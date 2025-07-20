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11 horas. As notícias com Miguel Gato. O antigo primeiro-ministro José Sócrates acusa o Ministério Público de não ter uma única prova contra ele no processo da Operação Marquês e, por isso, a cobertura midiática dos últimos dias de julgamento focaram-se apenas na troca de palavras entre o ex-governante e a juíza Susana Seca. São declarações do antigo primeiro-ministro, em entrevista esta noite à CNN Portugal, Sócrates diz que é alvo de acusações infames.

Fico com a sensação que a cobertura do julgamento teve mais a ver justamente com os traços do meu temperamento e das minhas divergências com a juíza do que propriamente com a substância do que lá se passou. O jornalismo também cobriu desta forma estes cinco dias, porque o que se passou nestes cinco dias foi que em duas das principais acusações, a questão da PT e a questão que diz respeito ao TGV, a verdade é que não ficou pedra sobre pedra. E a verdade é que o Ministério Público não apresentou um facto, um indício, uma prova que pudesse sustentar as infames acusações que faz. E foi por isso que não se falou de nada, porque é sempre melhor não falar de nada quando o Ministério Público nada tem para dizer.

José Sócrates diz estar a ser julgado sob protesto e volta a utilizar a tese do lapso de escrita para desvalorizar o julgamento da Operação Marquês.

Gostaria que se percebesse que eu estou neste julgamento sob protesto. Eu tenho ainda uma disputa judicial em curso, porque a verdade é que esta é a segunda vez que eu sou julgado. Não é a primeira, é a segunda, é o segundo julgamento. E este segundo julgamento existe por causa de um lapso de escrita, porque mudaram a acusação, mudaram o crime, mudou a moldura penal, mudou o prazo de prescrição e, portanto, os crimes que tinham sido já considerados prescritos voltaram de novo por artes de magia.

E esse é o ponto essencial que neste momento tem com a Justiça portuguesa?

Esse é o ponto essencial, porque não é possível fazer uma coisa destas.

José Sócrates considera que a queixa que fez no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos é parte da estratégia de defesa que tem contra o que chama de golpada judicial do Estado português. O antigo primeiro-ministro queixa-se de ter as garantias constitucionais negadas. Sócrates é o principal arguido da Operação Marquês, está acusado de 22 crimes pelo Ministério Público. O novo governador do Banco de Portugal deve ser conhecido na próxima quinta-feira e para essa escolha, o PS pede que impere o interesse nacional. Apelo feito esta noite por José Luís Carneiro, o secretário-geral socialista considera ainda que o prestígio de Mário Centeno não deve deixar de ser aproveitado pelo governo.

É evidente que o doutor Mário Centeno tem um prestígio no país e tem um prestígio internacional. Quando digo um prestígio internacional, ele é dos ex-ministros das finanças e dos responsáveis máximos dos bancos centrais, dos mais respeitados na Europa. Ora, este prestígio, este estatuto, deve, do meu ponto de vista, ser aproveitado pelo país. Não aproveitar este estatuto, este prestígio, significa não defender convenientemente o interesse do nosso país.

Luís Montenegro assegurou que o governo vai indicar o nome do novo governador do Banco de Portugal depois da reunião do Conselho de Ministros da próxima semana, na quinta-feira. Este domingo, na Madeira, o primeiro-ministro deixou em aberto a hipótese de Mário Centeno manter-se no cargo por reunir todos os requisitos necessários. José Luís Carneiro falou também de tarifas esta noite à entrada para a apresentação da Comissão de Honra da candidatura do PS à Câmara de Guimarães e enviou um recado ao governo. O Partido Socialista quer um plano para combater as taxas alfandegárias vindas dos Estados Unidos nos vários setores que podem ser afetados em Portugal.

Do têxtil, do vestuário, do calçado, do setor dos vinhos, do setor da saúde, porque são setores que vão ser profundamente afetados com as tarifas a serem adotadas por parte dos Estados Unidos da América. E, portanto, o governo, do nosso ponto de vista, deve ter um plano bem preparado para proteger estas empresas e para procurar, junto à União Europeia, defender os interesses do nosso país.

Donald Trump aplicou uma trégua nas tarifas que acaba no próximo dia 1 de agosto. Apesar das negociações entre os Estados Unidos e a União Europeia, está previsto que a Casa Branca aplique taxas alfandegárias aos produtos europeus na ordem dos 30% já a partir do próximo mês. Miguel Albuquerque anuncia um projeto de revisão constitucional para a Madeira. O presidente regional entende que os madeirenses estão fartos de ser renegados pela República. Isto na habitual festa do PSD no arquipélago, na Herdade de Chão da Lagoa. Ao lado de Luís Montenegro, diz confiar no primeiro-ministro para que as coisas daqui para a frente mudem.

Vou liderar um grupo de trabalho para apresentar um projeto de revisão constitucional para finalmente a Madeira ter direito a um futuro de liberdade e desenvolvimento. A Constituição, as decisões do Tribunal Constitucional e um conjunto de palerrices da lei da República só servem para bloquear o nosso desenvolvimento. Agora é tempo do nosso primeiro-ministro, o nosso presidente, uma terra social-democrata, ser tratada como deve. Somos portugueses de primeira, a República tem que assumir as suas responsabilidades para com a nossa região.

Miguel Albuquerque, num som captado pela RTP, pede que a República passe das ações para os atos. Da parte do primeiro-ministro, foi dirigida a Miguel Albuquerque a promessa de trabalho numa nova lei de finanças regionais e também o fim da construção do Hospital Universitário do Funchal. Uma carta aberta de antigos dirigentes do PAN pede uma avaliação da atual direção. Acusam Inês de Sousa Real de se desviar dos valores fundadores do partido. Em causa, uma carta com 35 signatários, entre os quais a antiga deputada Bibiana Cunha, mas também outros ex-dirigentes do PAN, escrevem que Inês de Sousa Real apenas está a assentar numa lógica de mera sobrevivência política. Os signatários apontam também para uma falta de estratégia coerente para as próximas eleições autárquicas, que se realizam no mês de outubro, sem linha ideológica definida pelo partido. Ontem, Inês de Sousa Real foi confrontada com estas demissões internas recentes. A porta-voz do PAN considera que são pessoas que não estavam comprometidas com o projeto do partido. E neste jornal atualizamos ainda informação de âmbito local. Começamos com Cascais, onde um homem de 53 anos morreu durante uma prova de natação de 10 km. A vítima, de nacionalidade espanhola, sofreu uma paragem cardiorrespiratória. Em Arouca, um motociclista ficou gravemente ferido após despistar-se. A vítima foi assistida no local por equipes de emergência dos Bombeiros Voluntários de Fajões. O motociclista foi transportado para o Hospital de Santa Maria da Feira e as causas do acidente estão a ser investigadas. As maternidades de Almada e Barreiro vão manter a rotatividade até o fim do ano, uma informação avançada pelos deputados do PS do círculo eleitoral de Setúbal. Por falta de médicos, estas urgências vão estar abertas alternadamente. Alcobaça vai acolher a nona etapa da Volta a Portugal em bicicleta. A partida acontece entre os dias 6 e 16 de agosto, no Panorama Multiusos. Em Porto de Mós, as festas de São Pedro doaram mais de 1500 refeições solidárias, uma iniciativa da Associação Rodas de Aço Motor Clube para combater o desperdício alimentar. A entrega das refeições contou com o apoio de voluntários da associação e de 10 juntas de freguesia. Terminamos no Porto, onde vai haver cinema ao ar livre e com entrada gratuita. As sessões vão acontecer em vários jardins e praças da cidade. Trata-se do Cinema Fora do Sítio, que está de regresso à cidade entre os dias 1 e 30 de agosto. Eu sou o Miguel Gato e as notícias estão de regresso à antena da Rádio Observador quando forem 11h30. Até já.