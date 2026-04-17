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Boa noite, eu sou o Martim Madeira. São duas da manhã, hora de utilizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos com uma notícia de última hora, mais declarações de Donald Trump depois de ter pedido ao Hezbollah para se portar bem e para respeitar o cessar-fogo. Agora diz que o conflito no Médio Oriente está prestes a acabar. Em declarações aos apoiantes em Las Vegas, o presidente dos Estados Unidos torna a dizer que a guerra está a correr lindamente para os norte-americanos e afirma que agora podem fazer o que quiserem. Momentos antes, Donald Trump disse que estava confiante de que um acordo com o Irão está para breve, garante que o Irão concordou em entregar o urânio enriquecido e que concordou também em não ter um programa nuclear nos próximos 20 anos. São declarações de Donald Trump em Las Vegas, momentos depois de ter pedido para que o cessar-fogo no Líbano seja respeitado. No entanto, Israel já violou o cessar-fogo com novos ataques no sul libanês e com voos de reconhecimento. A paz durou cerca de duas horas. Informação da Agência de Notícias do Líbano, também o exército libanês dá a informação de que Israel violou as tréguas. Há relatos de bombardeamentos de artilharia israelita contra as localidades de Kiam e Dibbin, no sul do país, acompanhados por rajadas de metralhadora e, em simultâneo, no oeste do Vale do Beca, o correspondente da Agência Nacional de Notícias do Líbano dá conta de que há atividade aérea com um avião de reconhecimento a sobrevoar a região de Rachaya e a encosta ocidental do Monte Hermon. Minutos antes do início desta trégua, foram ativados alertas antiaéreos no norte de Israel. Agora, também, como dizia, o exército libanês está a dizer que Israel violou este cessar-fogo, pede aos cidadãos para não voltarem para as vilas no sul e ainda não existiu nenhum comentário por parte de Israel em reação a esta violação do cessar-fogo. Passamos à política nacional. Está aprovado pelo Conselho de Ministros um apoio temporário para as empresas transportadoras, 30 milhões de euros, para mitigar a subida dos custos dos combustíveis. Uma ajuda paga de uma só vez, varia entre os € 114 e os € 420, em função da dimensão do peso dos veículos. Foi também aprovado o adiamento do prazo do pagamento das contribuições para a Segurança Social nos meses de abril, maio e junho para este setor. O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, garante que o Executivo está a avaliar ajustes a estas medidas dia a dia.

O governo está permanentemente a avaliar o processo da guerra, as consequências que tem sobre o custo de vida dos portugueses. Todas as semanas tomamos medidas e todas as semanas estamos a fazer aquilo, aliás, que as boas práticas internacionais mandam, que é ir ajustando as medidas e dirigindo as medidas aos fenômenos que podem ter mais impacto e as próprias medidas serem medidas que tenham impacto positivo para os cidadãos. Seja porque o impacto é diretamente no custo que suportam, seja o impacto é indireto porque impactam nas empresas que lhes fornecem.

O governo propõe ainda subir o limite dos ajustes diretos nos contratos públicos até €75 mil e empreitadas até 150 mil. O Partido Socialista está a decidir se insiste ou não no nome de Tiago Antunes para Provedor da Justiça. Os socialistas não se quiseram comprometer já com uma decisão, depois de Tiago Antunes ter falhado a eleição por 50 votos, depois de conhecidos os resultados, a direita aplaudiu, mas Eurico Brilhante Dias lembrou que o PS cumpriu o acordo com o PSD e, por isso, ainda está a refletir quanto ao futuro Miguel Vitor Dias.

O PS ainda mantém todas as opções em aberto.

Estamos a fazer essa reflexão, em primeira instância, com o senhor professor Tiago Antunes. Naturalmente, é muito cedo para apresentar qualquer decisão definitiva.

Eurico Brilhante Dias não revela se os socialistas vão insistir no nome de Tiago Antunes, mas lembra que o PS cumpriu com a palavra.

O grupo parlamentar do PS cumpriu o seu mandato e cumpriu o acordo interpartidário.

E reforça que os deputados socialistas votaram no nome indicado.

Penso que teve o conforto de ter o grupo parlamentar do Partido Socialista e, aliás, também deputados à esquerda do PS que votaram.

Deixando a farpa ao líder da bancada do PSD, Hugo Soares, por não ter conseguido fazer cumprir este acordo.

Nem todas as lideranças parlamentares têm a mesma sorte.

Já André Ventura ficou contente com o resultado e aposta em convencer o PSD a retirar o PS da equação.

Este é um dado positivo porque era de fato uma má escolha e uma escolha que trazia de volta tudo aquilo que foi a herança, na nossa perspectiva negativa, do José Sócrates, do costismo. Temos agora condições, penso eu, de começar um novo processo.

Mariana Morten Lopes, da Iniciativa Liberal, prefere destacar o papel de Rui Rocha para denunciar Tiago Antunes.

Em causa não estava o seu mérito profissional ou até acadêmico, estava aquilo que estava a ser feito nas sombras, a máquina socrática que contaminava a opinião pública.

Mas em defesa do nome, Rui Tavares, do Livro, diz que Rui Rocha não é exemplo.

Ainda há pouco tempo chamava idiota ao presidente da República, e peço desculpa pela expressão, mas ela está documentada, se vem a distinguir agora por ter movido uma vendeta contra alguém de quem discorda, acusando essa pessoa de há 20 anos nos blogs ter escrito ou ter feito parte de blogs.

As reações dos partidos ao falhanço na eleição de Tiago Antunes para a Provedoria da Justiça

Uma peça do jornalista Miguel Vítor Dias. Para além desta votação, que terá de ser repetida, também a eleição do Conselho de Opinião da RTP foi adiada por causa de dúvidas quanto às indicações do Chega. Tomou esta quinta-feira posse o novo diretor nacional da Polícia Judiciária, Carlos Cabreiro, diz que é um privilégio assumir o cargo. Foi empossado pelo primeiro-ministro, vai cumprir um mandato de três anos. Carlos Cabreiro está na Polícia Judiciária há 35 anos. Começou como inspetor estagiário, ganhou destaque na direção da Unidade de Combate ao Cibercrime e chega agora ao mais alto cargo dentro desta força de segurança. Carlos Cabreiro promete fazer de tudo para estar à altura do cargo.

Reitero agora publicamente a honra e o privilégio pessoal que sinto em assumir o cargo de diretor nacional da Polícia Judiciária. Apresento-me imensamente grato pelo desafio. Expresso, por isso, que esta nomeação me deixa extremamente honrado e investido de um compromisso solene que declaro. Tudo farei para exercer o cargo com elevado sentido de serviço público, determinação, dedicação, vontade de continuar a dignificar o nome da Polícia Judiciária e corresponder às expectativas que estiveram na base da minha nomeação.

Também Luís Montenegro discursou na tomada de posse. O primeiro-ministro insiste que, apesar de Portugal ser um país seguro, há que evitar riscos.

O facto de sermos um dos países mais seguros do mundo não quer dizer que daqui a alguns anos continuemos a ser, se nada fizermos para alimentar o nosso sistema de segurança e de justiça. Para isso, precisamos de bons protagonistas na gestão e direção das instituições. É isso que pretendemos com a Direção Nacional da Polícia Judiciária, é isso que confiamos com o doutor Carlos Cabreiro.

Luís Montenegro, no Salão Nobre do Ministério da Justiça, onde tomou posse o novo diretor da Polícia Judiciária. Cerca de mil elementos das forças de segurança protestaram esta quinta-feira em frente à residência oficial do primeiro-ministro. Estão contra os cortes nas reformas. A contestação subiu o tom depois de a Assembleia da República ter chumbado, em fevereiro, iniciativas que pretendiam aumentar o complemento de pensão de militares das Forças Armadas, GNR e de pessoal das forças de segurança. De acordo com estas propostas apresentadas pelo Chega e pelo PCP, a reforma deveria corresponder a 90% do último vencimento recebido. Ora, as novas regras supõem um corte que pode ultrapassar os 30%. O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, Paulo Santos, explica o que levou a PSP, a GNR, os guardas prisionais e também a Polícia Marítima a saírem esta quinta-feira à rua.

Temos que continuar esta luta porque estamos a falar de questões muito penosas para os profissionais das forças de segurança, principalmente dos colegas mais jovens. Isto tem a ver tudo com o regime de convergência de pensões de 2005 e também de 2017, em que os mais jovens poderão ter cortes superiores a 40%. O que eu acho é que, com toda a solidariedade para com todos os trabalhadores, estamos a falar de profissionais que têm especificidades e particularidades no exercício da sua missão, desde logo, a disponibilidade permanente, o risco, trabalhar por turnos, trabalhar às noites.

Já o presidente da Associação dos Profissionais da Guarda, César Nogueira, diz que os militares na Guarda Nacional Republicana já têm restrições ao longo da carreira e tinham a expectativa ter uma reforma completa e mais justa, condizente com todo o sacrifício. No desporto, na Liga Europa, Porto e Braga estiveram em campo, os bracarenses seguiram em frente. Já os Dragões estão fora da competição. O Porto perdeu por 1 x 0 frente ao Nottingham Forest, de Vítor Pereira. A expulsão do defesa Bednarek, logo aos oito minutos, dificultou a tarefa aos azuis e brancos. O conjunto de Farioli não consegue assim chegar às meias-finais da competição europeia. No entanto, o treinador italiano destaca a postura lutadora dos jogadores e garante que está orgulhoso da equipa.

Acho que toda a gente está a questionar como poderia ter sido a segunda mão destes quartos de final jogados 11 contra 11. No Dragão fizemos um jogo fantástico, com várias oportunidades e esta noite com 10 homens, os jogadores foram até ao limite. Na segunda parte criamos boas oportunidades, duas bolas na barra, tivemos um espírito incrível. Claro que não estou feliz com o facto de estarmos fora da competição, mas estou muito orgulhoso por trabalhar com este grupo de jogadores.

Farioli reitera que não há tempo para descansar. A equipa do Porto tem treino já amanhã para preparar a recepção ao Tondela, no domingo. Sorte diferente teve o Sporting Clube Braga, faz mais uma remontada na Liga Europa, depois de ter vencido o Betis, em Espanha, por 4 x 2. Paulo Vitor, Vitor Carvalho, Ricardo Horta e Gorbi marcaram os gols da partida para os bracarenses. Estiveram a perder por 2 x 0, mas conseguiram a reviravolta. Na reação à partida, Carlos Vicent, técnico do Braga, adianta que o período do intervalo foi fundamental para reequilibrar a equipa.

No intervalo falámos sobre esta oportunidade única. Estávamos à distância de um gol. Tínhamos armas para fazê-los perder. Tínhamos que insistir na pressão, insistir no nosso jogo, insistir no que queríamos dentro de campo e através dessa crença e dessa fé em nós e no nosso trabalho, chegaram as oportunidades de fazer gols, tanto que no início da segunda parte conseguimos mesmo marcar.

O Braga segue em frente na competição. Na meia-final, vai medir forças com o Friburgo da Alemanha. É a segunda vez que os bracarenses estão numa meia-final da Liga Europa na sua história. A primeira foi em 2010, 2011, época em que chegaram efetivamente à final da Liga Europa. A ver, vamos, se repete esse feito para o Sporting Clube Braga. É também a primeira vez que uma equipa portuguesa chega a uma meia-final europeia desde 2014. Ponto final neste jornal das duas da manhã. Informação já de regresso às 14h30. Até já.