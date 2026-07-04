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Notícias na Rádio Observador. Começa agora o Jornal das 9, edição do jornalista João Lourenço. E João, o governo admite alargar o estado de alerta devido ao calor.

Pelo menos até o final da próxima semana. É uma garantia deixada pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves, em mais uma conferência de imprensa de ponto de situação da Proteção Civil. O ministro adianta que os meios estão a ser distribuídos pelo país para enfrentar as ocorrências atuais, mas também de forma preventiva.

Que está em cima da mesa a manutenção do estado de alerta, porque se as condições se mantiverem tal qual aquilo que é perspetivado, pode ser isso que venha a suceder. E por isso os meios estão a ser distribuídos por todo o país, por forma a que se consiga, no primeiro momento, o ataque inicial, sob uma grande estrutura de coordenação. Quero vos dizer que fiquei muito apreensivelmente agradado com aquilo que ontem pude testemunhar do companheirismo, do coletivo.

E a palavra de apreço de Luís Neves para com os operacionais no terreno. O governo português aguarda a resposta de Marrocos para o envio de meios de combate a incêndio. O ministro da Administração Interna avisa que o Reino de Marrocos está a passar por uma situação semelhante, mas espera uma resposta ainda este sábado.

Resposta que eu disse há pouco, falei com o meu colega ministro do Interior de Marrocos, há coisa de uma hora, hora e meia. Marrocos também atravessa uma situação um pouco similar com a nossa. Estão a fazer uma avaliação e ainda hoje serei informado dessa disponibilidade.

Antes do ministro da Administração Interna deixar estes avisos à população, o primeiro-ministro também falou ao país. Luís Montenegro pede à população, aos populares, que respeitem e colaborem com as autoridades.

Dar ainda mais destaque ao aviso que o seu comandante operacional deixou à população, para que todos possam seguir as recomendações das autoridades, para que todos possam respeitar as opções que, no terreno, aqueles que têm a competência e o conhecimento de dirigir as operações vão emitindo.

O primeiro-ministro elogia também a coordenação entre as várias partes neste combate aos incêndios florestais.

E a Proteção Civil mostra-se moderadamente otimista com a ocorrência de Vouzela.

O comandante nacional de Proteção Civil, Mário Silvestre, revela que o incêndio está mais estabilizado do que aquilo que seria de esperar. No entanto, alerta para o agravar da intensidade do vento já nas próximas horas.

Todos os trabalhos que continuamos a desenvolver estão a ser favoráveis do ponto de vista do combate e, portanto, estamos a ter progressos bastante positivos neste momento naquele incêndio. Reforço que o facto de estarmos neste momento a ter sucesso nestas operações não significa que não possamos ter revés, atendendo às condições meteorológicas extremamente complexas, nomeadamente ao vento forte que esperamos a partir das 20h.

No capítulo dos avisos, Mário Silvestre, neste caso, afirma que algumas zonas do país vão continuar em estado de prontidão máxima e alerta para as dificuldades que se vão fazer sentir a partir da próxima segunda-feira.

O estado de prontidão especial de dia quatro, hoje, até dia seis, fosse determinado para o seu nível máximo, o nível quatro, para a região de Aveiro, Viseu, Dão Lafões, Beiras e Serra da Estrela, para a região de Coimbra, região de Leiria, Médio Tejo, Beira Baixa, Oeste, Alto Alentejo e Algarve. O restante país estará em estado de prontidão especial de nível três.

O mecanismo europeu de proteção civil foi ativado nesta última sexta-feira, depois de um Conselho de Ministros. Mário Silvestre destaca a ajuda de operacionais espanhóis, já presentes no terreno. Informa ainda que dois Canadair italianos chegam ainda hoje à base aérea de Beja e que vão estar operacionais já neste domingo.

Ativamos o mecanismo europeu de proteção civil, onde temos a trabalhar no incêndio de Vouzela, a Unidade Militar de Emergência de Espanha, com 118 operacionais e 43 veículos, um avião Canadair de Espanha que já está a operar em Vouzela e dois aviões Canadair de Itália que irão operar amanhã, chegarão durante o dia de hoje à base aérea de Beja e irão trabalhar amanhã também, previsivelmente, no incêndio de Vouzela.

Neste momento, no terreno, do que toca a esta ocorrência em Vouzela, a noite está a cair e por isso os meios aéreos ficam indisponíveis. Restam ainda no terreno cerca de 1270 operacionais, apoiados por cerca de 420 veículos.

E na Venezuela sobe para 93 o número de cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos na sequência dos sismos.

E entre as vítimas mortais estão 17 crianças, 76 são adultos, e estes são números avançados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ao final desta tarde de sábado, há ainda 57 portugueses desaparecidos.

E agora no setor da educação, os professores dizem que continuam sem receber exames para corrigir.

O governo anunciou esta sexta-feira o adiamento da classificação dos exames e novo calendário para a segunda fase. Filinto Lima, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, refere que o processo de digitalização dos exames nacionais, quer de 11º, quer de 12º, começou muito mal. O representante indica que a correção destas provas é um passo muito grande, mas também muito arriscado.

O ministro teve coragem política para dar este passo, um passo muito grande, mas era um passo muito arriscado. Foi um passo muito arriscado. Está a ser, a prova está aí, um passo demasiado arriscado. Portanto, dissemos isso. Agora, temos que perceber se, de facto, o processo, tendo começado muito mal, vai acabar relativamente bem e acabará se no dia 17, na verdade, as escolas, os diretores poderem afixar as pautas. E essa é a promessa, portanto, do Ministro da Educação. Teremos que aguardar estes dias Vão ser dias de muita ansiedade, vão ser dias de muita pressão, até porque a plataforma, ao que nos parece, não está ainda a funcionar 100%.

Filinto Lima diz que o novo sistema de correção já tinha sido testado e utilizado no ano passado na prova de Filosofia. O presidente da Associação de Agrupamentos Escolares Públicos diz que o problema reside na quantidade de alunos que realizam determinados exames nacionais.

Mas a prova de Filosofia é feita só por 20 mil alunos e as provas que atualmente os professores estão ou deviam estar a corrigir foram 300 mil provas, ou seja, por exemplo, houve milhões de páginas que tiveram que ser digitalizadas.

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas espera que estas escolas consigam afixar as pautas no dia 17 de julho.

E já estamos em contagem decrescente para o Portugal-Espanha dos oitavos de final do Campeonato do Mundo. O lateral Nuno Mendes espera um bom duelo contra Lamine Yamal.

São dois dos atletas em destaque no que toca a atletas jovens da atualidade. Nuno Mendes, lateral direito do Paris Saint-Germain, e Lamine Yamal, o extremo direito dos quadros do Barcelona, mediram forças no último Portugal-Espanha a contar para a final da Liga das Nações. Mais recentemente, o extremo da equipe blaugrana apontou Nuno Mendes como o adversário mais complicado que encontrou pela frente. Em reação a este elogio, o jogador português perspectiva um bom duelo.

É um jogador que tem muita qualidade. Vamos jogar agora um contra o outro. E como é óbvio, vai ser um bom duelo. Gosto de jogar contra ele também. É um jogador novo, jogador com muita qualidade, que pode fazer a diferença no jogo, por isso acho que é sempre um bom duelo.

Da lateral esquerda para a lateral direita da equipe das Quinas, Nelson Semedo, atleta do Fenerbahçe, diz que esta partida dos oitavos de final, que se realiza já na próxima segunda-feira, pode ser considerada uma final antecipada.

Sabemos que o próximo jogo é bastante complicado. Diria uma final antecipada, porque são duas equipes que poderiam facilmente estar na final. Por isso acho que vai ser um jogo bonito e espero que dê para Portugal.

A esperança verbalizada em Nelson Semedo, a esperança portuguesa. O atleta tem raízes cabo-verdianas e por isso não esqueceu a campanha dos Tubarões Azuis neste Campeonato do Mundo, que terminou ontem aos pés da campeã em título, Argentina. Foi uma derrota de Cabo Verde por 3 x 2, mas apenas após prolongamento.

E agora com nove minutos para lá das 9h, vamos ao noticiário local.

Começamos em Pombal. O município investe cerca de € 3 milhões na expansão da zona industrial da Guia. Foi deliberado na primeira reunião de Câmara neste mês de julho. Tem como objetivo reforçar a capacidade de acolhimento empresarial e competitivo do conselho. Em Ovar, entra em funcionamento o novo parque de estacionamento junto ao Cemitério Municipal, tem mais 40 novos lugares. De acordo com o presidente da autarquia, o espaço representa uma melhoria na mobilidade urbana. Na Azambuja, arranca este sábado a iniciativa Artéria, Artes ao Vivo, pretende promover a cultura e a arte nas mais diversas expressões e valorizar também o território. Este projeto que vai decorrer até ao mês de setembro. Na Póvoa de Varzim, vai realizar-se já a partir deste domingo, uma nova edição do Festival Internacional de Música. É promovido pela Associação Pró-Música, com o apoio do município poveiro. O evento vai decorrer até dia 25 de julho. O município de Sintra informa que o trânsito vai estar condicionado até segunda-feira, 6 de julho. O pavimento rodoviário na Estrada de Santa Maria, em Magoito, vai ser reparado e esta empreitada tem a duração prevista de duas semanas. A terminar, no Barreiro, o trânsito rodoviário vai estar cortado já a partir da próxima terça-feira, dia 7 de julho. A intervenção consiste nos trabalhos de repavimentação. As ruas condicionadas vão ser a Avenida Alfredo da Silva, a Rotunda da Praça da Amizade, Rua Setara Zagora e também a Rotunda do Rossio.

E assim fechamos o Jornal das Nove, edição do jornalista João Lourenço. Está de regresso às 9h30. Até já!

Até já.

E já a seguir temos "Porque sim, não é resposta".