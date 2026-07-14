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Edição das 11 com Ricardo Loureiro. E Ricardo, Pedro Passos Coelho diz que o governo tem de romper com a tradição de colocar políticos no lugar de especialistas.

Declarações do ex-primeiro-ministro durante a apresentação do livro "Estratégia Empresarial", dos economistas José Crespo de Carvalho e Leandro Pereira. O ex-primeiro-ministro deixou algumas das visões que tem sobre o país e sobre o atual governo. Pedro Passos Coelho diz que, no ponto de vista da tecnocracia, o governo tem imitado os anteriores.

Este governo parece-me que tem, desse ponto de vista, exibido um comportamento muito parecido com os anteriores. Quanto melhores forem os tecnocratas que estão a fazer a máquina do Estado funcionar, melhor. Não têm de ser políticos. Não têm de ser escolhidos por patronagem política, porque é meu amigo, porque tenho confiança nele. Não podemos pôr gente que nem sabe a linguagem dos técnicos a dar ordens a pessoas que percebem que nem sabem do que é que lhes estão a falar. E, portanto, eu adoraria que o atual governo rompesse com essa tradição dos últimos anos.

Sem fazer uma referência direta a membros do governo que tenham vindo de fora da política partidária, Pedro Passos Coelho deixou até elogios ao ministro Fernando Alexandre, apesar de estar debaixo de fogo da oposição.

Não quero intervir nesse plano.

Ele é um exemplo de tecnocratas de educação.

Tenho muita estima pelo professor Fernando Alexandre, que acho que ele é uma pessoa muito competente.

Passos Coelho exaltou ainda a tentativa reformista do governo de Luís Montenegro.

Este governo enunciou esse objetivo, e isso é muito importante, porque nós só conseguimos corrigir o que está mal quando reconhecemos o que está mal. E esse primeiro passo, o governo fez. O resto, vamos dar algum tempo para ver. Eu já tenho feito algumas observações que achava que as coisas deviam dar um pouquinho mais depressa, porque estou a olhar de fora e vejo as coisas, se calhar, com mais impaciência. Mas o diagnóstico está bem feito. Há uma preocupação de reformar o Estado. Vamos ver agora se as várias medidas que vão aparecendo, se alinham para oferecer os resultados que nós precisamos.

Acerca do tema da água ou da falta dela em Almada, o ex-primeiro-ministro diz que tem de haver planeamento para evitar problemas como este.

Há o mínimo de planeamento que temos de fazer, senão acontece o que acontece em Almada, não há água. E por que não há água? Não há água porque alguma coisa falhou. Não é por me dizerem, com certeza, que a capitação, o consumo, é o dobro da média do país. Isso não aconteceu na semana passada. De repente, Almada não começou a consumir o dobro do que consumia. Há, com certeza, uma história. Por que aquilo se passou? Não há planeamento, não há o mínimo de intervenção estrutural sobre o problema. Portanto, um dia aconteceu.

Declarações de Pedro Passos Coelho durante a apresentação do livro "Estratégia Empresarial", uma apresentação acompanhada pela Rádio Observador.

E a Câmara de Odemira vai fiscalizar as obras feitas pelo ministro da Administração Interna.

Fonte oficial da autarquia confirmou ao Observador que o município vai tratar o caso de acordo com os trâmites legais. A mesma fonte adianta também que não existe qualquer processo de licenciamento em curso sobre as obras feitas pelo ministro da Administração Interna, no monte que detém em Santo Utônio, em Odemira. Isto depois do ministro ter dito que o processo de licenciamento estava a ser tratado.

E a vice-presidente da bancada do PS, Marina Gonçalves, diz que Fernando Alexandre deve avaliar se tem condições para continuar como ministro da Educação.

A antiga ministra e atual deputada do PS não pede diretamente a demissão de Fernando Alexandre, mas diz que o ministro deve avaliar se tem condições para continuar no cargo depois do falhanço do processo de classificação dos exames. Em entrevista ao Observador, Marina Gonçalves diz que Fernando Alexandre deve procurar saber se consegue melhorar a gestão da pasta.

Eu não estou a dizer que se deve demitir ou não se deve demitir. Acho que não me cabe a mim sequer aqui dizê-lo. Agora, que essa avaliação deve ser feita por quem falhou redondamente naquele que é um papel central para a vida dos alunos, que foi o ministro da Educação, pois bem, eu acho que ele deve fazer essa avaliação. Mas eu, como acho que nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos e devemos ser nós a fazer essa avaliação, aquilo que eu espero e é o conselho que dou, é que o próprio ministro faça a avaliação se tem condições para se manter e, tendo, como é que gere um bocadinho melhor do que fez até agora.

Marina Gonçalves, entrevista ao Sofá do Parlamento, em que vinca ainda as condições para a legislatura durar até o fim e aponta o dedo ao governo como principal culpado pela instabilidade.

A legislatura tem quatro anos e, portanto, há sempre possibilidade e condições para chegar até o fim da legislatura. Que o governo está a fazer tudo para causar uma instabilidade brutal no país e é o único que parece querer eleições, isso eu não tenho dúvidas. Tem sido sucessivamente alvo de críticas justas em várias áreas de governação pela forma desastrosa como gere muitos dossiês.

Marina Gonçalves, entrevista ao Observador em que, sobre o futuro do PS, diz que todos os responsáveis políticos estão a prazo nos cargos.

O secretário-geral do PCP diz que Fernando Alexandre não pode fugir ao debate na Assembleia da República.

Paulo Raimundo diz, e passo a citar: "Era o que faltava, o governo não se fazer representar pelo ministro da Educação no debate sobre os exames nacionais". Paulo Raimundo deu como certa a admissão dessa e desta discussão de urgência requerida pelo PCP para a próxima sexta-feira. O líder comunista frisou que caberá à conferência de líderes amanhã deliberar sobre o debate e reiterou que seria uma desfaçatez que o governo se fizesse representar por outro governante que não Fernando Alexandre.

A conferência de líderes tem que organizar o debate, mas não tem muito pra decidir, porque é um debate potestativo e portanto, é obrigatório que se faça. É um debate onde é convocado o governo. Nós não estamos em condições de obrigar O ministro da Educação a ir a esse debate. Estamos apenas em condições de exigir que o Governo lá esteja. É isso que vai acontecer. O que eu espero é que o Governo não tenha a desfaçatez de indicar outros membros do Governo que não o ministro da Educação. Era só o que me faltava.

O líder comunista aos jornalistas, depois de uma reunião com a Federação Nacional dos Professores, sobre a garantia dada por Fernando Alexandre de que os prazos para a correção dos exames serão cumpridos. Paulo Raimundo diz que o ministro não tem credibilidade para falar em cumprimento de datas.

Governo, patrões e sindicatos voltam amanhã à concertação social, com o ministro a dizer que agora a palavra está do lado dos parceiros sociais.

É a primeira reunião depois do chumbo da reforma laboral. A ministra do Trabalho diz que agora é tempo de devolver a palavra aos parceiros sociais sobre a reforma da Lei do Trabalho. Reforma que Maria do Rosário Palma Ramalho considera ser inevitável, quer seja neste ou num outro governo. Questionada esta tarde pelos jornalistas, à margem da apresentação de um relatório no Ministério do Trabalho sobre a negociação coletiva, a ministra recusou-se a revelar aquilo que vai acontecer amanhã na reunião da concertação social, mas sinalizou a disponibilidade do governo para ouvir todos os parceiros sociais.

Lá por fora, o governo de Donald Trump ordenou que o Serviço de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos suspenda a maioria das abordagens e controles rodoviários de veículos.

Uma decisão que decorre depois de dois incidentes que resultaram em duas mortes em menos de uma semana. A decisão foi tomada sob forte pressão pública e críticas crescentes às táticas de fiscalização migratória da Agência da Imigração e também Alfândegas.

Ricardo, já é conhecido o primeiro finalista do Campeonato do Mundo de Futebol. A Espanha venceu a França por 2 x 0.

Uma surpresa ou não. La Roja bateu a seleção gaulesa por 2 x 0, com gols de Arzal e Pedro Porro. Amanhã vai ser decidido o segundo finalista do jogo Inglaterra-Argentina. O jogo começa às 20h, hora do continente português, na cidade norte-americana de Atlanta.

Passa nove minutos das onze, vamos também atualizar as notícias de âmbito local.

O Conselho de Santa Maria da Feira vai reforçar a sensibilização ambiental com a campanha Ter Boas Maneiras. A campanha faz parte do plano estratégico de intervenção em educação ambiental para este ano e pretende sensibilizar os munícipes para a importância da correta deposição dos resíduos. A iniciativa abrange todo o conselho e contempla a distribuição porta a porta de cerca de 61 mil pendurantes. A Câmara de Ourém aprovou a abertura de um novo concurso público para a requalificação da Capela de São Sebastião, na freguesia de Autoria. A intervenção prevê a recuperação do edifício e a valorização da área envolvente. A obra tem agora um preço base de mais de € 1.000.000,00, o que representa um aumento de € 300.000,00 face ao valor do primeiro concurso. Tem um prazo de execução de 12 meses. Na Póvoa de Varzim, entra em funcionamento a partir de amanhã a linha que permite a ligação direta ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, ao Polo Universitário e também à estação da Campanhã. A nova linha disponibiliza 11 viagens diárias em cada sentido e em todos os dias da semana. A oferta vem aumentar a mobilidade para quem vive no conselho, em especial também para os estudantes. A PSP desmantelou um grupo criminoso que atuava no Conselho do Barreiro. Segundo a Esquadra de Investigação Criminal do Barreiro, que conduziu a investigação, o grupo destinava-se ao tráfico de drogas e outros crimes associados e também à criminalidade violenta. A operação policial terminou com a detenção de nove pessoas. Sete ficaram em prisão preventiva após o primeiro interrogatório judicial. Em Sintra, uma operação da PSP detetou falhas de segurança num restaurante na freguesia de Algueirão-Mem Martins. A ação identificou diversas infrações de natureza econômica, fiscal e de segurança, com ausência de sinalização, por exemplo, ausência de sinalização obrigatória relativa ao sistema de videovigilância. A operação culminou com o levantamento de quatro autores de contraordenação e a comunicação dos fatos às entidades competentes. Já em Porto de Mós, abriram as inscrições para a mostra do Festival Viver 2026. O festival vai ter lugar em São Bento nos dias 18, 19 e 20 de dezembro. As associações e entidades interessadas em participar têm até a próxima segunda-feira, dia 20 deste mês, para se inscreverem.

E é assim que fechamos este jornal das 11h00.