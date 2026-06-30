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São 11 em ponto. Edição das 11 com a jornalista Laura Figueiredo e começamos, Laura, com as vítimas mortais no sismo da Venezuela. Subiu para 68 o número de portugueses e lusodescendentes.

Quanto ao número de desaparecidos, vai já em 74. São dados divulgados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que adianta ainda que, dos 68 mortos, 10 são crianças. Cinquenta e nove das vítimas mortais tinham também nacionalidade venezuelana. Quanto ao número total de mortos na Venezuela, subiu para 1943, número divulgado pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez. Adianta ainda que os feridos ultrapassam já os 10 mil.

E seguimos agora, Laura, com a onda de calor que se aproxima e que pode durar pelo menos uma semana. A Ministra da Saúde assegura que todos os hospitais do país já ativaram os planos de contingência.

Para já, os planos foram ativados no nível mais baixo. Ana Paula Martins diz que os hospitais estão preparados para enfrentar a vaga de calor, embora admita dificuldades devido à falta de profissionais.

Neste momento, estamos no nível um. Os planos de contingência são aumentados, digamos assim, passam para o nível seguinte, de acordo com uma série de indicadores. Neste momento, estamos em nível um. Nós estamos preparados, ou seja, nós temos os planos todos desenhados, como temos nas ondas de frio também, mas é verdade que temos dificuldades. É verdade, temos dificuldades, porque, como sabem, o período do verão é um período em que nós temos muita falta de recursos humanos devido às merecidas férias também dos profissionais.

Declarações da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, à margem da reunião de trabalho da Plataforma Regional da Especialização Inteligente em Ciências da Vida e Saúde, que decorreu esta tarde na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.

E Laura, como dizíamos, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera avisa que o tempo quente e seco deve durar uma semana.

Pelo menos uma semana, é o que explica em comunicado o IPMA. As temperaturas máximas podem chegar aos 44 graus. As mínimas vão rondar entre os 24 e os 28. Os distritos de Évora, Beja, Portalegre e Castelo Branco vão estar, a partir de amanhã, sob aviso laranja devido ao calor.

E face ao aumento das temperaturas, o governo manifesta confiança no dispositivo de combate a incêndios.

Uma garantia deixada pelo secretário de Estado da Proteção Civil. Rui Rocha adianta que a partir de amanhã vai haver um reforço deste dispositivo devido à onda de calor.

Nós amanhã vamos entrar, como disse, na fase Delta, que é o que tem o dispositivo mais musculado e vai coincidir também com uma série de dias com muito calor, com noites tropicais, com umidades também baixas e, portanto, são sempre motivos de preocupação e por isso, como disse, fizemos algumas melhorias naquilo que é o dispositivo 2026 comparativamente a 2025, e julgamos que vão no sentido de colmatar aqui um conjunto de questões que sinalizamos e o nosso sentimento é de confiança e de estar preparado.

Secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, que acrescenta que a obrigação do governo é apresentar todos os anos um dispositivo o mais bem preparado possível. Entretanto, entrou em fase de resolução o incêndio em Murça, no distrito de Vila Real. No terreno, para já, mantêm-se ainda assim 230 bombeiros. O alerta para este incêndio foi dado por volta da 13h, numa zona de acessos difíceis.

E também a marcar a atualidade nacional, o ministro da Administração Interna, que defende a necessidade de haver mais competências e autonomia para os polícias municipais.

Luís Neves lembra que as polícias municipais asseguram serviços de polícia administrativa sem possuírem competências de órgãos de polícia criminal. Por isso, admite que é importante uniformizar a nível nacional e rever o regime destas polícias. Declarações do ministro da Administração Interna à margem de um colóquio sobre a Polícia Municipal em Mafra. Luís Neves salientou ainda que a cooperação das polícias municipais com as forças de segurança e de investigação policial é fundamental, dada a proximidade em relação aos cidadãos.

E André Ventura considera, Laura, que o Estado não deve pagar a indenização a José Sócrates.

Em causa está a condenação do Estado por violação do segredo de justiça, que vai obrigar o Ministério Público a pagar cerca de €15 mil ao antigo primeiro-ministro. Uma sentença que, entretanto, já foi contestada pelo próprio Ministério Público, que diz que vai recorrer desta decisão. Ora, esta tarde, na sede do partido, em conferência de imprensa, André Ventura diz que os contribuintes não devem ser obrigados a pagar esta indenização.

O Estado português não deve pagar esta indenização a José Sócrates. O Estado português e os contribuintes portugueses não querem, não devem e não devem ser obrigados a pagar uma indenização a quem tanto lhes tirou, a quem tanto lhes roubou e depois de tanto gozar conosco e com todos aqueles que em Portugal, no fundo, trabalham para pagar o Estado em que vivemos. Isto é dinheiro dos contribuintes.

O líder do Chega, André Ventura, que revela ainda que o partido vai criar um pacote anticorrupção como resposta à indenização.

E no desporto, é altura de irmos até ao Mundial. Com o jogo já no início da segunda parte, a França está a vencer, Laura, a Suécia por um bola a zero.

Golo de Mbappé no primeiro duelo 100% europeu destes dezasseis avos-de-final. O vencedor desta partida vai encontrar o Paraguai na próxima fase da competição, a seleção sul-americana que ontem à noite eliminou a Alemanha. Aqui conosco em estúdio está o Diogo Varela a acompanhar este jogo. Diogo, que resumo é que fazes da primeira parte?

Olá, Laura. A primeira parte foi bem conseguida por parte da seleção francesa, mas o gol só surgiu ao minuto 45. Depois de várias investidas gaulesas, com Mbappé e Olise a acertarem no poste da baliza sueca, foi o avançado do Real Madrid a marcar o gol em cima do minuto 45, ele que já é, de forma isolada, o segundo melhor marcador da história dos Campeonatos do Mundo, agora com 17 gols no total, deixando para trás o antigo recordista Miroslav Klose, que tinha 16 gols. O recordista ainda vai sendo Lionel Messi. O astro argentino está com 19 gols e naturalmente também no ativo nesta prova. Em termos de melhores marcadores na atual edição, Messi ainda lidera com seis gols. Mbappé apanhou agora também Erling Haaland com cinco gols na segunda posição dos melhores marcadores deste Campeonato do Mundo 2026. A Suécia tem passado tremendas dificuldades e até, a título de exemplo, no gol de Mbappé ao minuto 45, após um canto a favor de França, acabou por ser Mbappé a fintar Victor Gyökeres. Era o antigo avançado do Sporting que estava lá a tentar defender, não conseguiu parar o poderoso remate de Mbappé e depois, Laura, um momento também bonito por parte da coletiva francesa. Mbappé e todos os colegas foram celebrar com Didier Deschamps, o selecionador, que na semana passada perdeu a mãe, que morreu. O selecionador francês, inclusive, não esteve nesse banco de suplentes frente à Noruega. Agora com 48 minutos, mantém-se um a zero, mas a França completamente por cima.

Diogo Varela com os detalhes deste jogo entre França e Suécia. Ainda esta madrugada, em novo duelo dos dezasseis avos-de-final, jogam México e Equador, com apito inicial às 02h.

Sete minutos para lá das 11h e nesta edição partimos do Mundial até à síntese de informação local.

Em Oliveira de Azeméis, estão a decorrer trabalhos de prolongamento da rede de abastecimento de água. A Câmara Municipal diz que esta obra vai durar cerca de um mês. Durante este tempo, o trânsito vai estar sujeito a desvios na zona de Ouriçosa. Amada reforçou a recolha sustentável de resíduos urbanos com uma nova viatura 100% elétrica. O município integra assim o grupo de autarquias que apostam em soluções inovadoras e amigas do ambiente, uma solução que contribui para a redução das emissões de carbono. Em Sintra vão ser reforçados os apoios na área social. O município e a Santa Casa da Misericórdia vão assinar protocolos que representam um investimento superior a € 900 mil. Esta medida mostra o compromisso no combate à pobreza e à exclusão social, é o que diz a Câmara Municipal. Na Póvoa de Varzim, foi inaugurada a requalificação da praia de Pedmo, tal como o mural, uma homenagem à população de Aguçadoura. A presidente da Câmara Municipal sublinha a importância das pequenas obras com um significado que diz ser muito superior ao investimento financeiro. Em Leiria, o trânsito vai estar condicionado amanhã e quinta-feira, devido às comemorações de aniversário da PSP. É o que adianta a Câmara Municipal, que diz que várias estradas e pontos da cidade vão estar cortados. Em Azambuja vai ser feita mais uma campanha de desinfestação das redes de saneamento, com o objetivo de prevenir e controlar a proliferação de baratas. Esta intervenção vai acontecer entre amanhã e sexta-feira.

Estas e outras notícias resumidas e atualizadas na síntese das 11h30, também com a Laura Figueiredo. Laura, até já.

Até já.