para eleições, mas eu diria que também nunca fez outra coisa. A problemática do Luís Montenegro é que percebe a inoperacionalidade do seu governo, percebe que precisa de alimentar narrativas e ter atos eleitorais sucessivos, mas não tem uma forma de provocar as eleições que deseja.

A acusação de André Pinotes Batista ao primeiro-ministro, deputado do PS, foi hoje convidados do Sofá do Parlamento.

Mudamos de tema nesta edição das nove para falar da atualidade internacional. Laura, vamos ao mais recente balanço de vítimas mortais na Venezuela. Subiu para 68 o número de portugueses e lusodescendentes mortos.

Quanto ao número de desaparecidos, vai já em 74. É o novo balanço divulgado há pouco pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que adianta ainda que dos 68 mortos, 10 são crianças. Cinquenta e nove das vítimas mortais tinham também nacionalidade venezuelana. Quanto ao número total de mortos, subiu já para 1943, número divulgado pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez. Já os feridos ultrapassam já os 10 mil.

Tempo ainda para falar de desporto e do inevitável mundial. A Noruega venceu a Costa do Marfim por duas bolas a uma.

Vai assim defrontar o Brasil nos oitavos de final. O gol da vitória foi marcado por Haaland. Daqui a cerca de uma hora arranca um novo jogo, a seleção francesa vai defrontar-se à equipa da Suécia.

E continuamos pelo futebol e com duas oficializações.

O Benfica anunciou a contratação de Lenglet, experiente central francês de 31 anos, que chega do Atlético de Madrid, assina por empréstimo e no final do ano vai assinar por contrato por outras duas temporadas. Já o Sporting anunciou um reforço para o meio-campo, Sergi Altimira, chega do Real Betis de Espanha. Foi também oficializado nas redes sociais do clube leonino.

Oito minutos para lá das 09h. Tempo ainda nesta edição para atualizar a informação de âmbito local.

Em Oliveira de Azeméis, estão a decorrer trabalhos de prolongamento da rede de abastecimento de água. A Câmara Municipal avisa que a obra vai durar cerca de um mês. Durante esse tempo, o trânsito está sujeito a desvios na zona de Ouriçosa. Almada vai reforçar a recolha sustentável de resíduos urbanos com uma nova viatura 100% elétrica. O município integra assim o grupo de autarquias que estão a apostar em soluções inovadoras e amigas do ambiente. Esta solução contribui também para a redução das emissões de carbono. Em Sintra vão ser reforçados os apoios na área social. O município e a Santa Casa da Misericórdia vão assinar protocolos que representam um investimento superior a €900 mil. Esta medida, de acordo com a autarquia, mostra o compromisso do combate à pobreza e à exclusão social. Na Póvoa de Varzim, foi inaugurada a requalificação da praia de Paimós e do mural dessa praia, uma homenagem à população da Aguçadoura. A presidente da Câmara Municipal sublinha a importância das pequenas obras com significado muito superior ao investimento financeiro. Em Leiria, o trânsito vai estar condicionado amanhã e quinta-feira, devido às comemorações de aniversário da PSP. Áreas, estradas e pontos da cidade vão estar cortados, é o aviso da Câmara Municipal. Na Azambuja vai realizar-se uma campanha extraordinária de desinfestação das redes de saneamento, que tem como objetivo prevenir e controlar a proliferação de baratas e roedores. A intervenção acontece entre amanhã e sexta-feira.

E as notícias estão de regresso à antena da Rádio Observador, também com Laura Figueiredo, às 09h30. E já daqui a pouco, também com Laura Figueiredo, vamos ter mais uma sessão de guerra traduzida. Até já, Laura.

Até já.