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Um Dez em Ponto. Jornal das 10, uma edição do jornalista Carlos Pedro. E começamos, Carlos, com uma notícia de última hora: foi libertada a luso-venezuelana Carla da Silva, que estava detida em Caracas há cinco anos.

Estava a cumprir uma pena de prisão de 21 anos. A informação foi confirmada ao Observador pelo Ministério Português dos Negócios Estrangeiros. A luso-descendente estava acusada dos crimes de traição, conspiração, rebelião, tráfico de armas de guerra, associação criminosa e financiamento de terrorismo. Foi condenada em maio de 2024 por um tribunal de Caracas, juntamente com outras 28 pessoas, por alegadamente conspirarem contra Nicolás Maduro. O ministério liderado por Paulo Rangel confirma estar em contacto com a família de Carla Silva. Esta é uma libertação que acontece no mesmo dia em que outros 80 presos políticos da Venezuela foram libertados. É também um assunto que vamos continuar a acompanhar aqui na Rádio Observador ao longo dos próximos espaços noticiosos.

E seguimos agora com as presidenciais, mais concretamente com Paulo Portas, que anuncia que vai votar em António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais.

Revelação feita pelo antigo líder do CDS-PP no habitual espaço de comentário semanal na TVI. Portas diz que votaria em qualquer dos candidatos moderados que não passaram da primeira volta e, por isso, confessa que esta escolha é fácil.

Eu votarei no candidato moderado, como votaria em qualquer moderado que não foi aprovado na primeira volta, se tivesse passado. Ou seja, eu sei muito bem, desde o início, em quem nunca votaria para presidente da República. Qual é a missão essencial do chefe de Estado? É unir o país. Ora, não me parece, de todo, que o outro candidato, aquele senhor que grita muito, fosse para a presidência da República unir o que quer que fosse, porque ele só sabe dividir, pôr uns contra os outros, dividir a nação em tribos, em raças, em etnias, em confissões religiosas, e isso é o contrário da função presidencial.

Paulo Portas recorda ainda os tempos do governo de Pedro Passos Coelho para deixar elogios a Seguro.

António José Seguro foi uma pessoa decente, um político decente, num momento muito difícil para Portugal, que foi o da intervenção da Troika, quando nós fomos à falência. Eu acho que sem a ajuda dele, nós não teríamos conseguido fazer o acordo social com o GT na concertação social, nem a reforma laboral que criou imensos empregos e também a baixa do IRC. Ele foi desalojado de líder do Partido Socialista pelo doutor António Costa. Eu não acho isso um título de fraqueza. Acho isso até um título de nobreza.

"Uma eleição entre o mais centrista dos nomes à esquerda e um candidato que está à direita da direita, colado ao extremismo", é a leitura de Paulo Portas.

Noutros temas que também marcam este domingo, a Polícia Judiciária diz ter realizado a maior apreensão de droga de sempre em território nacional. Falamos de quase nove toneladas de cocaína.

Aconteceu a cerca de 400 km da costa dos Açores, depois de iniciado o trajeto na América do Sul com destino à Europa. Foram encontrados numa semisubmersível mais de um total de 300 fardos de droga. No interior seguiam quatro cidadãos de nacionalidade estrangeira. A PJ relata que a maioria da cocaína foi recuperada depois da embarcação afundar, devido às condições meteorológicas, é o que conta o diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Droga, Artur Vaz.

Acabaram por se recuperar cerca de 265 fardos de cocaína, numa quantidade global que estimamos em aproximadamente perto das nove toneladas, que constitui, a confirmar-se, depois de se efetuar naturalmente as devidas pesagens, será a maior apreensão de cocaína jamais efetuada em território nacional.

Artur Vaz, da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Droga, em conferência de imprensa esta tarde. Pode ler mais sobre esta histórica apreensão de droga no site do Observador, num artigo assinado pelo jornalista Miguel Pinheiro Coia.

E seguimos nesta edição das 10. Carlos Pedro agora com o desporto. O Benfica venceu esta noite na Luz o Estrela da Amadora por 4x0. O jogo ficou marcado pelas estreias dos jovens 17 anos Daniel Banjaki e também Anísio Cabral.

E que estreias, Vicente. Já perto do final do encontro, Banjaki, que foi titular, cruzou para Anísio Cabral cabecear para o 4x0 final e para o primeiro gol de águia ao peito do jovem avançado. No final da partida, o lateral revelou a conversa que teve com o colega avançado antes do início do jogo.

Antes do jogo, quando ele ia entrar, ele disse: "Na área pra eu cruzar logo a bola", e foi o que eu fiz. Acabou por marcar.

Escutamos aqui Daniel Banjaki. Ao lado estava Anísio Cabral, que se mostrou radiante com o gol marcado.

É um sentimento inesquecível. Nem nos meus sonhos habitava que no primeiro toque ia marcar o gol. Estou muito feliz pela assistência do Banjaki, que ainda tornou o gol mais importante. Acho que temos que continuar a trabalhar, que este é o início de uma coisa muito grande.

Um gol que aconteceu aos 84 minutos, no dia em que Eusébio da Silva Ferreira celebraria 84 anos de idade. Também satisfeito estava, naturalmente, José Mourinho, que não conseguiu encontrar muitos adjetivos para descrever os momentos, quer o gol de Anísio, quer a exibição de Banjaki.

Estou, de facto, muito contente com o episódio de modo particular, porque é a estreia do Anísio em absoluto. O Banjaki faz um jogo extraordinário. O Anísio melhor não se podia pedir a um atacante. É fantástico.

Mourinho sobre dois dos destaques deste encontro. Sidney Lopes Cabral foi outro dos elementos em evidência nesta goleada do Benfica. Contra a ex-equipe, o cabo-verdiano também se estreou a marcar e assistiu para um dos dois gols de Pavlídis, o grego que chegou aos 19 gols na Liga e isolou-se de novo no topo da tabela dos melhores marcadores. Nota ainda para Rafa Silva, que voltou à luz ano e meio depois. Mourinho quis também elogiar outro nome, o de Leandro Barreiro, que entrou ao intervalo para melhorar o jogo encarnado.

Uma segunda parte muito bem conseguida Uma primeira parte dominadora. Sem jogar brilhantemente na primeira parte, criamos duas ou três muito boas oportunidades de golo, principalmente aquela do Aouissat, que é uma posição que normalmente acaba em golo, mas depois na segunda parte acho que a entrada do Barreiro deu outra dinâmica à equipa, seja na pressão mais alta, seja na velocidade nas transições. E depois é uma segunda parte bem conseguida.

Do outro lado, o técnico João Nuno destaca a atitude da equipa, mas lamenta o golo sofrido em cima do tempo de intervalo.

O golo de bola parada a terminar a primeira parte acho que nos deixa um bocadinho em dificuldade e depois logo o pênalti a fazer 2x0, tira-nos completamente do jogo. Depois a jogar aqui no Estádio da Luz fica tudo mais difícil, mas a atitude do jogador está lá e vamos ter que continuar. Isto não é para perder dois jogos. Vamos zero pontos, mas para a semana temos um jogo com o Alverca para tentar ganhar.

Um jogo marcado para sábado. Já o Benfica, que segue na terceira posição do campeonato, joga no domingo contra o Tondela fora de portas. Antes disso, luta pela vida na Liga dos Campeões contra o Real Madrid, na quarta-feira.

Oito minutos para lá das 10h e tempo agora, Carlos Pedro, para atualizar a informação de âmbito local.

A Câmara do Seixal vai promover um passeio pela Praia Fluvial da Ponta dos Corvos no próximo mês. O objetivo é sensibilizar para a conservação da natureza através da observação da biodiversidade. Acontece no dia 28 de fevereiro. A participação é gratuita, com limite de 20 pessoas. Mais de 200 pessoas manifestaram-se esta tarde em Lisboa contra a repressão dos protestos no Irão. Pedem a intervenção da comunidade internacional para travar o que dizem ser o Holocausto iraniano. A Sociedade Recreativa Operária de Santarém vai realizar um recital de canto lírico. O concerto consiste numa viagem musical dedicada à criação portuguesa dos séculos XX e XXI. Acontece no sábado do próximo fim de semana, na Igreja da Misericórdia de Santarém. A entrada é gratuita. O Carnaval em Estarreja vai começar a 7 de fevereiro. A programação vai estender-se por mais de uma semana, até dia 17 do próximo mês. Vão animar a festa sete grupos de folia, quatro escolas de samba e ainda o grupo de passarela As Eufémias. Em Vila do Conde, a marginal foi hoje reaberta à circulação de automóveis. Esteve encerrada desde quinta-feira por causa da agitação marítima. Ainda assim, o município recomenda o cumprimento das orientações da Proteção Civil e das forças de segurança devido ao mau tempo. Os 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia marcam o tema da edição deste ano da Assembleia Jovem de Ourém. O projeto pretende incentivar a reflexão crítica sobre o impacto da integração europeia na vida dos jovens. Fechamos em Aveiro, onde na próxima quarta-feira vai haver uma sessão online de aconselhamento educacional sobre o tema bullying. Vai ser dinamizada pelo Serviço de Psicologia e Aconselhamento da Câmara Municipal de Aveiro. Durante a sessão vão ser abordadas situações apresentadas pelos participantes.

Informação de regresso à antena da Rádio Observador quando forem 10h30, também com edição do Carlos Pedro. Carlos, até já.

Até já.

Já a seguir temos "Conversas do Fim do Mundo".