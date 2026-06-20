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As notícias. Começa agora o Jornal das 11, edição do jornalista João Lourenço. E João, 21 portugueses foram realojados na República Dominicana devido a um forte incêndio num resort.

Realojados em unidades hoteleiras próximas deste estabelecimento hoteleiro, o Ministério dos Negócios Estrangeiros já confirmou que todos os cidadãos lusos estão bem. Este fogo, de grandes dimensões, já causou uma morte, uma mulher de 46 anos de origem tunisiana. Três pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais, outras seis receberam tratamento médico no local. O Centro de Operações de Emergência da República Dominicana informou, através da rede social X, que desde as primeiras horas da manhã deste sábado, as equipes de emergência estão a atuar no combate ao incêndio. O mesmo comunicado dá conta do controle das chamas pelos bombeiros. As causas do incêndio ainda não foram determinadas e estão a ser investigadas pelas autoridades locais.

Na atualidade nacional, Carlos Moedas, Pedro Duarte e Sebastião Bugalho vão passar a vice-presidentes do PSD. O eurodeputado vai também passar a ser o porta-voz do partido.

As alterações anunciadas por Luís Montenegro, o presidente social-democrata, puxa para a direção do PSD os autarcas das duas maiores cidades do país e o eurodeputado Sebastião Bugalho, que vai ter maior lugar de destaque. Leonor Beleza mantém-se como vice-presidente, a primeira vice-presidente da direção social-democrata, e Alexandre Poço e Inês Palma Ramalho também vão continuar. De fora fica Lucinda Damaso, até aqui vice-presidente do PSD e também vice da UGT, vai deixar a direção do partido. Noutros órgãos do PSD, há uma troca a envolver dois ministros. A lista para o Conselho de Jurisdição, que até aqui era liderado por Ana Paula Martins, vai ser encabeçada por Gonçalo Matias, ministro da Reforma do Estado. O ministro da Saúde vai agora presidir à Comissão de Auditoria Financeira.

Já Miguel Albuquerque vai deixar a Mesa do Congresso.

O anúncio foi feito pelo próprio, ao final da tarde deste sábado.

Queria informá-los que decidi, desde há uns tempos, que não me ia recandidatar a presidente do Congresso. Essa decisão é uma decisão pessoal minha e nada tem a ver, nem poderia ter a ver, com qualquer atrito com a direção do partido. Eu gosto de ser claro e no tempo dos ofendidinhos, eu ainda sou um político à antiga, que digo o que tenho que dizer e não tenho medo de partir ovos.

O presidente do Governo Regional da Madeira vai ser substituído pelo presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro. Nota ainda para o Conselho Nacional, que vai ser liderado pela antiga ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque.

O secretário-geral do PSD está convencido de que o Orçamento do Estado vai ser aprovado no final do ano e considera que o país estaria pior a viver em duodécimos.

E é uma convicção verbalizada por Hugo Soares, em entrevista à Rádio Observador, depois do chumbo do pacote laboral, que deixou o PSD e Chega de costas voltadas. O também líder parlamentar do PSD manteve a convicção de que o Orçamento do Estado vai acabar por ser viabilizado.

Nós vamos trabalhar e fazer tudo para que o Orçamento do Estado seja aprovado. Há vários países que têm, há vários anos, governos em duodécimos e eles vão persistindo. Eu acho que não é o melhor. Acho que para o país era fundamental que houvesse um novo Orçamento do Estado. E repito, eu estou convencido que isso pode acontecer.

Hugo Soares garante que não clamou vitória na quinta-feira, ou seja, no dia anterior à votação do pacote laboral, limitou-se a anunciar que havia um acordo com o Chega.

O ministro dos Negócios Estrangeiros critica a postura dos dois maiores partidos da oposição nas negociações da reforma laboral. Já o ministro da Presidência diz que José Luís Carneiro tem agido de forma mais radical que Pedro Nuno Santos.

Isso são acusações na mesma linha por parte de vários governantes diferentes, que estiveram durante este sábado no Congresso do PSD. Começamos por Paulo Rangel, o ministro dos Negócios Estrangeiros, deixa críticas à esquerda e à direita.

O PS pôs-se sempre à parte e forçou a UGT à parte, quis tratar a UGT como o PCP trata a CGTP e, portanto, está a retirar à UGT a sua legitimidade alargada e a ser uma espécie de corrente apenas do Partido Socialista. E depois, evidentemente, o Chega. O Chega aqui mostrou que não está à altura de governar e que, obviamente, queria fazer algo que, para além de ser populista, teria como consequência direta a baixa das pensões dos portugueses.

No mesmo sentido vão as críticas de António Leitão Amaro, que diz que o secretário-geral socialista está irreconhecível.

Este comportamento não é provavelmente aquilo que os portugueses esperavam da pessoa que conheciam. Agora poderão estar a descobrir uma pessoa nova e provavelmente, se estes comportamentos continuam, é isso mesmo que vão ver. Até Pedro Nuno Santos fez um acordo sobre o IRS Jovem e viabilizou o Orçamento.

José Luís Carneiro tem sido mais radical do que Pedro Nuno Santos, é isso?

Nestas semanas, com esta postura imobilista, é uma postura mais imobilista, mais oposicionista ao país, mais bloqueadora de reformas, até que o Partido Socialista de Pedro Nuno Santos em várias coisas.

António Leitão Amaro e Paulo Rangel, em entrevista à Rádio Observador, no 43º Congresso do PSD, em Ervadia.

O secretário-geral do PCP considera o chumbo do pacote laboral uma grande vitória dos trabalhadores.

O secretário-geral comunista, Paulo Raimundo, afirma que os trabalhadores não vacilaram na defesa dos direitos laborais e destacou o papel da CGTP para a derrota do governo. Em Gouveia, no distrito da Guarda, o líder comunista avisa que a votação da passada sexta-feira comprova que a força do trabalho é maior que a força do capital. Atacou ainda o governo pelas manobras para a aprovação destas alterações à lei. Paulo Raimundo também atirou críticas aos restantes partidos que apoiaram esta iniciativa do Executivo de Luís Montenegro. Refere-se ao Chega como o partido da farsa. Segundo o secretário-geral do PCP, está aberto um novo ciclo para que os trabalhadores possam mudar a situação social e económica em que vivem.

Seguimos com as notícias. Centenas de pessoas manifestaram-se hoje na Baixa de Lisboa para protestar contra a sentença do polícia que matou Odair Muniz.

E uma manifestação que aconteceu por volta das 18h, foi organizado pelo movimento Vida Justa, sob o lema "Sem Justiça Não Há Paz". Segundo este movimento, a iniciativa pretendeu chamar a atenção para o racismo estrutural da justiça portuguesa. O ativista do movimento, Flávio Almada, chegou mesmo a dizer que a memória de Odair Muniz foi traída pela justiça. Já o deputado do Bloco de Esquerda, Fabian Figueiredo, esteve também presente neste protesto. Disse que o diretor nacional da Polícia de Segurança Pública, Luís Carrilho, não tem condições para continuar no cargo.

E agora no mundial, a Alemanha vira o resultado nos últimos minutos da partida e garante a passagem à próxima fase da prova.

E é já com um golo fora de horas que Denis Undav, avançado germânico dos quadros do Estugarda, que saltou do banco ainda no segundo tempo e conseguiu marcar dois golos. Com este resultado, a Alemanha já garante essa passagem à próxima fase de grupos, neste caso, aos 16 avos de final. No entanto, ainda deve esperar pelo resultado do outro jogo do grupo, ou seja, a partida entre a seleção do Curaçao e do Equador. E caso ambas estas seleções não consigam pontuar, a Alemanha garante esse primeiro lugar deste grupo E. Ainda durante esta madrugada, há mais uma partida referente ao grupo F. Cinco da manhã, a Tunísia vai jogar frente à seleção do Japão. Estas duas partidas vão ser acompanhadas pelo jornalista Martim Mazeira.

E agora, com nove minutos para lá das 23h, vamos ao habitual espaço de informação local. João.

Iniciamos em Aveiro com a morte de um homem carbonizado na sequência de um incêndio rural na vila de Cacia, durante a tarde deste sábado. O alerta para o incêndio ocorreu por volta das 15h. A investigação para apurar as circunstâncias desta morte está em curso, mas as autoridades já indicam para, neste caso, uma queimada que acabou por se descontrolar. Em Almada, foram este sábado detidos dois jovens suspeitos da prática de fogo posto na Costa da Caparica. A PJ explica que o crime ocorreu na terça-feira num pavilhão na Praia do Dragão Vermelho. Segundo a Polícia Judiciária, os dois jovens, de apenas 17 anos, acederam ao interior do pavilhão e atearam fogo com a utilização de um isqueiro e de outros objetos. Em Loures, foi aprovada a adjudicação da construção para a nova saída da A1, na Bouvadella. Este projeto já tinha sido reivindicado há várias décadas e inclui também a formulação de arruamentos na vila da Bouvadella. A obra deve iniciar-se em outubro ou em novembro deste ano. Em Santarém, a Igreja de Marvila vai ser alvo de obras de pintura e de requalificação, num investimento de cerca de €70 mil. Neste caso, são custos que vão ser totalmente cobertos por parte da autarquia e as obras devem iniciar nos próximos meses e pretendem também melhorar a imagem urbana da zona histórica. Em Matosinhos, uma idosa foi assaltada na própria casa na noite de sexta para sábado. A mulher de 96 anos, que se encontra acamada, foi surpreendida por um assaltante que lhe vasculhou o quarto durante mais de cinco minutos. O assaltante terá levado um cordão de ouro que a vítima trazia ao pescoço e também conseguiu coletar outras joias. Em Porto de Mos vai ocorrer uma palestra dedicada ao tema da segurança contra os incêndios. O evento ocorre pelas 09h, na próxima terça-feira. É promovida pelo Centro Paroquial de Assistência do Juncão. A iniciativa tem como objetivo sensibilizar a comunidade para a adoção de comportamentos de prevenção. Esta iniciativa que vai decorrer na Junta de Freguesia da Calvaria de Cima.

E assim que terminamos o jornal das 23h, edição do jornalista João Lourenço. Está de regresso às 23h30 e já a seguir vamos em direto até ao Congresso do PSD fazer o balanço deste primeiro dia. Até já, João.

Até já.