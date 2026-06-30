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Três horas. As notícias com Ricardo Lopes.

Muito boa noite. Começamos com uma notícia de última hora da atualidade internacional. Steve Witkoff, enviado especial dos Estados Unidos, está a caminho de Doha, no Qatar. É uma informação avançada pela CNN, que cita dois altos responsáveis norte-americanos. A CNN diz também que ainda não é certo se Jared Kushner, genro de Trump e habitual negociador norte-americano, também vai viajar para Doha. Donald Trump garantiu ontem que as delegações dos Estados Unidos e do Irão se iriam encontrar para uma nova ronda negocial hoje na capital qatari. No entanto, o Irão nega que estejam agendadas quaisquer reuniões de negociação com os Estados Unidos, nem hoje, nem nos próximos dias. Teerão diz estar focado na implementação e aplicação do memorando de entendimento em vigor. Recordo que o Irão não marcou presença nas negociações que estavam agendadas para o passado domingo na Suíça. Teerão justificou essa ausência com os ataques trocados entre os dois países nos últimos dias. Olhamos também para a atualidade nacional. José Sócrates vai ser indenizado pelo Estado em € 15 mil. Em causa está a condenação ao Estado por violação do segredo de justiça. O Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa concluiu que o ex-primeiro-ministro foi lesado no decorrer da investigação, segundo o acórdão a que "O Observador" teve acesso, o montante pretende compensar José Sócrates pelos danos sofridos em virtude da divulgação de informações sujeitas a segredo de justiça por órgãos do Estado. Isto durante o inquérito. Em causa está o conhecimento, também por órgãos de comunicação social, de que José Sócrates seria detido em novembro de 2014 no Aeroporto de Lisboa, bem como dos atos de que era suspeito, noticiados numa altura em que só tinham acesso ao processo o juiz de instrução criminal, a Autoridade Tributária e o Ministério Público. José Sócrates, que intentou esta ação já em 2017, exigia ser indenizado em € 205 mil e acrescentava queixas sobre a duração excessiva do inquérito. Olhamos para a situação na Venezuela. Maria Corina Machado diz ter sido proibida de voltar ao país e garante estar pronta a ajudar. Num vídeo publicado na rede social X, a líder da oposição venezuelana, que está exilada desde o final do ano passado, diz estar na Cidade do Panamá à espera que o espaço aéreo venezuelano volte a abrir para ajudar a coordenar os esforços de emergência e reconstrução. Garante estar disposta a fazer o que for preciso para conseguir servir os venezuelanos. Corina Machado acusa o governo de Delcy Rodríguez de estar a barrar a entrada de apoio humanitário no país, bem como de jornalistas que querem cobrir o estado da catástrofe na Venezuela. Entretanto, são já 60 os portugueses mortos na sequência dos sismos na Venezuela. Dessas 60 vítimas, 10 são crianças, segundo esta última atualização. Há também 87 portugueses e lusodescendentes desaparecidos. Um balanço feito esta noite pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Também o número total de vítimas dos sismos foi atualizado. Já estão contabilizadas 1719 mortes, um número revelado ao final da tarde pelo presidente da Assembleia Nacional venezuelana. Isto numa altura em que Paulo Rangel reitera que Portugal vai ajudar financeiramente a reconstrução da Venezuela. Em entrevista à SIC, o ministro dos Negócios Estrangeiros anuncia que o ministério vai avançar com € 400 mil e fala na abertura de uma conta para que as pessoas possam também contribuir.

Donativos que as pessoas possam vir a fazer e, por isso, eu pedia que não fizessem nenhum enquanto não forem divulgadas contas oficiais, que é para não haver aqui enganos nem-

Nem burlas.

Nem burlas. O ministério já pôs € 400 mil para isto. Já temos também para as associações portuguesas no terreno. Portanto, as associações da comunidade portuguesa. Temos já € 257 mil e vamos reforçar isso.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, que expressa também particular preocupação com quem sobreviveu, mas perdeu tudo.

Sabemos que nos desalojados também há, especialmente em La Guaira, muitos portugueses. Isso mesmo, as nossas missões de salvamento que estiveram no terreno e o embaixador em Caracas também esteve, já se aperceberam. Imensas famílias que perderam absolutamente tudo. Portanto, estamos a falar de famílias, muitas delas, obviamente, que havia nesta fase, na Venezuela, algumas famílias portuguesas que viviam relativamente mal, mas também havia algumas que eram classes médias, médias altas.

Declarações de Paulo Rangel sobre a situação na Venezuela, numa entrevista à SIC Notícias esta noite. Na política nacional, o Livre admite escolher Rui Tavares como candidato a primeiro-ministro, mesmo que esteja fora da liderança do partido. O Livre não exclui que Rui Tavares seja candidato a chefe do Governo nas próximas eleições legislativas, apesar do historiador estar prestes a deixar o cargo no Congresso, que se realiza em meados de julho. A concretizar-se seria uma reedição do que aconteceu em 2022, quando nas eleições desse ano, Rui Tavares também foi o candidato do Livre a primeiro-ministro, sem que fosse membro da direção nem porta-voz do partido. André Ventura acusa o PSD e o PS de irresponsabilidade na imigração. O presidente do Chega falou esta segunda-feira numa conferência de imprensa na sede nacional do partido e auxiliou-se dos dados do Instituto Nacional de Estatística, que apontam um elevado crescimento da imigração no período entre 2021 e 2025, para dizer que tanto o PS como o PSD são responsáveis por este aumento exponencial e dá um exemplo.

Recordo, a título de exemplo, o Pacto de Migrações e Asilo, aprovado na União Europeia, com os votos contra do Chega e dos partidos associados ao Chega, mas com o voto favorável dos partidos associados ao PS e ao PSD. Foi este pacto de migrações e asilo na Europa, sublinho, apoiado pelo PSD e pelo PS, que levou a que pudessem vir de todas as partes do mundo imigrantes para a União Europeia, que não se travasse o asilo, que já passa o número de 1 milhão de pessoas por ano só em pedidos de asilo e mais, que Estados da União Europeia tenham que pagar € 20 mil por cada imigrante que recusam receber.

André Ventura aqui a falar sobre imigração. Diz também que a prova dos nove vai acontecer esta sexta-feira, referindo-se à votação do decreto sobre a perda de nacionalidade, um decreto que foi considerado inconstitucional por violar os princípios da igualdade e da proporcionalidade. Olhamos agora para o Campeonato do Mundo. Houve surpresa, a Alemanha volta para casa mais cedo. Foi eliminada nas grandes penalidades pelo Paraguai. Os germânicos ficam assim pelos 16 avos da competição. Julio Enciso levou a seleção do Paraguai a vencer para o intervalo com gol aos 42 minutos. A Alemanha depois só conseguiu reagir já no segundo tempo com gol de Kai Havertz, um igual ao fim dos 90 minutos. O período de prolongamento manteve-se o empate. O Paraguai depois, nas grandes penalidades, saiu vencedor e vai agora medir forças nos oitavos de final com o vencedor do França x Suécia, um jogo que acontece hoje. Antes, o Brasil também conseguiu esta qualificação para os oitavos de final, depois de vencer o Japão por 2 x 1. Os brasileiros estiveram a perder, mas o gol da reviravolta surgiu já para lá do minuto 90. E a esta hora, tempo de descanso. Aliás, regressaram imediatamente agora para a segunda parte. Marrocos 0, Países Baixos 0. Aqui comigo em estúdio e a acompanhar esta partida, está o jornalista João Lourenço. João, uma primeira parte com algumas ocasiões. Há pouco dávamos também conta do maior caudal ofensivo do conjunto marroquino, mas abanar as redes até agora, nada, um jogo também muito físico, muito disputado. Alguém merecia estar a vencer ao intervalo?

Neste momento, o nulo é um resultado justo, quer para as ocasiões perdidas por parte da seleção marroquina, ainda dar conta de um falhanço de Saibari já dentro do tempo adicional da primeira etapa, um livre direto marcado da direita, onde o avançado do PSV podia ter finalizado, visto que estava isolado no segundo poste da baliza de Verbruggen. Dar conta ainda, Ricardo, até porque esta primeira parte teve seis minutos de desconto, muito por causa da assistência médica que foi dada a Van Heck, o centrão do Brighton, que esteve durante algum tempo a ser assistido devido a um toque na cabeça, inclusive o atleta neerlandês esteve a sangrar.

Manteve-se em campo?

Manteve-se em campo. Vindo dos cabines, ainda não houve qualquer tipo de alteração relativamente aos 22 atletas que iniciaram esta partida. Há, neste momento, um cartão amarelo para Izadi Opo, o central marroquino que integrou há pouco tempo os quadros desta seleção africana. A bola está na posse da seleção neerlandesa e, Ricardo, mantém-se exatamente esse nulo. Minuto 47, Países Baixos zero, Marrocos também zero.

João Lourenço, que regressará também na síntese das 15h30 para dar conta deste resultado, Países Baixos e Marrocos. Até lá.