Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

São três horas.

Boa noite, eu sou o Martim Madeira e é tempo de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos pelas consequências da tempestade Christine. A Proteção Civil registou 2050 ocorrências na quinta-feira, com Coimbra, Oeste e Leiria a serem as regiões mais afetadas, segundo o balanço feito à Lusa, a região de Coimbra foi a mais afetada, com 375 ocorrências. Em termos de tipologia, das 2050, 756 foram por quedas de árvore, 572 por inundações e 354 por queda de estruturas. De acordo com a Proteção Civil, não houve novas vítimas. A União Europeia manifesta-se solidária com Portugal na sequência da devastação provocada pela tempestade. A começar pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lamenta as vítimas e os danos causados. Já falou com o primeiro-ministro para assegurar que a União está pronta para apoiar na recuperação através dos mecanismos mais rápidos e eficazes. Através de uma mensagem no X, von der Leyen diz que o cenário é devastador. Uma mensagem semelhante foi publicada pela presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, garante que Portugal não está sozinho, lamenta a devastação causada pela tempestade. Entretanto, a delegação do PSD no Parlamento Europeu questionou a Comissão Europeia sobre que mecanismo está em condições de acionar para apoiar as zonas afetadas. Quem também falou foi o presidente da República, que considera que o estado de calamidade foi decretado no tempo certo. Marcelo Rebelo de Sousa diz que está a acompanhar todos os desenvolvimentos da atuação dos operacionais no terreno, recusa atrasos quanto à decisão de ativar o estado de calamidade.

Ou quem dissesse: "Ah, mas o governo não podia ter declarado estado de calamidade ontem?" Porque é fato é que ninguém ontem pediu a declaração de estado de calamidade. É muito fácil pedir que tivesse sido há 24 horas, quando os próprios que acham isso, não pediram há 24 horas. Por quê? Por uma razão muito simples: para se ter a exata noção do primeiro rescaldo da situação.

O presidente da República sugere a criação de um fundo financeiro para prestar apoio às populações no futuro, tendo em conta este tipo de fenômenos extremos.

Com o ideia de que estas calamidades se transformem em normais, isto era anormal. Ter de prever estruturas, um fundo que permita guardar meios financeiros para essa anormalidade, para essas calamidades.

As declarações de Marcelo Rebelo de Sousa numa visita à Academia Militar, onde falou aos jornalistas, o chefe de Estado promete visitar os locais afetados pelo mau tempo dentro de alguns dias. Em Leiria, uma das regiões mais afetadas, os serviços municipalizados de água preveem que o abastecimento seja normalizado sexta-feira de manhã em algumas freguesias do Conselho. É expectável que as primeiras horas do dia do serviço da água seja retomado em zonas como os Pousos, São Romão, Guimarota, Andrinos, Vale da Fonte, Sampaio, Gândara, Ervedeira, Quartel, Telheiro, Casal dos Claros, Coimbrão, Amor, Arrabal e Janardo. São algumas freguesias que ficam dentro e fora do centro da cidade. Entretanto, há quarteirões que já têm abastecimento de corrente elétrica, é o que adianta a Proteção Civil Municipal e confirma o Observador no local. Mais de 380 mil pessoas continuam sem eletricidade em todo o território, é a informação da E-Redes à Agência Lusa. Leiria continua a concentrar a maioria das ocorrências. A vice-presidente da Associação de Municípios apela a todos os autarcas para preencherem os formulários de levantamento dos danos. Ana Abrunhosa, que é também a autarca de Coimbra, lembra que quanto mais rápido chegar essa informação, melhor.

Há um formato que está no site da CCDR, uns mapas que devemos preencher, que são fundamentais depois para qualquer candidatura, seja a fundos europeus, seja a outro tipo de fundos, os formulários são sempre os mesmos. As nossas equipas das Câmaras Municipais, com o apoio da Comunidade Intermunicipal, já está também a dar apoio aos municípios. Quanto mais rápido for esse levantamento dos danos e enviarmos para o governo, mais rapidamente também o governo sabe quanto é que precisa nas linhas de apoio.

Ana Abrunhosa acompanhou o primeiro-ministro na visita aos estragos em Coimbra, revela que também a Câmara de Lisboa ofereceu ajuda e agradece a solidariedade de todos os corpos de bombeiros que estiveram no terreno. Pelo menos até domingo, mantém-se em vigor a situação de calamidade. Para já, abrange 60 municípios, mas pode ser alargada uma decisão anunciada em Conselho de Ministros. Passamos às presidenciais. Henrique Gouveia e Melo admite que vai votar em António José Seguro. Era o último candidato sem revelar o seu sentido de voto. Diz que é um voto útil e acusa André Ventura de querer afirmar-se, sobretudo, como uma alternativa de governo. Numa nota à Agência Lusa, Gouveia e Melo mostra-se ainda preocupado com o crescente do radicalismo e da polarização na sociedade portuguesa. Entretanto, António José Seguro e André Ventura estão mais próximos nas intenções de voto. É o que mostra a sondagem diária da Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, JN e TSF. Ao terceiro dia, António José Seguro continua a liderar a corrida, mas agora com 59% e cai, pela primeira vez, abaixo dos 60%. André Ventura tem uma subida para os 28% das intenções de voto. Este é também o primeiro dia em que o debate entre os dois candidatos é tido em conta. Seguro e Ventura registam uma aproximação de 4,7 pontos percentuais a 10 dias da segunda volta, que acontece a 8 de fevereiro. Esta quinta-feira, Portugal perdeu uma referência da cultura portuguesa, morreu o cineasta João Canijo. Notícia avançada pela CNN Portugal e confirmada pelo Observador junto da produtora Midas. João Canijo passou de assistente de realização nos anos 80 para a direção de produção em cinema, encenou para teatro, foi premiado no Festival de Berlim com o filme "Mal Viver" Uma obra que foi candidata de Portugal a uma nomeação para os Oscars. O cineasta português morreu na sequência de complicações cardíacas, tinha 68 anos. No âmbito internacional, começamos pela guerra na Ucrânia. A União Europeia avalia proibir a entrada de soldados russos que combateram na Ucrânia. A proposta foi discutida numa reunião recente de ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia. Segundo Kaja Kallas, o bloco europeu vai continuar a avaliar a medida e a testar a recetividade dos Estados-membros numa altura em que a iniciativa já recolhe o apoio de vários países. Nos Estados Unidos, Donald Trump ameaça aplicar tarifas de 50% sobre os aviões do Canadá. Em causa uma nova escalada de tensões comerciais com o país ligada aos setores de aviação. O presidente norte-americano acusa as autoridades canadianas de recusarem, de forma injusta e ilegal, a certificação de vários modelos de jatos executivos de fabricantes norte-americana Gulfstream. No Médio Oriente, os Estados Unidos tentam convencer a Arábia Saudita a apoiar um ataque contra o Irão. São informações avançadas pelo Middle East Eye. De acordo com várias fontes, os Estados Unidos estão a oferecer garantias ou incentivos ao país em troca de apoio militar. O tema terá estado entre os pontos centrais da visita a Washington do ministro da Defesa saudita. No desporto, o Futebol Clube do Porto venceu o Rangers por 3 x 1 no Estádio do Dragão, a contar para a Liga Europa, com gols de Rodrigo Mora, Francisco Moura e Emanuel Fernandes. O Rangers esteve a ganhar, mas por pouco tempo. Gassama abriu o marcador, mas depois foi ultrapassado ainda na primeira parte. Na reação à partida, o técnico azul e branco, Francesco Farioli, diz que é um dia feliz para o Porto, mas também para o futebol português.

Até ao primeiro gol não fomos os melhores, mas depois aceleramos. E claro, tivemos um resultado importante para nós, mas é também uma grande noite para o futebol português. Ontem as equipas provaram o nível que têm e o Braga hoje também fez um grande trabalho. Portanto, como disse, foi uma grande conquista para o Porto e para o futebol português.

Francesco Farioli a saudar também as restantes equipas portuguesas que seguiram nas competições internacionais. Quem também venceu e carimbou a passagem direta aos oitavos de final foi o Sporting Clube de Braga, no empate a zeros nos Países Baixos, frente aos neerlandeses Go Ahead Eagles. Em declarações depois do apito final, o treinador dos arsenalistas, Carlos Vicent, diz que a qualificação ajuda aquele que vai ser um mês difícil para o Braga.

Objetivo cumprido no sentido de termos alcançado a marca de 17 pontos com o calendário que tivemos e com os adversários que enfrentamos. Creio que isso tem muito mérito e estamos felizes por poder fazê-lo com os adeptos, estar diretamente nos oitavos de final e poder agora fazer um esforço para nos concentrarmos na liga neste mês de fevereiro, que vai ser muito exigente e onde vamos precisar de todos, treinar muito bem e de nos prepararmos e de fazer um bom mês.

As declarações de Carlos Vicent à DAZN, aqui traduzidas em direto. O Sporting Clube de Braga e o Futebol Clube do Porto passaram diretamente para os oitavos de final da Liga Europa. Juntam-se ao Sporting no descanso do calendário, Sporting que passou aos oitavos de final diretamente da Liga dos Campeões. Apenas o Benfica terá os dois jogos adicionais de playoff. Todas as equipas portuguesas mantêm-se nas competições europeias. Há cinco anos que tal feito não acontecia. Portugal está agora no sexto lugar do ranking da UEFA, ultrapassa assim os Países Baixos. Fim deste jornal das 3:00 a.m. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese das 3:30 a.m. Até já.