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Três horas. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite. 3 da manhã, tempo de atualizações da informação. Face à rapidez e intensidade das chamas, o presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca apela que haja um reforço dos meios para combater o incêndio que está a deflagrar no Conselho. Esta madrugada, em entrevista à RTP3, o autarca Augusto Marino faz o ponto de situação do incêndio. Fala no cenário assustador, devido às chamas que avançam com intensidade e rapidez em direção a várias habitações.

Neste momento, não há uma ameaça direta, na medida em que não está muito próximo. Ultrapassou já a serra e está a se dirigir para as aldeias que se encontram do outro lado da serra. Ele está a avançar com muita intensidade e de acordo com a experiência que nós tivemos há três anos, o fogo tem as características idênticas. O solo está muito seco, existe muita matéria orgânica e, portanto, eu estou bastante assustado.

A esta hora estão no terreno a combater as chamas 225 operacionais, apoiados por 80 veículos e a esta hora já sem a ajuda de meios aéreos. No local, o comandante da Proteção Civil encarregue das operações diz que se trata de um combate difícil, isto porque em causa estão dificuldades de acesso no próprio terreno.

Não há qualquer tipo de acessibilidade nesta serra para empenhar meios terrestres de combate. O combate é feito com pessoal a pé, com ferramentas manuais, trabalhos de segmento duro, em escarpa, longe de qualquer ponto d'água e com recurso também ao apoio dos meios aéreos.

O que significa que falhou a prevenção?

Isso significa que temos um incêndio de difícil controle, que está a propagar-se e que vamos fazer tudo para o resolver.

Face a este cenário, o presidente da Câmara de Ponte da Barca diz que os meios não são ainda suficientes e, por isso, reforça mais uma vez o apelo que tem sido feito desde o início do fogo.

Este contingente tem que ser mais reforçado. Eu lanço este apelo para que me ouçam. Este contingente tem que ser reforçado, primeiro porque nós temos novas frentes, novas aldeias em risco e porque os homens e as mulheres que estão a combater há muito tempo, necessitam também de algum descanso.

Augusto Marinho, que diz ainda não ter informações sobre o regresso dos meios aéreos ao local já na manhã desta segunda-feira. Segundo a Agência Lusa, que cita uma fonte oficial do Comando Nacional da Proteção Civil, há também o registo de um bombeiro com ferimentos ligeiros, informação confirmada tanto pelo autarca como pelo comandante da Proteção Civil no local. Mudamos de tema. Um professor de dança foi despedido da Academia Contemporânea de Espectáculo de Famalicão depois de alegados casos de assédio e é também alvo de mais denúncias em outras três escolas. As alegações foram feitas por dezenas de ex-alunas, incluindo situações quando ainda eram menores de idade. Segundo relatos recolhidos pelo "Observador", o docente enviava mensagens persistentes e consideradas desconfortáveis através das redes sociais, com comentários de teor pessoal e emocional. Muitos destes contactos mantinham-se mesmo sem a resposta das jovens, obrigando várias a bloquearem o professor por sentirem receio ou mesmo desconforto. Esta é uma notícia assinada pela jornalista Joana Moreira, que faz manchete a esta hora no site do Observador e é lá que pode lê-lo com mais detalhe. Vamos à política. O Presidente da República garante que ainda não leu a Lei da Nacionalidade. O chefe de Estado alerta ainda para as dúvidas sobre a lei de estrangeiros, que levaram a pedir a fiscalização preventiva do diploma ao Tribunal Constitucional. Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas à margem da cerimônia de encerramento do Festival Internacional de Música de Morvão, no Distrito de Portalegre. Questionado pelos jornalistas sobre as dúvidas que tinham em relação à lei de estrangeiros, o Presidente da República deu esta explicação.

Correspondem às dúvidas que foram levantadas por várias entidades e, portanto, é bom que haja certeza de direito. O Tribunal Constitucional, mais vale prevenir do que remediar, olhará e dirá: justifica-se, não justifica, e fica definida a certeza do direito, porque no nosso sistema, de outra maneira, o que acontece é que havendo dúvidas, qualquer tribunal pode a qualquer momento suscitar essa dúvida e depois sobe ao Tribunal Constitucional e aí é já muito mais tarde e com eventuais divergências que o tribunal se pronuncia.

Marcelo Rebelo de Sousa, sobre o envio da Lei de Estrangeiros para o Tribunal Constitucional. Já sobre a Lei da Nacionalidade, Marcelo Rebelo de Sousa diz que ainda não leu.

Ainda não li a Lei da Nacionalidade. Em princípio, como sabem, ela vai ser votada em setembro e, portanto, seguirei o mesmo sistema, que é depois de votada e chegada à Bolonha, eu naturalmente examino se há algum problema de constitucionalidade ou se há algum problema político e se for caso disso, acho, senão promulgarei.

Em relação aos serviços de saúde que estiveram encerrados este fim de semana, o presidente da República não quis comentar e apenas sublinhou que tem estado a acompanhar a situação. Na atualidade internacional, os Estados Unidos e a União Europeia chegaram a um acordo comercial para tarifas de 15% sobre os produtos europeus. Uma decisão anunciada depois de uma reunião entre Donald Trump e Ursula von der Leyen, que decorreu na Escócia. A nova taxa que vai ser aplicada aos produtos europeus é metade da taxa de 30% que o presidente norte-americano tinha ameaçado impor logo a partir do dia 1 de agosto. No final do encontro, os dois líderes falaram aos jornalistas. Donald Trump vê este acordo como uma parceria entre a Europa e os Estados Unidos.

I think we both wanted to make a deal Acho que ambos queremos fazer um acordo. Disse uma coisa muito importante: vai aproximar-nos. Acho que este acordo nos vai aproximar. É uma parceria, em certo sentido, é um ponto muito importante.

Já Ursula von der Leyen fala em duras negociações que vão reequilibrar as relações comerciais.

Vai trazer previsibilidade, que é muito importante para as nossas empresas dos dois lados do Atlântico. Será uma tarifa de 15% sobre todos os produtos, tudo incluído. Investimentos, como o senhor presidente disse, irão para os Estados Unidos e as compras que faremos. Basicamente, o mercado europeu está aberto, 450 milhões de pessoas. Portanto, é um bom acordo. É um acordo enorme, com negociações duras. Eu já sabia quando vim e foi realmente muito duro, mas chegamos a uma boa conclusão para os dois lados.

São declarações da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e em reação às tarifas, José Luís Carneiro diz que o acordo comercial não é o ideal. Ainda assim, admite que a fixação de tarifas aduaneiras de 15% sobre produtos europeus que entrem nos Estados Unidos se traduz no acordo possível.

Não é o acordo ideal, é o acordo possível. Os 15% são menos que os 25% que estão a cobrar e não é pior que aquilo que o Japão obteve. É melhor que aquilo que o Canadá tem. É claro que o Reino Unido tem um acordo que é melhor, mas não tem excedente comercial. O mais importante é estabilizar as expectativas e acabar com a incerteza. Impor tarifas só aumentaria o custo dos produtos no nosso mercado. Contudo, do meu ponto de vista, o governo português tem o dever de, o mais rapidamente possível, procurar estimar os impactos destas tarifas no conjunto dos setores portugueses que mais exportam para os Estados Unidos.

José Luís Carneiro diz ainda que, por cá, é preciso que o governo faça uma avaliação extensa dos impactos das tarifas na economia portuguesa, tendo em conta os vários setores.

É importante estabilizar, realizar uma avaliação tão extensa quanto possível sobre os impactos dessas tarifas na nossa economia e também é muito importante estimar aquilo que podem ser os impactos das tarifas no quadro da economia europeia, porque sendo que nós vendemos mais de 70% dos nossos bens para a União Europeia, é muito importante estimar os impactos que as tarifas têm em toda a economia europeia, porque indiretamente terá também impactos nocivos na nossa economia nacional.

Declarações do secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, que esteve este domingo em Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, para a apresentação da candidatura de Nuno Ferreira às eleições autárquicas. E fechamos a falar de desporto. Tadej Pogačar venceu a Volta à França em bicicleta. O ciclista esloveno iguala os quatro títulos do britânico Chris Froome e fica a apenas um dos recordes históricos de cinco triunfos na prova. Pogačar, com apenas 26 anos, reforça-se assim entre os grandes nomes do ciclismo internacional. O ciclista esloveno terminou a prova em quarto lugar. A última etapa da Volta à França em bicicleta ligou Montlhéry aos Campos Elísios, numa distância de 132 km e com uma passagem por Montmartre, e foi vencida pelo belga Van Aert, que cortou a meta de forma isolada. O noticiário fica por aqui, mas a informação regressa daqui a pouco, às 15h30, com a síntese.