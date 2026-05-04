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Três horas. Boa noite, são 3h da manhã, sou Martim Madeira, está na hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos pela atualidade internacional e com notícias já desta madrugada, o Irão reagiu à operação anunciada por Donald Trump. Durante a noite de domingo, o Donald Trump anunciou que vai lançar uma operação para escoltar navios retidos no estreito de Ormuz, nas redes sociais, o presidente norte-americano escreveu que esta operação se chama Projeto Liberdade e arranca já nesta manhã de segunda-feira. O Irão, através de um legislador iraniano, diz que a operação anunciada por Trump é uma violação do Sarfog. É uma informação dada pela estação Al Jazeera. Ainda sobre esta operação, as Forças Armadas dos Estados Unidos anunciam que vão apoiar a missão naval Trump no estreito de Ormuz, uma informação dada pelo CENTCOM, o centro de comando das Forças Armadas norte-americanas, através da rede social X. O apoio dos militares vai já começar durante esta madrugada. Por agora, ainda não há muitas mais informações sobre desenvolvimentos deste apoio prestado pelos militares norte-americanos. Na publicação, o almirante Brett Cooper explica que o apoio militar dos Estados Unidos vai incluir porta-aviões com mísseis guiados, mais de 100 aeronaves terrestres e marítimas, plataformas não tripuladas multidomínio e também a presença de 15 mil militares. Esta operação, de acordo com a CNN Internacional, que cita uma fonte oficial do exército norte-americano, diz à CNN Internacional que esta operação não se destina a escoltar os navios, na realidade. No entanto, não especifica mais do que isto, apenas diz que a operação de Trump não serve para escoltar navios, ao contrário do que foi dito pelo presidente dos Estados Unidos. Donald Trump considera a proposta de 14 pontos do Irão um documento inaceitável. O presidente dos Estados Unidos falou com a Kan News, um meio de comunicação israelita, e garantiu já ter analisado a proposta que diz ser inaceitável. Admite que o Irão está a esforçar-se para chegar a um acordo, mas mostra-se insatisfeito com a proposta oferecida. É uma posição dos Estados Unidos que, entretanto, já chegou a Teerão. A delegação iraniana diz agora estar a analisar a proposta. Teerão insiste que vai deixar de fora, para já, as negociações sobre o programa nuclear, um ponto que já se sabe que é uma prioridade na mesa da discussão para Donald Trump. Passamos à política nacional. António José Seguro promulgou a Lei da Nacionalidade, mas critica não ter existido um maior consenso nesta matéria. É o que se pode ler numa nota no site da presidência. António José Seguro deixa algumas críticas. Para o presidente da República, uma lei desta importância deveria assentar num maior consenso por parte dos partidos. E critica também o fato dessas alterações não se distanciarem daquilo a que chama de marcas ideológicas do momento. O editor de política do Observador explica os avisos deixados por António José Seguro por trás desta promulgação. Rui Pedro Antunes considera que mais do que a Lei da Nacionalidade, são avisos para o futuro.

Quem estava à espera que António José Seguro fosse um completo presidente à esquerda, que vetasse a lei porque ela não integra nenhum partido à esquerda, ele não fez isso. Quem estava à espera que ele apenas assinasse e não desse nenhum aviso, também errou, porque, na verdade, ele faz estes vários avisos à navegação. Imaginem uma pessoa quando se está a sentar no sofá, onde já estão outras pessoas sentadas, tenta ganhar espaço com o corpo. Está a tentar ganhar espaço no sofá para dizer assim: "Atenção que daqui pra frente, quando forem leis deste gênero, é bom que tentem esse maior consenso". Portanto, é um aviso sobre esta lei, que ele viabiliza, mas também é um aviso pro futuro relativamente a matérias que são aprovadas no Parlamento.

O editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, com esta análise sobre a Lei da Nacionalidade. Recordamos que este diploma teve o voto favorável do PSD, do Chega, da Iniciativa Liberal e também do CDS, mas um voto contra do Partido Socialista, António José Seguro, que avisa que a lei não deve ser permanentemente alterada e pede especial atenção aos menores de idade. A ministra do Ambiente defende que a redução de impostos generalizado sobre os combustíveis não é a solução mais eficaz para corresponder ao aumento dos preços. Em entrevista à Sic Notícias, Maria da Graça Carvalho garante estar a acompanhar o aumento do preço nos combustíveis. No entanto, a ministra prefere a estratégia de ajudar os setores do que criar um desconto generalizado. Vamos ouvir então essas declarações.

Estamos a acompanhar a situação, estamos a fazer o desconto do ISP correspondente ao IVA dos aumentos do combustível e estamos a optar por ajudar os setores. A diminuição dos impostos do combustível não nos parece, para já, a melhor solução. Preferimos ajudar setorialmente, e isto por uma das razões: a ajuda setorial é mais eficiente do que uma ajuda generalizada. A ajuda generalizada tem também o impacto de incentivar a continuar a importar combustível.

Maria da Graça Carvalho defende ainda que não há motivos para alarma, em reação à falta de combustível. Diz que o país tem reservas suficientes e cadeias de fornecimento estáveis.

Não nos parece, isso seria um caso muito extremo, porque nós temos tido os contactos regulares com

Refinaria, neste caso a Galp, também com as refinarias espanholas, e não há, neste momento, cenários de falta.

Mesmo que a situação se mantenha durante muito tempo?

Pelo menos até agosto, temos a situação, o que nos diz todas as refinarias, mesmo as da Repsol, as cinco espanholas da Repsol, a Galp, que não há cenários de falta. Só no fim de agosto poderá haver uma pequena redução do jet fuel.

Declarações de Maria da Graça Carvalho, em entrevista esta noite de domingo à SIC Notícias. A Ministra do Ambiente garante ainda que não estão previstas restrições no consumo de combustíveis. Ainda a marcar a atualidade nacional, a morte de Cândido Mota. As cerimônias fúnebres do radialista decorrem a partir desta segunda-feira em Lisboa. A informação foi avançada pela família à Agência Lusa. O velório do radialista, que morreu aos 82 anos, realiza-se esta segunda-feira e a cremação está marcada pra terça-feira, à 13h. O cortejo fúnebre segue para o Cemitério do Alto de São João, em Lisboa. O antigo locutor de rádio morreu durante a madrugada no Hospital Santa Maria. Tempo ainda de olharmos para o desporto. No basquetebol, o Sporting venceu o Benfica e conquistou a Taça Hugo dos Santos, com resultado final de 79 a 77. Um encontro jogado no Pavilhão Multiusos de Gondomar. Depois de conquistarem a prova rainha da modalidade frente ao Porto, os Leões conseguiram agora mais um troféu esta época. No final da partida, o treinador adjunto do Sporting, Sérgio Ramos, fala num jogo difícil, mas diz que a equipa verde e branca ganhou nos detalhes.

Estes jogos ganham-se em detalhes. Foi um jogo muito intenso, talvez também muito difícil de arbitrar, algumas questões difíceis ao longo de todo o jogo. E depois foi questão de detalhes. Acho que a equipa teve muito coração, conseguiu, nos momentos difíceis, não se desorientar, conseguiu voltar ao jogo e acho que na parte final fomos mais equilibrados, procurámos as melhores soluções e atacáramos por ganhar com alguma justiça.

Declarações aos microfones da RTP. Do outro lado, o treinador dos encarnados, Norberto Alves, admite que faltou eficácia e lamenta uma derrota por dois pontos. Resultado final: o Sporting vence a Taça Hugo dos Santos frente ao Benfica por 79 a 77. No futebol, Rui Borges quer um Sporting mais estável para o encontro com o Vitória de Guimarães. Na conferência de imprensa de antevisão, Rui Borges começou por dar os parabéns aos Dragões pela conquista do Campeonato Nacional. O treinador do Sporting defende ainda que as últimas semanas não apagam uma época com méritos para os jogadores leoninos. Quer, por isso, uma equipa mais estável.

Há um peso naquilo que é mental em todos, naquilo que era a exigência, naquilo que era onde nós estávamos inseridos e de repente saímos desses desejos e desses objetivos, e é natural que tenha mexido de alguma forma conosco e nós temos que saber dar a volta a isso. Por isso que eu digo que as últimas semanas não identificam aquilo que foi a época toda deste grupo e da excelente época que estão a fazer e que estavam a fazer, não apaga nada daquilo que eles fizeram, nada mesmo. Um orgulho enorme naquilo que eles têm conseguido. Agora há que estabilizar e voltar àquilo que é o nosso real valor naquilo que é os nossos jogos.

Já Gil Lameiras, o treinador do Vitória de Guimarães, diz que a equipa quer jogar olhos nos olhos com o Sporting.

Nós jogamos sempre de igual pra igual com qualquer que seja o adversário. Obviamente que, por vezes, há circunstâncias no jogo que vão alterando e o jogo vai se alterando, uma equipa com mais crescendo, outra tem que defender mais um bocadinho, mas o ponto de partida será sempre disputar o jogo para vencer nesta casa. E é dessa forma que vamos entrar, como entramos até agora em qualquer jogo, também sempre pra ganhar. Obviamente que estamos num momento em crescendo e isso dá-nos mais confiança para disputar os três pontos.

Sporting e Vitória de Guimarães joga-se esta segunda-feira em Alvalade, com o apito inicial marcado pras 20h15. Um jogo que pode acompanhar aqui com relato e análise na "Rádio Observador". Notícia de fecho deste jornal. A informação está de regresso às 15h30. Até já.