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As notícias com João Lourenço. Muito boa noite. Mário Centeno garante que deu toda a informação sobre a nova sede do Banco de Portugal ao Ministério das Finanças. Em entrevista esta noite à RTP3, o ainda governador do Banco Central foi confrontado com a polêmica sobre a nova sede e garante que toda a informação foi dada de forma voluntária ao executivo de Luís Montenegro, embora a instituição não estivesse obrigada a fazê-lo. Sobre as bandeiras vermelhas do processo, Centeno diz que não ignorou e que as transpôs para o contrato promessa de compra e venda.

Os alertas foram todos transpostos para cláusulas do contrato promessa de compra e venda, em que se a parte dos alertas que ainda não tinha sido clarificada ou resolvida no momento da assinatura do contrato, se não forem solucionados a contento, o banco pode sair do contrato. Sendo reembolsado de todas as verbas que entregou, adicionado do custo de financiamento dessas mesmas verbas.

Isto está previsto no contrato?

Está tudo previsto no contrato.

Centeno reitera que o governo foi informado sobre as questões relacionadas com a nova sede do Banco de Portugal, nomeadamente do custo do projeto total, que não era contra o contratado. Quando questionado sobre declarações do executivo ao "Expresso", que contradizem esta informação, Centeno repete que foram dadas todas as informações sobre o contrato promessa, os alertas, a forma como o banco tratou dos alertas e também o custo das avaliações. Ainda nesta entrevista à RTP, Mário Centeno diz que não sente desilusão por sair do Banco de Portugal. O governador, agora, em fim de mandato, fala numa decisão do governo que não deve ser questionada. Diz ainda que prestou um serviço público marcado pela estabilização financeira.

Em relação ao meu desempenho, ele está aí para ser avaliado. A decisão que foi tomada é uma decisão que só cabia ao governo, foi assim que foi feito, é assim que deve ser feito e respeito, obviamente, todas essas decisões. Todo este meu trajeto, só 30 segundos para lhe dizer, foi marcado por uma característica de estabilização do sistema financeiro muito significativa, de reforço da posição de Portugal internacionalmente. Estou muito satisfeito por todos estes anos de serviço público e é isso que a mim é mais importante.

O ainda governador do Banco de Portugal passou a questões relativas à partidarização do cargo e diz que o Banco de Portugal nunca deixou de dizer o que tem para dizer sobre a economia portuguesa, porque é essa a função. Centeno recorre aos filmes de animação para deixar um aviso: os países não podem ser governados sem memória.

O primeiro texto que foi publicado pelo Banco de Portugal sobre o IRC é anterior à crise financeira. E diz exatamente o mesmo do último que foi publicado. Eu sempre levei os meus filhos aos filmes da Disney. E há um filme, "À Procura da Dory". A Dory é um peixinho que não tem memória. Os países não podem ser governados sem memória. Nós não podemos dizer essas coisas sem saber do que estamos a falar. Nós não podemos dizer que o Banco de Portugal agora começou a publicar umas coisas, quando o Banco de Portugal já publica essas coisas desde sempre.

Declarações de Mário Centeno, que lembra que o Banco de Portugal sempre produziu relatórios mais e menos favoráveis e que começou a publicar projeções orçamentais quando Fernando Medina ainda era Ministro das Finanças. Quanto à transparência, diz que não pode ser posta em causa por ninguém e que o Banco de Portugal não mudou de atitude e oferece um conjunto de serviços aos portugueses muito superior aos que produzia em 2020. Isto são declarações de Mário Centeno nesta entrevista à RTP. Quanto a um futuro na política, o ainda governador do Banco de Portugal não nega a possibilidade e deixa uma porta aberta. Nas presidenciais, André Ventura diz que só é candidato em último caso. Em entrevista à Sic Notícias, o presidente do Chega afirma que ainda não tomou nenhuma decisão. Ventura explica que não é cenário desejável para o país que um líder da oposição seja candidato às eleições presidenciais, por isso, só admite entrar na corrida a Belém se nenhum nome corresponder aos valores do partido.

O eleitorado deu-me um sinal claro, eu próprio estou a fazer uma análise sobre isso e acho que o eleitorado não quer que haja confusões. Isso não é o desejável. Só serei candidato em último caso, caso sintamos mesmo que nenhum dos candidatos consegue preencher um espaço que tem que ser preenchido.

Questionado sobre as eleições autárquicas, André Ventura acredita que o Chega pode ganhar em Setúbal e também no sul do país. É falso que o governo pretenda eliminar a falta por luto gestacional. O desmentido surge numa nota de esclarecimento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em reação às notícias divulgadas esta sexta-feira. Segundo o gabinete de Maria do Rosário Ramalho, todas as gestantes conservam, e até aumentam, os seus direitos. Na eventualidade de interrupção da gravidez, a trabalhadora terá sempre direito ao gozo da licença de 14 a 30 dias, ao invés dos atuais três, o que é um regime mais favorável à gestante. Diz também a mesma nota que o outro progenitor também terá direito de faltar ao trabalho até a um limite de 15 dias, ao contrário dos atuais três, o que também é mais favorável comparativamente ao atual regime. Vai ser descontinuado o carregamento mensal do passe gratuito Navegante, destinado aos mais jovens. A informação foi avançada, em comunicado, pela empresa Transportes Metropolitanos de Lisboa. Em contrapartida, os jovens podem optar pela renovação do carregamento prolongado, que é feita sempre que o cartão Navegante expira. A Transportes Metropolitanos de Lisboa alerta ainda os jovens para a necessidade de verificarem a situação do próprio cartão Navegante. Isto porque se houver mais do que um cartão associado ao mesmo número de identificação fiscal, o NIF, o sistema não vai permitir a renovação da gratuitidade. A Câmara de Cascais declara situação de alerta máximo, alerta municipal, assim é que é, e a de Sintra encerra alguns monumentos face ao risco muito elevado de incêndios rurais. A informação foi avançada pelas autarquias, em comunicado, depois do Instituto Português do Mar e Atmosfera ter alertado para o perigo de incêndio rural entre domingo e a próxima terça-feira. Durante estes dias, o acesso às áreas florestais do Conselho de Cascais está interdita. De acordo com Carlos Carreiras, presidente do município de Cascais, esta medida visa salvaguardar vidas humanas e proteger o patrimônio natural, nomeadamente o Parque Natural Sintra-Cascais. A Câmara Municipal de Sintra também vai proibir o acesso ao perímetro florestal do Conselho e encerrar os monumentos dentro da serra de Sintra. Ainda assim, a Quinta da Regaleira, o Palácio Nacional de Sintra e também o Palácio Nacional de Queluz vão permanecer abertos. No desporto, o Sporting conquistou o Troféu Cinco Violinos. Esta noite, no Estádio Nacional do Jamor, os Leões venceram o Villarreal por 1 x 0. O gol marcado pelo capitão Morten Hjulmand, de grande penalidade, ainda no primeiro tempo, valeu a conquista deste troféu. O dinamarquês assumiu o pênalti na ausência de Viktor Gyökeres, que já está em Londres para assinar com os britânicos do Arsenal. Foi a 10ª vez que o Sporting conquistou este troféu de pré-época. No final da partida, o número 10 dos Leões, Gianni Katamo, afirma que a equipa já está pronta para o primeiro desafio oficial da temporada, a Supertaça.

Tivemos muito tempo pra preparar durante a pré-época toda. Hoje tivemos mais um teste pra provar isso. E a equipa está mais unida, mais em conexão naquilo que é a tática do Mister. E agora estamos preparados pra aquilo que preparamos durante a pré-época, que é a final, e só estamos à espera que chegue a data.

Gianni Katamo no final da partida que valeu esse triunfo frente ao Villarreal, em declarações captadas pela Sporting TV. Os verde e brancos jogam a Supertaça frente ao Sport Lisboa e Benfica já na próxima quinta-feira. O jogo realiza-se no Estádio do Algarve, em Loulé. O apito inicial está marcado para às 20h45, com relato e comentário aqui na Rádio Observador. Recordar que amanhã também, às 20h, há relato na Rádio Observador do Benfica-Fenerbahçe, o jogo da apresentação dos encarnados para a Taça Eusébio. Na Fórmula 1, Oscar Piastri foi o mais rápido na qualificação para a corrida sprint no Grande Prêmio da Bélgica. O piloto australiano da McLaren vai partir à frente do segundo classificado, Max Verstappen, da Red Bull, e também do terceiro classificado, Lando Norris, também da McLaren. Neste momento, na classificação geral de pilotos, Piastri mantém o primeiro posto com mais oito pontos que Lando Norris. Para terminar, no Tour de France, a última etapa de montanha deu a segunda vitória na prova para Thymen Arensman. O ciclista holandês da Ineos Grenadiers foi o mais rápido na chegada a La Plagne, nos Alpes franceses. Jonas Vingegaard terminou em segundo, mas não foi suficiente para tirar tempo ao camisola amarela Tadej Pogačar. O ciclista esloveno da UAE Team Emirates praticamente confirmou a conquista do quarto Tour de France da carreira. Ponto final neste noticiário das 03h. Regresso dentro de uma hora para a síntese informativa. Até lá, continue com a Rádio Observador.