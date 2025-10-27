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São 14h. As notícias com Carlos Pedro. Boa noite, "Jornal das Duas" na Rádio Observador. Alexandra Leitão confessa que ainda não sabe se vai apoiar a candidatura de António José Seguro a Belém e diz que o socialista deve posicionar-se um pouco mais à esquerda. A militante e candidata pelo PS a Lisboa nas anteriores eleições autárquicas defende que não há vencedores prováveis para as próximas eleições presidenciais. Diz também que falta um nome para preencher a ala do centro-esquerda. Por isso, Alexandra Leitão deixa o conselho a António José Seguro e alerta para a estratégia de Henrique Coveia e Melo.

António José Seguro está a fazer um grande esforço, ou melhor, não sei se está a fazer esforço, se está a se afirmar muito ao centro. Nada contra, pelo contrário, mas eu acho que ele devia almejar ocupar o espaço do centro, do centro-esquerda e até um pouco mais à esquerda. Esse espaço não está ocupado nestes vários candidatos. António José Seguro tem que o ocupar, é ele que, naturalmente, tem que o ocupar. Reparem, o almirante Coveia e Melo viu isso, por isso é que nas últimas entrevistas tem feito respostas claramente a tentar posicionar-se no centro-esquerda. E eu diria que este lugar do centro-esquerda é o lugar natural de António José Seguro.

Alexandra Leitão esta noite na CNN Portugal. O socialista diz ainda que Marques Mendes está demasiado colado ao atual PSD. Já o recém-eleito presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, defende que Henrique Coveia e Melo não dá garantias para ser o próximo presidente da República. No mesmo espaço de comentário na CNN de Portugal, Pedro Duarte quis separar os chamados quatro principais candidatos a Belém em dois grupos diferentes: o dos previsíveis, com Marques Mendes e Seguro, e o dos imprevisíveis, com André Ventura e Henrique Coveia e Melo. Pedro Duarte acusa o almirante de mover-se ao sabor do vento e explica por quê.

Do ponto de vista do ex-almirante, é essencialmente que nós, de facto, não conhecemos o seu pensamento político em matéria nenhuma. Há uns textos escritos já enquanto candidato, mas não sabemos sequer muito bem por que razão é que eles surgem e são profundamente vagos, eu diria. E depois há esta característica, mais recente, é que ele surge numa candidatura, eu diria, de uma forma oportunística, a tentar ocupar um espaço que seria o espaço natural do Chega, e portanto, um bocadinho mais populista. Esse espaço foi ocupado com a candidatura de André Ventura e ele rapidamente parece que se tornou uma personalidade de centro-esquerda. Ora, isto não dá garantias. Alguém que se move em função do vento, estar a soprar mais para a esquerda ou para a direita, não é aquilo que se deseja, julgo eu, para um presidente da República.

Pedro Duarte, na CNN Portugal esta noite, considera que Marques Mendes é o candidato natural nesta fase da vida política. Ainda assim, reconhece que pode não entusiasmar todo o PSD. André Ventura voltou este domingo a defender a necessidade de três Salazares para reerguer Portugal. Foi durante um comício no Funchal que o candidato presidencial e líder do Chega afastou-se dos valores de Abril. Ventura diz que são precisos três Salazares porque o país vive uma bandalheira completa e está mergulhado em corrupção. A leitura do líder do Chega, que apontou ainda o dedo a três dos adversários na corrida a Belém.

No dia 18 de janeiro não vão estar em causa quatro nomes. Vão estar em causa três projetos de venda do país, de cedência do país, de ajoelhar aos outros e um outro projeto que é de nunca nos ajoelharmos, de defender a nossa dignidade e de andarmos de cabeça erguida pelo mundo inteiro.

André Ventura, nas críticas a Henrique Coveia e Melo, Luís Marques Mendes e António José Seguro, garantiu ainda ser o candidato de Portugal, e não de Abril, e promete unir o país e recuperar a dignidade nacional. Luís Marques Mendes diz que André Ventura não pode nem vai ser presidente da República. O candidato a Belém acusa o líder do Chega de dividir os portugueses e de minar a democracia. São declarações do antigo líder do PSD à margem de uma visita à Feira de Santiria, em Tomar, no distrito de Santarém, onde Marques Mendes classificou como lamentáveis as declarações de André Ventura. Disse ainda que o líder do Chega não respeita nada nem ninguém e quer criar só ruído, confusão e provocação. Foi ainda mais longe, diz que André Ventura é o contrário do que os portugueses esperam de um presidente da República. Ainda na política, mas olhando agora para o orçamento do Estado para o próximo ano, Paulo Raimundo promete um combate firme à proposta do executivo. O secretário-geral do PCP afirma que o documento é feito ao serviço dos grupos económicos e das ordens de Bruxelas. Um comício em Cabeção, no Conselho de Mora, o líder comunista apontou o dedo aos partidos da direita e ao Partido Socialista.

PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal e também o Partido Socialista, aquilo que revelam em torno da discussão deste orçamento é estarem-se a barrimbar e nas tintas para o país, estarem-se nas tintas para a vida da maioria, estarem-se nas tintas para tudo, menos para aquilo que é garantir os interesses dos grandes grupos económicos. O país não tem recursos ilimitados, mas se a vida da maioria é cada vez mais limitada pelas dificuldades, é porque os recursos limitados que o país tem estão a ser completamente desviados para aqueles que acham que nunca há limites para a concentração do seu poder e dos seus lucros.

As acusações do líder do PCP, Paulo Raimundo. Na mesma onda, navega o Bloco de Esquerda, o antigo partido de Mariana Mortágua vai mesmo votar contra o orçamento do Estado para 2026. Em conferência de imprensa, Mariana Mortágua diz que o documento castiga as pessoas e beneficia a banca e, à semelhança de Paulo Raimundo, a líder bloquista acusa o PS de permitir a aprovação de um documento muito pouco transparente. Mariana Mortágua explica o sentido do voto.

Porque é uma governação cada vez mais à direita, com cheque passado pelo Partido Socialista com uma abstenção violenta. Porque é um orçamento que castiga as pessoas para dar benefícios fiscais à banca e porque é um orçamento muito pouco transparente, para não dizer opaco, o Bloco de Esquerda votará, e acho que não vos surpreende esta decisão, contra o Orçamento do Estado na generalidade. Iremos ao debate, apresentaremos propostas, mas esse é o balanço que fazemos.

Acusações do Bloco de Esquerda numa conferência de imprensa na sede do partido em Lisboa. O Orçamento do Estado começa a ser discutido esta segunda-feira. A votação na generalidade está marcada para terça-feira. No desporto, o Sporting venceu esta noite o Tondela por 3x0 e colou-se ao Futebol Clube do Porto na liderança da Liga Portugal Betclic. Os gols de Luís Soares, Pedro Gonçalves e Giovani Kenda construíram a vitória leonina, que coloca a equipa de Rui Borges à condição com os mesmos pontos dos dragões, que só entram em campo esta segunda-feira. A grande figura do encontro foi, ainda assim, o guarda-redes do Tondela, Bernardo Fontes, que evitou um resultado mais avolumado. No final do jogo, o treinador do Sporting não escondeu a satisfação com o triunfo e o resultado. Rui Borges destaca a energia da equipa.

Mas eu não friso nós falharmos. Eu friso é que para falharmos, nós somos a equipa que mais cria ocasiões de gol. Logo por aí, já diz também aquilo que tem sido o nosso caudal ofensivo ao longo da época. Não vou criticar os jogadores por isso. Do outro lado, teve um guarda-redes também inspirado em alguns momentos, outros momentos poderíamos ter feito nós melhor, mas faz parte do crescimento da equipa, da confiança. O importante é frisar aquilo que era a energia da equipa, a dinâmica da equipa, com bola, sem bola, a equipa sempre ligada ao jogo de início ao fim, conseguirem na segunda parte manter o mesmo rigor, a mesma concentração, a mesma energia.

Rui Borges, em declarações à Sport TV. Do outro lado, o treinador do Tondela deu os parabéns ao Sporting pela competência da equipa. Vieira destacou também a exibição do guardião Bernardo Fontes.

A equipa podia fazer mais, podia fazer melhor. Encontramos um adversário bastante competente em todos os momentos no jogo. Já frisei há pouco. É verdade que o Bernardo faz quatro ou cinco defesas de grande valia. Obviamente que o resultado até podia ser mais dilatado naquilo que foi o jogo e as oportunidades conseguidas por um lado e não conseguidas por outro. A equipa trabalhou, tentou, fez o seu máximo, mas sem argumentos, mais uma vez, para conseguir contrariar a qualidade, a mais-valia do Sporting.

Vieira também em declarações à Sport TV, no final da derrota por 3x0 perante o Sporting. O Tondela segue na penúltima posição do Campeonato Português, com cinco pontos. O Sporting tem 22. Ainda neste domingo, o Sporting de Braga voltou aos triunfos para o campeonato. A equipa de Carlos Vicente bateu o Casa Pia por 4x0, resultado conseguido na Pedreira, em casa, com uma exibição de gala que coroou o regresso aos triunfos dois meses depois para o campeonato. Ricardo Horta, Lagerbielka, Dorgelez e Rodrigo Salazar marcaram para o conjunto minhoto, que ocupa agora a sétima posição da liga com 13 pontos. O Casa Pia é 14° e tem oito pontos. Na atualidade internacional, está quase a terminar a contagem dos votos das eleições legislativas na Argentina. O partido de Javier Milei caminha para uma vitória folgada. Até o momento, o partido Liberdade Avança obtém 40,8% dos votos, ao passo que o movimento de esquerda peronista, sob o nome Força Pátria, não ultrapassa os 31,6%. 97% das urnas já foram contadas a esta altura, neste que é um ato eleitoral muito importante para Javier Milei, que termina o mandato como presidente daqui a dois anos. Estas eleições decidem 127 lugares na Câmara dos Deputados e 24 no Senado. Atualmente, os dois órgãos do Congresso são controlados por forças peronistas de esquerda, que têm bloqueado muitas iniciativas de Javier Milei. Para a história fica também uma das mais baixas participações de sempre. Votaram 66% dos eleitores. É um assunto para continuar a acompanhar ao longo desta madrugada. Por aqui fica este noticiário. A informação regressa com a síntese das 14h30. Até já.